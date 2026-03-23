ترامپ: با یک رهبر عالیرتبه و مورد احترام که اداره امور را در دست دارد، گفتوگو کردهایم
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، با تاکید بر اینکه گفتوگوهای روز یکشنبه ۲ فروردین با جمهوری اسلامی، دوشنبه ۳ فروردین نیز ادامه پیدا خواهد کرد گفت که واشینگتن با یک رهبر بهگفته او عالیرتبه و مورد احترام گفتوگو کرده است که اداره امور را در دست دارد.
ترامپ بعدازظهر دوشنبه سوم فرودین و ساعتی پس از انتشار پستی در شبکه اجتماعی تروث سوشیال درباره گفتوگو با جمهوری اسلامی و به تعویق انداختن حمله به نیروگاههای ایران، در فرودگاه فلوریدا در گفتوگو با خبرنگاران نامی از این «رهبر مورد احترام» نبرد اما تاکید کرد که این فرد مجتبی خامنهای، که در حال حاضر رهبر جمهوری اسلامی است، نبوده است.
او با اشاره به اینکه آمریکا خبری از مجتبی خامنهای دریافت نکرده است، افزود که نمیداند خامنهای زنده است یا نه اما تمایلی ندارد او کشته شود.
رییسجمهوری آمریکا گفت: « ما با کسی گفتوگو میکنیم که رهبر و مورد احترامترین فرد در حکومت است.»
ترامپ اضافه کرد که فرستاده ویژه او در خاورمیانه، استیو ویتکاف، و دامادش جرد کوشنر این گفتوگوها را انجام دادهاند.
ترامپ همچنین گفت که شکلی جدی از تغییر رژیم در ایران وجود خواهد داشت.
رییسجمهوری آمریکا افزود: «بسیاری از مقامات رژیم ایران کشته شدهاند و به صورت اتوماتیک تغییر رژیم رخ داده است.»
او گفت: «ما با رهبر جمهوری اسلامی صحبت نمیکنیم، بلکه با افرادی صحبت میکنیم که بهنظر میرسد اداره امور را در دست دارند، چون چیزهایی که گفتهاند در عمل هم اتفاق افتاده است.»
ترامپ افزود: «ما گروههای رهبری متعددی داشتیم. همه آنها کشته شدهاند. وضعیت بسیار خطرناکی است. خامنهای کشته شده است. پسر خامنهای هم در دسترس نیست و هیچکس نمیداند چه بر سر او آمده است.»
او گفت: «آنها هنوز برخی رهبران را دارند. چون ما گروه شماره یک، گروه شماره دو و گروه شماره سه را نابود کردیم. اما فکر میکنیم افرادی داریم که کارشان را خوب انجام خواهند داد.»
ترامپ افزود: « شاید یک رهبری مشترک شکل بگیرد. این امر میتواند به شکلی بسیار جدی از تغییر رژیم منجر شود.ممکن است رهبری شبیه آنچه در ونزوئلا دیدیم، پیدا کنیم.»
ترامپ در گفتوگوی روز دوشنبه خود با خبرنگاران گفت ایالات متحده گفتوگوهایی سخت و جدی با جمهوری اسلامی داشته و دو طرف بر سر نکات مهمی به توافق رسیدهاند.
او افزود: «ما گفتوگوهایی بسیار بسیار سخت و جدی داشتهایم. باید ببینیم به کجا میرسند. ما در نکات مهمی به توافق رسیدهایم؛ میتوانم بگویم تقریبا در همه موارد به توافق رسیدهایم. ما در ۱۵ مورد به توافق رسیدهایم.»
ترامپ تاکید کرد که جمهوری اسلامی خواستار این گفتوگو شده است نه واشینگتن.
رییسجمهوری آمریکا افزود: «آنها بسیار مایل به رسیدن به توافق هستند. ما هم دوست داریم به توافق برسیم. احتمالا امروز از طریق تلفن دوباره با هم صحبت خواهیم کرد.»
ترامپ گفت: «جمهوری اسلامی بهدنبال توافق است. شانس زیادی برای توافق داریم، ولی من هیچ تضمینی برای رسیدن به یک توافق نمیدهم.»
