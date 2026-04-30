شبانه محمود، وزیر کشور بریتانیا، پنج‌شنبه ۱۰ اردیبهشت گفت این ارزیابی منعکس‌کننده اطلاعات جدید و افزایش بلندمدت تهدیدات افراط‌گرایانه است و صرفا در واکنش به حمله در منطقه گولدرز گرین انجام نشده است.

افزایش این سطح به دومین سطح بالای پنج‌گانه تهدید تروریسم به این معناست که وقوع یک حمله تروریستی در شش ماه آینده بسیار محتمل است.

روز چهارشنبه هفته جاری دو مرد یهودی در منطقه گولدرز گرین مورد حمله با چاقو قرار گرفتند.

بریتانیا آخرین بار در نوامبر ۲۰۲۱، پس از بمب‌گذاری بیمارستان زنان لیورپول و قتل نماینده مجلس دیوید آمِس، چنین سطح تهدیدی را تجربه کرده بود و سپس در اوایل ۲۰۲۲ به «قابل توجه» کاهش یافت.

مقامات گفتند این طبقه‌بندی در پی مجموعه‌ای از حملات اخیر در لندن و نگرانی‌های امنیتی فزاینده مرتبط با دولت‌های خارجی انجام شده است؛ دولت‌هایی که به گفته آنان به تشدید خشونت، از جمله علیه جامعه یهودی، کمک کرده‌اند.

لورنس تیلور، رییس پلیس ضدتروریسم، گفت بریتانیا مدتی است با تهدید فزاینده تروریستی روبه‌رو بوده و خطرات از جهات مختلفی ناشی می‌شود.

او در بیانیه‌ای گفت: «ما شاهد تهدیدی افزایش‌یافته علیه افراد و نهادهای یهودی و اسرائیلی در بریتانیا هستیم و پلیس همچنین در حال کار برای مقابله با یک وضعیت جهانی غیرقابل پیش‌بینی است که پیامدهایی در داخل کشور دارد، از جمله تهدیدهای فیزیکی توسط عوامل مرتبط با دولت‌ها.»

استارمر که به‌دلیل نحوه واکنش دولتش به این حملات با انتقادهای شدید بخشی از جامعه یهودی روبه‌رو شده، وعده داد حضور پلیس در مناطق یهودی افزایش یابد، با مروجان یهودستیزی برخورد و قوانین جدیدی برای مقابله با تهدیدهای تحت حمایت دولت‌ها، از جمله جمهوری اسلامی، تدوین شود.

100 %

او در یک سخنرانی تلویزیونی گفت: «مردم می‌ترسند؛ می‌ترسند در جامعه خود هویتشان را نشان دهند، می‌ترسند به کنیسه بروند و [مراسم] دین خود را انجام دهند، می‌ترسند به عنوان یهودی به دانشگاه بروند، فرزندانشان را به عنوان یهودی به مدرسه بفرستند، به همکارانشان بگویند که یهودی هستند.»

استارمر گفت: «ما به اختیارات قوی‌تری نیاز داریم تا تهدید مخرب ناشی از دولت‌هایی مانند جمهوری اسلامی را مهار کنیم، زیرا می‌دانیم که آن‌ها به‌طور قطع می‌خواهند به یهودیان بریتانیا آسیب برسانند.»

یک گروه نزدیک به حکومت ایران با نام «حرکت اصحاب الیمین الاسلامیه» در شبکه‌های اجتماعی مسئولیت شماری از این حملات را بر عهده گرفته است.

مقام‌های بریتانیایی پیش‌تر هشدار دادند جمهوری اسلامی می‌کوشد از باندهای تبهکار برای پیشبرد اقدامات خصمانه در خاک بریتانیا استفاده کند.

اواخر فروردین، شورای سردبیری ایران‌اینترنشنال با انتشار بیانیه‌ای از حمله به نزدیکی استودیوهای این شبکه در لندن خبر داد و تهدیدهای فزاینده علیه روزنامه‌نگاران مستقلی را که به سانسور و سرکوب تن نمی‌دهند، محکوم و تاکید کرد که این شبکه بدون ترس و تسلیم در برابر ارعاب به کار خود ادامه خواهد داد.