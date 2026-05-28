اندیشکده بریتانیایی: مناقشه تایوان میتواند به تقابل هستهای آمریکا و چین بینجامد
خبرگزاری رویترز با استناد به گزارش «موسسه بینالمللی مطالعات استراتژیک» نوشت هرگونه درگیری میان آمریکا و چین بر سر تایوان میتواند خطر تشدید تنش تا سطح هستهای را به همراه داشته باشد.
به گزارش رویترز که پنجشنبه هفتم خرداد منتشر شد، این اندیشکده معتقد است جهان در آستانه یک رقابت تسلیحات هستهای جدید قرار دارد که منطقه آسیا-اقیانوسیه در مرکز آن خواهد بود.
در ارزیابی ۱۵۶ صفحهای این اندیشکده آمده است: «کشورهای منطقه و بازیگران دارای منافع راهبردی در حال گسترش زرادخانههای هستهای خود هستند. کشورهای فاقد سلاح هستهای نیز به دنبال توسعه تواناییهای حملات متعارف دوربرد هستند. این دو روند، ثبات راهبردی را به چالش میکشند.»
موسسه بینالمللی مطالعات استراتژیک (آیآیاساس) یک اندیشکده مستقر در لندن است که به ارائه پژوهشها و تحلیلهای راهبردی در حوزه امور امنیتی و دفاعی میپردازد.
این گزارش در آستانه برگزاری اجلاس «گفتوگوی شانگریلا» در سنگاپور منتشر شد؛ رویدادی که بزرگترین نشست دفاعی سالانه در آسیا محسوب میشود و از هشت تا ۱۰ خردادماه به میزبانی این اندیشکده لندنی برپا خواهد شد.
در این نشست غیررسمی، طیف گستردهای از مقامها شامل وزیران دفاع، فرماندهان نظامی، روسای دستگاههای اطلاعاتی و دیپلماتها در کنار تحلیلگران و فعالان صنایع تسلیحاتی گرد هم میآیند تا چالشهای امنیتی را بررسی کنند.
به گزارش رویترز، انتظار میرود «جنگ ایران، مناقشه تایوان و تردیدها درباره میزان پایبندی آمریکا به تعهداتش در منطقه»، از محورهای اصلی این نشست باشند.
پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، در این رویداد حاضر خواهد بود، اما حضور دونگ جون، وزیر دفاع چین، هنوز قطعی نشده است.
چین، تایوان را بخشی از قلمروی خود میداند و بارها تهدید کرده در صورت لزوم، برای الحاق این جزیره به سرزمین خود به زور متوسل خواهد شد.
۲۴ اردیبهشت، شی جینپینگ، رییسجمهوری چین، در دیدار با دونالد ترامپ، همتای آمریکایی خود، در پکن هشدار داد اگر مساله تایوان بهدرستی مدیریت نشود، روابط پکن و واشینگتن ممکن است به سطحی «بسیار خطرناک» برسد و حتی به برخورد یا درگیری بینجامد.
او تاکید کرد تایوان مهمترین موضوع در روابط پکن و واشینگتن به شمار میرود.
رویترز نوشت دیدار شی و ترامپ نگرانیهایی را در تایوان درباره میزان پایبندی آمریکا به دفاع از این جزیره برانگیخته است.
احتمال تبدیل مناقشه به یک جنگ تمامعیار
در ادامه گزارش موسسه بینالمللی مطالعات استراتژیک آمده است که هرگونه درگیری نظامی میان آمریکا و چین بر سر تایوان میتواند به بحرانی گسترده و حتی هستهای تبدیل شود.
بر اساس این گزارش، اهداف دو طرف در صورت وقوع این درگیری احتمالی متفاوت خواهد بود؛ چین تلاش خواهد کرد آمریکا و متحدانش را از منطقه دور نگه دارد، در حالی که واشینگتن بر تقویت توان دفاعی و «تابآوری» تایوان تمرکز خواهد کرد.
این اندیشکده تاکید کرد شواهد اندکی وجود دارد که نشان دهد آمریکا و چین بر سر قواعد درگیری و سازوکارهای جلوگیری از تشدید بحران به تفاهم رسیدهاند.
به گفته این اندیشکده، احتمال هدف قرار گرفتن سامانههای حیاتی فرماندهی، کنترل، ارتباطات، اطلاعات، نظارت و شناسایی دو طرف میتواند خطر گسترش درگیری را افزایش دهد.