رییسجمهوری آمریکا افزود: «اگر این روند موفق شود، تنگه هرمز خیلی زود باز خواهد شد.»
او همچنین در پاسخ به این پرسش که چگونه میخواهد اورانیوم غنیشده را به دست بیاورد، گفت: «خیلی ساده است. اگر به توافق برسیم، خودمان میرویم و آن را برمیداریم.»
ترامپ در عین حال افزود اگر مذاکرات شکست بخورد، آمریکا همچنان به بمباران ادامه خواهد داد.
تعویق حمله به نیروگاههای ایران
رییسجمهوری آمریکا، ساعاتی پیش از گفتوگو با خبرنگاران با انتشار پستی در شبکه اجتماعی خود، تروثسوشیال، از مذاکرات «سازنده» با تهران خبر داده و اعلام کرده بود هرگونه حمله به نیروگاهها و زیرساختهای انرژی ایران به مدت پنج روز به تعویق خواهد افتاد.
با این حال، پس از انتشار این پست، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی و رسانههای وابسته به سپاه مذاکره با واشینگتن را تکذیب کردند.
ترامپ دوشنبه سوم فروردین در شبکه اجتماعی تروثسوشال نوشت: «با خرسندی اعلام میکنم که ایالات متحده آمریکا و کشور ایران طی دو روز گذشته گفتوگوهای بسیار خوب و سازندهای درباره حلوفصل کامل و جامع خصومتهای ما در خاورمیانه داشتهاند.»
او افزود: «بر اساس لحن و فضای این مذاکرات عمیق، مفصل و سازنده که در طول هفته ادامه خواهد یافت، به وزارت جنگ دستور دادهام که هرگونه حمله نظامی علیه نیروگاهها و زیرساختهای انرژی ایران را به مدت پنج روز به تعویق بیندازد.»
رییسجمهوری آمریکا تاکید کرد این تصمیم مشروط به «موفقیت دیدارها و گفتوگوهای جاری» است.
پیام ترامپ در تروث سوشال بهصورت کامل با حروف بزرگ انگلیسی منتشر شد. در پی اعلام خبر مذاکره تهران و واشینگتن، قیمت نفت در بازارهای جهانی کاهش یافت.
روزنامه اورشلیمپست گزارش داد پهپادها در کارزار نظامی علیه جمهوری اسلامی نقش مهمی ایفا کردهاند، اما این اثرگذاری تنها محدود به پهپادهای بزرگ نیست و «پهپادهای کوچک و کمصدا» نیز در میدان حضور دارند.
اورشلیمپست دوشنبه سوم فروردین نوشت در جریان عملیات «شیر غران» علیه حکومت ایران، پهپادهای تاکتیکی اسرائیلی در ماموریتهای حساس مورد استفاده قرار گرفتهاند؛ سامانهای که شناسایی آن بهراحتی امکانپذیر نیست.
بر اساس این گزارش، شرکت اسرائیلی ایروسنتینل (AeroSentinel) در حوزه تولید پهپاد برای جمعآوری اطلاعات محرمانه فعالیت میکند و بهسرعت در حال جلب توجه یگانهای نخبه نظامی و مشتریان بینالمللی است.
محصولات این شرکت شامل پهپادهای برد کوتاه و متوسط است که برای عملیاتهای تاکتیکی، پایش مرزها و ماموریتهای حساس نظارت و شناسایی بهینه شدهاند.
پیشتر در اسفندماه ۱۴۰۴، روزنامه معاریو گزارش داده بود حدود ۸۰ درصد حملات اسرائیل علیه جمهوری اسلامی در جریان جنگ ۱۲ روزه با پهپاد انجام گرفت.
اورشلیمپست در ادامه گزارش خود نوشت پهپادهای ایروسنتینل برای ماموریتهایی طراحی شدهاند که به زمان پرواز تا ۹۰ دقیقه و حداقل میزان صدا نیاز دارند؛ قابلیتهایی که در عملیاتهای نظامی مدرن، مانند آنچه در ایران و لبنان مشاهده میشود، اهمیت فزایندهای پیدا کردهاند.
