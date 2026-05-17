به نوشته اورشلیم‌پست، ۲۷ اردیبهشت یک پهپاد باعث آتش‌سوزی در نزدیکی نیروگاه هسته‌ای براکه در منطقه الظفره امارات متحده عربی شد. دفتر رسانه‌ای ابوظبی اعلام کرد آتش‌سوزی در یک ژنراتور برق خارج از محدوده داخلی نیروگاه رخ داده و تاکید کرد این حادثه بر عملکرد سامانه‌های حیاتی نیروگاه تاثیری نداشته است.

مقام‌های اماراتی همچنین گفتند هیچ موردی از مصدومیت یا نشت مواد رادیواکتیو گزارش نشده و نیروگاه به فعالیت عادی خود ادامه می‌دهد.

اورشلیم‌پست با اشاره به گزارش آسوشیتدپرس نوشت این حمله، در شرایطی که آتش‌بس با حکومت ایران همچنان شکننده توصیف می‌شود، نگرانی‌ها درباره احتمال ازسرگیری جنگ را افزایش داده است.

اگرچه هیچ گروهی مسئولیت حمله را بر عهده نگرفته، این تحلیل احتمال می‌دهد [حکومت] ایران یا نیروهای نیابتی وابسته به آن در این حمله نقش داشته باشند.

نگرانی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی

به نوشته اورشلیم‌پست، نهاد ناظر هسته‌ای سازمان ملل نسبت به حمله پهپادی نزدیک نیروگاه هسته‌ای امارات «نگرانی جدی» ابراز کرده است.

این گزارش می‌گوید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در حال پیگیری نزدیک وضعیت است، هرچند سازمان فدرال تنظیم مقررات هسته‌ای امارات اعلام کرده سامانه‌های حیاتی نیروگاه همچنان به‌طور عادی فعالیت می‌کنند.

امارات متحده عربی؛ هدف فزاینده حملات حکومت ایران؟

این تحلیل می‌گوید امارات متحده عربی به‌طور فزاینده‌ای در مرکز توجه تهران قرار گرفته است. به نوشته اورشلیم‌پست، از زمان آغاز حملات آمریکا و اسرائیل علیه حکومت ایران در اسفند، جمهوری اسلامی بخش مهمی از حملات موشکی و پهپادی خود را متوجه امارات کرده است.

خلیفه شاهین المرر، وزیر امور خارجه امارات متحده عربی، در نشست وزیران خارجه بریکس گفته است کشورش هرگونه تهدید علیه حاکمیت و امنیت ملی خود را رد می‌کند و حق پاسخ نظامی، دیپلماتیک و حقوقی به اقدامات خصمانه را برای خود محفوظ می‌داند.

او همچنین گفت: «از ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، امارات هدف حملات مکرر و غیرموجه ایران قرار گرفته و سامانه‌های دفاعی کشور حدود سه هزار حمله شامل موشک‌های بالستیک، موشک‌های کروز و پهپادها را رهگیری کرده‌اند.»

به گفته وزیر خارجه امارات، این حملات زیرساخت‌های غیرنظامی و حیاتی از جمله فرودگاه‌ها، بنادر، تاسیسات نفتی، نیروگاه‌های آب‌شیرین‌کن، شبکه‌های انرژی و مناطق مسکونی را هدف قرار داده‌اند.

تهران پیام می‌دهد: ازسرگیری جنگ با پاسخ همراه خواهد بود

اورشلیم‌پست می‌نویسد حکومت ایران در حال ارسال این پیام است که هرگونه ازسرگیری درگیری نظامی با واکنش تلافی‌جویانه همراه خواهد بود.

این گزارش به نقش محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، در هماهنگی روابط با چین اشاره کرده و آن را در ارتباط با سفر اخیر دونالد ترامپ به چین ارزیابی می‌کند.

هم‌زمان، تلگراف گزارش داده که آمریکا امارات متحده عربی را برای تصرف یک جزیره متعلق به ایران تحت فشار قرار داده است؛ موضوعی که می‌تواند به افزایش تنش‌ها منجر شود.

به نوشته این تحلیل، [حکومت] ایران همچنین فعالیت کشورهای منطقه از جمله عربستان سعودی، امارات متحده عربی، کویت و عراق را زیر نظر دارد و نسبت به گزارش‌های مربوط به نقش برخی کشورهای خلیج فارس در جنگ حساس‌تر شده است.

گزارش همچنین به افشاگری‌های اخیر نیویورک‌تایمز و وال‌استریت ژورنال درباره وجود پایگاه‌های احتمالی اسرائیل در عراق اشاره می‌کند و می‌گوید این موضوع می‌تواند توجه بیشتری از سوی تهران به عراق جلب کند.

پیام پهپادی به امارات متحده عربی؟

اورشلیم‌پست در پایان این احتمال را مطرح می‌کند که حادثه پهپادی ۲۷ اردیبهشت، پیامی از سوی [حکومت] ایران درباره افزایش اهداف بالقوه در امارات متحده عربی بوده باشد.

این گزارش به نقل از رسانه اماراتی «العین» می‌گوید اسرائیل در وضعیت آماده‌باش بالا قرار دارد و ارتش این کشور در حال آماده‌سازی برای احتمال ازسرگیری جنگ با جمهوری اسلامی است.

به نوشته العین، رسانه‌های اسرائیلی درباره طرح‌هایی بحث می‌کنند که ممکن است شامل حمله به زیرساخت‌های ملی، تاسیسات انرژی و نیروگاه‌ها در ایران و همچنین هدف قرار دادن مقام‌های بلندپایه جمهوری اسلامی باشد.

اورشلیم‌پست نتیجه می‌گیرد که مجموعه این تحولات بخشی از پیام‌رسانی متقابل بازیگران منطقه‌ای است؛ پیامی که [حکومت] ایران از طریق تهدیدها، حملات و موضع‌گیری‌های سیاسی به کشورهای منطقه و طرف‌های درگیر ارسال می‌کند.

