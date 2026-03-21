به‌گزارش رویترز، اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، اعلام کرده این تصمیم می‌تواند حدود ۱۴۰ میلیون بشکه نفت را وارد بازار جهانی کند و به کاهش قیمت‌ها کمک کند. این اقدام در حالی صورت گرفته که افزایش شدید قیمت نفت طی سه هفته گذشته، نگرانی‌هایی را در کاخ سفید درباره تاثیر آن بر اقتصاد آمریکا و مصرف‌کنندگان، به‌ویژه در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای، ایجاد کرده است.

رویترز می‌نویسد این سومین بار در مدت کوتاهی است که دولت آمریکا به‌طور موقت تحریم‌های نفتی علیه کشورهای رقیب را کاهش می‌دهد. بر اساس این گزارش، مجوز صادرشده تنها شامل نفتی است که هم‌اکنون در حال انتقال است و اجازه تولید یا خرید جدید را نمی‌دهد. همچنین انتظار می‌رود این اقدام به‌ویژه به نفع چین، به‌عنوان بزرگ‌ترین خریدار نفت ایران، باشد.

در این گزارش آمده است که قیمت نفت از زمان آغاز حملات در ۹ اسفند حدود ۵۰ درصد افزایش یافته و همزمان، حملات به زیرساخت‌های انرژی و محدود شدن تردد در تنگه هرمز - که حدود ۲۰ درصد نفت جهان از آن عبور می‌کند - بازار جهانی را با اختلال مواجه کرده است.

رویترز به نقل از مقامات آمریکایی تاکید می‌کند که با وجود این معافیت، دسترسی حکومت ایران به درآمدهای حاصل از فروش نفت همچنان محدود خواهد بود و سیاست «فشار حداکثری» واشینگتن ادامه دارد. در عین حال، برخی تحلیلگران هشدار داده‌اند که کاهش تحریم‌ها ممکن است نشان‌دهنده محدود شدن ابزارهای اقتصادی آمریکا برای کنترل قیمت‌ها باشد، به‌ویژه اگر اختلال در تنگه هرمز ادامه یابد.