این پهپادهای ۳.۶ کیلوگرمی در کمتر از پنج دقیقه به دست اپراتورها مونتاژ میشوند و دادهها را بهصورت امن و لحظهای به یک ایستگاه کنترل زمینی سیار در فاصلهای تا ۴.۸ کیلومتر منتقل میکنند.
به گزارش اورشلیمپست، در جریان درگیریهای اخیر، از جمله در غزه، نیروهای اسرائیلی بیش از گذشته به استفاده از پهپادهای کوچک تاکتیکی روی آوردهاند؛ ابزاری برای شناسایی افراد مسلح، ترسیم دقیق محیطهای شهری و پشتیبانی از نیروهای زمینی.
این سامانهها ضمن کاهش ریسک برای نیروها، امکان دسترسی به اطلاعات آنی را در شرایط میدانی پیچیده فراهم میکنند.
از زمان آغاز مناقشه کنونی در ۹ اسفند ۱۴۰۴، اسرائیل و آمریکا ضربات سنگینی به راس ساختار نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی وارد آوردهاند.
علی خامنهای، دیکتاتور تهران، علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات، عبدالرحیم موسوی، رییس ستاد کل نیروهای مسلح، محمد پاکپور، فرمانده کل سپاه پاسداران، علی شمخانی، دبیر شورای دفاع و عزیز نصیرزاده، وزیر دفاع جمهوری اسلامی، از جمله مقامهای بلندپایهای بودند که در جریان جنگ اخیر از پا درآمدند.
ایروسنتینل که در سال ۲۰۰۵ تاسیس شده و دفتر آن در شهر پتخ تیکوا در مرکز اسرائیل قرار دارد، مجموعهای متشکل از چهار پهپاد شناسایی، نظارتی و اطلاعاتی با اندازههای مختلف ارائه میدهد.
برخی از این مدلها توان حمل محموله تا ۱۰ کیلوگرم را دارند و برخی دیگر بهدلیل توانایی پرواز طولانی مورد توجه قرار گرفتهاند.
علاوه بر ارتش و پلیس اسرائیل، این شرکت مشتریانی در سطح بینالمللی دارد و کشورهایی مانند مراکش، ژاپن و هلند نیز در شمار خریداران محصولات آن قرار گرفتهاند.
اوفیر آورام، مدیر ارشد بازاریابی «ایروسول»، شرکت مادر ایروسنتینل، به اورشلیمپست گفت پهپادهای این شرکت با بهرهگیری از نرمافزار اسرائیلی قادرند بهطور پیوسته بین ۸۰ تا ۹۰ دقیقه پرواز کنند، در حالی که نمونههای رایج چینی مانند DJI معمولا به ۴۰ دقیقه محدود هستند و با چالشهای امنیت اطلاعات نیز مواجهاند.
او افزود: «پهپادهای ما بسیار کمصدا هستند و همین ویژگی آنها را به گزینهای مناسب برای ماموریتهای پنهانی تبدیل میکند. به همین دلیل، در میان یگانهای ویژه نخبه از محبوبیت بالایی برخوردارند.»
ترامپ بامداد دوم فروردین ضربالاجلی ۴۸ ساعته برای بازگشایی کامل تنگه هرمز تعیین کرده و هشدار داده بود در غیر این صورت، نیروگاههای ایران هدف قرار خواهند گرفت.
در سوی دیگر، مقامهای جمهوری اسلامی تهدید کرده بودند در صورت حمله آمریکا به نیروگاهها، زیرساختهای حیاتی و انرژی منطقه را هدف قرار خواهند داد.
شاهزاده رضا پهلوی دوم فروردین از رهبران آمریکا و اسرائیل خواست ضمن ادامه کارزار علیه دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی، از حمله به«زیرساختهای غیرنظامی و حیاتی ایران» خودداری کنند.
