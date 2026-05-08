ضربه سنگین به حزب کارگر در انتخابات محلی بریتانیا و پیروزی گسترده حزب اصلاح بریتانیا
انتخابات محلی بریتانیا در سال ۲۰۲۶
حزب کارگر بریتانیا به رهبری کییر استارمر در انتخابات محلی این کشور با شکستهای سنگین روبهرو شد. خبرگزاری رویترز نوشت این نتایج عمق نارضایتی از نخستوزیر بریتانیا را نشان داد و تنها دو سال پس از پیروزی قاطع او در انتخابات سراسری، تردیدها را درباره آینده سیاسیاش افزایش داد.
حزب کارگر جمعه ۱۸ اردیبهشت در مناطقی که نتایج اولیه اعلام شد، بخش قابل توجهی از آرای خود را از دست داد؛ از جمله در پایگاههای سنتیاش در مناطق صنعتی سابق در مرکز و شمال انگلستان و همچنین در بخشهایی از لندن.
بیشترین سود را حزب راستگرای «ریفورم یو کی» (اصلاح بریتانیا) به رهبری نایجل فاراژ برد. حزبی که بیش از ۳۵۰ کرسی شوراهای محلی در انگلستان را به دست آورد و اکنون میتواند به اپوزیسیون اصلی در اسکاتلند و ولز در برابر حزب ملیگرای اسکاتلند و حزب پلاید کامری تبدیل شود.
رویترز نوشت نتایج اولیه نشان داد نظام سنتی دوحزبی بریتانیا در حال فروپاشی و تبدیل شدن به یک دموکراسی چندحزبی است. تحولی که به گفته تحلیلگران، یکی از بزرگترین دگرگونیهای سیاست بریتانیا در یک قرن گذشته به شمار میرود.
جان کرتیس، از شناختهشدهترین کارشناسان افکارسنجی در بریتانیا، گفت: «اوضاع تقریبا به همان اندازهای که برای حزب کارگر پیشبینی میشد بد بوده؛ یا حتی بدتر.»
فشار بر استارمر افزایش یافت
انتخابات ۱۳۶ شورای محلی در انگلستان، در کنار انتخابات پارلمانهای محلی اسکاتلند و ولز، مهمترین آزمون افکار عمومی پیش از انتخابات سراسری ۲۰۲۹ محسوب میشود.
برخی نمایندگان حزب کارگر هشدار دادهاند اگر این حزب در اسکاتلند عملکرد ضعیفی داشته باشد، قدرت را در ولز از دست بدهد و نتواند بخش زیادی از حدود ۲۵۰۰ کرسی تحت دفاع خود در انگلستان را حفظ کند، فشارها بر استارمر برای کنارهگیری یا دستکم تعیین جدول زمانی خروجش از قدرت افزایش خواهد یافت.
با این حال، متحدان استارمر به سرعت از او حمایت کردند و گفتند اکنون زمان مناسبی برای اقدام علیه نخستوزیر نیست.
جان هیلی، وزیر دفاع بریتانیا، گفت آخرین چیزی که رایدهندگان میخواهند «آشوب احتمالی ناشی از رقابت در رهبری حزب» است.
او گفت: «فکر میکنم استارمر هنوز میتواند اوضاع را تغییر دهد.»
فروپاشی نظم سنتی
دو حزب سنتی کارگر و محافظهکار، بخشی از آرای خود را به حزب اصلاح بریتانیا و در سوی دیگر طیف سیاسی، به حزب سبز واگذار کردند.
همزمان انتظار میرود احزاب ملیگرا در اسکاتلند و ولز نیز پیروز شوند.
فاراژ، نتایج به دست آمده را «تغییری تاریخی در سیاست بریتانیا» توصیف کرد.
حزب کارگر در برخی از مهمترین حوزههای مورد توجه، تقریبا از صحنه حذف شد.
این حزب برای نخستین بار در حدود ۵۰ سال گذشته، کنترل شورای منطقه تیمساید در منچستر بزرگ را از دست داد؛ پس از آنکه حزب اصلاح بریتانیا هر ۱۴ کرسی تحت دفاع حزب کارگر را تصاحب کرد.
در ویگان، منطقهای معدنی که حزب کارگر بیش از نیمقرن آن را در اختیار داشت، این حزب هر ۲۰ کرسی خود را به حزب اصلاح بریتانیا واگذار کرد.
در سالفورد نیز حزب کارگر تنها سه کرسی از ۱۶ کرسی تحت دفاع خود را حفظ کرد.
ربکا لانگ بیلی، نماینده حزب کارگر از سالفورد، این نتایج را «ویرانکننده روحیه» توصیف کرد.
