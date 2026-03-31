پیام‌های دریافتی از شهروندان نشان می‌دهد وضعیت نابه‌سامانی که از زمان اعتراضات ۱۸ دی آغاز شده بود، طی یک ماه گذشته شدت بیشتری گرفته است.

گزارش‌های مردمی حاکی از توقف فعالیت کسب‌وکارها، پایین آمدن دستمزدها در برخی‌ مشاغل، تعدیل نیرو و تاخیر شدید در پرداخت حقوق است.

کارگران برخی واحدهای صنعتی می‌گویند با وجود ادامه فعالیت کارخانه‌ها، حقوق و مزایای آنها پرداخت نشده است.

یکی از کارگران یکی از شرکت‌های مشهور پتروشیمی هفتم فروردین برای ایران‌اینترنشنال نوشت که مدیران این مجموعه هنوز حقوق و مزایای اسفند کارگران را پرداخت نکرده‌اند و رییس حراست و معاونت تولید، آنها را تهدید کرده‌ که در صورت اعتراض، به نهادهای اطلاعاتی و امنیتی تحویل داده می‌شوند.

در بخش‌های مختلف اقتصاد نیز رکود به مراتب جدی‌تر از قبل گزارش می‌شود.

به گفته یک شهروند، بسیاری از کسب‌وکارها عملا متوقف شده‌اند، شرکت‌ها با کاهش شدید درآمد مواجه‌اند و روند تعدیل نیرو بطور محسوسی رو به افزایش است.

تعطیلی کسب‌وکارهای وابسته به اینترنت

قطع یا اختلال گسترده اینترنت یکی از عوامل اصلی توقف فعالیت بسیاری از کسب‌وکارها عنوان شده است.

یکی از شهروندان تهرانی نوشت: «یک ماه است اینترنت قطع شده. تا الان ۱۰ میلیون تومان پول فیلترشکن دادم، درحالی‌که سه ماه است بیکارم.»

از شهرهای مختلف نیز گزارش‌هایی درباره تعطیلی فروشگاه‌ها و کسب‌وکارهای آنلاین به دست ایران‌اینترنشنال رسیده است.

یک شهروند از جنوب ایران نوشت: «اکثر جوان‌ها شغل‌های آزاد دارند؛ در شیراز و بندرعباس و قشم و درگهان، از همان اعتصاب گسترده دی بیشتر مغازه‌ها بسته‌اند. شاگردهای این فروشگاه‌ها حالا بیکار و بدون درآمد هستند.»

مخاطبی در پیام مشابهی از ارومیه گفت: «نزدیک به دو ماه است که بیکاریم ... لعنت به جمهوری اسلامی که ما را به این وضعیت انداخت.»

شهروندی از کرج گفت: «کسانی که درآمدشان از آنلاین‌شاپ‌ها بود، همه راه‌های درآمدی خود را از دست داده‌اند.»

افرادی که شغل آنها به آموزش یا خدمات آنلاین وابسته بوده است، بیش از دیگران تحت تاثیر قرار گرفته‌اند.

یک مدرس زبان نوشت: «من و چند نفر از دوستانم مدرس زبان هستیم و به صورت آنلاین تدریس می‌کنیم. الان یک ماه است که هیچ شغلی نداریم و برای مخارج زندگی به مشکل برخورده‌ایم.»

شهروندی دیگر از رشت با اشاره به زمینه شغلی خودش و همسرش در طراحی و‌ب‌سایت، یادآوری کرد از ماه دی با مشکلات زیادی مواجه شده‌اند و‌ دیگر نمی‌توانند جوابگوی کارمندان شرکت خود باشند.

تعدیل نیرو در صنایع مختلف

علاوه بر پیام‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال، مطالب منتشر شده در رسانه‌های اجتماعی نیز نشان می‌دهد بخش‌های مختلف اقتصادی از گردشگری تا حمل‌ونقل هوایی نیز تحت تاثیر قرار گرفته‌اند.

یکی از کارکنان حوزه گردشگری در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «شرکتی که در آن کار می‌کردم نزدیک به ۵۰۰ نفر کارمند داشت. از روز اول جنگ همه را فرستادند خانه، حقوق‌های اسفند نصفه و نیمه پرداخت شد و با پایان قراردادها عده زیادی بیکار شدند.»

کارمندان برخی ایرلاین‌ها نیز از قطع پرداخت‌ها خبر داده‌اند.

یکی از مخاطبان ایران‌اینترنشنال نوشت: «در این اوضاع و بسته بودن فرودگاهای کشور، به امثال من که کارمند ایرلاین‌ها هستیم نه حقوق دادند نه عیدی؛ با این شرایط تعدیل نیرو هم می‌کنند.»

شهروند دیگری در پیامی به ایران‌اینترنشنال نوشته: «موج تعدیل نیروها از شرکت‌های خصوصی شروع شده. امروز مطلع شدم دو نفر از دوستانم در تهران از کار بیکار شده‌اند و شرایط اقتصادی‌شان به سرعت در حال وخیم شدن است.»

فشار معیشتی و افزایش هزینه‌ها

افزایش شدید قیمت‌ها نیز فشار مضاعفی بر خانواده‌ها وارد کرده است.

یکی از مخاطبان نوشت: «قیمت‌ها روز به روز بیشتر می‌شود؛ یک کیلو مرغ شده ۲۵۰ هزار تومن، یک کیسه برنج چهار میلیون و یک کیلو گوشت حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان. به خوراک ساده هم نمی‌رسیم، به‌خدا امشب دارم گرسنه می‌خوابم.»

برخی پیام‌ها از ناتوانی در تامین اجاره خانه و هزینه‌های اولیه زندگی حکایت دارند.

یک شهروند تهرانی نوشت: «در این جنگ بیکار شدم و نمی‌دانم چطور قرار است ماه بعد کرایه خانه را بدهم.»

او افزود: «هر وقت صدای موشک را می‌شنوم می‌گویم ای کاش به خانه من هم برخورد کند، من هم بمیرم و از این شرایط راحت شوم.»