با افزایش تنشها میان روسیه و کشورهای اروپایی به ویژه بر سر جنگ اوکراین، مسکو و برخی پایتختها در اروپا سفیران یکدیگر را احضار کردند.
وزارت امور خارجه فنلاند پنجشنبه هفت خرداد اعلام کرد که سفیر روسیه را برای ارائه توضیح درباره یک هواپیمای نظامی احضار کرده است؛ هواپیمایی که فنلاند مظنون است چهارشنبه حریم هوایی این کشور را نقض کرده باشد.
چندین کشور اتحادیه اروپا پس از آنکه مسکو دوشنبه به خارجیها هشدار داد که کییف را ترک کنند، سفیران روسیه را احضار کردند.
ماکسیم پروو، وزیر امور خارجه بلژیک، چهارشنبه گفت بلژیک سفیر روسیه را احضار کرده است. او همچنین گفت: «تهدید سفارتخانهها دیپلماسی نیست، بلکه ارعاب است. و این نقض آشکار حقوق بینالملل و کنوانسیون وین است».
وزیر امور خارجه بلژیک افزود که این کشور «در کییف خواهد ماند و مرعوب نخواهد شد.»
وزارت امور خارجه آلمان نیز سهشنبه در شبکه ایکس اعلام کرد که سفیر روسیه را بهدلیل حملات این کشور به اوکراین و همچنین درخواست مسکو از برلین برای ترک سفارتش در کییف، احضار کرده است.
همچنین سفارت آمریکا در کییف پنجشنبه اعلام کرد که همچنان باز است و گزارشها درباره تغییر در فعالیتهایش را رد کرد.
برخی رسانههای اوکراینی پنجشنبه به اظهارات کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، استناد کردند که گفته بود سفارت آمریکا پایتخت را ترک کرده است.
کالاس پنجشنبه در حاشیه نشست اتحادیه اروپا در قبرس به خبرنگاران گفت که تمامی سفارتخانههای خارجی در کییف، به جز یکی، تهدید حملات از سوی مسکو را نادیده گرفتهاند.
او گفت: «چیزی که دیروز از اوکراین شنیدیم این بود که همه سفارتخانهها ماندند، به جز یکی. همه اروپاییها ماندند. آمریکا رفت.»
دمیترو لیتوین، مشاور ارتباطات ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، به خبرنگاران گفت که اوکراین شنیده است برخی دیپلماتهای آمریکایی همزمان با آخرین حمله گسترده روسیه در روز یکشنبه، کییف را ترک کردهاند.
او افزود که اوکراین از تمامی سفارتخانههایی که در کییف فعالیت و از اوکراین حمایت میکنند، سپاسگزار است.
نماینده سفارت آمریکا در کییف از اظهارنظر درباره سخنان لیتوین خودداری کرد.
طبق پست منتشرشده در شبکههای اجتماعی سفارت، جولی دیویس، کاردار موقت آمریکا در کییف، آخر هفته برای شرکت در رویدادی در لویو حضور داشت.
سفارت آمریکا در پیام خود در ایکس اعلام کرد: «وزارت امور خارجه هیچ اولویتی بالاتر از امنیت و ایمنی آمریکاییها ندارد و بهطور منظم وضعیت امنیتی سفارت کییف را بازبینی میکند.»
همچنین، روسیه پنجشنبه اعلام کرد که سفیر لوکزامبورگ را احضار کرده تا نسبت به نبش قبر بقایای آندری ملنیک، رهبر ملیگرای اوکراینی در دوران جنگ جهانی دوم که مسکو او را «همکار نازیها» توصیف کرد، اعتراض کند.
ملنیک که در برابر اتحاد جماهیر شوروی در کنار آلمان نازی قرار گرفته بود، دوشنبه پس از انتقال بقایایش از لوکزامبورگ، همراه با همسرش با تشریفات دولتی در نزدیکی کییف دوباره دفن شد.
ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، گفت که مسکو این خاکسپاری مجدد را نشانهای از بیاحترامی به میلیونها قربانی آلمان نازی میداند.
خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داد «جنگ ایران» روند استقرار نیروهای بینالمللی در نوار غزه را در چارچوب طرح صلح دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، پیچیدهتر کرده است.
