اسکاینیوز: جمهوری اسلامی بهدنبال استخدام تروریست در بریتانیا است
جیسون فارل، دبیر بخش داخلی اسکای نیوز در گزارشی اعلام کرد، یک کانال تلگرامی که ادعا میکند با سرویسهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی در ارتباط است، در حال جذب افراد در بریتانیا برای انجام فعالیتهای مجرمانه و تروریستی است.
براساس این گزارش، پلیس ضد تروریسم بریتانیا در حال بررسی نقش این نیروهای نیابتی یا اراذل اجارهای در حملات اخیر، از جمله مجموعهای از آتشسوزیهای عمدی در لندن علیه مراکز متعلق به جامعه یهودیان و رسانههای فارسیزبان است.
گزارشها حاکی از آن است که این شبکهها نوجوانان و افراد دارای سوابق کیفری را از طریق شبکههای اجتماعی هدف قرار میدهند و به آنها مبالغی بین ۵۰۰ تا دو هزار پوند برای انجام وظایفی مانند فیلمبرداری از ساختمانها، افراد یا اهداف خاص پیشنهاد میشود.
در گزارش اسکاینیوز گفته شده است که در بعضی از این کانالها، فرآیند جذب از طریق چتباتهایی به زبانهای انگلیسی و عبری انجام میشود که بهگفته کارشناسان امنیتی، مشابه روشهای عملیاتی سرویسهای اطلاعاتی روسیه است.
یک گروه سایبری/عملیاتی به نام «حرکت اصحاب الیمین الاسلامیه» (HAYI) مسئولیت برخی از این حملات را در کانالهای تلگرامی وابسته به گروههای شبهنظامی همسو با جمهوری اسلامی بر عهده گرفته است. این گروه هم اکنون تحت بازرسی پلیس قرار دارد.