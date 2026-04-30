این مقام کاخ سفید که نخواست نامش برده شود، پنج‌شنبه ۱۰ اردیبهشت در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال گفت: «دولت در حال گفت‌وگوهای فعال با کنگره درباره این موضوع است. آن گروه از اعضای کنگره‌که تلاش می‌کنند با زیر پا گذاشتن اختیارات فرمانده کل قوا امتیاز سیاسی کسب کنند، تنها باعث تضعیف ارتش ایالات متحده در خارج از کشور خواهند شد؛ چیزی که هیچ مقام منتخب نباید خواهان آن باشد.»

یک عضو مجلس نمایندگان نیز به ایران‌اینترنشنال گفت کاخ سفید مذاکرات با کنگره امریکا برای صدور مجوز جنگ اغاز کرده است و به این ترتیب کنگره امریکا دیگر نخواهد توانست مانع حملات احتمالی ترامپ به جمهوری اسلامی شود

هم‌زمان آنا کلی، معاون سخنگوی کاخ سفید، به ایران‌اینترنشنال گفت: «رییس‌جمهوری ترامپ از پیش از آغاز عملیات "خشم حماسی" با کنگره شفاف بوده است و مقامات دولت بیش از ۳۰ جلسه توجیهی دوحزبی برای اعضای کنگره برگزار کرده‌اند تا آنها را در جریان به‌روزرسانی‌های نظامی قرار دهند.»

او افزود: «ترجیح رییس‌جمهوری همیشه دیپلماسی است و ایران می‌خواهد به توافق برسد.»

اولین حضور هگست در کنگره پس از آغاز جنگ علیه جمهوری اسلامی

این اظهارات یک روز پس از آن مطرح می‌شود که پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، برای ارائه شهادت درباره جنگ ایران در کنگره این کشور حاضر شد.

او چهارشنبه ۹ اردیبهشت در نخستین حضور خود در کنگره از زمان آغاز جنگ ایران به پرسش‌های اعضای کمیته خدمات نظامی مجلس نمایندگان پاسخ داد.

هگست، در این نشست تاکید کرد واشینگتن همچنان مصمم به جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای است.

وزیر جنگ ایالات متحده، همچنین در پاسخ به سوال یک نماینده‌ کنگره درباره زمان احتمالی پایان جنگ ایران، گفت ارتش آمریکا هرگز درباره اینکه تا چه مدت به یک ماموریت متعهد خواهد ماند، دست خود را برای دشمن رو نمی‌کند.

کریسی هولاهان، نماینده دموکرات، از هگست پرسید: «فقط در حد یک برآورد کلی، فکر می‌کنید چند ماه دیگر زمان لازم دارید تا بتوانید عملیات را با موفقیت به پایان برسانید؟ و فکر می‌کنید چند میلیارد دلار دیگر از این نهاد درخواست خواهید کرد؟»

هگست از ارائه هرگونه برآورد مشخص درباره مدت ادامه عملیات یا هزینه‌های احتمالی آن خودداری کرد.

همچنین آدام اسمیت، نماینده دموکرات، خطاب به هگست گفت تاسیسات هسته‌ای ایران در حمله آمریکا در سال ۲۰۲۵ «به‌طور کامل نابود شد» با این حال دولت جنگ تازه‌ای آغاز کرد.

اسمیت گفت: «شما همین حالا گفتید که ما مجبور بودیم این جنگ را، ۶۰ روز پیش، آغاز کنیم چون سلاح هسته‌ای یک تهدید قریب‌الوقوع بود. حالا می‌گویید که به‌طور کامل نابود شده بود؟»

هگست در پاسخ گفت جمهوری اسلامی «از جاه‌طلبی‌های هسته‌ای خود دست نکشیده بود» و همچنان هزاران موشک در اختیار داشت.

جنگ آمریکا با جمهوری اسلامی در قالب محاصره دریایی ادامه دارد و مختل شدن تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز نگرانی‌ها درباره پیامدهای اقتصادی جهانی این درگیری را افزایش داده است.

ارتش آمریکا نیز در جریان این جنگ بخش قابل توجهی از مهمات خود را مصرف کرده و کنگره باید برای جایگزینی آن بودجه تازه‌ای اختصاص دهد.