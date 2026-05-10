بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، از اعتراضات دی‌ماه تا صبح یک‌شنبه ۲۰ اردیبهشت، شماری از شهروندان بهائی در شهرهای مختلف بازداشت شده‌اند.

پیوند نعیمی، برنا نعیمی و شکیلا قاسمی در کرمان، بهزاد یزدانی و همسرش رومینا خزعلی، مهسا ستوده، ماندانا ستوده، پژمان زارع، سارا سپهری و عنقا سیاوشی در شیراز و فلورا صمدانی در یزد، از جمله شهروندان بهائی بازداشت‌شده در این دوره‌اند.

همچنین وفا کاشفی، نوید ذره‌بین ایرانی، پیام فریدیان، ربیع مالکی و سپهر کوشکباغی در مشهد، ریاض بهراد در کرج و آرتین غضنفری در تهران نیز در این مدت بازداشت شده‌اند.

بسیاری از این شهروندان همچنان در بازداشت و بلاتکلیفی به‌ سر می‌برند و خبر تازه‌ای از آزادی یا ادامه بازداشت شماری از آنان، از جمله فریدیان، مالکی و کوشکباغی، در دست نیست.

100 % ردیف بالا از سمت راست: ماندانا ستوده، مهسا ستوده، رومینا خزعلی، بهزاد یزدانی، شکیلا قاسمی، برنا نعیمی و پیوند نعیمی / ردیف پایین از سمت راست: وفا کاشفی، فلورا صمدانی، عنقا سیاوشی، سارا سپهری و پژمان زارع

جامعه جهانی بهائی ۱۰ اردیبهشت در بیانیه‌ای هشدار داد پیوند و برنا نعیمی تحت شکنجه، ضرب‌وشتم، شوک الکتریکی، محرومیت از آب و غذا و اعدام‌های نمایشی قرار گرفته‌اند تا به اتهام‌هایی که مرتکب نشده‌اند، اعتراف کنند.

جامعه جهانی بهائی تاکید کرد این دو نفر در خطر اعدام قرار دارند.

هم‌زمان، برخی دیگر از شهروندان بهائی در هفته‌های اخیر بازداشت شده و پس از تودیع وثیقه‌های سنگین، به‌طور موقت آزاد شده‌اند.

با گذشت ۷۲ روز از قطعی اینترنت در ایران، منابع مطلع به ایران‌اینترنشنال گفته‌اند ابعاد واقعی بازداشت‌ها و فشارها علیه جامعه بهائی بسیار گسترده‌تر از موارد رسانه‌ای‌شده است، اما اختلال در اطلاع‌رسانی، تهدید خانواده‌ها و فضای امنیتی، دسترسی به اطلاعات دقیق را دشوار کرده است.

وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی دی‌ماه ۱۴۰۴ در اطلاعیه‌ای از شناسایی یک «شبکه ۳۲ نفره جاسوسی» مرتبط با شهروندان بهائی خبر داد.

وزارت اطلاعات این افراد را به «اغتشاش و تخریب‌گری» متهم کرد و افزود ۱۲ نفر از آنان بازداشت و ۱۳ تن دیگر احضار شده‌اند.

مقام‌های جمهوری اسلامی پیش‌تر نیز از جمله در جریان جنگ ۱۲ روزه، شهروندان بهائی را به «جاسوسی برای اسرائیل» متهم و برای شماری از آنان پرونده‌سازی کرده بودند.

100 % ردیف بالا از سمت راست: ربیع مالکی، پیام فریدیان، نوید ذره‌بین ایرانی / ردیف پایین از سمت راست: آرتین غضنفری، ریاض بهراد و سپهر کوشکباغی

بلاتکلیفی بازداشت‌شدگان و فشار بر خانواده‌ها

بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، شماری از شهروندان بهائی بازداشت‌شده در هفته‌ها و ماه‌های اخیر، بدون دسترسی روشن به روند قضایی، در وضعیت بلاتکلیف نگهداری می‌شوند.

در برخی پرونده‌ها، خانواده‌ها از محل نگهداری، وضعیت جسمی، اتهامات مطرح‌شده یا زمان احتمالی آزادی عزیزانشان بی‌اطلاع مانده‌اند و پیگیری‌های آنان نیز با تهدید و فشار امنیتی روبه‌رو شده است.

در مواردی، تماس بازداشت‌شدگان با خانواده‌ها بسیار کوتاه و محدود بوده و همین تماس‌های چندثانیه‌ای نیز امکان اطلاع از وضعیت جسمی و روحی آنان را فراهم نکرده است.