در روزهای اخیر، اختلال در تردد شناورها در تنگه هرمز موجب برهم خوردن جریان انرژی جهانی و افزایش قیمت نفت شده است.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی سوم فروردین اعلام کرد اظهارات ترامپ در خصوص مذاکره تهران و واشینگتن، «در چارچوب تلاشها برای کاهش قیمت انرژی و کسب زمان برای اجرای طرحهای نظامی او» مطرح شدهاند.
این وزارتخانه افزود: «ابتکاراتی از سوی کشورهای منطقه برای کاهش تنش وجود دارد و پاسخ ما به همه آنها واضح است: ما طرفی نیستیم که این جنگ را آغاز کرده است و همه این درخواستها باید به واشنگتن ارجاع داده شود.»
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، نیز به نقل از «یک منبع ایرانی» گزارش داد «هیچ ارتباط مستقیم یا غیرمستقیمی» با ترامپ وجود ندارد.
این رسانه حکومتی افزود رییسجمهوری ایالات متحده «پس از شنیدن اینکه اهداف ما تمام نیروگاههای غرب آسیا خواهد بود، عقبنشینی کرد».
تسنیم، دیگر رسانه وابسته به سپاه، به نقل از «یک مقام ارشد امنیتی» نوشت: «مذاکرهای در جریان نبوده و نیست و با این نحوه از جنگ روانی نه تنگه هرمز به شرایط ماقبل جنگ بازمی گردد و نه آرامش به بازارهای انرژی.»
خبرگزاری اینترفاکس به نقل از وزارت امور خارجه روسیه گزارش داد مسکو با بستن تنگه هرمز مخالف است.
در گزارش اینترفاکس که دوشنبه سوم فروردین منتشر شد، اشارهای مستقیم به نام جمهوری اسلامی نشده است. با این حال، با در نظر گرفتن تحولات اخیر منطقه میتوان دریافت که منظور این رسانه دولتی روسیه، حکومت ایران است.
اینترفاکس در ادامه نوشت با وجود مخالفت مسکو با اختلال در تنگه هرمز، روسیه بر این باور است که این مساله باید در چارچوب «شرایط کلی و گستردهتر جهان» مورد بررسی قرار گیرد.
به نظر میرسد این رسانه به کارزار نظامی آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی اشاره دارد.
مارک روته، دبیرکل ناتو، دوم فروردین اعلام کرد بیش از ۲۰ کشور «در حال همگرایی و همکاری برای اجرای چشمانداز رییسجمهوری ایالات متحده» هستند تا اطمینان حاصل شود که تنگه هرمز بهعنوان یک مسیر حیاتی کشتیرانی باز خواهد ماند.
تهدید شورای دفاع جمهوری اسلامی به مینگذاری در خلیج فارس
شورای دفاع جمهوری اسلامی سوم فروردین در بیانیهای اعلام کرد سیاست تهران در قبال تنگه هرمز بر اساس «فرمان» مجتبی خامنهای، رهبر جدید حکومت ایران، ادامه مییابد.
در این بیانیه آمده است: «تنها راه عبور از تنگه هرمز برای کشورهای غیرمتخاصم، هماهنگی با ایران است.»
پیشتر در دوم فروردین، نماینده دائم جمهوری اسلامی در سازمان بینالمللی دریانوردی گفته بود تنگه هرمز «برای همه بهجز دشمنان باز است».
شورای دفاع در ادامه تهدید کرد در صورت هدف قرار گرفتن نیروگاهها و زیرساختهای انرژی در ایران، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی بر اساس «اصل قرآنی مقابله به مثل» پاسخی «قاطع و ویرانگر» خواهند داد.
بر اساس این بیانیه، اگر حملهای به «سواحل یا جزایر ایرانی» صورت گیرد، جمهوری اسلامی اقدام به مینگذاری در «کلیه معابر وصولی و خطوط مواصلاتی در خلیج فارس و سواحل» خواهد کرد.
روزنامه اورشلیمپست به نقل از منابع آگاه گزارش داد مقامهای ارشد آمریکایی در روزهای اخیر به همتایان خود در اسرائیل و سایر کشورها اعلام کردهاند که گزینهای جز اجرای عملیات زمینی برای تصرف جزیره خارک باقی نمانده است.
