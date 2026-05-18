اوکراین با ۶۰۰ پهپاد ۱۴ منطقه در روسیه را هدف قرار داد
اوکراین در یکی از بزرگترین حملات پهپادی خود علیه روسیه از آغاز جنگ، حدود ۶۰۰ پهپاد را به ۱۴ منطقه این کشور روانه کرد. به گفته مقامهای روسیه، این حمله دستکم چهار کشته و ۱۲ زخمی بر جای گذاشت. این حملات پس از حمله مرگبار سهروزه مسکو به اوکراین انجام شد.
وزارت دفاع روسیه یکشنبه ۲۷ اردیبهشت اعلام کرد که موجی شامل نزدیک به ۶۰۰ پهپاد اوکراینی در طول شب، ۱۴ منطقه روسیه و همچنین شبهجزیره کریمه و دریاهای سیاه و آزوف را هدف قرار داد. به گفته آنها حومه پایتخت این کشور از جمله نقاطی است که بیشترین آسیب را دید.
طبق گفته مقامهای روسیه سه نفر در نزدیکی مسکو و یک نفر در منطقه بلگورود کشته شدند. به گفته آنها پدافند هوایی روسیه از ساعات ابتدایی یکشنبه ۵۵۶ پهپاد و پس از سپیدهدم نیز ۳۰ پهپاد دیگر را سرنگون کرد.
ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، این حملات را تایید واعلام کرد که اوکراین در میدان نبرد از روسیه پیشی گرفته است. طبق اعلام رسمی دولت این کشور، یک کارخانه الکترونیکی تولید قطعات تسلیحاتی و یک ایستگاه پمپاژ نفت در این حملات هدف قرار گرفتند.
او درباره جزئیات این حملات گفت که پهپادها بیش از ۵۰۰ کیلومتر در خاک روسیه نفوذ کردند و اوکراین در حال «غلبه» بر سامانههای پدافند هوایی روسیه است که داخل و اطراف مسکو متمرکز شدهاند.
او گفت: «پاسخهای ما به ادامه جنگ و حملات روسیه به شهرها و جوامع ما کاملا موجه است.» او همچنین افزود حملات به مسکو نشان داد کییف «بهروشنی به مردم این کشور اعلام میکند که دولتشان باید به جنگ خود پایان دهد».
حملات هفته گذشته روسیه به سراسر خاک اوکراین، از جمله پایتخت این کشور، که طی سه روز پیاپی انجام شد، بیش از ۲۰ کشته و ۵۰ زخمی بر جای گذاشت. پس از آن زلنسکی هشدار داد که حملات پهپادی بیشتری در انتظار روسیه خواهد بود.
به گفته مقامهای اوکراینی، در طول این حمله سهروزه بیش از ۱۵۰۰ پهپاد و دهها موشک از سوی روسیه به اوکراین شلیک شد. پنجشنبه ۲۴ اردیبهشت، در دومین روز از این حملات سهروزه، یک موشک کروز روسی به یک ساختمان مسکونی ۹ طبقه در کییف اصابت کرد و ۲۴ نفر، از جمله سه کودک، را کُشت.
سرگئی سوبیانین، شهردار مسکو، در شبکههای اجتماعی نوشت که سامانههای پدافند هوایی این شهر در طول شب بیش از ۸۰ پهپاد را رهگیری کردند. به گفته او در پی این حملات ۱۲ نفر زخمی شدند و در محل سقوط بقایای پهپادها «خسارتهای جزئی» ثبت شد.
اهداف حملات
سوبیانین گفت یکی از این حملات کارگران ساختمانی را زخمی کرد و به سه خانه در نزدیکی پالایشگاه نفت و گاز مسکو آسیب زد. او افزود تولید پالایشگاه مختل نشده و «فناوری» پالایشگاه تحت تاثیر قرار نگرفته است.
طبق اعلام اسبییو، سرویس امنیتی اوکراین، یک پالایشگاه نفت و دو ایستگاه پمپاژ در اطراف مسکو هدف قرار گرفتهاند. این نهاد گفت این حملات «توانایی دشمن برای ادامه جنگ را کاهش میدهد» و نشان داد «حتی منطقه بهشدت حفاظتشده مسکو نیز امن نیست».
اسبییو، همچنین حمله به کارخانه آنگستروم در زلنوگراد را برجسته کرد؛ کارخانهای که به گفته این نهاد، «در تولید محصولات پیشرفته و ریزتراشهها برای جنگافزارهای دقیق نقش دارد.»
فرودگاه شرمتیوو مسکو، بزرگترین فرودگاه روسیه، اعلام کرد بقایای پهپاد داخل محدوده آن سقوط کرده اما خسارتی وارد نکرده است.
