قرقاش جمعه چهارم اردیبهشت گفت این وضعیت بر موضع جمهوری اسلامی در منطقه تاثیر خواهد گذاشت.

او افزود باید میان روابط از یک سو و اعتماد و اطمینان از سوی دیگر تفاوت قائل شد.

قرقاش گفت اما تهران برای بازسازی روابط خود در منطقه به آن نیاز دارد و من تاکید می‌کنم بازسازی روابط، چون بازسازی اعتماد به نظر من به این زودی‌ها حاصل نخواهد شد.

به گفته او این دو کاملا متفاوت‌ هستند و نمی‌شود «تحت حمله دو هزار و ۸۰۰ موشک و پهپاد قرار بگیرید و بعد از اعتماد حرف بزنید. این روند زمان بسیار طولانی خواهد برد».

ریم الهاشمی، وزیر مشاور امارات، نیز ۳۱ فروردین در گفت‌وگو با ای‌بی‌سی گفت امارات بیش از هر کشور دیگری هدف حمله‌های جمهوری اسلامی بوده و افزود تهران این مسیر را انتخاب کرده چون امارات «هر آنچه آنها نیستند» است و آن را الگوی شکوفایی اقتصادی با تنوع ادیان و فرهنگ‌ها دانست.

الهاشمی با اشاره به جایگاه اقتصادی و اجتماعی امارات افزود: «ما الگوی شکوفایی اقتصادی هستیم. ما دارای ادیان و فرهنگ‌هایی از سراسر جهان هستیم.»

دونالد ترامپ، رییس جمهوری آمریکا نیز پنج‌شنبه در کاخ سفید به خبرنگاران گفت: «کاری احمقانه‌ و یک اشتباه بزرگ بود که جمهوری اسلامی به عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، کویت، بحرین و همه مکان‌های دیگر شلیک کرد. هیچ‌کس انتظار چنین چیزی را نداشت.»

او افزود: «تصور این بود که منصفانه باشد اگر به اسرائیل شلیک کنند، اما انتظار نمی رفت که به کشورهای متعدد دیگری شلیک کنند.»

نایب‌رییس مجلس: از همکاری با آمریکا شرم کنید

علی نیکزاد، نایب‌رییس مجلس، رویکرد کشورهای عربی منطقه در قبال جنگ ایران را مورد انتقاد قرار داد و گفت: «به کشور‌های حوزه خلیج فارس اعلام می‌کنیم که خجالت بکشید و ننگ بر شما که آمریکا از خاک شما بر علیه ایران استفاده کرده است.»

او آمریکا را متهم کرد که قصد دارد با تسلط بر ونزوئلا، عربستان سعودی و ایران، «۶۰ درصد ذخیره نفتی دنیا را بگیرد».

نیکزاد ادامه داد: «ایران مثل عربستان گاو شیرده نیست و آمریکا آرزوی نفت ایران را به گور می‌برد.»

نایب‌رییس مجلس در ادامه لفاظی‌های مقام‌های جمهوری اسلامی در روزهای اخیر افزود: «امروز محاصره و بستن تنگه هرمز با ایران است و جرات باز کردن آن را ندارند.»