سقوط آرای احزاب سنتی
اگرچه دولتهای مستقر معمولا در انتخابات میاندورهای با افت محبوبیت مواجه میشوند، اما نظرسنجیها نشان میدهد حزب کارگر ممکن است بیشترین تعداد کرسی شوراهای محلی از زمان شکست سنگین دولت جان میجر، نخستوزیر محافظهکار بریتانیا، در سال ۱۹۹۵ را از دست بدهد. زمانی که دولت او درگیر رسواییهای مکرر فساد شد.
حزب اصلاح بریتانیا در نتایج اولیه ۳۳۵ کرسی شوراهای محلی در انگلستان را به دست آورد، در حالی که حزب کارگر ۲۴۷ کرسی و حزب محافظهکار ۱۲۷ کرسی از دست دادند.
قرار است بیشتر نتایج، از جمله انتخابات اسکاتلند و ولز، تا پایان روز جمعه اعلام شود.
تغییر مواضع و رسواییها؛ تضعیف جایگاه استارمر
استارمر، وکیل پیشین، در سال ۲۰۲۴ با یکی از بزرگترین اکثریتهای پارلمانی تاریخ معاصر بریتانیا به قدرت رسید؛ با این وعده که پس از سالها آشفتگی سیاسی، ثبات را به کشور بازگرداند.
اما دوران نخستوزیری او با مجموعهای از عقبنشینیهای سیاسی، تغییر مداوم مشاوران و انتصاب پیتر مندلسون بهعنوان سفیر بریتانیا در آمریکا همراه شد. فردی که تنها ۹ ماه پس از آغاز کارش، بهدلیل ارتباط با جفری اپستین، مجرم جنسی آمریکایی، برکنار شد.
استارمر تاکید کرد قصد دارد حزب کارگر را در انتخابات بعدی نیز رهبری کند.
او از این جهت موقعیت بهتری دارد که دو چهره مطرح برای جانشینی احتمالیاش - اندی برنهام، شهردار منچستر بزرگ، و آنجلا رینر، معاون پیشین نخستوزیر - هنوز در موقعیتی نیستند که بتوانند رقابتی جدی برای رهبری حزب آغاز کنند و دیگر رقبای احتمالی نیز فعلا تمایلی به اقدام در مقابل او ندارند.
پس از شیوع هانتاویروس در یک کشتی تفریحی، کشورهای مختلف جهان از روز پنجشنبه تلاش کردند مانع گسترش بیشتر این ویروس شوند؛ از جمله با ردیابی افرادی که پیش از شناسایی ویروس از این کشتی پیاده شدهاند و همچنین کسانی که از آن زمان با آنها تماس نزدیک داشتهاند.
خبرگزاری رویترز جمعه ۱۸ اردیبهشت نوشت که در این شیوع، سه نفر - یک زوج هلندی و یک شهروند آلمانی - جان خود را از دست دادهاند.
سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد تاکنون ابتلای پنج نفر به این ویروس تایید شده و سه مورد مشکوک دیگر نیز در دست بررسی است.
هانتاویروس معمولا از طریق جوندگان منتقل میشود، اما در موارد نادر میتواند از انسان به انسان نیز سرایت کند.
شرکت بهرهبردار کشتی امو هاندییوس (MV Hondius) اعلام کرد با همه مسافرانی که در جزیره سنت هلنا در اقیانوس اطلس جنوبی پیاده شدند - جایی که کشتی در چهارم اردیبهشت ۱۴۰۵ توقف کرده بود - تماس گرفته شده است.
این افراد از دستکم ۱۲ کشور هستند؛ از جمله هفت شهروند بریتانیایی و شش شهروند آمریکایی.
نخستین مورد تاییدشده هانتاویروس در این شیوع، اوایل اردیبهشت شناسایی شد.
این کووید نیست!
سازمان بهداشت جهانی بار دیگر تاکید کرد خطر این ویروس برای عموم مردم پایین است؛ هرچند سویه آندین این ویروس که در چند قربانی شناسایی شده، در موارد نادر میتواند میان انسانها منتقل شود.
ماریا ون کرخوف، مدیر بخش مدیریت همهگیریها و پاندمیهای سازمان بهداشت جهانی، در یک نشست خبری گفت: «این ویروس کرونا نیست. ویروسی کاملا متفاوت است.»
او افزود: «ما در شرایطی مشابه شش سال پیش نیستیم.»
سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد در حال تهیه دستورالعمل مرحله به مرحله برای زمانی است که دهها مسافر باقیمانده در کشتی - که اکنون به سمت جزایر قناری حرکت میکند - در روز شنبه یا یکشنبه پیاده شوند و به کشورهای خود بازگردند.