منطقه مسکو اغلب هدف حملات پهپادی قرار میگیرد، اما شهر مسکو که حدود ۴۰۰ کیلومتر با مرز اوکراین فاصله دارد، در طول جنگ کمتر هدف قرار گرفته است.
ولودیمیر زلنسکی گفت کشاندن جنگ به مسکو «کاملا موجه» است. رییسجمهوری اوکراین در سخنرانی شبانه خود گفت روز یکشنبه، عملیاتهای رزمی نیروهای اوکراینی در میدان نبرد از عملیاتهای روسیه بیشتر بود؛ «نتیجهای بسیار مهم». او افزود: «امسال کارهای زیادی انجام شده و تغییر در توازن فعالیتها در خطوط مقدم محسوس است.»
مسکو و کییف پس از پایان آتشبس سهروزه در سهشنبه گذشته، دوباره به تبادل حملات روی آوردهاند؛ آتشبسی که به مناسبت سالگرد پیروزی بر آلمان نازی در جنگ جهانی دوم برقرار شده بود و هر دو طرف، طرف مقابل را به نقض آن متهم کردند.
تلاشهای دیپلماتیک برای پایان دادن به این مناقشه چهار ساله در بنبست است؛ کییف حاضر نیست خواستههای حداکثری مسکو برای تصرف سرزمینهایی در منطقه دونباس شرقی را بپذیرد و توجه آمریکا به جنگ ایران معطوف شده است.
آتلانتیک در تحلیلی تازه «بیثباتسازی» را هویت جمهوری اسلامی خواند و نوشت جنگ اخیر به بازتولید همان بیثباتی منجر شده که تهران از آن تغذیه میکند. در مقابل، امارات بهعنوان نماد ثبات منطقه نیاز دارد این جنگ با صلحی پایان یابد که در آن تهران امکان بیثباتسازی را از دست داده باشد.
این رسانه آمریکایی، در تحلیلی نوشته کریم سجادپور که یکشنبه ۲۷ اردیبهشت منتشر شد، امارات را نماد مدلی مبتنی بر ثبات، توسعه و پیوند با اقتصاد جهانی توصیف کرد و جمهوری اسلامی را حکومتی دانست که هویت آن با بیثباتی، جنگهای نیابتی و تخریب گره خورده است.
به نوشته آتلانتیک، تهران اکنون با تکیه بر همین ویژگی، در پی پیش بردن هدفی است که مقامهایش آن را «کشتن ایده دبی» خواندهاند؛ در حالی که جنگ آمریکا با ایران تاکنون همان بیثباتیای را تولید کرده که جمهوری اسلامی از آن تغذیه میکند و همان ثباتی را به خطر انداخته که امارات به آن وابسته است.
در ابتدای این مقاله آمده است: «جمهوری اسلامی در دوران صلح یک شکستخورده تمامعیار است؛ حکومتی دینی و ورشکسته که مهمترین صادراتش، بهترین مغزهای کشور است. اما در زمان جنگ و بیثباتی، یک مزیت ساختاری دارد: آستانه تحملش در برابر رنج مردم خود بهطرزی خارقالعاده بالاست؛ سطحی که کمتر دولتی توان رقابت با آن را دارد.»
«کشتن ایده دبی»
سجادپور در این مقاله از دو نماد برای بسط ایده اصلی خود استفاده کرده است: شاهین، بهعنوان نماد امارات متحده عربی در برابر لاشخور. ستون اصلی این مقاله بر تقابل میان دو مدل حکمرانی استوار است: امارات بهعنوان کشوری که موجودیت سیاسی و اقتصادی خود را بر رفاه، ثبات، گشودگی و اتصال به جهان بنا کرده، و جمهوری اسلامی بهعنوان حکومتی که از جنگ، دشمنی ایدئولوژیک و بیثباتی منطقهای نیرو میگیرد.
در این مقاله، حملات جمهوری اسلامی به امارات نه صرفا تعرض به خاک یک کشور همسایه، بلکه تلاشی برای هدف گرفتن ایدهای توصیف شده است که دبی و امارات نمایندگی میکنند: امکان ساختن کشوری موفق، ثروتمند، جهانی و باثبات در خلیج فارس.
به نوشته سجادپور، تهران از آغاز جنگ اخیر، عمدتا نه پایگاههای نظامی آمریکا در امارات، بلکه زیرساختهایی را هدف قرار داده که این کشور را به قطب حملونقل، تجارت، مالی و گردشگری جهان تبدیل کردهاند؛ از جمله فرودگاه بینالمللی دبی، مرکز مالی بینالمللی دبی، برجالعرب و بندر جبلعلی.
او نوشت هدف جمهوری اسلامی، همانطور که در رسانههای حکومتی ایران نیز بیان شده، «کشتن ایده دبی» است؛ ایدهای که برای بسیاری از ایرانیان یادآور چیزی است که ایران میتوانست باشد اما تحت حاکمیت جمهوری اسلامی به آن نرسید.