یک مقام آمریکایی شامگاه یکشنبه دوم فروردین در مصاحبه با این روزنامه گفت ارتش ایالات متحده روند اعزام هزاران نیروی تفنگدار و پرسنل نیروی دریایی به خاورمیانه را تسریع کرده است.
به گزارش اورشلیمپست، این طرح بر اعزام گروه آمادگی آبی-خاکی «یواساس باکسر» متمرکز است؛ مجموعهای که ناو تهاجمی «یواساس باکسر» با نقشی مشابه یک ناو هواپیمابر سبک را در کنار ناوهای ترابری «یواساس پورتلند» و «یواساس کامستاک» گرد هم آورده است.
این سه شناور در مجموع از ظرفیت جابهجایی حدود ۴۵۰۰ تفنگدار دریایی و دیگر نیروهای رزمی برخوردارند.
جزیره خارک در خلیج فارس بهعنوان مهمترین مرکز صادرات نفت ایران جایگاهی راهبردی دارد. نزدیک به ۹۰ درصد نفت خام کشور از این پایانه به بازارهای جهانی راه مییابد که سهم قابلتوجهی از آن به چین صادر میشود.
وضعیت تنگه هرمز و جریان انرژی جهانی به یکی از محورهای اصلی بحران خاورمیانه تبدیل شده است.
بر اساس برخی گمانهزنیها در روزهای اخیر، ایالات متحده ممکن است برای اعمال فشار بر جمهوری اسلامی و بازگشایی تنگه هرمز، خارک را به تصرف درآورد.
آمریکا ۲۲ اسفند مواضع نظامی در جزیره خارک را هدف قرار داد.
گفتوگوی استارمر و ترامپ درباره چشمانداز تنگه هرمز
دفتر نخستوزیر بریتانیا شامگاه دوم فروردین با انتشار بیانیهای خبر داد کییر استارمر بهصورت تلفنی با دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، گفتوگو کرده است.
در این بیانیه آمده است: «رهبران دو کشور وضعیت کنونی خاورمیانه را مورد بررسی قرار دادند و بهطور ویژه بر ضرورت بازگشایی تنگه هرمز برای ازسرگیری جریان کشتیرانی جهانی تاکید کردند.»
بر پایه این بیانیه، ترامپ و استارمر معتقدند بازگشایی این آبراه برای تضمین ثبات در بازار جهانی انرژی «امری حیاتی» است.
پیشتر شبکه کان اسرائیل گزارش داد طبق ارزیابیها در این کشور، ترامپ به اتخاذ گزینه نظامی برای تضمین تردد کشتیها در تنگه هرمز نزدیک شده است.
در روزهای گذشته، ترامپ بارها از عدم همراهی متحدان واشینگتن، از جمله بریتانیا، در کارزار نظامی علیه جمهوری اسلامی انتقاد کرده بود.
فاتح بیرول، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی، سوم فروردین هشدار داد مناقشه کنونی خاورمیانه حتی فراتر از بحرانهای دهه ۱۹۷۰ است و اقتصاد جهانی با تهدیدی جدی روبهرو شده است.
او از رایزنی برای آزادسازی ذخایر نفتی بهمنظور مهار بحران خبر داد و در عین حال تاکید کرد بازگشایی تنگه هرمز «کلیدیترین راهحل» است.
فرمانده سنتکام در اولین مصاحبه پس از آغاز جنگ، به ایراناینترنشنال گفت ایالات متحده در حال هدف قرار دادن «رژیم» است نه مردم ایران. او جمهوری اسلامی را متهم کرد که با شلیک از مناطق پرجمعیت و حملات به غیرنظامیان، جان شهروندان خود را به خطر میاندازد.
دریابد برد کوپر گفت آمریکا میان حکومت جمهوری اسلامی و مردم ایران تمایز قایل است.
او خطاب به جمهوری اسلامی گفت: «آنها میتوانند همین حالا این جنگ را متوقف کنند، اگر تصمیم بگیرند که چنین کاری انجام دهند.»
