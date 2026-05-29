بر اساس بیانیه پلیس، ایوانیس آیدینیدیس، ۴۶ ساله، شهروند یونان و ساکن مونیخ آلمان، ۲۶ اردیبهشت در منطقه وست ساسکس از سوی کارآگاهان پلیس مبارزه با تروریسم لندن بازداشت شد.

دادگاه وست‌مینستر مجوز ادامه بازداشت او را تا ۹ خرداد صادر کرد و پس از هماهنگی با دادستانی سلطنتی، اتهام‌های مرتبط علیه او ثبت شد.

پلیس اعلام کرد بر اساس ارزیابی‌ها، تهدید گسترده‌تری علیه عموم مردم در ارتباط با این پرونده وجود ندارد.

هلن فلانگان، فرمانده پلیس مبارزه با تروریسم لندن، گفت: «می‌دانیم این موضوع ممکن است نگرانی‌هایی به‌ویژه در میان افرادی که در رسانه‌های فارسی‌زبان فعالیت می‌کنند ایجاد کند.»

او افزود: «ما با شماری از سازمان‌ها و افراد همکاری نزدیک داریم تا درباره ایمنی و امنیت به آن‌ها مشاوره و حمایت ارائه دهیم و این شامل فرد و سازمان مرتبط با این پرونده نیز می‌شود. اگر کسی درباره امنیت خود نگرانی دارد، می‌تواند با پلیس محلی تماس بگیرد.»

پلیس بریتانیا ۲۸ فروردین سه نفر را در ارتباط با تلاش برای ایجاد آتش‌سوزی در نزدیکی ساختمان‌ مرکزی ایران‌اینترنشنال در لندن بازداشت کرد .

پلیس اعلام کرد این افراد به اتهام پرتاب بمب آتش‌زا به سمت دفتر مرکزی این شبکه در شمال‌غرب لندن تحت پیگرد قانونی قرار گرفته‌اند.

این حمله، خسارت جانی یا مالی نداشت، اما بار دیگر نگرانی‌ها را درباره امنیت رسانه‌های فارسی‌زبان در بریتانیا، افزایش داد.

شورای سردبیری ایران‌اینترنشنال ۲۷ فروردین با انتشار بیانیه‌ای در رابطه با این حادثه، از حمله به نزدیکی استودیوهای این شبکه در لندن خبر داد و تهدیدهای فزاینده علیه روزنامه‌نگاران مستقلی را که به سانسور و سرکوب تن نمی‌دهند، محکوم و تاکید کرد که این شبکه بدون ترس و تسلیم در برابر ارعاب، به کار خود ادامه خواهد داد.

در این بیانیه آمده است که اندکی پیش از ساعت ۲۰:۱۵ به وقت محلی، از ورود یک خودروی مشکوک که قصد داشت از ورودی اصلی، وارد محوطه‌ای شود که ساختمان ایران‌اینترنشنال در لندن در آن قرار دارد، جلوگیری شد. اندکی بعد، مهاجمان به پارکینگ ساختمان مجاور، در فاصله‌ای تنها چند متر از استودیوهای این شبکه، کوکتل مولوتوف پرتاب کردند.

در این بیانیه با اشاره به واکنش سریع تیم امنیتی ایران‌اینترنشنال، آتش‌نشانی و پلیس لندن، از اقدامات آن‌ها قدردانی شد.

پیش از آن، در اوایل فرودین امسال (سوم فروردین)، یک گروه همسو با جمهوری اسلامی، مسئولیت پرتاب کوکتل‌مولوتوف به چند دستگاه آمبولانس متعلق به یک نهاد خیریه یهودی در منطقه گولدرز گرین در شمال لندن را بر عهده گرفته بود .

در اردیبهشت ۱۴۰۴ نیز سه مرد ایرانی پس از تحقیقات گسترده ضدتروریسم، بر اساس قانون امنیت ملی بریتانیا، متهم شدند .

دادستان‌ها اعلام کردند یکی از این افراد به انجام مراقبت، شناسایی و تحقیقات اینترنتی با هدف ارتکاب خشونت شدید علیه فردی در بریتانیا متهم شده است. دو متهم دیگر نیز به انجام فعالیت‌هایی مشابه با هدف کمک به دیگران برای ارتکاب خشونت جدی متهم شدند.

وزیر کشور بریتانیا گفت این پرونده بخشی از واکنش گسترده‌ دولت به تهدیدهای مرتبط با حکومت ایران بوده است.

شبکه ایران‌اینترنشنال ۲۹ بهمن‌ ۱۴۰۱ و پس از تهدیدهای امنیتی مجبور شد پخش تلویزیونی خود را به طور موقت از لندن به واشینگتن منتقل کند.

این شبکه سوم مهر ۱۴۰۲ و بعد از وقفه‌ای چند ماهه، پخش برنامه‌های خود را از استودیوی جدید در لندن از سر گرفت .