منابع مطلع به ایران‌اینترنشنال گفته‌اند برخی خانواده‌ها، حتی پس از تامین وثیقه‌های سنگین، همچنان با ادامه بازداشت عزیزانشان روبه‌رو شده‌اند و در برخی پرونده‌ها نیز اتهامات تازه‌ای به بازداشت‌شدگان افزوده شده است.

اطلاعات رسیده همچنین از نگرانی جدی درباره وضعیت جسمی شماری از بازداشت‌شدگان حکایت دارد.

برخی از آنان پیش از بازداشت با مشکلات پزشکی، نیاز به مصرف دارو یا مسئولیت نگهداری از اعضای بیمار و سالخورده خانواده روبه‌رو بوده‌اند، اما در بازداشت با محدودیت تماس، کمبود دارو، نبود رسیدگی پزشکی کافی و محرومیت از دسترسی منظم به خانواده مواجه شده‌اند.

بازداشت هم‌زمان اعضای برخی خانواده‌های بهائی، نگهداری طولانی‌مدت در بلاتکلیفی و تهدید نزدیکان برای خودداری از پیگیری، فشار مضاعفی بر خانواده‌های بهائی وارد کرده است.

به گفته منابع آگاه، این برخوردها تنها به بازداشت‌شدگان محدود نمانده و خانواده‌ها هم در عمل، در بخشی از چرخه فشار امنیتی قرار گرفته‌اند.

100 % از سمت راست: النا نعیمی، بشری مصطفوی و دیدار احمدی

یورش به خانه‌ها، ضبط اموال و اجرای احکام حبس

اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد خانه همه شهروندان بهائی بازداشت‌شده در این موج، هدف تفتیش نیروهای امنیتی قرار گرفته است.

بر پایه این اطلاعات، در جریان یورش نیروهای امنیتی حکومت به منازل این شهروندان، وسایل شخصی، مدارک هویتی، تلفن همراه، لپ‌تاپ، کامپیوتر، کتاب‌ها و در برخی موارد اموال ارزشمند آنان ضبط شده است.

به گفته منابع مطلع، این تفتیش‌ها صرفا به بررسی خانه‌ها محدود نبوده و در مواردی به زیرورو کردن کامل محل سکونت و بردن هر آنچه ماموران خواسته‌اند، از وسایل دیجیتال و اسناد شخصی تا طلا و جواهرات، تبدیل شده است.

در تازه‌ترین نمونه‌ها، صبح ۱۴ اردیبهشت، منزل فرامرز ندافیان و همسرش پریوش ندافیان در شیراز هدف یورش نیروهای امنیتی قرار گرفت.

ماموران با ارائه حکمی دست‌نویس، خانه را تفتیش و گوشی‌های موبایل، کیس کامپیوتر، کتاب‌ها و حتی طلا و جواهرات این خانواده را ضبط کردند.

یک روز بعد، نیروهای امنیتی به منزل افسانه جذابی، معروف به راسخی، شهروند ۶۶ ساله بهائی در شیراز، یورش بردند.

بر اساس اطلاعات دریافتی، ماموران با حکمی با عنوان «همکاری با اسرائیل» وارد خانه شدند، او و مادر ۸۵ ساله‌اش را تهدید و تحقیر کردند، وسایلی از جمله کتاب‌ها، قاب‌ها، گوشی موبایل، پلاک و زنجیر طلا را بدون ارائه رسید ضبط کردند و این خانواده را به مصادره منزل و انتقال به مکان نامعلوم تهدید کردند.

در کنار بازداشت‌ها و تفتیش‌ها، اجرای احکام حبس علیه شهروندان بهائی نیز ادامه یافته است.

بر اساس اطلاعات رسیده، دیدار احمدی، بشری مصطفوی و النا نعیمی در کرمان و نگین خادمی، یگانه روح‌بخش، ندا بدخش، مژگان شاه‌رضایی، شانا شوقی‌فر، آرزو سبحانیان، پرستو حکیم و ندا عمادی در اصفهان برای اجرای احکام حبس به زندان منتقل شده‌اند.

منابع غیررسمی می‌گویند بیش از ۳۰۰ هزار شهروند بهائی در ایران زندگی می‌کنند. با این حال، قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی‌ را به رسمیت می‌شناسد.

بهائیان، به‌عنوان بزرگ‌ترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران، از زمان انقلاب ۱۳۵۷ به‌طور سیستماتیک هدف فشار و آزار قرار گرفته‌اند؛ از بازداشت و حبس خودسرانه تا محرومیت از تحصیل، مصادره و تخریب اموال، تعطیلی کسب‌وکارها، یورش به منازل و نفرت‌پراکنی حکومتی.