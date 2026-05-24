ترامپ: برخلاف اوباما با جمهوری اسلامی توافق بد امضا نمیکنم
همزمان با افزایش انتقادها از توافق احتمالی میان تهران و واشینگتن، دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، تاکید کرد حاضر به پذیرش «توافق بد» با جمهوری اسلامی نیست و توافق مدنظر او کاملا متفاوت از برجام خواهد بود.
ترامپ یکشنبه سوم خرداد در پیامی در شبکه اجتماعی تروثسوشال، با انتقاد از توافق هستهای دوران باراک اوباما گفت برجام «مبالغ هنگفتی پول نقد» در اختیار جمهوری اسلامی قرار داد و «مسیری روشن و باز» برای دستیابی تهران به سلاح هستهای فراهم کرد.
او افزود: «اگر با ایران به توافق برسم، آن توافقی خوب و درست خواهد بود. توافق ما دقیقا در نقطه مقابل [برجام] قرار دارد.»
رییسجمهوری آمریکا ادامه داد: «برخلاف کسانی که قبل از من بودند و باید سالها پیش این مشکل را حل میکردند، من توافق بد امضا نمیکنم.»
این اظهارات در شرایطی مطرح میشوند که گمانهزنیها درباره مفاد توافق احتمالی ایالات متحده و حکومت ایران بالا گرفته است.
پرونده هستهای تهران و ذخایر اورانیوم غنیشده، بحران تنگه هرمز، سرنوشت تحریمها، آزادسازی داراییهای بلوکهشده جمهوری اسلامی و همچنین موضوع پایان جنگ و تنشهای منطقهای از محورهای اصلی مذاکرات عنوان شدهاند.
کانال ۱۲ اسرائیل سوم خرداد گزارش داد مقامهای ارشد این کشور بیم آن دارند که توافق احتمالی واشینگتن و تهران، آزادی عمل اسرائیل در مقابله با حزبالله را محدود کند.
حمله ترامپ به منتقدان توافق: به بازندهها گوش ندهید
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در ادامه پیام خود در تروثسوشال، روایت منتقدان توافق احتمالی با جمهوری اسلامی را به چالش کشید و آنها را «بازنده» خواند.
ترامپ با اشاره به ادامه روند مذاکرات نوشت گفتوگوها هنوز نهایی نشده و «هیچکس توافق را ندیده و نمیداند [مفاد آن] چیست».
او تاکید کرد: «به بازندههایی که درباره موضوعی که هیچ اطلاعی از آن ندارند انتقاد میکنند، گوش ندهید.»
خبرگزاری رویترز سوم خرداد گزارش داد قانونگذاران آمریکایی بر سر توافق احتمالی با حکومت ایران دچار اختلافات جدی شدهاند؛ جمهوریخواهان عمدتا از روند مذاکرات حمایت میکنند، در حالی که دموکراتها آن را ناکارآمد و فاقد دستاورد ملموس میدانند.
کریس وان هولن، سناتور دموکرات و عضو کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، چارچوبهای مطرحشده برای توافق احتمالی با تهران را کمابیش بازگشت به «وضعیت پیش از جنگ» توصیف کرد.
او گفت: «فکر میکنم این یک اشتباه بود. وقتی در حال کندن یک چاله هستید، باید دست از کندن بردارید، و به نظر میرسد شاید بالاخره داریم همین کار را میکنیم.»
کوری بوکر، سناتور دموکرات، ترامپ را متهم کرد که در مذاکره با جمهوری اسلامی «بازی خورده است».
بوکر با انتقاد از سیاستهای ترامپ گفت: «او ما را در وضعیتی قرار داده که از قبل هم بدتر است؛ با یک رژیم افراطیتر روبهرو هستیم. اکنون تنگه هرمز به یک اهرم فشار برای آنها تبدیل شده است. این کشور ضعیف، آمریکا را در وضعیت بنبست قرار داده است.»
در سوی دیگر، مایک لاولر، سیاستمدار جمهوریخواه و عضو کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، از رویکرد ترامپ در مذاکره با تهران تمجید کرد و افزود: «فکر میکنم در مجموع، کاری که دولت توانسته برای نخستین بار در ۴۷ سال گذشته انجام دهد، این است که بقایای رژیم [ایران] را وادار به مذاکره کند؛ یک مذاکره واقعی.»
