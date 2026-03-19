وب‌سایت یورونیوز پنج‌شنبه ۲۸ اسفند نوشت در پی تداوم درگیری‌ها و ایجاد اختلال در عبور نفت‌کش‌ها از تنگه هرمز ، عرضه جهانی نفت کاهش و قیمت آن به‌طور چشمگیری افزایش یافته است.

در همین حال، ایالات متحده برای مهار پیامدهای بحران کنونی، بخشی از تحریم‌های مسکو را تعلیق کرده است.

بر اساس داده‌های مرکز پژوهش‌های انرژی و هوای پاک، روسیه تنها دو هفته پس از آغاز جنگ توانسته سود خود از صادرات نفت و به‌طور کلی سوخت‌های فسیلی را بالا ببرد.

مسکو در ۱۵ روز ابتدایی ماه مارس (از ۱۰ تا ۲۴ اسفند) به‌طور میانگین روزانه حدود ۳۷۲ میلیون یورو از صادرات نفت درآمد کسب کرد؛ رقمی که نسبت به میانگین روزانه ماه فوریه از رشد حدود ۱۴ درصدی حکایت دارد.

در مجموع، درآمد روسیه از صادرات نفت، گاز و زغال‌سنگ در این بازه زمانی به ۷.۷ میلیارد یورو رسید؛ یعنی حدود ۵۱۳ میلیون یورو در روز که در مقایسه با میانگین روزانه ۴۷۲ میلیون یورویی در ماه فوریه، ۸.۷ درصد افزایش داشته است.

۲۵ اسفند، نشریه فارین افرز نوشت کرملین برای نجات جمهوری اسلامی به‌عنوان نزدیک‌ترین متحدش در خاورمیانه عجله‌ای ندارد، جنگ ایران پیامدهای ناخواسته‌ای دارد که در نهایت به سود مسکو تمام می‌شود.

تصمیم آمریکا برای تعلیق تحریم‌های روسیه و واکنش اروپا

هم‌زمان با ادامه تنش‌ها در خاورمیانه، بهای نفت برنت ۲۸ اسفند به بیش از ۱۱۹ دلار در هر بشکه رسید.

وزارت خزانه‌داری آمریکا هفته گذشته مجوزی ۳۰ روزه برای خرید محموله‌های نفتی روی دریای روسیه صادر کرد.

ایالات متحده همچنین معافیتی موقت برای هند در نظر گرفت تا این کشور بتواند نفت و فرآورده‌های نفتی روی دریای روسیه را خریداری کند.

این تصمیم با مخالفت رهبران اروپایی روبه‌رو شده است، زیرا آنان معتقدند کاهش فشار تحریم‌ها می‌تواند به افزایش درآمدهای مسکو و در نتیجه تقویت توان آن در جنگ علیه اوکراین بینجامد.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، با دفاع از این سیاست اعلام کرد معافیت روسیه از تحریم‌ها «موقتی، محدود و ضروری» است و با هدف «تقویت ثبات در بازارهای جهانی انرژی و تلاش برای پایین نگه داشتن قیمت‌ها» اعمال شده است.

بر اساس داده‌های مرکز پژوهش‌های انرژی و هوای پاک، هند و چین در مجموع نزدیک به سه‌چهارم درآمدهای نفتی روسیه را تامین می‌کنند؛ سهمی که نشان‌دهنده وابستگی قابل توجه مسکو به بازارهای آسیایی است.

در این میان، هند نقش پررنگ‌تری ایفا کرده است. این کشور در فاصله اول تا پانزدهم مارس حدود ۱.۳ میلیارد یورو سوخت فسیلی از روسیه وارد کرد که معادل میانگین روزانه ۸۹ میلیون یورو است.

این رقم در مقایسه با میانگین روزانه حدود ۶۰ میلیون یورو در ماه فوریه، رشدی در حدود ۴۸ درصد را نشان می‌دهد.

یورونیوز در ادامه نوشت رهبران اروپایی، با وجود افزایش شدید قیمت‌ها و خطر بروز بحران انرژی، همچنان بر حفظ تحریم‌های سخت‌گیرانه علیه مسکو تاکید دارند.

اورسولا فون در لاین، رییس کمیسیون اروپا، فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان و امانوئل مکرون، رییس‌جمهوری فرانسه، همگی خواستار حفظ تحریم‌های روسیه شده‌اند.

در سوی دیگر، ویکتور اوربان، نخست‌وزیر مجارستان، تنها رهبر اروپایی بوده که خواستار تعلیق تحریم‌های اتحادیه اروپا بر واردات انرژی از روسیه شده و دلیل آن را تهدید ناشی از جهش شدید قیمت انرژی عنوان کرده است.