بر اساس این گزارش که پنجشنبه هفتم خرداد منتشر شد، همکاری علنی رهبران عرب و مسلمان با آمریکا و اسرائیل در پی تحولات جنگ ایران با دشواری بیشتری روبهرو شده است، زیرا «بسیاری در منطقه، آمریکا و اسرائیل را متجاوز میدانند».
همزمان، بحران جهانی انرژی ناشی از جنگ ایران، منابع و توان اقتصادی کشورهای منطقه را تحلیل برده است.
با وجود برقراری آتشبس میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده از ۱۹ فروردین، درگیریهای پراکنده میان دو طرف همچنان ادامه دارد.
آسوشیتدپرس در ادامه نوشت «نیروی بینالمللی تثبیت» غزه که در نخستین نشست «هیات صلح» ترامپ در ماه فوریه با تبلیغات گسترده معرفی شد، همچنان در مرحله بلاتکلیفی قرار دارد.
جاسپر جفرز، ژنرال آمریکایی منصوبشده برای فرماندهی این نیروی ۲۰ هزار نفری، پیشتر وعده داده بود ماموریت آن تضمین «صلح پایدار و رفاه آینده» پس از جنگ ویرانگر اسرائیل و حماس خواهد بود.
با این حال، پس از گذشت سه ماه، هنوز نیروی مشخصی تشکیل نشده است، زیرا هیچ یک از پنج کشور متعهد، سهم عملیاتی خود را برای اعزام نیرو ایفا نکردهاند.
تلاشها برای تقویت آتشبس شکننده در غزه نیز با بنبست مواجه شده است. حماس همچنان از خلع سلاح خودداری میکند و اسرائیل نیز ضمن ادامه حملات به مواضع این گروه نیابتی جمهوری اسلامی، کنترل مناطق بیشتری از این باریکه را در دست گرفته است.
ارتش اسرائیل پنجم خرداد در حملهای محمد عوده، فرمانده شاخه نظامی حماس، را از پا درآورد. عوده پس از کشته شدن عزالدین حداد، فرماندهی شاخه نظامی حماس را بر عهده گرفته بود.
آسوشیتدپرس گزارش داد یک هفته پس از آغاز جنگ ایران، اندونزی مشارکت خود را در طرح اعزام نیروی بینالمللی، «به حالت تعلیق نامحدود» درآورد.
بر اساس برنامه اولیه، قرار بود اندونزی در مرحله نخست حدود هزار نیرو را در ماه آوریل اعزام کند و سپس هفت هزار نیروی دیگر در ماه ژوئن به این ماموریت بینالمللی بپیوندند.
آسوشیتدپرس تصمیم جاکارتا را «بزرگترین ضربه» به نیروی بینالمللی تثبیت توصیف کرد و نوشت اندونزی در میان کشورهای مشارکتکننده، از جمله مراکش، قزاقستان، کوزوو و آلبانی، متعهد به تامین بیشترین سهم بود.
شفری شمسالدین، وزیر دفاع اندونزی، دلیل تعلیق این طرح را نبود دستورالعمل اجرایی و کاهش تمرکز واشینگتن بر پروژه عنوان کرد.
او در سخنانی در پارلمان اندونزی گفت: «تحولات جدیدی رخ داده است. با توجه به شدت بالای درگیری میان نیروهای آمریکا و ایران، موضوع هیات صلح عملا به حاشیه رانده شده و در نتیجه، نیروهای امنیتی بینالمللی نیز کنار گذاشته شدهاند.»
او تاکید کرد اندونزی هنوز هیچ دستورالعمل مشخصی برای اجرای این ماموریت دریافت نکرده است.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پنجشنبه هفتم خرداد یک پایگاه هوایی آمریکا در کویت را هدف قرار داد. اقدامی که پس از حملات ارتش آمریکا به آنچه یک مقام واشینگتن «عملیات پهپادی ایران» در نزدیکی تنگه هرمز خواند، انجام شد.
این درگیری تنها چند ساعت پس از آن رخ داد که دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، گزارشها را درباره نزدیک بودن توافقی با تهران رد کرد.
تشدید دوباره درگیریها، نگرانیها را درباره آتشبس شکننده میان تهران و واشینگتن - که از ۱۹ فروردین برقرار شده - افزایش داده و امیدها به توافق صلح را تضعیف کرده است.
همزمان، قیمت نفت نیز دوباره جهش کرد.
