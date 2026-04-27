۲۶۱ نفر از نمایندگان مجلس در بیانیه‌ای با اعلام حمایت از هیات مذاکره‌کننده جمهوری اسلامی و به‌ویژه محمدباقر قالیباف، مسئول این هیات، تاکید کردند با وجود ترورهای «سنگین» و تهدیدها، تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در سطوح مختلف مدیریتی کشور در حال انجام است.

این نمایندگان مجلس در بیانیه خود نوشتند: «جنگ نظامی در حال ورود به مرحله‌ای پیچیده شامل اقدامات سیاسی، اقتصادی، امنیتی و جنگ روانی و رسانه‌ای است و در دوره جدید جنگ، دشمن به دنبال ایجاد شکاف در جبهه میدان، خیابان و دیپلماسی میان کارگزاران نظام و مردم است».