لیندزی گراهام، سناتور برجسته جمهوریخواه، هم که پیشتر از توافق احتمالی با انتقاد کرده بود، از احتمال پیوستن کشورهای منطقه به پیمان ابراهیم در چارچوب یک توافق صلح منطقهای استقبال کرد.
او طرح پیشنهادی ترامپ را «درخشان» توصیف کرد و گفت اگر در نتیجه مذاکرات مربوط به پایان جنگ ایران، کشورهای عرب و مسلمان به پیمان ابراهیم بپیوندند، این توافق میتواند به «یکی از مهمترین توافقها در تاریخ خاورمیانه» تبدیل شود.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، مذاکرات تهران و واشینگتن را «سازنده» خواند و در عین حال تاکید کرد عجلهای برای دستیابی به توافق وجود ندارد.
ترامپ یکشنبه سوم خرداد در شبکه اجتماعی تروثسوشال نوشت: «مذاکرات به شکلی منظم و سازنده در حال پیشرفت است و من به نمایندگان خود اطلاع دادهام که برای رسیدن به توافق عجله نکنند، زیرا زمان به نفع ماست.»
او با انتقاد از باراک اوباما و «افراد کاملا آماتور» دولت او، برجام را «یکی از بدترین» توافقهای تاریخ آمریکا خواند و افزود مذاکرات کنونی کاخ سفید با جمهوری اسلامی «دقیقا برعکس آن» است.
ترامپ تاکید کرد محاصره دریایی بنادر جنوبی ایران تا زمان «دستیابی به توافق و تایید و امضای آن» همچنان برقرار خواهد بود.
در روزهای اخیر، گمانهزنیها در خصوص احتمال دستیابی تهران و واشینگتن به توافقی برای پایان جنگ بالا گرفته است.
ترامپ شامگاه دوم خرداد پس از گفتوگو با رهبران منطقه تایید کرد تنها «نهاییسازی متن» توافق با تهران باقی مانده است.
این موضوع واکنشهای گستردهای را در میان افکار عمومی و چهرههای سیاسی به همراه داشته است.
شهروندان در پیامهای خود به ایراناینترنشنال، از احتمال توافق میان جمهوری اسلامی و آمریکا ابراز ناامیدی کردند و آن را «خیانت» در حق مردم ایران و «پایمال کردن خون» جاویدنامان انقلاب ملی دانستند.
شماری از سناتورهای ارشد حزب جمهوریخواه آمریکا نیز از مفاد گزارششده از توافق احتمالی انتقاد کردند و هشدار دادند این توافق تمام دستاوردهای عملیات «خشم حماسی» را از بین میبرد.
ترامپ: تهران باید بپذیرد که نمیتواند به سلاح هستهای دست یابد
رییسجمهوری ایالات متحده در ادامه پیام خود در تروثسوشال، با اشاره به مذاکرات جاری میان تهران و واشینگتن نوشت: «هر دو طرف باید وقت کافی بگذارند و این کار را درست انجام دهند. هیچ اشتباهی نباید رخ دهد.»
ترامپ اضافه کرد: «روابط ما با ایران در حال تبدیل شدن به رابطهای حرفهایتر و سازندهتر است. با این حال، آنها باید درک کنند که نمیتوانند سلاح یا بمب هستهای توسعه دهند یا به دست آورند.»
او همچنین از «حمایت و همکاری همه کشورهای خاورمیانه» قدردانی کرد و نوشت این رویکرد با پیوستن آنها به پیمان ابراهیم تقویت خواهد شد.
ترامپ ادامه داد: «چه بسا شاید جمهوری اسلامی نیز بخواهد [به پیمان ابراهیم] بپیوندد.»
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، سوم خرداد تصویری از خود و ترامپ در شبکه ایکس منتشر کرد که روی آن نوشته شده: «ایران هرگز به سلاح هستهای دست نخواهد یافت.»
یک منبع اسرائیلی سوم خرداد به رویترز گفت ترامپ بهروشنی به نتانیاهو اعلام کرده که در مذاکرات، بر خواسته همیشگی خود مبنی بر برچیدن برنامه هستهای جمهوری اسلامی و خروج تمام اورانیوم غنیشده از ایران پافشاری خواهد کرد.
او افزود ترامپ تاکید کرده که بدون تحقق این شروط، «توافق نهایی را امضا نخواهد کرد».
در سوی دیگر، یک منبع ارشد حکومت ایران در مصاحبه با رویترز تاکید کرد تهران با انتقال ذخایر اورانیوم با غنای بالا موافقت نکرده و پرونده هستهای بخشی از تفاهم اولیه با واشینگتن نیست.
