در این اطلاعیه که شنبه ۹ خرداد منتشر شد، آمده است: «محاصره نظامی بندرهای ایران همچنان برقرار است و تمامی ترددهای ورودی و خروجی این بندرها را محدود می‌کند... به‌دلیل عملیات محاصره، سطح تهدید امنیتی در تنگه هرمز همچنان بحرانی است.»

بر اساس این اطلاعیه، کشتی‌هایی که با انجام عملیات «انتقال کشتی به کشتی»، به شناورهای ناقض محاصره بندرهای ایران کمک کنند، خود نیز ناقض مقررات محسوب خواهند شد.

عملیات «کشتی به کشتی» به انتقال سوخت، نفت یا سایر محموله‌ها میان دو شناور در دریا بدون نیاز به پهلوگیری در بندر گفته می‌شود.

مرکز مشترک اطلاعات دریایی هشدار داد در صورت «عدم تبعیت فوری» شناورها از دستورات نیروهای محاصره‌کننده، اقدامات اجرایی از جمله «از کار انداختن» کشتی‌ها و حتی استفاده از «آتش تخریبی» علیه آن‌ها ممکن است در دستور کار قرار گیرد.

این اطلاعیه در شرایطی صادر شد که دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، هشتم خرداد اعلام کرده بود در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات و دستیابی به توافق با جمهوری اسلامی، محاصره دریایی لغو خواهد شد .

سرنوشت تنگه هرمز و محاصره دریایی، پرونده هسته‌ای تهران و ذخایر اورانیوم غنی‌شده ، رفع تحریم‌ها، آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده جمهوری اسلامی و همچنین موضوع پایان جنگ و تنش‌های منطقه‌ای از محورهای اصلی مذاکرات عنوان شده‌اند.

ارتش آمریکا محاصره دریایی بندرهای جنوبی ایران را از ۲۴ فروردین آغاز کرد .

پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، ۹ خرداد در حاشیه نشست «شانگری‌لا» در سنگاپور، ضمن تاکید بر ادامه محاصره دریایی ایران، آن را موثر ارزیابی کرد و گفت: «جمهوری اسلامی می‌خواهد ادعا کند که کنترل تنگه را در اختیار دارد، اما واقعیت این است که ما کنترل آن را در دست داریم.»

«هر تهدیدی علیه نیروهای آمریکایی با پاسخ متناسب روبه‌رو می‌شود»

مرکز مشترک اطلاعات دریایی در ادامه اطلاعیه خود، نسبت به تردد در محدوده تعیین‌شده در خلیج فارس هشدار داد و اعلام کرد هرگونه شناور یا هواپیمایی که تهدیدی علیه نیروهای دریایی ایالات متحده به شمار آید، ممکن است با «اقدامات متناسب در چارچوب دفاع مشروع» روبه‌رو شود.

بر اساس این اطلاعیه، اگر چه منطقه هشدار دریایی با هدف محدود کردن تردد «کشتی‌های تجاری یا بی‌طرف» ایجاد نشده است، اما شناورها باید نیت خود را به‌طور شفاف اعلام کنند و به‌ویژه نشان دهند که قصد ورود به بنادر ایران یا خروج از آن‌ها را ندارند.

این مرکز همچنین به کشتی‌ها و هواپیماهای عبوری توصیه کرد با «احتیاط» در منطقه تردد کنند و در صورت امکان، از ورود به این محدوده خودداری کنند.

مرکز مشترک اطلاعات دریایی در فوریه ۲۰۲۴ برای اشتراک‌گذاری اطلاعات دقیق و به‌موقع درباره حملات حوثی‌ها به کشتی‌های تجاری تاسیس شد.

این مرکز با مشارکت چندین نهاد نظامی، ضمن تجمیع اطلاعات متن‌باز و غیرمحرمانه، گزارش‌های حوادث را معمولا ظرف ۲۴ ساعت همراه با توصیه‌های عملیاتی منتشر می‌کند و همچنین به‌صورت هفتگی تحلیل‌ها و به‌روزرسانی‌های دریایی ارائه می‌دهد.