هیچ یک از این مسافران در حال حاضر علائمی ندارند.
ردیابی تماسها و نظارت پزشکی
مرکز کنترل و پیشگیری بیماریهای آمریکا (سیدیسی) اعلام کرد وضعیت را از نزدیک زیر نظر دارد و خطر برای مردم ایالات متحده در حال حاضر «بسیار پایین» است.
شبکه ایبیسی نیوز گزارش داد سیدیسی این شیوع را در سطح «واکنش اضطراری سطح ۳» طبقهبندی کرده است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، گفت درباره هانتاویروس به او گزارش داده شده و ابراز امیدواری کرد وضعیت تحت کنترل باشد.
او به خبرنگاران گفت: «امیدواریم کاملا تحت کنترل باشد.»
ترامپ در پاسخ به این پرسش که آیا آمریکاییها باید نگران گسترش ویروس باشند، گفت: «امیدوارم نه.»
او همچنین بدون ارائه جزییات گفت جمعه گزارشی درباره این ویروس منتشر خواهد شد.
اداره بهداشت ایالت جورجیا اعلام کرد دو نفر از ساکنان این ایالت که پس از پیاده شدن از کشتی به خانه بازگشتهاند، تحت نظارت قرار دارند، هر چند هیچ علامتی ندارند.
اداره خدمات بهداشتی آریزونا نیز گفت یک شهروند این ایالت که در کشتی حضور داشته و بدون علامت است، تحت مراقبت قرار دارد.
روزنامه نیویورکتایمز گزارش داد مقامهای ایالت کالیفرنیا نیز تعدادی از ساکنان خود را که در این کشتی بودهاند، زیر نظر گرفتهاند.
مقامهای تگزاس اعلام کردند دو شهروند این ایالت پیش از شناسایی شیوع بیماری به آمریکا بازگشته بودند.
در فرانسه نیز مقامها گفتند یک شهروند فرانسوی با فردی که بیمار شده بود تماس داشته، اما خود او علائمی ندارد.
سازمان بیماریهای واگیردار سنگاپور اعلام کرد دو نفر از ساکنان این کشور که در کشتی حضور داشتند، قرنطینه و آزمایش شدهاند.
تلاش برای شناسایی همه مسافران و خدمه
شرکت اوشینواید اکسپدیشن (Oceanwide Expeditions)، بهرهبردار کشتی، اعلام کرد در حال جمعآوری اطلاعات همه مسافران و خدمهای است که از آخر اسفند ۱۴۰۴ در ایستگاههای مختلف سوار یا پیاده شدهاند.
زوج هلندی که جان باختند و گمان میرود نخستین مبتلایان این شیوع بوده باشند، ۱۲ فروردین ۱۴۰۵ سوار این کشتی شده بودند.
شرکت هواپیمایی کیالام (KLM) اعلام کرد زن هلندی پنجم اردیبهشت بهدلیل وخامت حالش از یک هواپیما در ژوهانسبورگ پیاده شد و پیش از رسیدن به هلند جان باخت.
شبکه آرتیال (RTL) گزارش داد یکی از مهمانداران کیالام که با این زن در تماس بوده، پس از بروز علائم احتمالی هانتاویروس در بیمارستانی در آمستردام بستری شده است.
مقامهای هلندی گفتند خدمه و مسافرانی که به این زن کمک کرده بودند، هر روز تحت بررسی وضعیت سلامت قرار میگیرند.
انتقال بیماران و آزمایشها
سه بیمار ۱۶ اردیبهشت از کشتی منتقل شدند. دو نفر در بیمارستانی در هلند بستری شدهاند و نفر سوم برای درمان به آلمان انتقال یافته است.
بر اساس گزارش اسکاینیوز، مارتین انستی، یکی از راهنمایان سفر، از جمله دو فرد بستری در هلند است. او گفت حالش «خوب» است، اما: «هنوز آزمایشهای زیادی باید انجام شود.»
کلینیک دانشگاه دوسلدورف که فرد منتقلشده به آلمان را درمان میکند، اعلام کرد او هنوز مورد قطعی ابتلا نیست و بهعنوان فرد در تماس با بیمار تحت آزمایش قرار دارد.
در سوئیس، مقامها اعلام کردند مردی که در این سفر دریایی حضور داشته و در بیمارستان بستری شده، آزمایش هانتاویروسش مثبت بوده است.
مقامهای بهداشتی دانمارک نیز گفتند یک شهروند دانمارکی که در کشتی حضور داشت به کشور بازگشته و بهعنوان اقدام احتیاطی، به او توصیه شده خود را قرنطینه کند.
