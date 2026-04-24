بر اساس گزارش شبکه ال‌بی‌سی که جمعه چهارم اردیبهشت منتشر شد، روند به‌کارگیری شهروندان بریتانیایی از سوی عوامل حکومت ایران برای انجام عملیات خرابکارانه در لندن با شتابی قابل‌ توجه در جریان است.

در جریان این تحقیقات، خبرنگار ال‌بی‌سی با فردی در پیام‌رسان تلگرام ارتباط گرفت که خود را عامل دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی معرفی می‌کرد.

این فرد از خبرنگار خواست عکسی از دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو را چاپ کند، آن را در یکی از خیابان‌های معروف لندن به آتش بکشد و ویدیوی آن را ارسال کند.

او در پیامی نوشت: «این نخستین گام برای اعتمادسازی است و هزینه آن را پرداخت خواهم کرد. پس از آن که ویدیو را برایم ارسال کنید، پرداخت را انجام می‌دهم و ماموریت دوم را تعیین می‌کنم.»

ال‌بی‌سی این حساب کاربری در تلگرام را به پلیس ضد تروریسم گزارش کرد و متن کامل این گفت‌وگوها را در اختیار نهادهای مسئول قرار داد.

در روزهای اخیر، حملات به اماکن یهودی و همچنین دفتر شبکه ایران‌اینترنشنال در لندن خبرساز شده است.

پلیس بریتانیا سوم اردیبهشت اعلام کرد تاکنون ۲۵ نفر در ارتباط با این رویدادها بازداشت شده‌اند.

پلیس ضد تروریسم با اشاره به افزایش موارد آتش‌افروزی در اماکن متعلق به یهودیان، نسبت به تلاش‌ها برای به‌کارگیری افراد در این اقدامات هشدار داد و تاکید کرد هرگونه مشارکت در این خرابکاری‌ها با مجازات زندان همراه خواهد بود.

کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا، سوم اردیبهشت از کنیسه‌ای که هدف حملات اخیر قرار گرفته بود، بازدید کرد و گفت نگرانی‌ها درباره استفاده برخی کشورها از عوامل نیابتی برای انجام فعالیت‌های مجرمانه در بریتانیا رو به افزایش است.

این اظهارات در شرایطی مطرح شد که با وجود درخواست‌های گسترده مخالفان جمهوری اسلامی و همچنین شواهد موجود درباره نقش عوامل سپاه پاسداران در فعالیت‌های خرابکارانه در بریتانیا، دولت استارمر تاکنون از قرار دادن نام این نهاد نظامی در فهرست گروه‌های تروریستی خودداری کرده است .

پیش‌تر در ۳۰ بهمن ۱۴۰۴، شورای اتحادیه اروپا به‌طور رسمی سپاه پاسداران را یک سازمان تروریستی اعلام کرد.

دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی در حال جذب نیرو با دستمزد بالا

ال‌بی‌سی در ادامه گزارش داد ارتباط با عامل منتسب به جمهوری اسلامی از طریق یک کانال تلگرامی برقرار شد که برای «کار با دستمزد بالا» در «محیطی کاملا امن و حرفه‌ای با نظارت و پشتیبانی ۲۴ ساعته» تبلیغ می‌کرد.

در یکی از پیام‌های این کانال که به دو زبان انگلیسی و عبری نوشته شده، آمده است: «نهاد اطلاعاتی ایران در حال جذب نیرو با دستمزد بالا است ... اگر آماده‌اید گام بعدی را بردارید، دکمه شروع را بزنید و با ما همکاری کنید.»

یک منبع امنیتی آگاه از عملیات برون‌مرزی جمهوری اسلامی گفت این الگو نشان‌دهنده گرایش به «سپردن اجرای حملات به افرادی با ارتباطات غیرسازمانی و پراکنده» است.

او افزود: «این روند بیش از آن که پدیده‌ای نوظهور باشد، نوعی تثبیت روش‌های قبلی است. نهادهای اطلاعاتی ایران و همچنین گروه واگنر روسیه پیش‌تر نیز به این شیوه عمل کرده‌اند و فعالیت‌های تروریستی و جاسوسی را به افرادی با انگیزه مالی و بدون ارتباطات رسمی سپرده‌اند.»

این منبع امنیتی هشدار داد چنین اقداماتی در سراسر بریتانیا و اروپا «به‌طور فزاینده‌ای» رایج شده است.

روزنامه تلگراف ۹ فروردین گزارش داد جمهوری اسلامی از «محیط سهل‌گیرانه» بریتانیا به‌عنوان پایگاهی برای فعالیت‌های اطلاعاتی و کارزارهای تبلیغاتی خود در غرب بهره می‌برد و یک شبکه جذب جاسوس وابسته به حکومت ایران به‌طور علنی در لندن فعالیت می‌کند.

بر اساس این گزارش، پرس‌تی‌وی ، شبکه خبری انگلیسی‌زبان صداوسیمای جمهوری اسلامی، متهم است که از دفتر خود در لندن به‌عنوان «پوششی برای جذب مهره» استفاده می‌کند.

استیون سیلورمن، مدیر بخش تحقیقات و اجرای قوانین در نهاد «مبارزه با یهودستیزی»، با اشاره به گزارش ال‌بی‌سی گفت: «این مدرکی غیرقابل انکار است که نشان می‌دهد بریتانیا تحت تاثیر نفوذ خارجی قرار گرفته است.»

او یهودستیزی را موجب بر هم خوردن نظم اجتماعی دانست و افزود گسترش چنین اقداماتی با هدف تضعیف زندگی روزمره شهروندان انجام می‌شود و در صورت تداوم، می‌تواند به پیامدهای خطرناکی بینجامد.

شاهزاده رضا پهلوی سوم اردیبهشت از سیاست مماشات‌ کشورهای اروپایی در برابر جمهوری اسلامی انتقاد کرد و گفت اروپا باید بین «یک رژیم خطرناک رو به احتضار و یک ایران آزاد» انتخاب کند.