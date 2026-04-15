وزارت امور خارجه ایالات متحده در بیانیهای اعلام کرد که برای احمد حمیداوی، رهبر کتائب حزبالله عراق تا سقف ۱۰ میلیون دلار جایزه تعیین کرده است.
این وزارتخانه در بیانهاش نوشت: «احمد حمیداوی، رهبر کتائب حزبالله، گروه تروریستی همسو با [حکومت] ایران در عراق مسئول حملات به تاسیسات دیپلماتیک آمریکا در عراق، ربودن شهروندان آمریکایی و کشتار غیرنظامیان بیگناه عراقی است.»
این بیانیه از مخاطبان میخواهد که اگر درباره حمیداوی اطلاعاتی دارند، از طریق خط تماس امن وزارت خارجه آمریکا در سامانه تور (Tor) یا از طریق پیامرسان سیگنال تماس بگیرند.
اطلاعات مرتبط با [موضوع] میتواند شما را واجد شرایط دریافت کمک برای جابهجایی (اسکان مجدد) و پاداش کند.
مارک روته، دبیرکل ناتو، گفت این ائتلاف پیش از پایان سال از طریق سازوکار «فهرست نیازهای اولویتدار اوکراین» موفق به تأمین مالی کمکهای دفاعی به اوکراین خواهد شد.
روته چهارشنبه ۲۶ فروردین پس از نشست گروه تماس دفاعی اوکراین در برلین به خبرنگاران گفت: «تعداد محدودی از کشورها بار اصلی را به دوش میکشند، اما شاهد تغییر به سمت بهتر شدن وضعیت هستیم. من خوشبین هستم.»
او گفت: «باید اطمینان حاصل کنیم اوکراین به آنچه برای ادامه نبرد نیاز دارد، دسترسی پیدا میکند. بنابراین در این مورد در هر دو سوی اقیانوس اطلس توافق گستردهای وجود دارد.»
در همین حال، وزارت دفاع روسیه چهارشنبه به افزایش حمایت کشورهای اروپایی از اوکراین و تامین نیازهای پهپادی این کشور هشدار داد و گفت این اقدام این کشورها را بیش از پیش درگیر جنگ میکند.
بازپسگیری ۵۰ کیلومتر مربع از اراضی اوکراین
از سوی دیگر ارتش اوکراین چهارشنبه اعلام کرد این کشور در ماه مارس کنترل نزدیک به ۵۰ کیلومتر مربع از اراضی خود را از روسیه بازپس گرفته است؛ موضوعی که به گفته اولکساندر سیرسکی، فرمانده ارتش اوکراین، بر دستاوردهای این کشور از ابتدای سال افزوده است.
او افزود با تغییر شرایط آبوهوایی، نیروهای مسکو عملیات تهاجمی خود را تشدید کردهاند و تقریبا در سراسر خط مقدم ۱۲۰۰ کیلومتری در حال پیشروی هستند.
سیرسکی گفت منطقه اطراف شهر شرقی پوکروفسک، که روسیه از اواسط سال ۲۰۲۴ در تلاش برای تصرف کامل آن است، از جمله شدیدترین مناطق درگیری در ماه مارس بوده است.
او همچنین مسیرهای اولکساندریوکا، کوستیانتینیوکا و لیمان در جنوبشرق و شرق را از «داغترین» نقاط درگیری در این ماه عنوان کرد.
بهگفته تحلیلگران نظامی، ضدحملات اوکراین در جنوبشرق به مختل کردن تلاشهای روسیه در اطراف پوکروفسک و بهطور کلی حمله بهاری این کشور کمک کرده است.
سیرسکی هفته گذشته گفت اوکراین از اواخر ژانویه تاکنون کنترل ۴۸۰ کیلومتر مربع از اراضی را بازپس گرفته است و ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، پیشتر در این ماه وضعیت خط مقدم را بهترین حالت برای اوکراین از اواسط سال گذشته توصیف کرده بود.
سیرسکی گفت برای کاهش توان تهاجمی روسیه، نیروهای اوکراینی به اجرای حملات با سرعت بالا علیه اهداف نظامی، صنایع دفاعی و سایر تاسیسات در روسیه ادامه دادهاند.
او افزود در ماه مارس، اوکراین ۷۶ هدف از این دست، از جمله ۱۵ تاسیسات در صنعت پالایش نفت را هدف قرار داده است.
در حالی که جنگ ایران موجب افزایش قیمتهای جهانی شده است، اوکراین حملات خود به بندرها، پالایشگاهها و کارخانههای کود شیمیایی روسیه را تشدید کرده است تا درآمد مسکو از صادرات کالاها را محدود کند.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، درباره آینده جنگ ایران گفت: «فکر میکنم این جنگ نزدیک به پایان است. بله، پایان آن را خیلی نزدیک میبینم. اگر همین حالا هم کنار بکشیم، ۲۰ سال طول میکشد تا آن کشور دوباره ساخته شود. ولی کار ما هنوز تمام نشده است. ببینیم چه میشود. فکر میکنم آنها [حکومت ایران] خیلی میخواهند توافق کنند.»
او در گفتوگو با فاکس نیوز که بخشهای کوتاهی از آن در شبکههای اجتماعی منتشر شده است، پیشبینی کرد که در مذاکرات پیشِ رو «یک توافق عالی» حاصل خواهد شد.
ترامپ تاکید کرد که با همه مذاکره میکند و اکنون نیز در حال انجام «کاری بزرگ برای آمریکا و تمام دنیا» است.
