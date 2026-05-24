ترامپ یک‌شنبه سوم خرداد در پیامی در شبکه اجتماعی تروث‌سوشال، با انتقاد از توافق هسته‌ای دوران باراک اوباما گفت برجام «مبالغ هنگفتی پول نقد» در اختیار جمهوری اسلامی قرار داد و «مسیری روشن و باز» برای دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای فراهم کرد.

او افزود: «اگر با ایران به توافق برسم، آن توافقی خوب و درست خواهد بود. توافق ما دقیقا در نقطه مقابل [برجام] قرار دارد.»

رییس‌جمهوری آمریکا ادامه داد: «برخلاف کسانی که قبل از من بودند و باید سال‌ها پیش این مشکل را حل می‌کردند، من توافق بد امضا نمی‌کنم.»

این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شوند که گمانه‌زنی‌ها درباره مفاد توافق احتمالی ایالات متحده و حکومت ایران بالا گرفته است.

پرونده هسته‌ای تهران و ذخایر اورانیوم غنی‌شده ، بحران تنگه هرمز ، سرنوشت تحریم‌ها، آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده جمهوری اسلامی و همچنین موضوع پایان جنگ و تنش‌های منطقه‌ای از محورهای اصلی مذاکرات عنوان شده‌اند.

کانال ۱۲ اسرائیل سوم خرداد گزارش داد مقام‌های ارشد این کشور بیم آن دارند که توافق احتمالی واشینگتن و تهران، آزادی عمل اسرائیل در مقابله با حزب‌الله را محدود کند.

حمله ترامپ به منتقدان توافق: به بازنده‌ها گوش ندهید

دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، در ادامه پیام خود در تروث‌سوشال، روایت منتقدان توافق احتمالی با جمهوری اسلامی را به چالش کشید و آن‌ها را «بازنده» خواند.

ترامپ با اشاره به ادامه روند مذاکرات نوشت گفت‌وگوها هنوز نهایی نشده و «هیچ‌کس توافق را ندیده و نمی‌داند [مفاد آن] چیست».

او تاکید کرد: «به بازنده‌هایی که درباره موضوعی که هیچ اطلاعی از آن ندارند انتقاد می‌کنند، گوش ندهید.»

خبرگزاری رویترز سوم خرداد گزارش داد قانون‌گذاران آمریکایی بر سر توافق احتمالی با حکومت ایران دچار اختلافات جدی شده‌اند؛ جمهوری‌خواهان عمدتا از روند مذاکرات حمایت می‌کنند، در حالی که دموکرات‌ها آن را ناکارآمد و فاقد دستاورد ملموس می‌دانند.

کریس وان هولن، سناتور دموکرات و عضو کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، چارچوب‌های مطرح‌شده برای توافق احتمالی با تهران را کمابیش بازگشت به «وضعیت پیش از جنگ» توصیف کرد.

او گفت: «فکر می‌کنم این یک اشتباه بود. وقتی در حال کندن یک چاله هستید، باید دست از کندن بردارید، و به نظر می‌رسد شاید بالاخره داریم همین کار را می‌کنیم.»

کوری بوکر، سناتور دموکرات، ترامپ را متهم کرد که در مذاکره با جمهوری اسلامی «بازی خورده است».

بوکر با انتقاد از سیاست‌های ترامپ گفت: «او ما را در وضعیتی قرار داده که از قبل هم بدتر است؛ با یک رژیم افراطی‌تر روبه‌رو هستیم. اکنون تنگه هرمز به یک اهرم فشار برای آن‌ها تبدیل شده است. این کشور ضعیف، آمریکا را در وضعیت بن‌بست قرار داده است.»

در سوی دیگر، مایک لاولر، سیاستمدار جمهوری‌خواه و عضو کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، از رویکرد ترامپ در مذاکره با تهران تمجید کرد و افزود: «فکر می‌کنم در مجموع، کاری که دولت توانسته برای نخستین بار در ۴۷ سال گذشته انجام دهد، این است که بقایای رژیم [ایران] را وادار به مذاکره کند؛ یک مذاکره واقعی.»

لیندزی گراهام، سناتور برجسته جمهوری‌خواه، هم که پیش‎تر از توافق احتمالی با انتقاد کرده بود ، از احتمال پیوستن کشورهای منطقه به پیمان ابراهیم در چارچوب یک توافق صلح منطقه‌ای استقبال کرد.

او طرح پیشنهادی ترامپ را «درخشان» توصیف کرد و گفت اگر در نتیجه مذاکرات مربوط به پایان جنگ ایران، کشورهای عرب و مسلمان به پیمان ابراهیم بپیوندند، این توافق می‌تواند به «یکی از مهم‌ترین توافق‌ها در تاریخ خاورمیانه» تبدیل شود.