شاهین در برابر لاشخور
در این تحلیل، نویسنده با مقایسه تاریخی میان شیخ زاید بن سلطان آل نهیان، بنیانگذار امارات، و روحالله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، دو جهانبینی متفاوت را در برابر هم قرار میدهد: یکی بر پایه این پرسش که «چه میتوان ساخت؟» و دیگری بر پایه این پرسش که «چه کسی باید نابود شود؟»
به نوشته این مقاله در دوران صلح، مدل امارات دست بالا را دارد، اما در دوران جنگ، جمهوری اسلامی از مزیتی خطرناک برخوردار میشود؛ زیرا نابود کردن فرودگاه، ترساندن سرمایهگذار و بستن مسیرهای تجاری بسیار آسانتر از ساختن شهرهای جهانی، جذب سرمایه و ایجاد ثبات است.
به نوشته سجادپور، جنگ آمریکا با ایران تاکنون همان بیثباتیای را تولید کرده که جمهوری اسلامی از آن تغذیه میکند و همان ثباتی را به خطر انداخته که امارات و دیگر کشورهای خلیج فارس برای بقا و موفقیت خود به آن وابستهاند.
او هشدار داد که جمهوری اسلامی حتی بدون پیروزی نظامی مستقیم، میتواند از راه تخریب اعتماد، فراری دادن سرمایه و تهدید مسیرهای انرژی و تجارت جهانی، به مدل موفق امارات ضربه بزند.
پیروزی چیزی نیست جز صلحی که مانع بیثباتسازی جمهوری اسلامی شود
در بخش پایانی، سجادپور نوشت معیار واقعی پایان این جنگ، نه آن چیزی است که جمهوری اسلامی امضا میکند و نه آن چیزی که دونالد ترامپ اعلام میکند، بلکه این است که کدام چشمانداز در منطقه پیروز شود: مدل آیندهنگر، اقتصادی و مبتنی بر ثبات، یا مدل ایدئولوژیک، کینهمحور و متکی بر بیثباتسازی.
او نتیجه گرفت ترامپ جنگی منطقهای را آغاز کرده که امارات نمیتواند در آن بهتنهایی و بهطور مستقیم بر حکومت ایران پیروز شود؛ بنابراین اکنون باید اطمینان یابد این جنگ با صلحی منطقهای پایان مییابد که اجازه ندهد جمهوری اسلامی از مسیر بیثباتسازی، بر امارات غلبه کند.
همزمان با به بنبست رسیدن مذاکرات و تشدید تهدیدهای ترامپ علیه جمهوری اسلامی، امارات متحده عربی از وقوع آتشسوزی ناشی از حملات پهپادی در یک نیروگاه هستهای در این کشور خبر داد. وزارت دفاع عربستان سعودی نیز اعلام کرد که سه پهپادی را بر فراز آسمانش رهگیری و منهدم کرده است.
آتشسوزی حوالی شامگاه یکشنبه ۲۷ اردیبهشت به وقت محلی در نزدیکی نیروگاه هستهای براکه در منطقه الظفره امارات متحده عربی گزارش شد و وزارت امور خارجه این کشور حملهای را که منجر به این آتشسوزی شد، «تروریستی» اعلام کرد.
عبدالله بن زاید آلنهیان، وزیر امور خارجه امارات، پس از این حملات گفت که این کشور حق خود برای پاسخ به «این حملات تروریستی» را برای خود محفوظ میداند.
مقامهای اماراتی گفتند در حال تحقیق درباره منشأ این حمله هستند و امارات حق کامل دارد به چنین «حملات تروریستی» پاسخ دهد. یک مشاور دیپلماتیک رئیسجمهوری امارات گفت این حمله، چه از سوی «عامل اصلی» انجام شده باشد و چه از سوی یکی از نیروهای نیابتی آن، نشاندهنده تشدید خطرناک تنشهاست.
وزارت دفاع امارات اعلام کرد با دو پهپاد دیگر نیز «با موفقیت» مقابله شده و این پهپادها از «مرز غربی» پرتاب شده بودند. این وزارتخانه توضیح بیشتری ارائه نکرد.
ساعاتی پس از اعلام این خبر، وزارت دفاع عربستان سعودی در بیانیهای اعلام کرد که صبح یکشنبه ۲۷ اردیبهشت سه پهپاد را که از حریم هوایی عراق وارد آسمان این کشور شده بودند، رهگیری و منهدم کرد.
ترکی المالکی، سخنگوی این وزارتخانه، گفت که عربستان سعودی حق پاسخگویی در زمان و مکان مناسب را برای خود محفوظ میدارد و تمام اقدامات عملیاتی لازم را برای پاسخ به هرگونه تلاشی برای نقض حاکمیت، امنیت کشور و ایمنی شهروندان و ساکنان آن در خاک خود اتخاذ و اجرا خواهد کرد.
