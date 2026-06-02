رییس‌جمهوری آمریکا، شامگاه دوشنبه ۱۱ خرداد در تروث‌سوشال تماس تلفنی‌اش با نخست‌وزیر اسرائیل را «بسیار سازنده» خواند و همچنین گفت از طریق «نمایندگانی در سطوح عالی» با حزب‌الله گفت‌وگوی بسیار خوبی داشته و این گروه پذیرفته است که «همه تیراندازی‌ها متوقف شود».

ترامپ افزود: «اسرائیل به آنها حمله نخواهد کرد و آنها نیز به اسرائیل حمله نخواهند کرد.»

اظهارات ترامپ در حالی مطرح می‌شود که جزئیات تازه‌ای از تلاش‌های پشت‌پرده برای دستیابی به آتش‌بس میان اسرائیل و حزب‌الله منتشر شده است.

پیشنهاد آتش‌بس کامل از سوی حزب‌الله

علی حمدان، مشاور ارشد رییس پارلمان لبنان، به رسانه آمریکایی اکسیوس گفت که نبیه بری، رییس پارلمان لبنان، به دولت ترامپ اطلاع داده است حزب‌الله آماده پذیرش یک آتش‌بس کامل و فوری با اسرائیل است و اجرای آن را نیز تضمین خواهد کرد.

به گفته حمدان، این پیام از طریق میشل عیسی، سفیر آمریکا در بیروت، به واشینگتن منتقل شده است.

او گفت از طرف بری به مقام‌های آمریکایی اطلاع داده که حزب‌الله آماده تعهد کامل به یک آتش‌بس جامع است و آنها نیز آماده‌اند اجرای آن را تضمین کنند.

حمدان همچنین تایید کرد دولت ترامپ در روزهای گذشته طرحی برای آتش‌بس محدود ارائه کرده بود که بر اساس آن حزب‌الله حملات به شمال اسرائیل را متوقف می‌کرد و در مقابل اسرائیل نیز متعهد می‌شد بیروت را هدف حمله قرار ندهد.

او گفت نبیه بری در پاسخ به این پیشنهاد گفته است: «چرا آتش‌بس محدود؟ بیایید آتش‌بس کامل برقرار کنیم.»

با این حال، یک مقام آمریکایی به اکسیوس گفت ارزیابی واشینگتن از پاسخ بری به پیشنهاد آتش‌بس محدود تغییری نکرده است و این پاسخ همچنان «ناامیدکننده» تلقی می‌شود.

به گفته حمدان، بری همچنین پیشنهاد آتش‌بسی در زمین، هوا و دریا را مطرح کرده که بر اساس آن اسرائیل متعهد شود تخریب خانه‌ها در جنوب لبنان را نیز متوقف کند.

تردید درباره موافقت نتانیاهو

اکسیوس به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد مقام‌های آمریکایی به بری گفته‌اند تصور نمی‌کنند نتانیاهو با چنین طرحی موافقت کند.

با این حال، یک مقام اسرائیلی به اکسیوس گفته است حزب‌الله آمادگی خود را برای پذیرش آتش‌بس کامل بدون درخواست خروج فوری نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان اعلام کرده است.

این گزارش همچنین می‌افزاید برخی مقام‌های آمریکایی و اسرائیلی درباره توانایی بری برای تضمین پایبندی حزب‌الله به هر توافقی تردید دارند، هرچند حمدان گفته است که او از کانال ارتباطی مستقیمی با حزب‌الله برخوردار است و می‌تواند با نعیم قاسم، دبیرکل این گروه که در مخفیگاه به‌سر می‌برد، پیام رد و بدل کند.

حمدان گفت: «مطمئن هستیم حزب‌الله به آتش‌بس کامل پایبند خواهد بود. فکر می‌کنیم این گزینه سازنده‌تر است و می‌دانیم زمان در حال از دست رفتن است.»

در همین حال، خبرگزاری صداوسیما گزارش داد محمد مخبر، مشاور و دستیار رهبر جمهوری اسلامی، در دیدار با عبدالله صفی‌الدین، نماینده حزب‌الله لبنان در تهران، با تاکید بر یکپارچگی «محور مقاومت»، هرگونه آتش‌بس با جمهوری اسلامی را بدون در نظر گرفتن لبنان و سایر جبهه‌های مقاومت «فاقد موضوعیت» دانست .

خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران نیز گزارش داد با توجه به ادامه حملات اسرائیل به لبنان و اینکه لبنان یکی از پیش‌شرط‌های آتش‌بس بوده است، تیم مذاکره‌کننده جمهوری اسلامی «گفت‌وگوها و تبادل متون از طریق میانجی‌ها» را متوقف می‌کند.

این مواضع نشان می‌دهد در حالی که واشینگتن از تلاش برای دستیابی به آتش‌بس میان اسرائیل و حزب‌الله سخن می‌گوید، آینده جبهه لبنان همچنان یکی از اصلی‌ترین نقاط اختلاف در مسیر کاهش تنش‌ها و پیشبرد مذاکرات به شمار می‌رود.