محسن رضایی، مشاور نظامی مجتبی خامنهای، هم تهدید کرد در صورت حمله آمریکا به تنگه هرمز، جمهوری اسلامی «محاصره دریایی را میشکند و ممکن است از انپیتی خارج شود».
تاکید نتانیاهو بر آزادی عمل اسرائیل در تمامی جبههها
رویترز سوم خرداد به نقل از یک منبع سیاسی اسرائیل گزارش داد نتانیاهو در تماس تلفنی شب گذشته خود با ترامپ تاکید کرده که اسرائیل «آزادی عمل خود را برای مقابله با تهدیدها در همه جبههها، از جمله لبنان، حفظ خواهد کرد».
او افزود ترامپ نیز در این گفتوگو، موضع نتانیاهو را مورد تایید قرار داده و از آن حمایت کرده است.
ترامپ پیشتر گفتوگوی تلفنی خود با نخستوزیر اسرائیل را «خوب» ارزیابی کرده بود.
بنی گانتس، سیاستمدار برجسته اسرائیلی و وزیر پیشین دفاع این کشور، سوم خرداد هشدار داد توقف درگیریها در لبنان بهعنوان بخشی از توافق با جمهوری اسلامی، «اشتباهی راهبردی» خواهد بود که اسرائیل سالها هزینه آن را خواهد پرداخت.
اول خرداد، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، اعلام کرده بود خاتمه جنگ در همه جبههها، از جمله لبنان، وضعیت تنگه هرمز و محاصره دریایی آمریکا، از محورهای اصلی گفتوگوهای حکومت ایران و ایالات متحده به شمار میروند.
فایننشالتایمز گزارش داد سپاه پاسداران برای تامین تجهیزات پیشرفته ارتباطات ماهوارهای ساخت چین مورد استفاده در برنامه پهپادی خود، از شرکت «تلسان» مستقر در راسالخیمه امارات متحده عربی استفاده کرده است.
این روزنامه یکشنبه سوم خرداد نوشت این تجهیزات برای «گروه صنعتی سامان» که در فهرست تحریمهای آمریکا قرار دارد، تهیه شدهاند.
بر اساس این گزارش، شرکت تلسان در اواخر سال ۲۰۲۵ انتقال حدود دو تن تجهیزات آنتن ماهوارهای، از جمله یک آنتن موتوردار ۴.۵ متری ساخت شرکت چینی «استاروین»، را از شانگهای به ایران از طریق بندر جبلعلی هماهنگ کرده است.
این معامله از آن جهت توجهها را جلب کرده که نشان میدهد یک شرکت مستقر در امارات در تامین تجهیزات ارتباطی مورد نیاز سپاه پاسداران نقش داشته است؛ نهادی که در واکنش به کارزار نظامی اخیر آمریکا و اسرائیل، امارات را هدف حملات موشکی و پهپادی خود قرار داد.
امارات بیشترین آسیب را از حملات تلافیجویانه تهران در جریان جنگ اخیر متحمل شد و جمهوری اسلامی بیش از ۲۸۰۰ پهپاد و موشک به سوی این کشور شلیک کرد، از جمله به اهداف غیرنظامی.
با وجود موضع سختگیرانه ابوظبی در قبال جمهوری اسلامی، امارات متحده عربی پیش از جنگ بهطور سنتی مرکز فعالیت شرکتهای ایرانی در خارج از کشور بود.
به گفته تحلیلگران، امارات که طی دو دهه اخیر به قطب تجارت در منطقه تبدیل شده، در امارتهای مختلف خود مناطق آزاد تجاری ایجاد کرده است؛ مناطقی که نظارت بر مبادلات مالی و تجاری در آنها با محدودیتهایی همراه است.
همین موضوع نگرانیهایی را درباره احتمال سوءاستفاده از این مناطق برای تجارت غیرقانونی و دور زدن تحریمها افزایش داده است.
نقش شرکت مستقر در راسالخیمه
فایننشالتایمز در ادامه گزارش داد تجهیزات مورد نیاز سپاه از طریق شرکت تلسان که در راسالخیمه مستقر است، منتقل شد.
این شرکت انتقال حدود ۱.۸ تن تجهیزات آنتن ماهوارهای ساخت چین را از شانگهای به ایران، از طریق بندر کانتینری جبلعلی در دبی، هماهنگ کرد.
