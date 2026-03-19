هرمز؛ شریان حیاتی اقتصاد جهان

در این تحلیل تاکید شده که تنگه هرمز حیاتی‌ترین گلوگاه انرژی جهان است و حدود یک‌پنجم نفت جهانی از آن عبور می‌کند. به گفته نویسنده، این مسیر را می‌توان به «شریان حیاتی» اقتصاد جهانی تشبیه کرد که اختلال در آن می‌تواند پیامدهایی مشابه یک شوک شدید اقتصادی ایجاد کند.

ایجاد بحران بدون انسداد کامل

این یادداشت تاکید می‌کند که برای ایجاد بحران جهانی، نیازی به مسدود شدن کامل تنگه نیست. ایجاد نااطمینانی - از طریق اقداماتی مانند مین‌گذاری، تهدید کشتی‌ها یا حملات محدود - می‌تواند جریان انرژی را مختل کرده، هزینه‌ها را افزایش دهد و بازارها را بی‌ثبات کند.

ماهیت تهدید [حکومت] ایران

در این تحلیل آمده است که تمرکز بر نابودی نیروی دریایی سنتی [حکومت] ایران، درک درستی از تهدید ارائه نمی‌دهد. به گفته نویسنده، [حکومت] ایران از راهبردی نامتقارن شامل قایق‌های تندرو، موشک‌های متحرک، پهپادها و مین‌ها استفاده می‌کند که به‌راحتی قابل استقرار و دشوار برای رهگیری هستند.

ماموریت‌های اسکورت و خطر درگیری

این گزارش به نقش ماموریت‌های اسکورت برای حفاظت از کشتیرانی اشاره می‌کند، اما هشدار می‌دهد که این ماموریت‌ها به‌طور ذاتی خطرناک هستند. در شرایطی که مرز میان تهدید بالقوه و واقعی بسیار باریک است، هر تصمیم می‌تواند به درگیری مستقیم منجر شود.

به گفته نویسنده، در چنین شرایطی حتی یک اشتباه محاسباتی می‌تواند به سرعت به تشدید درگیری و گسترش جنگ منجر شود.

تردید اروپا و ملاحظات سیاسی

در این تحلیل، تردید کشورهای اروپایی برای مشارکت در تامین امنیت تنگه هرمز به ملاحظات سیاسی نسبت داده شده است. به گفته نویسنده، دولت‌های دموکراتیک معمولاً تمایل دارند از بحران‌های فوری اجتناب کنند، حتی اگر این امر خطرات بلندمدت را افزایش دهد.

خطر بزرگ‌تر: بی‌عملی

این یادداشت تاکید می‌کند که خطر بی‌عملی در برابر اقدامات [حکومت] ایران می‌تواند به‌مراتب بیشتر از ریسک اقدام باشد. به گفته نویسنده، هرگونه تاخیر در واکنش، به [حکومت] ایران فرصت می‌دهد توانمندی‌های خود را تقویت کرده و تاکتیک‌های خود را توسعه دهد.

پیامدهای جهانی

در این تحلیل هشدار داده شده که اگر تنگه هرمز همچنان آسیب‌پذیر باقی بماند، پیامدها تنها به افزایش قیمت نفت محدود نخواهد شد، بلکه می‌تواند به تضعیف بازدارندگی و گسترش بی‌ثباتی در سایر مناطق حیاتی جهان نیز منجر شود.

محاسبات آمریکا و فشار بر اروپا

به گزارش اسرائیل‌ ناشنال‌نیوز، از نگاه واشینگتن هدف اصلی حفظ جریان انرژی و ثبات بازارهاست. درخواست آمریکا از اروپا برای مشارکت در تامین امنیت تنگه نیز بر اساس اصل «مسئولیت مشترک در برابر منافع مشترک» مطرح شده است.

در عین حال، این تحلیل به اظهارات اخیر دونالد ترامپ درباره ناتو اشاره می‌کند و هشدار می‌دهد که حتی بدون خروج رسمی آمریکا از این ائتلاف، کاهش تعهد واشینگتن می‌تواند آن را در عمل تضعیف کند.

این تحلیل در پایان تاکید می‌کند که بحران هرمز صرفاً یک مساله منطقه‌ای نیست و می‌تواند به بحرانی جهانی تبدیل شود. به گفته نویسنده، انتخاب پیش‌روی دولت‌ها میان «ریسک کنترل‌شده امروز» و «ریسک بسیار بزرگ‌تر در آینده» است- و تاخیر در تصمیم‌گیری می‌تواند هزینه‌های سنگین‌تری به همراه داشته باشد.