حمله آمریکا به پهپادهای ایرانی
یک مقام آمریکایی که نخواست نامش فاش شود، به خبرگزاری رویترز گفت ارتش آمریکا چهار پهپاد تهاجمی ایران را سرنگون کرده و یک ایستگاه کنترل زمینی در بندرعباس را هدف قرار داده است. مرکزی که به گفته او در آستانه پرتاب پنجمین پهپاد قرار داشت.
او همچنین گزارش صداوسیمای جمهوری اسلامی را رد کرد. گزارشی که در آن گفته شده است تهران به پیشنویس غیررسمی توافقی دست یافته که بر اساس آن، کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز ظرف یک ماه به سطح پیش از جنگ بازمیگردد و ایران و عمان بهطور مشترک مدیریت تردد را بر عهده میگیرند.
ترامپ گفت هیچ کشوری کنترل این آبراه را در اختیار نخواهد داشت و در اظهاراتی تهدیدآمیز علیه مسقط تاکید کرد: «هیچکس قرار نیست کنترل تنگه را در دست بگیرد. این آبهای بینالمللی است و عمان هم مثل بقیه رفتار خواهد کرد، وگرنه مجبور میشویم آنها را نابود کنیم.»
کاخ سفید و سفارت عمان در واشینگتن به درخواست رویترز برای اظهار نظر پاسخ ندادهاند.
اختلافها بر سر تحریمها، برنامه هستهای و تنگه هرمز
علی باقری کنی، معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی، گفت تهران خواهان آزادسازی همه داراییهای بلوکهشده ایران از سوی آمریکاست.
او به تسنیم گفت: «آزادسازی کامل و بدون قید و شرط داراییهای ایران، حق قانونی ملت ایران است.»
تحریمها، برچیدن برنامه هستهای جمهوری اسلامی و وضعیت تنگه هرمز - که پیش از جنگ حدود یکپنجم تجارت جهانی نفت و گاز طبیعی مایع از آن عبور میکرد - همچنان مهمترین نقاط اختلاف در مذاکرات برای پایان جنگ هستند.
رویترز نوشت این آبراه بر اساس قوانین بینالمللی، مشمول حق عبور آزاد کشتیهای خارجی است.
وزارت خزانهداری آمریکا نیز «سازمان مدیریت تنگه هرمز» - نهادی ایرانی که برای مدیریت عبور و مرور در این تنگه ایجاد شده - را به فهرست تحریمهای مرتبط با تهدید امنیت ملی آمریکا اضافه کرد.
وزارت دادگستری آمریکا در بیانیهای اعلام کرد جاناتان لودهولت، شهروند ۳۷ ساله اهل استاتن آیلند نیویورک، به اتهام مشارکت در توطئه جمهوری اسلامی برای ترور مسیح علینژاد، روزنامهنگار و فعال سیاسی ایرانی-آمریکایی، به ۱۰ سال زندان محکوم شده است.
بر اساس این بیانیه، لودهولت پیشتر به «تبانی برای تعقیب و آزار» و همچنین «تبانی برای پولشویی» اعتراف کرده بود.
جان ای. آیزنبرگ، دستیار دادستان کل آمریکا در امور امنیت ملی، اعلام کرد جمهوری اسلامی قصد داشته این روزنامهنگار را در خاک آمریکا ترور کند، صرفا به این دلیل که او «شماری از موارد فراوان نقض [حقوق بشر] رژیم را افشا کرده بود».
جی کلیتون، دادستان ناحیه جنوبی نیویورک، نیز گفت جمهوری اسلامی «بارها تلاش کرده علینژاد را درست همینجا در شهر نیویورک پیدا کند و به قتل برساند».
به گفته او، جمهوری اسلامی کوشیده علینژاد را «بهدلیل فعالیتهایش در مقابله با رژیم ایران و افشای رفتار تبعیضآمیز آن در قبال زنان، فساد، و نقض حقوق بشر ساکت کند».
کلیتون ادامه داد: «اگرچه این توطئه از ایران هدایت میشد، اما عاملان احتمالی ترور، شهروندان آمریکایی بودند که از روی طمع و در ازای پول پذیرفتند علینژاد را به قتل برسانند. حکم امروز باید هشداری جدی برای کسانی باشد که بخواهند با اجرای خواستههای یک رژیم متخاصم خارجی در خاک ایالات متحده، سودجویی کنند.»