فایننشالتایمز با استناد به تصاویر ماهوارهای و دادههای موقعیتیابی کشتیها نوشت یک شناور ایرانی که در مرحله پایانی این انتقال در ماه نوامبر مورد استفاده قرار گرفت، با ارسال اطلاعات ناوبری جعلی برای سایر شناورها تلاش کرد سفر خود به ایران را پنهان کند.
این اسناد و تحلیلهای حملونقل نشان میدهد سپاه پاسداران حتی پس از اعمال تحریمهای غرب علیه شبکه تامین نظامیاش، همچنان از مسیر شرکتها و شبکههای تجاری مستقر در امارات برای دستیابی به فناوریهای حساس ارتباطی بهره میگرفت.
فایننشالتایمز گزارش داد مصر در اقدامی کمسابقه جنگندههایی را به امارات متحده عربی اعزام کرده؛ حرکتی که به نوشته این روزنامه، نشانه تلاش قاهره برای کاهش تنش با ابوظبی و پاسخ به نارضایتی امارات از حمایت ناکافی متحدان عرب در برابر حملات جمهوری اسلامی است.
بر اساس این گزارش، افشای این استقرار نظامی زمانی رخ داد که عبدالفتاح السیسی، رییسجمهوری مصر، در سفر اخیر خود به امارات در کنار محمد بن زاید آل نهیان از جنگندههای «رافال» مصری مستقر در این کشور بازدید کرد. سیسی در این دیدار گفت: «هر آنچه به امارات آسیب بزند، به مصر آسیب زده است.»
فایننشالتایمز نوشت قاهره جزئیاتی از این ماموریت نظامی منتشر نکرده، اما اعزام نیرو ظاهراً با هدف کاهش تنشها با امارات متحده عربی صورت گرفته؛ کشوری که پیشتر از دولتهای عربی به دلیل کمک نکردن کافی در دفاع مقابل حملات حکومت ایران انتقاد کرده بود.
امارات متحده عربی که هدف اصلی حملات تلافیجویانه جمهوری اسلامی در جریان جنگ بوده، طی سالهای اخیر نقش حیاتی در حمایت اقتصادی از مصر ایفا کرده است. این کشور در سال ۲۰۲۳ با یک سرمایهگذاری ۳۵ میلیارد دلاری، به تثبیت اقتصاد بحرانزده مصر کمک کرد و همچنین حوالههای مالی صدها هزار مصری شاغل در امارات متحده عربی، منبع مهم ارز خارجی برای قاهره محسوب میشود.
به نوشته فایننشالتایمز، در ابوظبی این برداشت شکل گرفته که جنگ اخیر نشان داد کدام متحدان در شرایط بحرانی قابل اتکا هستند. انور قرقاش، مشاور دیپلماتیک رییس امارات متحده عربی، در ماه مارس از کشورهایی که در برابر «تجاوز ایران» واکنش کافی نشان ندادند انتقاد کرده بود.
این روزنامه همچنین نوشت جنگ اخیر، شکافهای تازهای در میان کشورهای منطقه ایجاد کرده و ائتلافهای خاورمیانه را در حال بازتعریف قرار داده است. به باور برخی تحلیلگران، محور جدیدی میان عربستان سعودی، مصر، ترکیه و پاکستان در حال شکلگیری است؛ کشورهایی که نسبت به نقش اسرائیل در بیثباتی منطقه نگرانی دارند و برای پایان دادن به جنگ آمریکا و اسرائیل علیه حکومت ایران تلاشهای دیپلماتیک انجام دادهاند.
اما امارات متحده عربی نسبت به این روند بدبین بوده و نگران است هرگونه توافق، جمهوری اسلامی را در موقعیتی قویتر حفظ کند. مایکل وحید حنا، تحلیلگر گروه بینالمللی بحران، به فایننشالتایمز گفت از نگاه ابوظبی، مشارکت مصر در میانجیگری ممکن است به معنای ایجاد نوعی همترازی سیاسی میان جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی تلقی شده باشد؛ موضوعی که برای امارات قابل پذیرش نیست. به گفته او، امارات احساس کرده میانجیها حمایت کافی از مواضع این کشور نشان ندادهاند.
فایننشالتایمز همچنین گزارش داد مصر به دقت رفتار امارات متحده عربی با پاکستان را دنبال کرده است. ابوظبی در ماه آوریل از اسلامآباد خواست بازپرداخت فوری وام ۳.۵ میلیارد دلاری را انجام دهد؛ اقدامی که برخی آن را ناشی از نارضایتی امارات از نقش پاکستان در میانجیگری میان حکومت ایران و آمریکا دانستند.
