۲۶۱ نماینده مجلس: جنگ نظامی در حال ورود به مرحلهای پیچیده است
۲۶۱ نفر از نمایندگان مجلس در بیانیهای با اعلام حمایت از هیات مذاکرهکننده جمهوری اسلامی و بهویژه محمدباقر قالیباف، مسئول این هیات، تاکید کردند با وجود ترورهای «سنگین» و تهدیدها، تصمیمسازی و تصمیمگیری در سطوح مختلف مدیریتی کشور در حال انجام است.
این نمایندگان مجلس در بیانیه خود نوشتند: «جنگ نظامی در حال ورود به مرحلهای پیچیده شامل اقدامات سیاسی، اقتصادی، امنیتی و جنگ روانی و رسانهای است و در دوره جدید جنگ، دشمن به دنبال ایجاد شکاف در جبهه میدان، خیابان و دیپلماسی میان کارگزاران نظام و مردم است».