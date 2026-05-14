ترامپ پنج‌شنبه ۲۴ اردیبهشت در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال، ضمن دفاع از عملکرد دولت خود، به‌طور تلویحی از احتمال ادامه عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی خبر داد.

ترامپ در این پیام نوشت: «وقتی رییس‌جمهوری شی با ظرافت از ایالات متحده به‌عنوان کشوری شاید در حال افول یاد کرد، منظورش خسارت عظیمی بود که در چهار سال دولت جو بایدن به کشور ما وارد شد، و در این مورد او صد درصد درست می‌گفت.»

او در ادامه این پیام نوشت: «رییس‌جمهوری شی به رشد فوق‌العاده‌ای که آمریکا در ۱۶ ماه دولت ترامپ تجربه کرده اشاره نمی‌کرد؛ رشدی که شامل رکورد بازار سهام، پیروزی نظامی، روابط شکوفا در ونزوئلا و نابودی نظامی ایران (ادامه دارد!) می‌شود.»

ترامپ این اظهارات را در جریان سفر به پکن و پس از دیدار با شی جین‌پینگ، رییس‌جمهوری چین، بیان کرد؛ سفری که در آن موضوع جنگ ایران، بحران تنگه هرمز و برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی از محورهای اصلی گفت‌وگوها بود.

رییس‌جمهوری آمریکا در پیام خود با حمله به دولت جو بایدن،گفت آمریکا در دوران ریاست‌جمهوری او «کشوری در حال افول» بوده اما اکنون دوباره به «داغ‌ترین کشور جهان» تبدیل شده است.

او همچنین تاکید کرد ایالات متحده اکنون «قوی‌ترین ارتش جهان» را در اختیار دارد و اقتصاد این کشور بار دیگر به قدرتی برتر تبدیل شده است.

«یا توافق می‌کنند، یا کار را تمام خواهیم کرد»

ترامپ که بارها تاکید کرده اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند، پیش از سفر به چین نیز مواضع سخت‌گیرانه‌ای علیه تهران اتخاذ کرده بود.

او سه‌شنبه ۲۲ اردیبهشت در گفت‌وگو با خبرنگاران هشدار داد جمهوری اسلامی باید شرایط آمریکا برای پایان جنگ و حل‌وفصل پرونده هسته‌ای را بپذیرد.

ترامپ گفت: «یا کار درست را انجام می‌دهند، یا ما کار را تمام خواهیم کرد.»

او همچنین این ادعا را رد کرد که افزایش قیمت‌ها و فشارهای اقتصادی در آمریکا باعث شده واشینگتن به دنبال پایان سریع جنگ باشد.

ترامپ تاکید کرد: «من به وضعیت مالی آمریکایی‌ها فکر نمی‌کنم. فقط به یک چیز فکر می‌کنم؛ اینکه نباید اجازه دهیم ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند.»

او افزود: «مهم‌ترین مساله این است که ایران نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد. هر آمریکایی این را درک می‌کند.»

رییس‌جمهوری آمریکا همچنین تاکید کرد واشینگتن «به هر شکل ممکن» در این رویارویی پیروز خواهد شد.

او گفت: «ما به هر حال پیروز می‌شویم؛ چه از راه صلح‌آمیز و چه غیر از آن. هر طور حساب کنید، ما برنده‌ایم.»

ترامپ: «ایران یا توافق می‌کند یا نابود می‌شود»

ترامپ در سخنان خود به پاسخ جمهوری اسلامی به پیشنهاد آمریکا برای توافق نیز اشاره کرده بود؛ پیشنهادی که او روز یکشنبه آن را «غیرقابل قبول» خوانده بود.

به گفته ترامپ، مقام‌های جمهوری اسلامی ابتدا پذیرفته بودند که هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنند، اما پاسخ نهایی تهران با آن توافق اولیه تفاوت داشته است.

او گفت: «آن‌ها گفتند هرگز سلاح هسته‌ای نخواهند داشت، اما چیزی که برای من فرستادند آن چیزی نبود که توافق کرده بودیم. ما بازی نمی‌کنیم.»

ترامپ در سخنان پیشین خود بار دیگر جمهوری اسلامی را تهدید کرد و گفته بود: «ما ایران را کاملاً تحت کنترل داریم. یا توافق خواهیم کرد، یا ایران نابود خواهد شد.»

