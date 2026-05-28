این رسانه در گزارشی که عصر پنج‌شنبه هفت خرداد منتشر شد، به نقل از یکی از منابع آمریکایی نوشت که هدف این تفاهم‌نامه اولیه آوردن همه طرف‌ها پای میز مذاکره است و جزییات آن در مذاکرات مشخص خواهد شد.

مقام‌های آمریکایی به اکسیوس گفتند مفاد توافق تا روز سه‌شنبه تا حد زیادی مورد توافق قرار گرفته بود، اما هر دو طرف همچنان به تایید مقام‌های ارشد نیاز داشتند.

آنها همچنین مدعی شدند که مذاکره‌کنندگان جمهوری اسلامی بعدتر بازگشتند و گفتند تاییدیه‌های لازم را گرفته‌اند و آماده امضا هستند. از سوی دیگر، مذاکره‌کنندگان آمریکایی نیز جزییات توافق نهایی را برای ترامپ توضیح دادند، اما او بلافاصله آن را تایید نکرد.

یک مقام آمریکایی گفت: «رییس‌جمهوری به میانجی‌ها اطلاع داد که می‌خواهد چند روزی درباره آن فکر کند.»

جمهوری اسلامی نیز هنوز به‌طور رسمی و علنی موافقت با آخرین نسخه این توافق را تایید نکرده است.

دونالد ترامپ چهارشنبه در نشست کابینه اعلام کرد که از مفاد نسخه نهایی‌شده رضایت ندارد. او در این جلسه بار دیگر تهدید کرد در صورت نرسیدن به توافق مطلوب، آمریکا ممکن است اقدام نظامی را از سر بگیرد.

گمانه‌زنی‌ها درباره مفاد توافق

به گزارش اکسیوس، مقام‌های آمریکایی گفته‌اند در یادداشت تفاهم ۶۰ روزه به‌روشنی قید خواهد شد که کشتی‌رانی در تنگه هرمز «بدون محدودیت» خواهد بود.

به گفته یک مقام آمریکایی، این عبارت به معنای نبود عوارض و مزاحمت برای کشتی‌هاست و جمهوری اسلامی باید ظرف ۳۰ روز همه مین‌ها را از این تنگه جمع‌آوری کند.

یک مقام آمریکایی نیز گفت محاصره دریایی آمریکا نیز برداشته خواهد شد، اما این اقدام متناسب با بازگشت کشتی‌رانی تجاری انجام خواهد گرفت.

به گفته این مقام‌ها، یادداشت تفاهم شامل تعهد جمهوری اسلامی به خودداری از پیگیری ساخت سلاح هسته‌ای خواهد بود. همچنین در آن قید خواهد شد که نخستین موضوعاتی که در بازه زمانی ۶۰ روزه درباره آنها مذاکره می‌شود، چگونگی تعیین تکلیف اورانیوم با غنای بالای ایران و نحوه پرداختن به موضوع غنی‌سازی خواهد بود.

افزون بر اینها، آمریکا متعهد خواهد شد که در چارچوب مذاکرات، درباره کاهش تحریم‌ها و آزادسازی دارایی‌های مسدودشده جمهوری اسلامی گفت‌وگو کند. این یادداشت تفاهم همچنین شامل بحث درباره سازوکاری برای کمک به ایران جهت آغاز دریافت کالاها و کمک‌های بشردوستانه خواهد بود.

مقام‌های آمریکایی در گفت‌وگو با اکسیوس، وجود هرگونه توافق جانبی یا بند محرمانه‌ای درباره کاهش تحریم‌ها یا انتقال منابع مالی به جمهوری اسلامی را رد کردند. یکی از آنها گفت: «هرچه ایرانی‌ها بیشتر حاضر به امتیاز دادن باشند، بیشتر به دست خواهند آورد.»

این در حالی است که مقام‌های جمهوری اسلامی همچنان بر آزادسازی دارایی‌های مسدودشده تاکید دارند.

جمهوری اسلامی چه می‌‌خواهد؟

علی باقری کنی، معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، صبح پنجشنبه هفتم خرداد در مصاحبه با خبرگزاری ریانووستی روسیه گفت که تهران از واشینگتن می‌خواهد «تمام دارایی‌های مسدودشده» را آزاد کند. او افزود: «دارایی‌های ایران باید تماما و بدون قید و شرط به ایران بازگردانده شود.»

ابوالفضل ابوترابی، نماینده نجف‌آباد در مجلس، هم در گفت‌وگو با سایت دیده‌بان ایران، «تمام خطوط قرمز» منتسب به مجتبی خامنه‌ای، رهبر جدید جمهوری اسلامی، در مذاکرات را «نقض‌شده» خواند و به «تنگه هرمز، مساله هسته‌ای و گرفتن غرامت» به عنوان مهم‌ترین موارد نقض‌شده اشاره کرد.

او پیش‌بینی کرد: «آمریکا بعد از جام جهانی و انتخابات کنگره، دوباره به ما حمله می‌کند.»

همزمان با نهایی شدن مذاکرات میان دو طرف، درگیری‌های محدودی در تنگه هرمز رخ داد؛ آمریکا دو سایت موشک‌پرانی جمهوری اسلامی را هدف قرار گرفت و تهران نیز در اقدامی تلافی‌جویانه کشورهای منطقه، از جمله یک پایگاه‌های هوایی آمریکا در کویت، را هدف قرار داد.

افزون بر این، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده صبح پنجشنبه اعلام کرد که «نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس» را که جمهوری اسلامی برای کنترل عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز ایجاد کرده، در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است.

روسیه: آمریکا پیشنهاد انتقال اورانیوم غنی‌شده ایران را نپذیرفت

همزمان با این تحولات، وزارت خارجه روسیه اعلام کرد که با وجود آمادگی روسیه برای انتقال اورانیوم با غنای ۶۰ درصد ایران به این کشور، آمریکا پیشنهاد روسیه را رد کرده است.

ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، گفت: «آمریکا پیشنهاد روسیه درباره انتقال اورانیوم غنی‌شده ایران را که ماه‌ها روی میز بوده، نپذیرفته است.»

او از هر دو طرف مناقشه خواست به درگیری نظامی باز نگردند و در عوض، گفت‌وگوها را ادامه دهند.

در هفته‌های گذشته، احتمال انتقال بیش از ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم غنی‌شده جمهوری اسلامی به روسیه یا چین، و همچنین رقیق‌سازی بخشی از آن در این کشورها از سوی منابع آگاه در رسانه‌ها نقل شد.

تاکید اتحادیه اروپا بر ضرورت تکمیل مذاکرات کنونی

کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، ششم خرداد در پایان نشست غیررسمی وزیران خارجه این اتحادیه در قبرس گفت که هر توافق اولیه میان آمریکا و جمهوری اسلامی، باید با مذاکرات عمیق‌تر درباره ذخایر هسته‌ای و دیگر مسائل حیاتی مرتبط با امنیت منطقه تکمیل شود.

در کنار اظهارات و رویدادهایی که نشان می‌دهد آتش‌بس و روند رسیدن به تفاهم موقت همچنان شکننده است، فداحسین مالکی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، پنج‌شنبه به رسانه‌های ایران گفت «پیشرفت خوبی» در مذاکرات با آمریکا رخ داده و «اغلب پیشنهادات جمهوری اسلامی پذیرفته شده است».

او فزود: «مذاکرات پیشرفت کمی و کیفی قابل‌توجهی داشته و برخی از ملاحظات جمهوری اسلامی باقی مانده که باید از سوی آمریکایی‌ها انجام شود.»