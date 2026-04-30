وال‌استریت ژورنال چهارشنبه ۹ اردیبهشت گزارش داد این طرح با عنوان «ساختار آزادی دریانوردی» با هدف بازگرداندن آزادی کشتی‌‎رانی و کاهش اختلال در این آبراه حیاتی طراحی شده است.

به نوشته این روزنامه، وزارت امور خارجه آمریکا سه‌شنبه هفتم اردیبهشت یک دستورالعمل درون‌سازمانی به سفارتخانه‌های این کشور، از جمله در کشور‌های اروپایی، فرستاد که از دیپلمات‌ها می‌خواهد کشورها را برای پیوستن به این ابتکار ترغیب کنند.

در گزارش وال‌استریت ژورنال به ابتکارها و نشست‌های کشورهای اروپایی برای تدوین یک راهبرد با هدف آزادی کشتی‌رانی در آب‌های جنوبی ایران پس از پایان جنگ اشاره شده است.

در بخشی از دستورالعمل ابلاغ‌شده به سفارت‌خانه‌های آمریکا آمده است: «این طرح مکمل دیگر تلاش‌های دریایی امنیتی، از جمله ابتکار برنامه‌ریزی دریایی به رهبری بریتانیا و فرانسه خواهد بود.»

بریتانیا و فرانسه در هفته‌های گذشته نشستی با حضور بیش از ۵۰ کشور در این زمینه برگزار کردند. با وجود این، هرچند مقام‌های آمریکایی، به‌ویژه شخص ترامپ، اروپایی‌ها را به کندی و بروکراسی در مواجهه با این بحران متهم می‌کنند.

هم‌زمان، دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری ایالات متحده، چهارشنبه ۹ اردیبهشت تاکید کرد «محاصره دریایی » ایران موثر بوده است. او این اقدام را «کاملا بی‌نقص» خواند و گفت که محاصره تا وقتی تهران شرط‌های هسته‌ای آمریکا را بپذیرد ادامه خواهد یافت.

از آغاز محاصره دریایی بندرهای جنوب ایران به‌دست آمریکا در بعدازظهر ۲۳ فروردین، آمریکا اصرار دارد که کنترل آب‌های منطقه در اختیار اوست، مقام‌های جمهوری اسلامی نیز مدعی‌اند که همچنان عبور و مرور کشتی‌ها در تنگه هرمز را تحت کنترل دارند و تنها به کشتی‌هایی اجازه عبور می‌دهند که مشخصات‌ آنها در اختیار نهادهای ایرانی قرار گرفته باشد. این جدال از ابتدای محاصره تا امروز پا برجاست.

در آخرین طرح پیشنهادی برای توافق که مقام‌های جمهوری اسلامی از طریق پاکستان در اختیار آمریکا قرار دادند، تهران پیشنهاد کرده بود که آمریکا به‌طور قطعی به جنگ پایان دهد و تضمین کند که بار دیگر دست به حمله نخواهد زد و هم‌زمان به محاصر دریایی ایران پایان دهد، در مقابل جمهوری اسلامی تنگه هرمز را باز کند.

روزنامه نیویورک‌تایمز و خبرگزاری رویترز، دوشنبه ۷ اردیبهشت نوشتند که ترامپ پس از پایان جلسه‌ای با مشاورانش در اتاق وضعیت کاخ سفید به آنها گفته است از این پیشنهاد جمهوری اسلامی برای بازگشایی تنگه هرمز و پایان جنگ رضایت ندارد و این طرح را کنار گذاشته است.