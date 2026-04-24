به گزارش گلف‌نیوز، تهران یک نفتکش ۳۰ ساله به نام «ناشا» را که سال‌ها از رده خارج شده بود، دوباره به خدمت گرفته تا از آن به‌عنوان مخزن شناور برای ذخیره نفت خام استفاده کند. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که ظرفیت ذخیره‌سازی زمینی در خارک - که حدود ۹۰ درصد صادرات نفت ایران از آن انجام می‌شود - به‌سرعت در حال پر شدن است. داده‌های TankerTrackers.com نشان می‌دهد این نفتکش در مسیر پایانه اصلی صادرات نفت ایران قرار دارد.

تحلیلگران به گلف‌نیوز گفته‌اند با توجه به جریان ورودی حدود یک میلیون بشکه نفت در روز، ظرفیت باقی‌مانده ذخیره‌سازی در خارک ممکن است طی ۱۲ تا ۱۳ روز آینده به‌طور کامل تکمیل شود؛ وضعیتی که می‌تواند به ازدحام در این مرکز حیاتی و در نهایت به یک بحران اقتصادی در سطح ملی منجر شود.

این تحولات همزمان با تشدید اقدامات نظامی و نظارتی آمریکا در منطقه رخ می‌دهد. پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، اعلام کرده [حکومت] ایران هنوز «پنجره‌ای» برای مذاکره دارد، اما تاکید کرده «زمان به نفع تهران نیست»؛ به‌ویژه در شرایطی که محاصره دریایی، تمام کشتی‌های مرتبط با بنادر ایران را هدف قرار داده است.

در همین چارچوب، نیروهای آمریکایی در روزهای اخیر یک نفتکش تحت تحریم با پرچم ایران را که به مقصد سنگاپور در حرکت بود، توقیف کرده‌اند. همچنین به گفته منابع کشتیرانی و امنیتی آمریکا، دست‌کم سه کشتی بزرگ دیگر ایران نیز در آب‌های نزدیک هند، مالزی و سریلانکا رهگیری شده‌اند.

آمریکا همچنین حضور نظامی خود را در خاورمیانه افزایش داده و ناو هواپیمابر یواس‌اس جورج اچ‌دابلیو بوش را به منطقه اعزام کرده است؛ اقدامی که می‌تواند محاصره بنادر ایران در تنگه هرمز را به‌طور قابل توجهی تقویت کند.

در مقابل، حکومت ایران نیز واکنش‌هایی نشان داده است. گزارش‌ها حاکی است که نیروهای ایرانی به سوی سه کشتی کانتینری در تنگه هرمز تیراندازی کرده و دو کشتی را که در حال خروج از خلیج فارس بودند، توقیف کرده‌اند. به نوشته نیویورک‌پست این نخستین موارد توقیف از زمان آغاز درگیری‌ها بود.

در حوزه دیپلماتیک، منابع اعلام کرده‌اند مقامات ارشد حکومت ایران قرار است برای گفت‌وگو به پاکستان سفر کنند، هرچند احتمال می‌رود این مذاکرات صرفاً در سطح دوجانبه میان تهران و اسلام‌آباد برگزار شود.

در همین حال، دونالد ترامپ هشدار داده است که در صورت عدم دستیابی به توافق، ایالات متحده ممکن است عملیات نظامی خود را گسترش داده و «۲۵ درصد باقی‌مانده اهداف» را هدف قرار دهد؛ تهدیدی که نشان‌دهنده تداوم تنش‌ها و چشم‌انداز نامشخص برای کاهش بحران است.