علینژاد از صدور حکم ۱۰ سال زندان برای یکی از متهمان پرونده استقبال کرد و در صفحه اینستاگرامش نوشت: «این پرونده تمام نشده. تا وقتی رژیم ایران در قدرت است، هیچ یک از ما، چه در داخل و چه در خارج، امنیت نخواهیم داشت.»
جزییات پرونده
بر اساس بیانیه وزارت دادگستری آمریکا، کارلایل ریورا، دوست لودهولت و متهم دیگر پرونده، در سال ۲۰۲۴ از سوی فردی به نام فرهاد شاکری ماموریت یافت تا به دستور اعضای بلندپایه سپاه پاسداران، علینژاد را به قتل برساند.
این وزارتخانه افزود سپاه پاسداران و نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی در سالهای گذشته بارها در پی ربودن یا ترور این روزنامهنگار بودهاند.
در سالهای ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱، مقامها و عوامل اطلاعاتی حکومت ایران توطئههایی را برای ربودن علینژاد از خاک آمریکا و انتقال اجباری او به ایران تدارک دیده بودند.
همچنین در سال ۲۰۲۲، سپاه پاسداران کوشید از اعضای مافیای روس برای اجرای نقشه ترور علینژاد استفاده کند.
پس از ناکامی تمام این طرحها، سپاه پاسداران به شاکری روی آورد. شاکری نیز ریورا را به کار گرفت و ریورا هم لودهولت را برای کمک به خود در تلاش برای قتل علینژاد جذب کرد.
واکنش مقامهای افبیآی به صدور حکم زندان برای متهم پرونده
جیمز سی. بارنکل، معاون مسئول افبیآی در نیویورک، اعلام کرد لودهولت بهعنوان «عامل اجیرشده» سپاه پاسداران ماموریت داشت علینژاد را تحت نظر بگیرد، او را تعقیب کند و در نهایت به قتل برساند.
به گفته او، نیروهای مبارزه با تروریسم افبیآی پیش از اجرای این طرح وارد عمل شدند و با خنثیسازی توطئه، متهم را بازداشت کردند.
بارنکل تاکید کرد افبیآی «هرگونه تلاش برای ساکت کردن منتقدان رژیمهای سرکوبگر در خاک آمریکا را در هم خواهد شکست».
دونالد هولستد، معاون مدیر افبیآی، نیز اعلام کرد این نهاد از همه ظرفیتها و منابع خود برای شناسایی و جلوگیری از فعالیت افرادی که در راستای منافع قدرتهای خارجی اقدام و امنیت افراد در داخل ایالات متحده را تهدید میکنند، استفاده خواهد کرد.
«اگر ایران تصور میکند برای پرهیز از یک بنبست طولانی موضع خود را نرمتر خواهم کرد، دچار اشتباه محاسباتی شده است.» ترامپ، نشست کابینه ایالات متحده در روز چهارشنبه ششم خرداد را با این جمله آغاز کرد و در ادامه این جلسه از مفاد توافق مورد مذاکره با جمهوری اسلامی ابراز نارضایتی کرد.
در حالی که مذاکرات واشینگتن و تهران برای پایان دادن به جنگ وارد مراحل حساس شده است، بخش مهمی از جلسه چهارشنبه کابینه آمریکا به مداکرات جاری اختصاص داشت. دونالد ترامپ در این جلسه بار دیگر تاکید کرد که مقامهای تهران «خیلی مایل به توافق هستند» سپس گفت هنوز نتیجهای حاصل نشده و او از این وضعیت رضایت ندارد.
ترامپ در این جلسه بار دیگر تهدید کرد در صورت نرسیدن به توافق مطلوب، آمریکا ممکن است اقدام نظامی را از سر بگیرد. او گفت جمهوری اسلامی در وضعیتی مذاکره میکند که «عملا چیزی در اختیار ندارد» و افزود: «شاید مجبور شویم برگردیم و کار را تمام کنیم، شاید هم نه.» به گفته او، مقامهای تهران «فقط میخواهند به توافق برسند» و «انتخاب دیگری» ندارند.
رییسجمهوری آمریکا در پاسخ به پرسشی درباره تنگه هرمز گفت این آبراه «برای همه باز خواهد بود» و «هیچکس آن را کنترل نخواهد کرد». او تاکید کرد آمریکا بر این مسیر آبی «نظارت» خواهد داشت و از آن مراقبت خواهد کرد، اما این آبها «بینالمللی» هستند.