فرمانده سنتکام حکومت ایران را متهم کرد که با استفاده از مناطق مسکونی برای شلیک موشکها و پهپادها، مردم را به خطر میاندازد: «من این را با چشمان خودم دیدهام… آنها هیچ اهمیتی برای مردم قائل نیستند و مردم خودشان را در معرض خطر قرار میدهند.»
او همچنین خواستار توقف فوری حملات جمهوری اسلامی به غیرنظامیان در منطقه شد و افزود: «آنها بهطور عمدی بیش از ۳۰۰ بار اهداف غیرنظامی را هدف قرار دادهاند… این باید متوقف شود.»
کوپر همچنین به شکاف میان فرماندهان ارشد و نیروهای عادی در دستگاه نظامی حکومت ایران اشاره کرد و آن را «تضادی قابلتوجه» توصیف کرد. او گفت ژنرالهای ارشد جمهوری اسلامی در پناهگاههای امن قرار دارند، در حالی که نیروهای عادی و مردم «بدون حفاظت» در معرض خطر هستند.
به گفته او، این وضعیت را در نقاط مختلف ایران از جمله بوشهر، شیراز، بندرعباس، ابوموسی، کنارک، جاسک و چابهار مشاهده کرده و تاکید کرد: «ژنرالها محافظت میشوند، اما مردم محافظت نمیشوند.»
فرمانده سنتکام گفت: «ما در حال حمله به رژیم و جمهوری اسلامی هستیم، نه مردم.» او با اشاره به تجربه شخصی خود از آشنایی با جامعه ایران، از «فرهنگ عمیق و هزارانساله» این کشور، از مردم خواست به هشدارهای ایمنی توجه کنند.
او گفت: «حکومت به شما اهمیت نمیدهد… آنها از مناطق پرجمعیت موشک و پهپاد شلیک میکنند و شما باید فعلاً در داخل [خانه] بمانید.»
او همچنین به اظهارات رییسجمهوری آمریکا اشاره کرد و گفت در مقطعی «یک سیگنال واضح» صادر خواهد شد که نشاندهنده تغییر شرایط است و مردم میتوانند بر اساس آن تصمیمگیری کنند.
تغییر الگوی حملات حکومت ایران و «حالت استیصال» فرمانده سنتکام رفتار نظامی حکومت ایران را نشانه استیصال دانست: «ارزیابی عملیاتی کلی من این است که آنها در حالت استیصال عمل میکنند.»
او این برداشت را بر پایه تغییر در الگوی حملات و کاهش محسوس حجم آتش جمهوری اسلامی مطرح کرد: «در ابتدای درگیری، شما حجمهای زیادی در حد دهها پهپاد و موشک دیدید… شما دیگر آن را نمیبینید.» از نگاه کوپر، این گذار از حملات پرحجم به شلیکهای محدود، نشانه از دست رفتن توان اجرای حملات وسیع و هماهنگ است.
کاهش گسترده توان نظامی حکومت ایران کوپر در ارزیابی وضعیت جنگ گفت: «نیروی دریایی ایران دیگر در دریا نیست. نیروی هوایی ایران دیگر پرواز نمیکند. پدافند هوایی دیگر شلیک نمیکند.»
او افزود حملات گسترده جمهوری اسلامی در ابتدای جنگ بهشدت کاهش یافته است: «آن شلیکهای بزرگ پهپادها و موشکها که در ابتدای جنگ دیدید اکنون تا حد زیادی به تکتایی و دوتایی کاهش یافته است.» به گفته او، این تغییر صرفاً یک جابهجایی تاکتیکی نیست، بلکه نشانهای از افت ملموس ظرفیت عملیاتی جمهوری اسلامی در حوزههای اصلی رزمی است.
به گفته او، «ارزیابی کلی من این است که ما طبق برنامه در مسیر دستیابی به اهداف اصلی نظامی خود هستیم.» این ارزیابی، بهگفته کوپر، بر پایه روندی استوار است که در آن هم توان ضربهزنی حکومت ایران کاهش یافته و هم دامنه واکنش موثر آن محدودتر شده است.
