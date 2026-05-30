هگست شنبه ۹ خرداد در این نشست گفت: «توانایی ما برای ازسرگیری عملیات در صورت لزوم کاملا کفایت می‌کند و از ظرفیت لازم برای انجام آن برخوردار هستیم.»

او ادامه داد: «موجودی و ذخایر نظامی ما، هم در آنجا و هم در سراسر جهان، کاملا پاسخگوی نیازهای ما هستند و حتی فراتر از آن. بنابراین از این نظر در وضعیت بسیار مطلوبی قرار داریم.»

هگست با اشاره به روند مذاکرات تهران و واشینگتن افزود دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، همچنان رویکردی «صبورانه» در پیش گرفته و به دنبال «توافق خوبی» است تا اطمینان حاصل شود تهران به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد.

در روزهای اخیر، گمانه‌زنی‌ها درباره چشم‌انداز مذاکرات و مفاد توافق احتمالی میان تهران و واشینگتن بالا گرفته است.

ترامپ عصر هشتم خرداد اعلام کرد در جلسه اتاق وضعیت کاخ سفید شرکت خواهد کرد تا «تصمیم نهایی» را در مورد نوع مواجهه با جمهوری اسلامی اتخاذ کند.

روزنامه نیویورک‌تایمز ساعاتی بعد به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد نشست دو ساعته ترامپ درباره مناقشه ایران بدون اتخاذ تصمیم نهایی پایان یافت.

هگست: آمریکا هم‌زمان قادر به مدیریت چالش‌های ایران و آسیا-اقیانوسیه است

وزیر جنگ ایالات متحده در ادامه سخنرانی خود در سنگاپور، با رد نگرانی‌ها درباره احتمال انحراف تمرکز آمریکا از اولویت‌های راهبردی در منطقه آسیا-اقیانوسیه به‌دلیل مناقشه ایران اعلام کرد واشینگتن از توانایی مدیریت هم‌زمان چندین چالش برخوردار است.

هگست تاکید کرد: «ما می‌توانیم دو کار را به‌طور هم‌زمان انجام دهیم. ما در حال تقویت چشمگیر پایگاه صنعتی دفاعی خود هستیم تا به‌زودی بتوانیم دو، سه یا حتی چهار برابر بیشتر مهمات تولید کنیم. این کار برای اطمینان از آن است که همه طرح‌های عملیاتی ما در سراسر جهان به‌طور کامل تامین شوند.»

«گفت‌وگوی شانگری‌لا» بزرگ‌ترین نشست دفاعی سالانه در آسیا به شمار می‌رود و سال جاری از ۸ تا ۱۰ خردادماه به میزبانی سنگاپور برگزار می‌شود.

در این نشست غیررسمی، طیف گسترده‌ای از مقام‌ها شامل وزیران دفاع، فرماندهان نظامی، روسای دستگاه‌های اطلاعاتی و دیپلمات‌ها در کنار تحلیلگران و فعالان صنایع تسلیحاتی گرد هم می‌آیند تا چالش‌های امنیتی را مورد بررسی قرار دهند.

تاکید هگست بر لزوم تقویت بازدارندگی در برابر پکن

در ادامه نشست «گفت‌‎وگوی شانگری‌لا»، هگست نگرانی‌ها درباره گسترش سریع توان نظامی پکن را «موجه» خواند و از متحدان آسیایی واشینگتن خواست برای مقابله با افزایش نفوذ چین و جلوگیری از سلطه این کشور بر منطقه، بودجه دفاعی خود را به ۳.۵ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش دهند.

وزیر جنگ آمریکا تاکید کرد ایجاد «شبکه‌ای قدرتمندتر و خوداتکاتر» از متحدان برای «ایجاد بازدارندگی در برابر تجاوز و حفظ توازن قدرت» در منطقه ضروری است.

او افزود: «اقیانوس آرامی که تحت سلطه یک قدرت هژمونیک قرار گیرد، توازن قدرت در منطقه‌ را از بین خواهد برد. هیچ کشوری، از جمله چین، نباید بتواند هژمونی خود را تحمیل کند و امنیت یا رفاه کشور ما و متحدانمان را به خطر بیندازد.»

او در عین حال گفت روابط آمریکا و چین «بهتر از سال‌های اخیر» شده است و افزایش تماس‌های نظامی میان دو طرف به مدیریت تنش‌ها کمک می‌کند.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شوند که وزیر دفاع چین برای دومین سال متوالی در نشست شانگری‌لا حضور نیافت.

«موسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک» که میزبان نشست «گفت‌وگوی شانگری‌لا» به شمار می‌رود، هفتم خرداد در گزارشی هشدار داد هرگونه درگیری میان آمریکا و چین بر سر تایوان می‌تواند خطر تشدید تنش تا سطح هسته‌ای را به همراه داشته باشد.

بر اساس این گزارش، جهان در آستانه یک رقابت تسلیحات هسته‌ای جدید قرار دارد که منطقه آسیا-اقیانوسیه در مرکز آن خواهد بود.