مقامهای آمریکایی: حکومت ایران تنها «چند هفته» تا آستانه هستهای فاصله دارد
مقامهای ارشد دولت آمریکا در جلسهای پرتنش در سنای این کشور هشدار دادند جمهوری اسلامی تنها «چند هفته» با دستیابی به توان غنیسازی اورانیوم در سطح تسلیحاتی فاصله دارد.
موضوعی که همزمان با افزایش تنشها در خلیج فارس و نگرانیها درباره رقابت هستهای جهانی، به یکی از محورهای اصلی بحثهای امنیتی در واشینگتن تبدیل شده است.
در جلسه کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا که برای بررسی بودجه سال مالی ۲۰۲۷ وزارت انرژی برگزار شد، کریس رایت، وزیر انرژی آمریکا، گفت [حکومت] ایران به شکل خطرناکی به تولید اورانیوم با غنای مورد نیاز برای ساخت سلاح هستهای نزدیک شده است.
او به سناتورها گفت: «وقتی به غنای ۶۰ درصد میرسید، اگرچه شاید اعداد این را نشان ندهند، اما در واقع بیش از ۹۰ درصد مسیر لازم برای رسیدن به غنای مورد نیاز جهت تولید اورانیوم تسلیحاتی را طی کردهاید. این مساله بسیار نگرانکننده است.»
بخش عمده این جلسه بر جمهوری اسلامی، چین و آینده بازدارندگی هستهای آمریکا متمرکز بود.
راجر ویکر، رییس کمیته نیروهای مسلح سنا، هشدار داد ایالات متحده اکنون با «جهانی بسیار پیچیدهتر و خطرناکتر» روبهرو است؛ زیرا چین و روسیه در حال گسترش و نوسازی زرادخانههای هستهای خود هستند.
او گفت: «چین دیگر به بازدارندگی حداقلی بسنده نمیکند» و در حال ساخت نیروی هستهای «بسیار بزرگتر و پیشرفتهتر» است.
ویکر همچنین از تاخیر در نوسازی زیرساختهای هستهای آمریکا انتقاد کرد و گفت بخش بزرگی از این زیرساختها به دوران پروژه منهتن بازمیگردد.
کریس رایت در پاسخ، از سیاستهای دولت دفاع کرد و گفت اداره ملی امنیت هستهای آمریکا تمرکز خود را بر «بازدارندگی، فوریت و تولید» بازگردانده است.
او تاکید کرد: «مطمئنترین راه جلوگیری از جنگ هستهای این است که قدرت آمریکا هرگز مورد تردید قرار نگیرد.»
رایت همچنین گفت آمریکا هماکنون هفت برنامه عمده نوسازی کلاهکهای هستهای را بهطور همزمان پیش میبرد و تاکید کرد همه آنها جلوتر از برنامه زمانبندی حرکت میکنند.
در این جلسه، قانونگذاران دموکرات نیز درباره پیامدهای اقتصادی جنگ و تنشهای خلیج فارس ابراز نگرانی کردند.
جک رید، عضو ارشد دموکرات کمیته، گفت درگیریهای اخیر باعث افزایش هزینه سوخت برای شهروندان آمریکایی شده است.
او با اشاره به گزارشهای عمومی افزود این جنگ تاکنون حدود ۳۷ میلیارد دلار هزینه اضافی بنزین و گازوئیل به مردم آمریکا تحمیل کرده که معادل حدود ۲۸۹ دلار برای هر خانوار است.
سناتورها همچنین از مقامهای دولت درباره احتمال ازسرگیری آزمایشهای انفجاری هستهای سوال کردند.
جکی روزن، سناتور دموکرات، از وزیر انرژی پرسید آیا دولت متعهد میشود از انجام دوباره آزمایشهای هستهای خودداری کند یا نه.
رایت پاسخ داد: «برای اطمینان از قابلیت تسلیحات ما، نیازی به آزمایش انفجاری وجود ندارد.»
براندون ویلیامز، مدیر اداره ملی امنیت هستهای آمریکا، نیز گفت ایالات متحده هر سال بیش از هزار آزمایش روی زرادخانه هستهای خود انجام میدهد، بدون آنکه انفجار واقعی هستهای صورت گیرد.
هوش مصنوعی و امنیت انرژی نیز از محورهای دیگر این جلسه بودند. ویلیامز اعلام کرد این نهاد امسال حدود ۶۰۰ میلیون دلار برای پروژههای مرتبط با هوش مصنوعی در حوزه امنیت هستهای و طراحی تسلیحات هزینه خواهد کرد.
سناتورهای دو حزب همچنین تاکید کردند انرژی هستهای در آینده امنیت انرژی آمریکا نقشی کلیدی خواهد داشت؛ بهویژه با افزایش تقاضا از سوی سامانههای هوش مصنوعی، زیرساختهای نظامی و فناوریهای پیشرفته محاسباتی.