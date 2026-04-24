بر اساس این اطلاعات، قالیباف به‌دلیل تلاش برای گنجاندن مسئله انرژی هسته‌ای به‌عنوان بخشی از محورهای مذاکره با آمریکا، در تهران مورد توبیخ قرار گرفت و مجبور به استعفا شد.

اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال حاکی است که احتمال جایگزینی سعید جلیلی به جای قالیباف در صدر هیات مذاکره‌کننده مطرح شده است.

همچنین بر اساس این اطلاعات، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی تلاش می‌کند با کنار رفتن قالیباف، مسئولیت پرونده مذاکره با آمریکا را برعهده بگیرد.

بر اساس اطلاعاتی که به ایران‌اینترنشنال رسیده، عراقچی به همراه هیات ایرانی شامگاه جمعه وارد اسلام‌آباد، پایتخت پاکستان، خواهد شد.

خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی هم گزارش داده که او در سفری دوره‌ای پس از پاکستان، به عمان و روسیه خواهد رفت.

پیشتر دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، در گفت‌وگو با ام‌اس ناو، با اشاره به اختلافات شدید در رهبری جمهوری اسلامی گفته بود: «جمهوری اسلامی هیچ ایده‌ای ندارد که رهبرش چه کسی است. آنها کاملا به‌هم‌ریخته‌اند.»

رییس‌جمهوری آمریکا گفت مقامات ارشد جمهوری اسلامی «مثل سگ و گربه به جان هم افتاده‌اند و با یکدیگر می‌جنگند».

او پنجشنبه سوم اردیبهشت افزود: «اصلا نمی‌دانند رهبرشان چه کسی است. ما در واقع سه سطح از رهبران و حتی هر کسی را که به آنها نزدیک بود، حذف کردیم.»

ترامپ گفت: «آنها واقعا به‌هم‌ریخته‌اند و حالا هیچ‌کس هم نمی‌خواهد به آن‌ها کمک کند.»

«آشفتگی» در رهبری جمهوری اسلامی

کمی قبل از آن نیز ترامپ در تروث سوشال نوشت: «ایران این روزها به‌شدت در تعیین اینکه چه کسی رهبری‌اش را بر عهده دارد دچار سردرگمی است؛ واقعا نمی‌دانند چه خبر است.»

او ادامه داد: «درگیری‌های داخلی میان تندروهایی که در میدان نبرد با شکست‌های جدی روبه‌رو هستند و میانه‌روهایی که چندان هم میانه‌رو نیستند، به شکلی کاملا آشفته و دیوانه‌وار جریان دارد.»

در واکنش به این اظهارات، مقامات جمهوری اسلامی تلاش کردند نشان دهند که هیچ اختلافی میان آنها وجود ندارد.

محمد باقر قالیباف و مسعود پزشکیان، رییس دولت در جمهوری اسلامی، در واکنش به اظهارات ترامپ در شبکه اجتماعی ایکس متن یکسانی منتشر کردند که در آن آمده بود: «در ایران ما تندرو و میانه‌رو وجود ندارد؛ همه ما ایرانی و انقلابی هستیم و با اتحاد آهنین ملت و دولت، با تبعیت کامل از رهبر معظم انقلاب متجاوز جنایتکار را پشیمان خواهیم کرد. یک خدا، یک رهبر، یک ملت، و یک راه؛ آن هم راه پیروزی ایرانِ عزیزتر از جان.»

غلامحسین محسنی اژه‌ای رییس قوه قضاییه نیز به طور جداگانه در ایکس نوشت: «تندرو و میانه‌رو واژگانی مجعول و بی‌مایه است که در ادبیات سیاسی غرب رواج دارد. در ایران اسلامی همه اقشار و جناح‌ها در نهایت قوام و انسجام در ذیل اوامر رهبری معظم انقلاب هستند.»

اختلافات در جمهوری اسلامی پس از مرگ خامنه‌ای

این اولین بار نیست که گزارش‌هایی از اختلاف در جمهوری اسلامی پس از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه حکومت ایران منتشر می‌شود.

پیشتر گزارش‌های اختصاصی رسیده به ایران‌اینترنشنال حاکی از تعمیق بی‌سابقه شکاف در رأس هرم قدرت در جمهوری اسلامی بود که از جمله به تداوم منازعات و رویارویی آشکار پزشکیان، و فرماندهان ارشد سپاه انجامیده است.

دو منبع نزدیک به دفتر ریاست‌جمهوری، ۱۵ فروردین به ایران اینترنشنال گفتند که گفت‌وگوی تندی میان پزشکیان و حسین طائب از چهره‌های نزدیک به مجتبی خامنه ای، صورت گرفته که حاضران آن را «بسیار دشوار و بحرانی» توصیف کرده‌اند.

پزشکیان در این دیدار با «خودسرانه» خواندن اقدامات احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه پاسداران و علی عبداللهی، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء گفته است سیاست‌های آنها در راستای تشدید حملات به کشورهای منطقه و خصوصا زیرساخت‌های کشورهای منطقه، تمامی فرصت‌ها برای دستیابی به آتش‌بس را از بین برده و جمهوری اسلامی را مستقیما به سمت یک فاجعه عظیم هدایت می‌کند.