پیشرفت عملیات و اهداف اصلی فرمانده سنتکام تاکید کرد که عملیات در برخی حوزهها جلوتر از برنامه است: «ما عمدتاً جلوتر از برنامه یا مطابق برنامه برای اهداف اصلی نظامی خود هستیم.»
او این موضوع را نشانه آن دانست که عملیات نهفقط در سطح حملات روزانه، بلکه در چارچوب کلی اهداف از پیش تعیینشده نیز پیشرفتی مطلوب داشته است به خصوص برای «جلوگیری از توانایی جمهوری اسلامی برای اعمال قدرت از مرزهای خودش به بیرون.»
به گفته او، از بین بردن موشکهای بالستیک، پهپادها و نیروی دریایی جمهوری اسلامی و نابودی ظرفیت تولید دوباره این تجهیزات از اهداف اصلی عملیات آمریکا بودهاند.
کوپر گفت: «تا امروز، ما ۱۴۰ شناور را غرق کردهایم یا بهشدت آسیب زدهایم... در حال حاضر هیچ تواناییای در دریای عمان، اطراف هرمز یا در خلیج فارس وجود ندارد.»
ادامه عملیات و نقش تصمیم سیاسی کوپر در پاسخ به اینکه عملیات آنها چه زمانی پایان مییابد گفت: «در نهایت تصمیم رییسجمهوری ایالات متحده خواهد بود که چه زمانی آن را پایان دهد.»
در پاسخ به پرسشی درباره تنگه هرمز، کوپر گفت: «از نظر فیزیکی برای عبور باز است. دلیلی که کشتیها اکنون عبور نمیکنند این است که جمهوری اسلامی با پهپادها و موشکها به آنها شلیک میکند.»
همکاری با اسرائیل او درباره نقش اسرائیل در پیگیری اهداف در جنوب ایران گفت: «ما در همکاری نزدیک در سراسر کشور [هستیم]، در [مورد] اهداف نظامی [با هم] کار میکنیم.»
همچنین تاکید کرد که اسرائیل در رهگیری حملات جمهوری اسلامی نقش دارد: «اسرائیل در حال حمله به پهپادها و موشکهای بالستیکی است که به سمت کشورهای عربی هدف گرفته شدهاند.»
این توضیح، نقش اسرائیل را تنها محدود به جبهه مستقیم خود ندانست، بلکه آن را بخشی از شبکه گستردهتر دفاع منطقهای توصیف کرد.
ائتلاف منطقهای و «چتر دفاعی» فرمانده سنتکام از شکلگیری یک ائتلاف گسترده علیه جمهوری اسلامی خبر داد: «ما در حال ایجاد بزرگترین چتر دفاع هوایی در تاریخ خاورمیانه هستیم.» او این ساختار را نتیجه همکاری کشورهایی دانست که در سالهای گذشته روی یکپارچهسازی ظرفیتهای دفاعی خود کار کردهاند.
او گفت این سازوکار نتیجه سالها همکاری است و اکنون «بسیار زنده و فعال» عمل میکند. به گفته او، این چتر دفاعی تنها یک چارچوب نظری یا سیاسی نیست، بلکه اکنون بهصورت عملیاتی در حال اجراست و کشورهای مختلف منطقه در آن مشارکت دارند.
نیروهای اعزامی و گزینههای نظامی در پاسخ به پرسشی درباره انتقال واحدهای نظامی جدید، کوپر گفت: «ما بهشدت بر اهداف نظامی خود متمرکز هستیم… تواناییهای ما همچنان در حال رشد است.» او از پاسخ دادن به احتمال فرستان سرباز به داخل ایران خودداری کرد، اما تاکید داشت که ظرفیت رزمی آمریکا در جریان این درگیری رو به افزایش است.
او در جمعبندی گفت: «ارزیابی کلی من این است که ما جلوتر از برنامه هستیم، قدرت رزمی ما در حال افزایش است و قدرت رزمی جمهوری اسلامی بهطور چشمگیری در حال کاهش است.»