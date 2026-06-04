این تشکل صنفی، در بیانیه‌ای با ابراز نگرانی از احتمال اجرای احکام افراد زیر حکم اعدام، از تمام مخالفان اعدام خواست برای توقف روند جاری و لغو مجازات مرگ، یک‌صدا تلاش کنند.

بیانیه شورای هماهنگی فرهنگیان در حالی منتشر شده است که دیوان عالی کشور به‌تازگی احکام اعدام فرشاد اعتمادی‌فر، مسعود جامعی و علیرضا مرداسی، سه زندانی سیاسی محبوس در زندان شیبان اهواز را تایید کرده است.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان نوشت در میان این افراد، نام مرداسی، معلم زندانی که سال‌ها در عرصه آموزش فعالیت داشته، بیش از همه توجه جامعه فرهنگیان را به خود جلب کرده است.

جمهوری اسلامی از ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۳ خرداد سال جاری دست‌کم ۴۲ زندانی سیاسی را در زندان‌های ایران اعدام کرده و برای ده‌ها زندانی سیاسی دیگر حکم مرگ صادر کرده است.

نهادهای حقوق بشری آبان ۱۴۰۴ گزارش دادند دیوان عالی کشور احکام «دو بار اعدام» صادرشده برای جامعی، مرداسی و اعتمادی‌فر را تایید کرده و این احکام از طریق وکیلان پرونده و سامانه ثنا، به آنان ابلاغ شده است.

سازمان حقوق بشر کارون، همان زمان اعلام کرد تایید احکام آن‌ها در «روندی بسیار سریع و ویژه» انجام شده است.

شعبه اول دادگاه انقلاب اهواز ۲۳ تیر ۱۴۰۴، هر یک از این سه زندانی سیاسی را به اتهام «افساد فی‌الارض» و «عضویت در گروه‌های باغی و مخالف جمهوری اسلامی» به دو بار اعدام محکوم کرد .

دادگاه همچنین برای هر کدام از آن‌ها بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام»، حکم یک سال حبس صادر کرد.

در همین پرونده، دو متهم دیگر به نام‌های سامان حرمت‌نژاد و داوود حرمت‌نژاد، پیش‌تر به ترتیب به ۱۲ سال و ۱۵ سال حبس محکوم شده بودند.

سازمان حقوق بشر کارون به نقل از منابع مطلع نوشت روند رسیدگی به این پرونده با نقض اصول دادرسی عادلانه، از جمله محدودیت در دسترسی موثر به وکیل، فشارهای امنیتی و اخذ اعترافات اجباری همراه بوده است.

ماموران وزارت اطلاعات پنج متهم این پرونده را در فاصله خرداد تا مرداد ۱۴۰۲ در اهواز و شهرستان باشت استان کهگیلویه و بویراحمد بازداشت کردند.

خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، همان زمان با انتشار گزارشی این شهروندان را متهم کرد که «به سازمان مجاهدین خلق ایران متصل بوده» و قصد اقدام به «عملیات ایذایی» در استان‌های خوزستان، فارس و کهگیلویه و بویراحمد را داشته‌اند.

در سال‌های اخیر، صدور احکام سنگین امنیتی علیه معلمان، فعالان صنفی و زندانیان سیاسی، بارها با اعتراض نهادهای حقوق بشری و تشکل‌های مدنی روبه‌رو شده است.

یک منبع آگاه از وضعیت زندانیان سیاسی، ۱۱ خرداد به ایران‌اینترنشنال گفت دست‌کم ۱۰ زندانی سیاسی در بند زنان زندان اوین از حق تماس تلفنی و ملاقات محروم شده‌اند.

به گفته این منبع، هشت نفر از آنان به‌دلیل اعتراض به اجرای احکام اعدام و همراهی با کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» با این محرومیت‌ها مواجه شده‌اند.

تایید احکام اعدام مرداسی و دو زندانی سیاسی دیگر در دیوان عالی کشور، نگرانی‌ها درباره اجرای این احکام را افزایش داده است.