ترامپ گفت جمهوری اسلامی «دوست دارد» تنگه هرمز را کنترل کند، اما چنین چیزی رخ نخواهد داد و این موضوع بخشی از مذاکرات جاری است.
او همچنین گفت یکی از شروط اصلی توافق این است که «تنگهها فورا، فورا باز شوند»، و در عین حال افزود: «توافق باید کامل باشد. من این کار را نکردم که یک توافق بیارزش بگیرم.»
کاخ سفید ابتدا اعلام کرده بود جلسه کابینه در اقامتگاه ریاستجمهوری کمپ دیوید برگزار میشود؛ محلی که پیشینه برگزاری نشستهای مهم و تاریخی روسای جمهوری آمریکا را دارد. همین موضوع توجه رسانهها را به این جلسه بیشتر کرد، اما به دلیل شرایط جوی، نشست در کاخ سفید برگزار شد.
بسیاری از گمانهزنیها بر اساس اخبار درز کرده از فرآیند مذاکرات بر این تمرکز داشتند که توافق در حال شکلگیری، بسیاری از مسائل حیاتی را برای حلوفصل در آینده به تعویق میاندازد. این دیدگاه، انتقادهای شدیدی را متوجه کاخ سفید کرد و حتی همحزبیهای ترامپ نیز بابت ایجاد فرصت نجات برای جمهوری اسلامی به او هشدار دادند.
همه اینها درست در زمانی به نقطه حساس رسیده که انتخابات میاندورهای برای تعیین کنترل کنگره در کانون توجه قرار میگیرد و جمهوریخواهان نگراناند که افزایش هزینهها و قیمت سوخت، فضای ذهنی رأیدهندگان آمریکایی را تیرهتر کند.
اما ترامپ روز چهارشنبه این ایده را رد کرد که انتخابات پیش رو کوچکترین وزنی در شکل دادن به راهبرد او در قبال ایران داشته باشد.
ترامپ گفت: «آنها فکر کردند میتوانند آنقدر صبر کنند تا من کوتاه بیایم. میدانید، گفتند: "صبر میکنیم تا او را از پا درآوریم. او انتخابات میاندورهای را پیش رو دارد." من اهمیتی به انتخابات میاندورهای نمیدهم.»
ترامپ پیروزی کن پکستون در دور دوم انتخابات مقدماتی جمهوریخواهان در تگزاس را «مقدمهای بر انتخابات میاندورهای» توصیف کرد و گفت این پیروزی شاهد دیگری است بر اینکه با وجود نامحبوب بودن جنگ در داخل آمریکا، «مردم آن را درک میکنند.»
ترامپ گفت افکار عمومی میتواند این درگیری را تحمل کند، چون «مردم آن را میفهمند؛ آنها میدانند که خیلی ساده، ایران نباید سلاح هستهای داشته باشد. من این کار را برای جهان انجام میدهم.»
ترامپ: هیچ تحریمی، هیچ پولی، هیچ چیزی
ترامپ درباره احتمال کاهش تحریمها نیز با لحنی قاطع گفت واشینگتن درباره «هیچگونه کاهش تحریمها یا دادن پول» گفتوگو نمیکند و افزود: «هیچ تحریمی، هیچ پولی، هیچ چیزی.»
او گفت آمریکا کنترل پولهایی را که جمهوری اسلامی ادعا میکند متعلق به خودش است در اختیار دارد و این کنترل را حفظ خواهد کرد. به گفته ترامپ، اگر جمهوری اسلامی «رفتار درستی» داشته باشد و «کار درست را انجام دهد»، ممکن است اجازه دسترسی به این منابع داده شود، اما «در حال حاضر» چنین کاری انجام نخواهد شد.
او تاکید کرد آمریکا میتواند همین حالا با جمهوری اسلامی به «یک توافق خوب» برسد، اما اگر توافق «عالی» نباشد، آن را نخواهد پذیرفت.
رییسجمهوری آمریکا همچنین گفت با انتقال ذخایر اورانیوم غنیشده ایران به روسیه یا چین موافق نیست.