از سوی دیگر، رسانههای رسمی امارات متحده عربی گزارش دادند که وزیر امور خارجه این کشور، با همتایان خود از دیگر کشورهای منطقه، از جمله وزیر امور خارجه عربستان سعودی گفتوگو کرد. هرچند روابط ابوظبی با ریاض بهتازگی بر سر نحوه مواجهه با جمهوری اسلامی دچار تنش بوده، اما ریاض حمله پهپادی به نیروگاه هستهای امارات را محکوم کرد.
وزارت دفاع امارات اعلام کرد پهپادی که نیروگاه براکه را هدف قرار داد، یکی از سه پهپادی بود که «از سمت مرز غربی وارد کشور شدند».
دفتر رسانهای ابوظبی که نهاد رسمی اطلاعرسانی و ارتباطات رسانهای امارت ابوظبی به شمار میآید، اعلام کرد پهپادی که از سد پدافند امارات عبور کرد، به یک ژنراتور برق در بیرون از محدوده داخلی نیروگاه هستهای براکه برخورد کرد.
این نهاد افزود که سطح تشعشعات در این نیروگاه در محدوده ایمن باقی ماند و کسی زخمی نشد. سازمان فدرال نظارت هستهای امارات نیز بعدتر تایید کرد که این نیروگاه همچنان ایمن است و در پی این حمله، هیچ ماده رادیواکتیوی منتشر نشده است.
آژانس بینالمللی انرژی اتمی اعلام کرد ژنراتورهای اضطراری دیزلی در حال تامین برق «واحد ۳» این نیروگاه هستند. این نهاد همچنین خواستار «حداکثر خویشتنداری نظامی» در نزدیکی هر نیروگاه هستهای شد.
انور قرقاش، مشاور رییس امارات متحده عربی، که در هفتههای گذشته موضعگیریهای تندی علیه جمهوری اسلامی داشته است، در شبکه اجتماعی ایکس نیروهای نیابتی مورد حمایت جمهوری اسلامی را مسئول این حملات معرفی کرد.
او نوشت نوشت: «هدف قرار دادن نیروگاه هستهای براکه که عملی تروریستی است، چه از سوی عامل اصلی انجام شده باشد و چه از طریق یکی از مزدوران آن، نشاندهنده تشدید خطرناک تنشهاست.»
قرقاش این حادثه را «صحنهای تاریک که ناقض همه قوانین و هنجارهای بینالمللی است» خواند و عاملان آن را به بیاعتنایی به جان غیرنظامیان متهم کرد.
در روزهای گذشته، بهویژه پس از انتشار خبر سفر محرمانه نخستوزیر اسرائیل به امارات حین جنگ ایران و گزارشهایی از حملات ابوظبی به اهدافی در جنوب ایران، تنشها میان امارات و جمهوری اسلامی تشدید شده است.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، پنجشنبه ۲۴ اردیبهشت در اجلاس بریکس در دهلینو با تاکید بر اینکه «امارات متحده عربی مستقیما در جنگ علیه ما دخیل بود»، این کشور را با عنوان «شریک فعال جنگ» علیه جمهوری اسلامی توصیف کرد و گفت: «این همدستی با اسرائیل غیرقابل بخشش است.»
او افزود: «اماراتیها اجازه دادند از سرزمینشان برای شلیک توپخانه و تجهیزات علیه ما استفاده شود. امارات متحده عربی شریک فعال جنگ علیه ماست و هیچ تردیدی در این باره وجود ندارد.»
همان روز شش کشور عربی خلیج فارس در نامهای به شورای امنیت سازمان ملل ادعای تهران درباره اداره یا وضع قواعد جدید برای تنگه هرمز را محکوم کردند. امارات متحده عربی نیز در نامهای جداگانه به همین نهاد، جمهوری اسلامی را به حملات «عامدانه» به زیرساختهای حیاتی و غیرنظامی متهم کرد.
ادمه بنبست دیپلماتیک و پیامرسانی مبهم و غیررسمی ترامپ از طریق شبکههای اجتماعی
این تحولات با تشدید پیامرسانی غیررسمی دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، به جمهوری اسلامی همراه بود.
او از بعد از ظهر یکشنبه به وقت شرق آمریکا انتشار پستهایی در شبکههای اجتماعی درباره مساله ایران را از سر گرفت و در اولین پست خود در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: «ساعت برای ایران در حال تیکتاک کردن است. بهتر است آنها خیلی سریع دستبهکار شوند، در غیر این صورت چیزی از آنها باقی نخواهد ماند. زمان بسیار حیاتی است!»