به نوشته این روزنامه، اعزام جنگندههای مصری تا حدی تنشها میان قاهره و ابوظبی را کاهش داده است. عبدالخالق عبدالله، پژوهشگر اماراتی، این اقدام را «غافلگیری خوشایند» توصیف کرد و گفت: «ما تصور میکردیم مصر مردد است و کمک چندانی نمیکند. اکنون با ایرانی بسیار تهاجمی روبهرو هستیم و این اقدام میتواند پیام مهمی برای تهران داشته باشد.»
در عین حال، نزدیکی بیشتر امارات متحده عربی به اسرائیل پس از حملات جمهوری اسلامی ایران، واکنش منفی بخشی از افکار عمومی مصر را برانگیخته است. کاربران مصری شبکههای اجتماعی بارها از روابط امارات و اسرائیل انتقاد کردهاند؛ موضوعی که به نوشته فایننشال تایمز، در ابوظبی با نارضایتی دنبال شده است.
این گزارش همچنین به اختلافهای دیرینه دو کشور درباره مسائل منطقهای اشاره میکند؛ از جمله جنگ داخلی سودان، که مصر از ارتش سودان و امارات متحده عربی متهم به حمایت از نیروهای رقیب است، و نیز روابط نزدیک ابوظبی با اتیوپی بر سر پروژه سد بزرگ نیل؛ موضوعی که قاهره آن را تهدیدی برای امنیت آبی خود میداند.
فایننشالتایمز نوشت اگرچه مصر و امارات همچنان متحد باقی ماندهاند، اما جنگ ایران شکافهای پنهان میان دو کشور را آشکار کرده و نشان داده است که فشارهای امنیتی منطقهای میتواند اتحادهای سنتی جهان عرب را بازتعریف کند.
همزمان با گزارشها درباره نزدیک شدن آمریکا و جمهوری اسلامی به یک تفاهم اولیه، رهبران اتحادیه اروپا و بریتانیا از پیشرفت مذاکرات استقبال کرده و خواستار توافقی شدند که به کاهش تنشها، بازگشایی تنگه هرمز و جلوگیری از دستیابی حکومت ایران به سلاح هستهای منجر شود.
اورزولا فون در لاین، رییس کمیسیون اروپا، از نشانههای پیشرفت در مذاکرات میان آمریکا و جمهوری اسلامی استقبال کرده و گفته است اروپا از دستیابی به توافقی حمایت میکند که به کاهش واقعی تنشها، بازگشایی تنگه هرمز و تضمین آزادی کامل کشتیرانی بدون دریافت عوارض منجر شود.
فون در لاین در پیامی در شبکه ایکس نوشت: «از پیشرفت در مسیر توافق میان آمریکا و ایران استقبال میکنم. ما به توافقی نیاز داریم که واقعاً تنشها را کاهش دهد، تنگه هرمز را بازگشایی کند و آزادی کامل ناوبری را تضمین کند. نباید به ایران اجازه داده شود به سلاح هستهای دست پیدا کند.» او همچنین تاکید کرد تهران باید اقدامات بیثباتکننده منطقهای، از جمله حمایت از نیروهای نیابتی و حملات به کشورهای همسایه را متوقف کند.
رییس کمیسیون اروپا افزود اتحادیه اروپا برای بهرهبرداری از فرصت کنونی جهت دستیابی به یک راهحل دیپلماتیک پایدار، همکاری با شرکای بینالمللی را ادامه خواهد داد و همزمان برای کاهش اثرات بحران بر زنجیرههای تامین جهانی و قیمت انرژی تلاش میکند.
اظهارات فون در لاین پس از آن مطرح شد که دونالد ترامپ اعلام کرد واشینگتن و تهران «تا حد زیادی» درباره یک یادداشت تفاهم برای توافق صلح مذاکره کردهاند؛ توافقی که میتواند به بازگشایی تنگه هرمز منجر شود.
در بریتانیا نیز کییر استارمر، نخستوزیر این کشور، از «پیشرفت در مسیر توافق» برای پایان دادن به جنگ ایران استقبال کرد. استارمر در پیامی نوشت: «ما با شرکای بینالمللی خود همکاری خواهیم کرد تا از این فرصت برای دستیابی به یک راهحل دیپلماتیک بلندمدت استفاده کنیم.»
