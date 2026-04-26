دفتر نخست‌وزیر اسرائیل یکشنبه ششم اردیبهشت اعلام کرد که بنیامین نتانیاهو به ارتش این کشور دستور داد که «اهداف حزب‌الله در لبنان را با قدرت هدف قرار دهد.

در این بیانیه آمده است که این دستور در واکنش به حملات راکتی و پهپادی حزب‌الله در بامداد یکشنبه به نیروهای اسرائیلی درون مرزهای لبنان و همچنین حمله به شهرهای شمالی اسرائیل صادر شد.

ارتش اسرائیل نیز عصر یکشنبه دستورهای تازه‌ای برای تخلیه بخش‌هایی از جنوب لبنان صادر کرد و از ساکنان هفت شهرک که فراتر از «منطقه حائل» قرار دارند خواست که خانه‌هایشان را ترک کنند. این شهرک‌ها در منطقه‌ای قرار دارد که اسرائیل پیش از آتش‌بس جاری اشغال کرده بود و اکنون به عنوان خط مقدم دفاعی در اختیار دارد.

سخنگوی ارتش اسرائیل در بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی ایکس گفت: «حزب‌الله آتش‌بس را نقض می‌کند و اسرائیل علیه آن اقدام خواهد کرد. او از مردم خواست از این شهرک‌ها دور شوند و به سمت شمال و غرب بروند.»

حزب‌الله، گروه مسلح تحت حمایت جمهوری اسلامی، نیز یکشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد تا هنگامی که اسرائیل به «نقض آتش‌بس» ادامه دهد، حملات خود به نیروهای اسرائیلی درون مرزهای لبنان و همین‌طور به شهرک‌های شمال اسرائیل را متوقف نخواهد کرد.

در بخشی از این بیانیه آمده بود که حزب‌الله منتظر مذاکرات و سیاستی که «بی‌اثر بودن آن ثابت شده» نخواهد ماند و به مقام‌های لبنانی که «در حفاظت از کشور ناکام مانده‌اند» تکیه نخواهد کرد.

مراسم خاکسپاری سه جنگجوی حزب‌الله در روستال الحلوسیه در جنوب لبنان، شنبه پنجم اردیبهشت ۱۴۰۵ - رویترز

ارتش اسرائیل پیش‌تر اعلام کرده بود که سه پهپاد شلیک‌شده از سوی لبنان را پیش از آنکه وارد خاک اسرائیل شوند، رهگیری کرده است.

پس از آن، حزب‌الله مسئولیت حملات را به عهده گرفت و اعلام کرد که به نیروهای اسرائیلی در خاک لبنان و همچنین به نیروهای امدادی که برای تخلیه آنها آمده بودند، حمله کرده است.

ارتش اسرائیل نیز در آخرین ساعات شنبه پنجم اردیبهشت اعلام کرد ساختمان‌های مورد استفاده حزب‌الله، از جمله یگان رضوان این گروه را که برای اهداف نظامی استفاده می‌شد و همچنین یک انبار مورد استفاده برای نگهداری تسلیحات را در جنوب منطقه حائل -موسوم به خط مقدم دفاعی- هدف قرار داده است.

ارتش اسرائیل در این بیانیه نوشت که این ساختمان‌ها در پی استفاده حزب‌الله از آنها برای «پیشبرد طرح‌های تروریستی علیه نیروهای ارتش اسرائیل» منهدم شدند.

ساعاتی پیش از صدور این بیانیه نیز اعلام شده بود که ارتش اسرائیل به سکوهای آماده پرتاب موشک متعلق به حزب‌الله در جنوب لبنان حمله کرده است.

آتش‌بس اسرائیل و لبنان با میانجی‌گری آمریکا از ۲۷ فروردین آغاز شد. دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری ایالات متحده، در شبکه اجتماعی تروث سوشال این آتش‌بس را اعلام کرد و نوشت: « «اسرائیل دیگر لبنان را بمباران نخواهد کرد. آنها از سوی ایالات متحده از این کار منع شده‌اند.»

متن رسمی آتش‌بس که وزارت خارجه آمریکا آن را منتشر کرد، حق اقدام نظامی اسرائیل در چارچوب «دفاع از خود» را حتی در دوران آتش‌بس محفوظ می‌داند.

وب‌سایت خبری آکسیوس همان روز اعلام کرد که مقام‌های اسرائیلی پس از انتشار پست ترامپ از کاخ سفید توضیح خواستند زیرا این اظهارات باعث نگرانی در سطح عالی در تل‌آویو شده بود.

سوم اردیبهشت، سه روز پیش از پایان مهلت اولیه آتش‌بس، در شبکه اجتماعی تروث‌سوشال از تمدید سه‌هفته‌ای آن خبر داد و تاکید کرد آمریکا قرار است برای حفاظت در برابر حزب‌الله به لبنان کمک کند.

هرچند این آتش‌بس به کاهش چشمگیر خصومت‌ها میان دو طرف منجر شده است، اما طرفین همچنان به یکدیگر حمله و یکدیگر را به نقض آتش‌بس متهم می‌کنند. از سوی دیگر، ایجاد یک منطقه حائل امنیتی درون مرزهای لبنان در جنوب این کشور به‌دست ارتش اسرائیل انتقادهایی را به همراه داشته است. منتقدان از این اقدام اسرائیل به‌‌عنوان نقض حاکمیت لبنان یاد می‌کنند.