پس از آن تا پایان روز یکشنبه در یک بازه زمانی دو ساعته، ۹ پست درباره ایران، جنگ علیه جمهوری اسلامی و وضعیت تنگه هرمز در شبکههای اجتماعی منتشر کرده که همه آنها حاوی پیام تصویری بود. ترامپ عکسهای هوش مصنوعی از شلیک به کشتیهای تندرو با پرچم جمهوری اسلامی و همچنین نمودار مدتزمان جنگ ایران در قیاس با دیگر جنگهای آمریکا را برای چندمین بار باز نشر کرد.
همزمان با انتشار این تصاویر، رسانه آمریکایی اکسیوس گزارش داد که ترامپ شنبه ۲۶ اردیبهشت، در زمین گلف خود در ویرجینیا با مشاوران امنیت ملی دیدار کرد و انتظار میرود روز سهشنبه نیز برای بررسی گزینهها با تیم امنیت ملی خود دیدار و گزینههای اقدام نظامی درباره ایران را بررسی کند.
رییسجمهوری ایالات متحده همچنین پیش از نشست کابینه امنیتی اسرائیل برای بررسی تحولات ایران، لبنان و غزه، با بنیامین نتانیاهو گفتوگو کرد؛ آن هم در شرایطی که در اسرائیل گمانهزنیها درباره احتمال از سرگیری جنگ با ایران، در صورت نبود نشانهای از پیشرفت دیپلماتیک، شدت گرفته است.
ابوالفضل شکارچی، سخنگوی ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، یکشنبه در واکنش به اظهارات رییسجمهوری آمریکا گفت اگر تهدیدهای ترامپ عملی شود، آمریکا «با سناریوهای جدید، تهاجمی و غافلگیرکننده روبهرو خواهد شد و در باتلاقی خودساخته فرو خواهد رفت».
روزنامه تلگراف در گزارشی تحقیقی خبر داد یک شرکت رسانهای مستقر در لندن مرتبط با نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی، از مجوز حمایت مالی ویزای نیروی «کار ماهر» برای انتقال برخی افراد به بریتانیا استفاده کرده است.
این موضوع به گفته کارشناسان امنیتی میتواند خطر سوءاستفاده اطلاعاتی و فعالیتهای خصمانه در خاک بریتانیا را افزایش دهد.
به گزارش تلگراف، شرکت «راد مدیا ورلد» (RAD Media World) که در شمال غرب لندن ثبت شده، با نهادهایی از جمله پرستیوی، رسانه دولتی جمهوری اسلامی، و هیسپان تیوی، شبکه اسپانیاییزبان وابسته به حکومت ایران، ارتباط دارد و از طریق حمایت مالی از ویزای نیروی کار ماهر، افرادی را بهطور قانونی وارد بریتانیا کرده است.
منابع دولتی بریتانیا در پاسخ به این روزنامه تایید کردهاند که این شرکت توانسته برای تعدادی از افراد، ویزای کاری دریافت کند، هرچند گفته شده شمار این افراد محدود بوده است.
ویزای نیروی کار ماهر در بریتانیا میتواند تا پنج سال اعتبار داشته باشد و دارندگان آن امکان انتقال اعضای خانواده خود را نیز دارند. تنها کارفرمایانی که از سوی وزارت کشور بریتانیا تایید شدهاند، اجازه حمایت مالی از این نوع ویزا را دارند.
هشدار کارشناسان: خطر ایجاد «درِ باز» برای فعالیتهای جمهوری اسلامی
به نوشته تلگراف، کارشناسان اطلاعاتی هشدار دادهاند که چنین سازوکاری ممکن است به «دری باز» برای ورود افرادی تبدیل شود که احتمال دارد به نمایندگی از جمهوری اسلامی فعالیتهای اطلاعاتی یا خصمانه انجام دهند.
این هشدارها پس از افزایش سطح تهدید تروریستی در بریتانیا به سطح «شدید» و در پی موجی از حملات علیه یهودیان، کنیسهها و موسسات خیریه مطرح شده است.
جاناتان هکت، افسر سابق اطلاعاتی آمریکا و متخصص عملیات پنهانی ایران، به تلگراف گفته است جمهوری اسلامی از رویکرد نسبتا سهلگیرانه بریتانیا سوءاستفاده میکند و بخشی از فعالیتهای خود را از طریق نهادهای رسانهای و فرهنگی پیش میبرد.
او گفت: «این سازمانها میتوانند پوششی برای ورود ماموران اطلاعاتی ایران به بریتانیا فراهم کنند؛ افرادی که ممکن است برای نظارت، شناسایی، انتقال مخفیانه پول یا دیگر فعالیتهای پنهانی وارد شوند.»
او همچنین گفت: «اهداف جمهوری اسلامی در بریتانیا شامل جامعه یهودیان و مخالفان ایرانی هستند و وجود چنین نهادهایی میتواند امکان اجرای این اهداف را فراهم کند.»