رییسجمهوری آمریکا در بخشی از صحبتهایش از عملکرد ناتو در جریان جنگ ایران انتقاد کرد و گفت که آمریکا «هیچ کمکی» از این ائتلاف نظامی دریافت نکرده است.
ترامپ گفت: «ما همیشه به آنها کمک میکنیم، اما آنها به ما کمکی نکردند. سالانه صدها میلیارد دلار برای ناتو هزینه میکنیم و معنیاش این است: اگر اینجا کنار ما نباشند، جای دیگر هم نخواهند بود. پس چرا باید سالی صدها میلیارد دلار برای ناتو خرج کنیم اگر قرار نیست با ما باشند؟ اگر در موضوع ایران با ما نباشند، در موضوعات خیلی بزرگتر هم نخواهند بود.»
نسخه کامل این مصاحبه قرار است شامگاه چهارشنبه ۲۶ فروردین به وقت شرق آمریکا از شبکه خبری فاکس پخش شود.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، در مصاحبه با فاکسنیوز درباره دیدار آتی خود با شی جینپینگ، رییسجمهور چین گفت: «او کسی است که به نفت نیاز دارد، ما نداریم. من با او رابطه خوبی دارم. نامهای در پاسخ به نامه او برایش فرستادم و از او خواستم به ایران سلاح ندهد. او هم در جواب نوشت که اساسا چنین کاری نمیکند.»
ترامپ درباره حمله سایبری چین به ایالات متحده گفت: «هم ما به آنها حمله میکنیم، هم آنها به ما. مدتهاست همینطور است. به این موضوع رسیدگی میکنم. مساله این است که چین همان چین است و هیچوقت آسان نیست. اما داریم خیلی خوب با چین پیش میرویم. من سختگیرترین فرد نسبت به چین در کل دنیا هستم.»
یک دانشآموز ۱۴ ساله چهارشنبه ۲۶ فروردین در یک مدرسه راهنمایی در جنوبشرق ترکیه دستکم ۹ نفر از جمله هشت همکلاسی خود را به ضرب گلوله کشت و ۱۳ نفر دیگر را زخمی کرد. این دومین تیراندازی در مدارس ترکیه طی دو روز است.
مصطفی چیفتچی، وزیر کشور ترکیه، به خبرنگاران گفت هشت دانشآموز و یک معلم در این حمله در استان قهرمانمرعش کشته شدند و شش نفر از مجروحان در وضعیتی بحرانی هستند.
چیفتچی گفت: «این حمله صرفا یک اقدام شخصی بود که از سوی یکی از دانشآموزان ما انجام شد و یک حادثه تروریستی نیست.»
پیشتر، مکرم اونلوئر، استاندار قهرمانمرعش، گفته بود ضارب در جریان حادثه به خود شلیک کرده و جان باخته است.
او گفت: «یک دانشآموز کلاس هشتم با پنج قبضه سلاح و هفت خشاب در کیف خود وارد دو کلاس درس دانشآموزان کلاس پنجم شد و بهصورت به آنها تیراندازی کرد و باعث کشته و زخمی شدن دانشآموزان شد. معتقدیم اسلحهها و گلولهها متعلق به پدرش بوده که سابقا پلیس بوده است.»
شبکه انتیوی گزارش داد پدر ضارب بازداشت شده است.
قوانین حمل سلاح در ترکیه بهطور کلی سختگیرانه است و تنها افراد بالای ۲۱ سال با مجوز اجازه نگهداری سلاح دارند. با این حال، سلاح در ترکیه رایج است و بسیاری از نیروهای امنیتی مجاز به حمل و نگهداری آن هستند.
تیراندازی در مدارس در ترکیه بسیار نادر است. چیفتچی در پاسخ به خبرنگاران درباره اقدامات احتمالی پس از این تیراندازیها بدون آنکه به جزییات اشاره کند، گفت: «ما اقدامات لازم را انجام خواهیم داد.»
تصاویر تأییدنشده نشان میدهد چندین دانشآموز از پنجره طبقه دوم مدرسه در حالی که صدای تیراندازی در محوطه شنیده میشد، به بیرون میپریدند. تصاویر دوربینهای مداربسته تایید نشده نیز نشان میدهد مهاجم به دو دانشآموز در حال حرکت در راهرو شلیک میکند.
دانشآموزان کلاس پنجم در ترکیه معمولا ۱۰ تا ۱۱ سال سن دارند.
تصاویر رسانههای ترکیه از محوطه مدرسه نشان میدهد آمبولانسها به محل مدرسه که پلیس و جمعیتی در مقابل در ورودی آن تجمع کرده بودند، اعزام شدهاند.
روز سهشنبه نیز یک دانشآموز سابق در مدرسهای در استان شانلیاورفا در جنوبشرق ترکیه تیراندازی کرد و دستکم ۱۶ نفر از جمله دانشآموزان و معلمان را زخمی کرد و سپس خود را کشت.
خبرگزاری ملی لبنان گزارش داد که در حملات هوایی اسرائیل به جنوب لبنان در روز چهارشنبه ۲۶ فروردین، چهار امدادگر حین یک ماموریت امدادی کشته شدند.
این خبرگزاری نوشت: «در حالی که این گروه امدادی در منطقه بودند، از سوی یک پهپاد دشمن هدف قرار گرفتند. این حمله به مرگ چهار امدادگر منجر شد.»
به گفته وزارت بهداشت لبنان، از ابتدای حملات اسرائیل به مواضع حزبالله در جنوب لبنان ۹۱ نفر از کارکنان مراقبتهای بهداشتی این کشور جان خود را از دست دادهاند و ۲۴۱ نفر دیگر نیز زخمی شدهاند.