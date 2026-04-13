غلامحسین محسنی اژه‌ای دوشنبه ۲۴ فروردین در جمع تعدادی از اعضای شورای عالی قوه قضاییه گفت: «قوه قضاییه حسب وظایف و تکالیف قانونی خود و در چارچوب اختیارات و حیطه عملش، از زمان شروع جنگ تحمیلی سوم آرایش کاملا جنگی و جهادی به خود گرفته است.»

او توضیح بیشتری درباره شرایط ویژه این «آرایش جنگی» ارائه نکرد، اما افزود: «دربرخورد با جواسیس و عناصر خائن و پیاده‌نظام دشمن متجاوز، آرایش ما کاملا جنگی و منطبق با اقتضائات دوره جنگ است.»

رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی تاکید کرد: «ما در رسیدگی به پرونده‌های این عناصر، در ضمن رعایت مُر قانون و ملکه عدالت، نهایت قاطعیت و تسریع را به خرج می‌دهیم و این فقره را تابع مناسبات معمول و قواعد حاکم در شرایط عادی نمی‌دانیم.»

«وضعیت جنگی» در نظام حقوقی ایران تعریف نشده است

معین خزائلی، حقوقدان و عضو مرکز مشاوره و آموزش حقوقی دادبان، در توضیح چارچوب‌های قانونی مرتبط با این اظهارات گفت که در نظام حقوقی کنونی ایران «شرایط جنگی» به‌طور صریح در قوانین تعریف نشده و در حوزه حقوق کیفری نیز مقرره‌ای وجود ندارد که به موجب آن، آیین دادرسی کیفری در دوران جنگ تغییر کند یا اختیارات ویژه و مضاعفی برای قوه قضاییه پیش‌بینی شده باشد.

او با اشاره به برخی قوانین خاص افزود: «در قانونی که مهر سال گذشته تحت عنوان «تشدید مجازات جاسوسی» به تصویب رسید، در ماده ۶ تصریح شده است که اگر جرائم موضوع این قانون در شرایط جنگی رخ دهد، مجازات فرد تا سه درجه تشدید می‌شود.

به گفته او، اگر در نظر بگیریم که برای یکی از عناوین مجرمانه این قانون مانند «اقدام عملیاتی در راستای حمایت از دولت متخاصم» مثلا ۲ تا ۵ سال حبس در نظر گرفته شده باشد، در صورت ارتکاب در شرایط جنگی مجازات حبس دو تا پنج سال به بیش از ۲۰ سال افزایش پیدا می‌کند.

این حقوقدان همچنین گفت در «قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح» نیز ارتکاب جرم در زمان جنگ از عوامل تشدید مجازات محسوب می‌شود و جرائمی مانند عدم تمکین از اوامر فرماندهی، جاسوسی یا ترک پست، در صورت وقوع در شرایط جنگی با مجازات شدیدتری مواجه خواهند شد.

خزائلی در عین حال تاکید کرد که اعمال این تشدید مجازات‌ها نیز باید در چارچوب تشریفات آیین دادرسی کیفری صورت گیرد و شرایط جنگی، به‌موجب قوانین موجود، مجوزی برای عدول قوه قضاییه از این تشریفات ایجاد نمی‌کند.

او افزود: «حتی پیش از بروز شرایط جنگی نیز رعایت کامل این تشریفات محل تردید بود و به نظر می‌رسد در شرایط کنونی، بی‌توجهی به تشریفات آیین دادرسی شدیدتر هم شده‌است.»

جمهوری اسلامی در یک سال اخیر سرکوب‌ها را شدت بخشیده و دو سازمان حقوق بشری گزارش دادند مقام‌های جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۵ دست‌کم ۱۶۳۹ نفر را اعدام کردند که این رقم در ۳۶ سال گذشته بی‌سابقه بوده است.

بر اساس گزارش سالانه مشترک «سازمان حقوق بشر ایران» و سازمان «با هم علیه مجازات اعدام»، در میان اعدام‌شدگان ۴۸ زن نیز دیده می‌شوند.

‫شمار اعدام‌شدگان در ایران در سال ۲۰۲۵ در مقایسه با سال پیش از آن، نشان‌دهنده رشد ۶۸ درصدی است. در سال ۲۰۲۴ دست‌کم ۹۷۵ نفر اعدام شده بودند.

جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر، به‌ویژه پس از انقلاب ملی، حتی علیه معترضان از برچسب «تروریست» استفاده کرده است.

علی فهیم در ۱۷ فروردین، محمدامین بیگلری و شاهین واحدپرست در ۱۶ فروردین، امیرحسین حاتمی در ۱۳ فروردین و صالح محمدی، مهدی قاسمی و سعید داودی در ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ اعدام شدند.

همه این افراد در جریان انقلاب ملی بازداشت شده بودند.

در تیرماه سال گذشته و پس از جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل نیز رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، اعلام کرد که بیش از دو هزار نفر در شهرهای مختلف ایران بازداشت شدند.

او گفت برخی بازداشت‌شدگان به «همکاری تشکیلاتی با دشمن» متهم‌اند و ممکن است با حبس سنگین یا اعدام روبه‌رو شوند.