راجر مکمیلان، متخصص مقابله با تروریسم مرتبط با ایران و رییس سابق امنیت شبکه ایراناینترنشنال، نیز هشدار داده که افرادی ممکن است با ویزاهای صادرشده، با هدف «شناسایی خصمانه، تهدید، آزار و حتی اقدامات تروریستی علیه ایرانیان مهاجر و جامعه یهودیان در بریتانیا» وارد کشور شوند. او خواستار بازنگری کامل در سیاستها و روندهای صدور ویزا شده است.
درخواست برای لغو مجوز حمایت مالی از ویزا تلگراف گزارش میدهد از وزارت کشور بریتانیا خواسته شده مجوز موسسه راد برای حمایت مالی از ویزا لغو شده و بررسی جامعی درباره سیاستهای صدور ویزا آغاز شود.
دیوید تیلور، نماینده حزب کارگر در پارلمان بریتانیا، گفته است: «حق حمایت مالی این شرکت از ویزا باید فورا لغو شود و این شرکت باید بلافاصله تحت تحقیق قرار گیرد.»
او همچنین خواستار بررسی فوری افرادی شده که با حمایت این شرکت موفق به دریافت ویزا شدهاند.
ارتباط با پرستیوی، هیسپان تیوی و استودیوهای تولید در لندن
به نوشته تلگراف، شرکت راد مدیا ورلد با «راونور فارم استودیوز» (Ravenor Farm Studios)، استودیویی در غرب لندن، نیز ارتباط دارد؛ جایی که برنامه «Palestine Declassified» متعلق به پرستیوی فیلمبرداری شده بود.
تلگراف میگوید هنگام بازدید از محل شرکت در هفته جاری، با یک واحد خالی در شهرک صنعتی مواجه شده که تحت حفاظت یک شرکت امنیتی حرفهای بوده است؛ شرکتی که گفته هدف حضورش جلوگیری از استقرار افراد بیخانمان یا مسافران در آن محل بوده است.
ماه گذشته، این استودیو نامهای از دولت بریتانیا دریافت کرده که در آن به احتمال اقدام حقوقی بر اساس قانون امنیت ملی اشاره شده بود.
بر اساس اسناد ثبت شرکتها، سید مهدی میرطالب تنها مدیر فعلی راد مدیا وورد و حمید خیرالدین مدیر پیشین آن بودهاند. هر دو پیشتر با شرکت منحلشده UK Press TV Ltd و همچنین هیسپان تیوی همکاری داشتهاند.
اسناد رسمی همچنین نشان میدهد یکی از مالکان ثبتشده راونور فارم استودیوز، شرکت «لندن برادکاستینگپارتنرز» (London Broadcasting Partners Limited) است که سید مهدی میرطالب تنها مدیر آن محسوب میشود.
تلگراف میگوید آدرس ثبتشده راد مدیا ورلد در ومبلی لندن، با شرکتهای مرتبط از جمله لندنبرادکاستینگ پارتنرز و هیسپان تیوی مشترک است.
اتهامهای پیشین علیه پرستیوی به گزارش تلگراف، پرستیوی از سوی آمریکا، اتحادیه اروپا، کانادا و استرالیا تحریم شده است.
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا پیشتر اعلام کرده بود این رسانه «برای جذب نیرو توسط سرویسهای اطلاعاتی ایران، از جمله جذب شهروندان آمریکایی، مورد استفاده قرار گرفته است.»
هیسپان تیوی نیز از چندین ماهواره اروپایی و آمریکایی حذف شده، اما گفته میشود همچنان در آمریکای لاتین مخاطبان قابل توجهی دارد.
واکنش متهمان و دولت بریتانیا سید مهدی میرطالب، مدیر فعلی شرکت لندن برادکاستینگپارتنرز، اتهامات مطرحشده را «مزخرفات توطئهمحور» خوانده است. پرستیوی و هیسپان تیوی از اظهارنظر درباره گزارش خودداری کردهاند.
در مقابل، سخنگوی وزارت کشور بریتانیا به تلگراف گفته است: «ما تهدید ناشی از ایران را بسیار جدی میگیریم و حفاظت از منافع و جان شهروندان بریتانیا اولویت نخست ماست.»
او افزود دولت بریتانیا تاکنون سپاه پاسداران و بیش از ۵۵۰ فرد و نهاد ایرانی را تحریم کرده و در هفتههای آینده قوانین جدیدی برای مقابله با فعالیتهای خصمانه دولتهای خارجی و نیروهای نیابتی آنها تصویب خواهد شد.
به نوشته تلگراف، جزئیات ارتباطات راد مدیا ورلد با نهادهای مرتبط با حکومت ایران در قالب پروندهای به واحد مقابله با تروریسم پلیس لندن و وزارت کشور بریتانیا ارائه شده است.
سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده شیوع ابولا در کنگو و اوگاندا به سطح «وضعیت اضطراری بهداشت عمومی با نگرانی بینالمللی» رسیده است؛ هرچند این نهاد تاکید دارد که شرایط کنونی معیارهای یک همهگیری جهانی را ندارد.
به گفته این سازمان، نبود واکسن یا درمان تایید شده برای گونه «بوندیبوگیو»، این شیوع را به وضعیتی «غیرعادی» تبدیل کرده است.
به گزارش رویترز، سازمان جهانی بهداشت یکشنبه ۲۷ اردیبهشت هشدار داد شیوع ابولا که ناشی از ویروس بوندیبوگیو است، میتواند فراتر از مرزهای جمهوری دموکراتیک کنگو و اوگاندا گسترش پیدا کند و کشورهای همسایه کنگو در معرض خطر بالای انتقال بیماری قرار دارند.
بر اساس اعلام این نهاد وابسته به سازمان ملل، تا روز شنبه در استان ایتوری در شرق جمهوری دموکراتیک کنگو، دستکم ۸۰ مورد مرگ مشکوک، هشت مورد تایید شده آزمایشگاهی و ۲۴۶ مورد مشکوک ابتلا در سه منطقه بهداشتی شامل بونیا، روامپارا و مونگبالو ثبت شده است.
وزارت بهداشت جمهوری دموکراتیک کنگو پیشتر نیز از مرگ ۸۰ نفر در پی شیوع جدید بیماری خبر داده بود.
سازمان جهانی بهداشت هشدار داده با توجه به نرخ بالای مثبت بودن نمونههای اولیه و افزایش موارد مشکوک، ابعاد واقعی شیوع ممکن است بسیار گستردهتر از موارد شناساییشده باشد.
این سازمان اعلام کرد وضعیت کنونی از این جهت «غیرعادی» است که برخلاف برخی گونههای دیگر ابولا، از جمله ابولای زئیر، هیچ واکسن یا درمان اختصاصی تایید شدهای برای ویروس بوندیبوگیو وجود ندارد.
ثبت موارد انتقال فرامرزی به گفته سازمان جهانی بهداشت، مواردی از انتقال بینالمللی بیماری تاکنون ثبت شده است. در اوگاندا، دو مورد تایید شده ابتلا - از جمله یک مورد مرگ - در کامپالا، پایتخت این کشور، گزارش شده که مربوط به افرادی بوده که از جمهوری دموکراتیک کنگو سفر کرده بودند.
همچنین یک مورد تایید شده ابتلا در کینشاسا، پایتخت جمهوری دموکراتیک کنگو، در فردی که از استان ایتوری بازگشته بود، شناسایی شده است.
این نهاد از کشورها خواسته سازوکارهای ملی مدیریت بحران را فعال کنند، غربالگری در مرزها و مسیرهای اصلی را افزایش دهند و موارد تایید شده را فوراً قرنطینه کنند.
بر اساس توصیه سازمان جهانی بهداشت، افراد مبتلا یا کسانی که با موارد بیماری تماس داشتهاند، نباید تا ۲۱ روز پس از مواجهه با ویروس سفر بینالمللی انجام دهند، مگر در شرایط تخلیه پزشکی.
توصیه به باز نگه داشتن مرزها با وجود هشدار درباره خطر گسترش بیماری، سازمان جهانی بهداشت از کشورها خواسته از بستن مرزها یا اعمال محدودیت بر سفر و تجارت خودداری کنند.
به گفته این سازمان، محدودیتهای شدید ممکن است موجب افزایش عبورهای غیررسمی از مرزها شود؛ مسیری که کنترل و پایش بیماری را دشوارتر خواهد کرد.
اعلام وضعیت اضطراری بینالمللی از سوی سازمان جهانی بهداشت معمولاً برای جلب توجه جهانی، تسریع هماهنگی میان کشورها و تقویت پاسخ به بحرانهای بهداشتی صادر میشود؛ اما این نهاد تاکید کرده که شیوع کنونی ابولا هنوز به سطح یک همهگیری جهانی نرسیده است.
فینال مسابقه آواز یوروویژن شامگاه شنبه در وین برگزار میشود. رقابتی که برگزارکنندگانش امیدوارند با وجود انصراف پنج کشور در اعتراض به حضور اسرائیل، همچنان موفقیتآمیز باشد.
خبرگزاری رویترز شنبه ۲۶ اردیبهشت نوشت هفتادمین دوره این مسابقه - که هر سال با ترکیبی از زرقوبرق، موسیقی پاپ و حالوهوای اغلب سرگرمکننده برگزار میشود - امسال تحت تاثیر تحریم یوروویژن از سوی رسانههای عمومی اسپانیا، اسلوونی، ایرلند، ایسلند و هلند، قرار گرفت.
