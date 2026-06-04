تعویق چند ماهه حقوق حداقلی مدرسان حق‌التدریس دانشگاه‌ها در شهرهای مختلف، از پرتکرارترین پیام‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال است.

در یک نمونه، با گذشت نیمی از ماه خرداد، هنوز حقوق اردیبهشت اعضای هیات علمی دانشگاه فرهنگیان مشهد به‌صورت کامل پرداخت نشده است.

کارگری از کارخانه سیمان لامرد هم گزارش داد از ابتدای سال جاری حدود ۱۰۰ تا ۱۲۰ نفر اخراج شده‌اند و حقوق اسفندماه و مطالبات پایان خدمتشان پس از سه ماه، هنوز پرداخت نشده است.

در سربندر نیز بر اساس گزارش‌ها، تمامی شرکت‌های وابسته به اداره بندر، تعدیل نیرو کرده‌اند و کارکنان باقی‌مانده نیز با مشکل پرداخت حقوق مواجه هستند.

بحران شرکت‌های خودروسازی

گزارش‌های شهروندی نشان می‌دهند تاخیر در پرداخت دستمزد و مزایا به یک الگوی تکراری تبدیل شده است و از صنایع بزرگ و نهادهای نیمه‌خصوصی تا کسب‌وکارهای خرد را در برمی‌گیرد.

کارگران شرکت خودروسازی سایپا گفتند ساعت کاری آنان کاهش یافته، اضافه‌کاری‌ها حذف شده و مزایای بازنشستگانِ بهمن سال گذشته، هنوز پرداخت نشده است.

به گفته کارکنان، مدیران مجموعه به‌دنبال کمبود نقدینگی و کسری انبار تولید، ساعت شیفت‌ها را کاهش داده‌اند و خط تولید را یک ساعت زودتر تعطیل می‌کنند و خودروها نیز با «کمبود قطعات» به مردم تحویل داده می‌شوند.

در نتیجه این تصمیمات، تولید نهایی به شدت کم و سایپا با «مازاد نیروی انسانی» مواجه شده است.

این در حالی است که دستمزد ماهانه بخش بزرگی از کارگران این مجموعه، بین ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان است.

ایران‌خودرو، به‌عنوان دیگر شرکت خودروسازی بزرگ کشور نیز اضافه‌کاری‌های خود را حذف و حقوق کارگران را «نصف» کرده است، چون به گفته شاغلان در این مجموعه، «قطعه‌ای برای ادامه تولید پیدا نمی‌شود».

در کنار تعدیل نیرو، این روایت‌ها نشان می‌دهند بخشی از بحران به کمبود نقدینگی و دشواری تامین منابع مالی برای پرداخت دستمزدها بازمی‌گردد.

بر اساس پیام‌های رسیده، حقوق کارگرهای شهرداری گچساران دو ماه است که پرداخت نشده و هواپیمایی آسمان نیز از ابتدای جنگ، پرداخت حقوق به کارکنان خود را متوقف کرده است.

به گفته مخاطبان، شرکت مخابرات در شیراز، به برخی پیمانکاران پیشنهاد داده‌اند سیم‌های مسی جمع‌آوری‌شده را بفروشند تا حقوق خود را تامین کنند.

گسترش تعدیل نیرو به خدمات و کسب‌وکارهای خرد

با افزایش موارد اخراج یا تاخیر در پرداخت حقوق، نگرانی درباره بیکاری از بخش‌های صنعتی و پروژه‌ای فراتر رفته و به بازار خدمات، تولید، حمل‌ونقل و کسب‌وکارهای خرد نیز رسیده است.

شهروندی از اندیمشک گفت شرکت تولیدکننده پوشاکی که در آن مشغول به کار بوده، در ابتدای هفته حدود ۸۰ درصد نیروهای خود را اخراج کرده است.

در کیش که بخش عمده‌ای از درآمد ساکنان به گردشگری وابسته است، گزارش‌هایی از رکود و تعطیلی کسب‌وکارها منتشر شده.

یک شهروند در همین زمینه گفت: «بازارها خلوت و تعطیل هستند، کلوپ‌های تفریحات دریایی تعطیل شده‌اند و بازاریان در شرایط بحران روحی قرار دارند.»

رکود فروش و ورشکستگی قریب‌الوقوع کسب‌وکارها

پیام‌های رسیده از شهرهای مختلف نشان می‌دهند نگرانی‌ها تنها محدود به کارگران اخراج‌شده نیست.

صاحبان کسب‌وکارها، تولیدکنندگان و فعالان بازار نیز از کاهش فروش و چشم‌انداز نامطمئن ماه‌های آینده می‌گویند.

مخاطبی از شهرکرد نوشت: «واقعا خسته شدیم. دیگر نه می‌توان چیزی فروخت، نه خرید. دو ماه دیگر به طور کامل ورشکست می‌شوم.»

مغازه‌داری از شهرستان نکا نیز گفت با این روند اقتصادی کشور، تا چند ماه آینده ورشکست می‌شود و باید کاسبی‌اش را جمع کند.

این رکود اقتصادی تنها به از دست رفتن شغل‌های موجود محدود نمی‌شود، بلکه می‌تواند محدودتر شدن فرصت‌های شغلی در آینده را در پی داشته باشد.

علاوه بر تهدید مشاغل، قدرت خرید خانوارها نیز به شدت افت کرده است.

یک کارمند با حقوق ۲۰ میلیون تومان نوشت نصف دستمزد دریافتی‌اش صرف اجاره خانه و نیم دیگر، خرج خدمات درمانی و غذا می‌شود و پولی برای موارد دیگر باقی نمی‌ماند.

به گفته شهروندان، حقوق زیر ۵۰ میلیون تومان در شرایط کنونی کشور، حتی کفاف تامین ابتدایی‌ترین نیازهای یک خانواده چهار نفره را نمی‌دهد.

با این بحران اقتصادی، یافتن راهی برای حفظ حداقل سطح زندگی و عبور از ماه‌های پیش رو، محور بخش بزرگی از پیام‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال است.

یکی از مخاطبان که خود را راننده کامیون و پدر چهار فرزند معرفی کرد، نوشت: «از روزی که جنگ شروع شده تا الان بیکارم. طلاهای زن و بچه‌ا‌م را فروختم که تا الان دوام آوردم و اگر همین‌طور پیش برود، مجبورم کلیه‌ام را بفروشم.»