این مواضع در حالی مطرح میشود که مقامهای آمریکایی گفتهاند احتمال دارد جزئیات توافق احتمالی میان [حکومت] ایران و آمریکا طی ساعات یا روزهای آینده اعلام شود؛ هرچند هنوز اختلافهایی بر سر برنامه هستهای ایران، وضعیت تنگه هرمز و دامنه کاهش تحریمها باقی مانده است.
در همین حال، منابع سیاسی اسرائیل نیز نگرانی خود را نسبت به پیامدهای توافق احتمالی ابراز کردهاند. یک مقام ارشد سیاسی اسرائیل به یینون ماگال، خبرنگار کانال۱۴ این کشور گفته است تلآویو به واشینگتن اطلاع داده که «صرفنظر از دستیابی یا عدم دستیابی به توافق، آزادی عمل عملیاتی خود را در همه جبههها، از جمله لبنان، حفظ خواهد کرد.»
این اظهارات نشان میدهد با وجود افزایش امیدها به پیشرفت دیپلماتیک، اختلافها بر سر نحوه مهار برنامه هستهای ایران، نقش منطقهای تهران و آینده درگیریهای نیابتی همچنان از چالشهای اصلی مسیر توافق باقی مانده است.
همزمان با افزایش گزارشها درباره احتمال توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی، شماری از شهروندان ایران در پیامهایی از مخالفت با هرگونه توافق، ناامیدی از بازیگران خارجی و تشدید فشارهای اقتصادی و سیاسی در داخل کشور سخن گفتهاند.
در حالی که گمانهزنیها درباره توافق احتمالی میان تهران و واشینگتن افزایش یافته، پیامهای ارسالی برخی شهروندان ایرانی نشان میدهد بخشی از افکار عمومی، این تحولات را نه بهعنوان نشانهای از کاهش بحران، بلکه ادامه روندی میدانند که به گفته آنها، مردم ایران را به «قربانی سیاست» تبدیل کرده است.
بخشی از پیامهای ارسال شده به ایرانانترنشنال حاکی از بیاعتمادی عمیق نسبت به مذاکرات و بازیگران خارجی است. یکی از شهروندان با اشاره به هزینههای انسانی سالهای گذشته نوشته است: «دیگه امیدی به ترامپ نداریم… خودمون کار رو تموم میکنیم.» فرد دیگری نیز تاکید کرده: «نباید تصمیمات ترامپ برامون مهم باشه. خودمون از داخل کشور باید این رژیم رو زمین بزنیم.»
برخی پیامها مخالفت آشکار با آتشبس یا توافق احتمالی را بازتاب میدهند. یکی از مخاطبان نوشته است: «ما مردم ایران توافق و آتشبس ۶۰ روزه نمیخواهیم»، در حالی که فرد دیگری از انتظار برای «فراخوان مجدد شاهزاده» سخن گفته و وضعیت زندگی در ایران را «غیرممکن» توصیف کرده است.
در کنار این مواضع سیاسی، فشارهای اقتصادی و شرایط معیشتی نیز از محورهای تکرارشونده پیامها بوده است. یک شهروند با اشاره به تورم و مشکلات روزمره نوشته: «داریم زیر بار گرونی کمر خم میکنیم…» و هشدار داده توافق احتمالی با جمهوری اسلامی را «بزرگترین خیانت» به مردم ایران میداند.
پیامهای دیگر نیز از فرسایش روانی ناشی از بحرانهای پیدرپی حکایت دارند. یکی از مخاطبان نوشته است: «هر روز با استرس خبر اعدامیها، افسردگی و فقر و هزار تا بدبختی دیگه دستوپنجه نرم میکنیم.» فرد دیگری نیز تاکید کرده: «با خبرهایی که از توافق داره میاد، مشخصه که ما مردم، قربانی سیاست شدیم.»
برخی شهروندان همچنین از رییسجمهوری آمریکا خواستهاند با جمهوری اسلامی به توافق نرسد و با اشاره به سرکوبها و محدودیتهای داخلی، تاکید کردهاند حکومت ایران طی دهههای گذشته امکان اعتراض آزادانه را از مردم گرفته است.
این پیامها، با وجود تفاوت در لحن و خواستهها، تصویری مشترک از ناامیدی، خشم و بیاعتمادی نسبت به آینده ارائه میکنند؛ احساساتی که در سایه جنگ، فشار اقتصادی و ابهام درباره مسیر مذاکرات، در میان بخشی از جامعه ایرانی بازتاب یافته است.