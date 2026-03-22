نتانیاهو یک‌شنبه دوم فروردین گفت: «آن‌ها یک موشک بالستیک قاره‌پیما به سمت دیه‌گو گارسیا شلیک کردند. اکنون این توانایی را دارند که به عمق اروپا دست یابند.»

او افزود شماری از کشورها در حال حرکت به سوی پیوستن به کارزار علیه جمهوری اسلامی هستند، اما از ذکر نام و نحوه مشارکت احتمالی‌ آن‌ها خودداری کرد.

نخست‌وزیر اسرائیل ادامه داد: «اقدامات بیشتری نیاز است. وقت آن است که رهبران سایر کشورها نیز [به این عملیات] بپیوندند.»

نتانیاهو این اظهارات در جریان بازدید از محل اصابت حمله موشکی جمهوری اسلامی به شهر عراد بیان کرد.

شامگاه اول فروردین، حملات موشکی جمهوری اسلامی به مناطق مسکونی دو شهر عراد و دیمونا در جنوب اسرائیل حدود ۱۵۰ زخمی برجای گذاشت که حال شماری از آن‌ها وخیم گزارش شده است.

روزنامه وال‌استریت ژورنال اول فروردین گزارش داد دو موشک بالستیک از ایران به سمت پایگاه نظامی آمریکا و بریتانیا در دیه‌گو گارسیا در اقیانوس هند شلیک شدند، اما این حمله ناکام ماند و پرتابه‌ها به هدف اصابت نکردند.

ایوت کوپر، وزیر امور خارجه بریتانیا، اول فروردین حمله موشکی حکومت ایران به پایگاه دیه‌گو ‌گارسیا را محکوم کرد و در عین حال گفت بریتانیا قصد ندارد درگیر یک جنگ گسترده‌تر شود.

او افزود موضع دولت بریتانیا ماهیتی «دفاعی» دارد و لندن همچنان خواهان پایان سریع مناقشه در منطقه است.

در روزهای اخیر، دونالد ترامپ بارها از عدم همراهی متحدان واشینگتن در کارزار نظامی علیه جمهوری اسلامی انتقاد کرده است.

پایگاه خبری تایمز اسرائیل دوم فروردین نوشت حمله به دیه‌گو گارسیا نشان داد بُرد برخی موشک‌های جمهوری اسلامی بیش از برآوردهای پیشین است.

نتانیاهو: جمهوری اسلامی به‌دنبال باج‌گیری از جامعه جهانی است

نتانیاهو در ادامه سخنان خود، به اقدامات جمهوری اسلامی مانند حمله به مناطق گوناگون و بستن تنگه هرمز اشاره کرد و گفت: «آن‌ها همه را در تیررس خود قرار داده‌اند. در پی آن هستند با مسدود کردن یک مسیر بین‌المللی دریایی و انرژی، از کل جهان باج‌گیری کنند.»

او افزود: «آن‌ها همچنین به اورشلیم شلیک کردند، درست در کنار اماکن مقدس سه دین توحیدی: دیوار ندبه، کلیسای مقبره مقدس و مسجد الاقصی. به‌طرزی معجزه‌آسا هیچ‌کدام آسیب ندیدند، اما آن‌ها اماکن مقدس سه دین بزرگ توحیدی را هدف قرار داده بودند.»

۲۹ اسفند، بقایای یکی از موشک‌های رهگیری‌شده حکومت ایران در بخش قدیمی اورشلیم سقوط کرد. این محل حدود ۴۰۰ متر با دیوار ندبه و مجموعه مسجد الاقصی فاصله دارد.

وضعیت تنگه هرمز و جریان انرژی جهانی به یکی از محورهای اصلی بحران خاورمیانه تبدیل شده است.

علاءالدین بروجردی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، پیش‌تر اعلام کرد جمهوری اسلامی از برخی کشتی‌هایی که از تنگه هرمز تردد می‌کنند، دو میلیون دلار «حق عبور» می‌گیرد.

بامداد دوم فروردین، ترامپ با انتشار پیامی خطاب به جمهوری اسلامی، ضرب‌الاجلی ۴۸ ساعته برای بازگشایی کامل تنگه هرمز تعیین کرد و هشدار داد در غیر این صورت، نیروگاه‌های ایران هدف قرار خواهند گرفت.

در سوی دیگر، مقام‌های جمهوری اسلامی تهدید کردند در صورت حمله آمریکا به نیروگاه‌ها، زیرساخت‌های حیاتی و انرژی منطقه را هدف قرار خواهند داد.

نتانیاهو: هدف ما رژیم است، به غیرنظامیان در ایران حمله نمی‌کنیم

نتانیاهو در ادامه تاکید کرد اسرائیل با «نیرویی عظیم» به حملات اخیر جمهوری اسلامی پاسخ خواهد داد.

او افزود: «ما با قدرتی بزرگ پاسخ می‌دهیم، اما نه علیه غیرنظامیان. هدف ما رژیم است. ما سپاه پاسداران، این گروه جنایتکار، را هدف قرار می‌دهیم؛ خودشان، رهبرانشان، تاسیساتشان و منابع اقتصادی‌شان.»

علی خامنه‌ای ، دیکتاتور تهران، علی لاریجانی ، دبیر شورای عالی امنیت ملی، اسماعیل خطیب ، وزیر اطلاعات، عبدالرحیم موسوی، رییس ستاد کل نیروهای مسلح، محمد پاکپور، فرمانده کل سپاه پاسداران، علی شمخانی، دبیر شورای دفاع و عزیز نصیرزاده، وزیر دفاع جمهوری اسلامی، از جمله مقام‌های بلندپایه‌ای بودند که در جریان جنگ اخیر از پا درآمدند.