این کشورها در اعتراض به حضور اسرائیل، پس از عملیات نظامیاش در غزه که در واکنش به حمله هفتم اکتبر ۲۰۲۳ حماس انجام شد، از شرکت در این رقابت کنار کشیدند.
شبکه «آرتییی» (RTE) ایرلند اعلام کرد شرکت در این مسابقه با توجه به «تلفات هولناک انسانی در غزه و بحران انسانی موجود»، «غیرقابل توجیه» است.
اسرائیل این اعتراضها را بخشی از یک «کارزار جهانی تخریب» علیه خود توصیف کرد.
مارتین گرین، مدیر مسابقه یوروویژن، پیش از آغاز رقابتها به رویترز گفت: «ما بزرگترین برنامه موسیقی جهان هستیم و هر رویداد جهانی در این ابعاد، چه هنری و چه ورزشی، گاهی با تحولات جهان، تلاقی و برخورد پیدا میکند.»
او افزود: «ما تلاش میکنیم یوروویژن را بهعنوان فضایی بیطرف حفظ کنیم. جایی که هنرمندان بتوانند از طریق موسیقی کنار هم قرار بگیرند و نشان دهند شاید جهان بتواند گاهی بهتر از آن چیزی باشد که هست.»
در حمله هفتم اکتبر حماس به اسرائیل، دستکم هزار و ۲۰۰ نفر - عمدتا غیرنظامی - کشته شدند. اسرائیل نیز در پاسخ، حمله گستردهای به غزه آغاز کرد که به گفته مقامهای فلسطینی، بیش از ۷۲ هزار کشته بر جای گذاشته و بخش بزرگی از این منطقه را ویران کرده است.
تحریمها شمار شرکتکنندگان یوروویژن را به ۳۵ کشور کاهش داده که پایینترین تعداد از سال ۲۰۰۳ تاکنون است.
این مساله احتمالا میزان مخاطبان جهانی این مسابقه را نیز کاهش خواهد داد.
سال گذشته حدود ۱۶۶ میلیون نفر این رقابت را تماشا کردند. رقمی بالاتر از حدود ۱۲۸ میلیون بیننده مسابقه سوپربول آمریکا.
در فینال شنبه شب، ۲۵ کشور از جمله اسرائیل حضور خواهند داشت.
اعتراضها و هشدار رسمی به اسرائیل
رویترز نوشت فضای وین در طول هفته «متشنج و محتاطانه» توصیف شده و اعتراضهایی علیه حضور اسرائیل برگزار شده است؛ هرچند جمعیت حاضر در این تجمعها محدود بوده است.
پلیس اتریش اعلام کرد برای اعتراضهای احتمالی شنبه آماده شده و احتمال «ایجاد اختلال و مسدودسازی» را در نظر گرفته است.
قرار است چند ساعت پیش از آغاز فینال، راهپیمایی اعتراضی از نزدیکی محل برگزاری مسابقه عبور کند.
در نیمهنهایی سهشنبه نیز اختلال کوتاهی رخ داد؛ زمانی که یکی از معترضان در نزدیکی میکروفون تلویزیونی شعار «نسلکشی را متوقف کنید» و «آزاد باد فلسطین» سر داد.
اتحادیه پخش اروپا (EBU) و شبکه ملی اتریش «اوآراف» (ORF)، که برگزارکننده و میزبان مسابقه هستند، در بیانیهای مشترک اعلام کردند این فرد به همراه سه نفر دیگر بهدلیل «رفتار اخلالگرانه» از سالن اخراج شدند.
نوآم بتان، نماینده اسرائیل، به رویترز گفت هنگام حضور روی صحنه، صدای هو کردن برخی تماشاگران را شنیده است.
اتحادیه پخش اروپا همچنین به شبکه دولتی اسرائیل «کان» (KAN) هشدار رسمی داد؛ پس از آن که ویدیوهایی منتشر شد که در آن بتان از مخاطبان میخواست حداکثر ۱۰ بار به او رای بدهند.
پس از جنجال مشابه سال گذشته، چنین کمپینهایی برخلاف مقررات اعلام شدهاند.
شبکه «کان» گفت از قوانین پیروی میکند و این ویدیوها حذف شدهاند.
در میان شرکتکنندگان، ترانه «شعلهافکن» (Liekinheitin) از فنلاند با اجرای لیندا لامپنیوس، نوازنده ویولن، و پته پارکونن، خواننده پاپ، روی صحنهای آتشین، بخت اصلی پیروزی محسوب میشود.
پس از آن نیز ترانه «اکلیپس» (Eclipse) از استرالیا با صدای دلتا گودرم قرار دارد.