ترامپ روز چهارشنبه همچنین بار دیگر بر درخواست خود تاکید کرد که توافق برای پایان دادن به جنگ ایران باید شامل شرطی باشد که چند کشور دیگر، از جمله کویت، عربستان سعودی، قطر و پاکستان، به توافقهای ابراهیم بپیوندند؛ توافقهایی که با میانجیگری آمریکا در دوره اول ریاستجمهوری ترامپ برای عادیسازی روابط دیپلماتیک و اقتصادی با اسرائیل منعقد شد.
ترامپ گفت: «ما، میدانید، قویا از آنها میخواهیم که بپیوندند.»
روبیو: جمهوری اسلامی هرگز نباید به سلاح هستهای برسد
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، نیز در این نشست گفت هدف نهایی واشینگتن این است که جمهوری اسلامی «هرگز» به سلاح هستهای دست پیدا نکند. او جمهوری اسلامی را «بزرگترین حامی تروریسم در جهان» خواند و گفت چنین حکومتی نباید به سلاح هستهای دسترسی داشته باشد.
روبیو تاکید کرد ترجیح ترامپ همواره مذاکره و دستیابی به توافق از مسیر دیپلماسی بوده و این تلاشها از طریق استیو ویتکاف، جرد کوشنر و معاون رییسجمهوری ادامه دارد. با این حال، او هشدار داد اگر دیپلماسی نتیجه ندهد، رییسجمهوری آمریکا «گزینههای دیگری» در اختیار دارد.
روبیو تصریح کرد تا زمانی که ترامپ رییسجمهوری باشد، جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هستهای دست نخواهد یافت.
روبیو یک روز پیش از برگزاری این جلسه به خبرنگاران گفته بود که رفتوآمد زیادی درباره جزییات متن اولیه در جریان است و مذاکرات چند روزی زمان خواهد برد.
ابتدا گفته شده بود که توافق شنبه دوم خرداد در جریان سفر فرمانده ارتش پاکستان اعلام خواهد شد، اما از آن هنگام تا کنون رسیدن به توافق بهطور پیوسته به تعویق افتاده است.
همزمان با برگزاری جلسه کابینه آمریکا در روز چهارشنبه، رسانههای ایران از تماس تلفنی مسعود پزشکیان، رییس دولت در جمهوری اسلامی، با مقامهای ارشد پاکستانی خبر دادند.
هگست: جمهوری اسلامی را به زانو در آوردیم
پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، نیز در همین جلسه گفت ترامپ در هر دو دوره ریاستجمهوری خود تنها کسی بوده که در برابر جمهوری اسلامی ایستاده و گفته است تهران «هرگز» به سلاح هستهای دست نخواهد یافت.
او از کشتن قاسم سلیمانی، خروج از توافق هستهای دوره اوباما و جنگ ۱۲ روزه به عنوان نمونههایی از سیاست ترامپ در برابر جمهوری اسلامی نام برد.
هگست با اشاره به عملیات «خشم حماسی» گفت دولت ترامپ مسیر جنگهای عراق و افغانستان را تکرار نکرد، بلکه به گفته او، با استفاده از «حداکثر قدرت کشندگی» جمهوری اسلامی را «به زانو» درآورد.
او گفت نیروی دریایی، نیروی هوایی، سامانههای پدافندی و زیرساخت صنعتی دفاعی جمهوری اسلامی بهشدت آسیب دیدهاند و تهران فعلا نمیتواند تولید موشک، پهپاد و کشتی را مانند گذشته ادامه دهد.
وزیر جنگ آمریکا گفت همین فشارها جمهوری اسلامی را به میز مذاکره کشانده است. او افزود آمریکا همزمان «یک محاصره در سطح جهانی» برقرار کرده و تهران نتوانسته چیزی را به بندرهای ایران وارد یا از آن خارج کند.
هگست گفت اطلاعات امنیتی نشان میدهد اقتصاد جمهوری اسلامی بهشدت آسیب دیده، زیرا این مسیرها «شاهرگ حیاتی» اقتصاد ایران است.
هگست در پایان تاکید کرد اگر مذاکرات نتواند تضمین کند جمهوری اسلامی به سلاح هستهای دست پیدا نخواهد کرد، وزارت جنگ آمریکا آماده است «کار را از آن راه تمام کند».
او همچنین گفت فشار آمریکا بر ناوگان سایه نفتکشهای ایرانی نشان میدهد «هیچ نفتکش ایرانی در هیچ نقطه جهان در امان نیست».