در کانادا، مقامها اعلام کردند دو شهروند کانادایی پیش از شناسایی شیوع بیماری به کشور بازگشته بودند و شهروند سومی نیز در همان پرواز فرد دارای علائم حضور داشته است.
یک پژوهش سالانه درباره دموکراسی که جمعه منتشر شد، نشان میدهد نگاه مثبت جهانی به آمریکا برای دومین سال پیاپی کمتر شده و اکنون از نگاه به روسیه نیز منفیتر شده است. این وضعیت در حالی ایجاد شده که سیاستهای دونالد ترامپ، فشار شدیدی بر ائتلاف ناتو وارد کرده است.
خبرگزاری رویترز جمعه ۱۸ اردیبهشت نوشت بنیاد «اتحاد دموکراسیها» مستقر در دانمارک که سفارشدهنده این نظرسنجی بوده، اعلام کرد آمریکا همچنین پس از روسیه و اسرائیل، «بیش از هر کشور دیگری بهعنوان تهدیدی برای جهان معرفی شده» است.
این نظرسنجی جزییاتی درباره معیارهای ارزیابی ارائه نکرده، اما بنیاد یادشده میگوید هدفش «دفاع و پیشبرد ارزشهای دموکراتیک» است.
آندرس فوگ راسموسن، بنیانگذار این بنیاد و دبیرکل پیشین ناتو، گفت: «کاهش سریع جایگاه آمریکا در افکار عمومی جهان ناراحتکننده است، اما غافلگیرکننده نیست.»
او افزود: «سیاست خارجی آمریکا در ۱۸ ماه گذشته، از جمله روابط فراآتلانتیکی را زیر سوال برده، تعرفههای گسترده اعمال کرده و حتی متحدی در ناتو را به اشغال سرزمینی تهدید کرده است.»
تعرفههای تجاری رییسجمهوری آمریکا، تهدیدهای مکرر او برای کنترل گرینلند - که از طریق دانمارک عضوی از ناتو محسوب میشود - کاهش کمکهای آمریکا به اوکراین، و همچنین جنگ آمریکا و اسرائیل با حکومت ایران و افزایش قیمت نفت، روابط دو سوی آتلانتیک را بهشدت متشنج کرده است.
ترامپ که از خودداری کشورهای اروپایی برای اعزام ناوهایشان به تنگه هرمز پس از آغاز جنگ هوایی علیه جمهوری اسلامی خشمگین شد، در فروردین ماه گفت خروج آمریکا از ناتو را مدنظر دارد. موضعی که به تضعیف بیشتر این ائتلاف منجر شد.
شاخص «ادراک دموکراسی» که تصویر کشورها را در بازه منفی ۱۰۰ تا مثبت ۱۰۰ درصد ارزیابی میکند، نشان داد نگاه به آمریکا از مثبت ۲۲ درصد در دو سال پیش، به منفی ۱۶ درصد سقوط کرده است.
بر اساس این گزارش، آمریکا اکنون پایینتر از روسیه با منفی ۱۱ درصد و چین با مثبت هفت درصد قرار گرفته است.
این گزارش توضیحی درباره علت نگاه مثبت به چین ارائه نکرد.
شرکت افکارسنجی نیرا (Nira Data) این نظرسنجی را بین ۲۹ اسفند ۱۴۰۳ تا اول اردیبهشت ۱۴۰۴ انجام داده است. بیش از ۹۴ هزار نفر در ۹۸ کشور در این نظرسنجی شرکت کردند و ارزیابی تصویر کشورها بر اساس نمونهای شامل ۴۶ هزار و ۶۰۰ نفر در ۸۵ کشور انجام شد.
این گزارش پیش از برگزاری «نشست دموکراسی کپنهاگ» منتشر شد که قرار است ۲۲ اردیبهشت برگزار شود.
رسانههای دولتی چین گزارش دادند شمار قربانیان انفجار در یک کارخانه مواد آتشبازی در استان هونان در جنوب این کشور به ۳۷ نفر افزایش یافته و همچنان یک نفر مفقود است. این مرگبارترین انفجار گزارش شده در چین از سال ۲۰۱۹ تاکنون به شمار میرود.
خبرگزاری دولتی شینهوا جمعه ۱۸ اردیبهشت اعلام کرد شمار کشتهشدگان این حادثه از ۲۶ نفر به ۳۷ نفر رسیده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، این انفجار حوالی ساعت ۴:۴۰ عصر روز دوشنبه به وقت محلی در شهر لیویانگ در استان هونان رخ داد. شهری که به عنوان «پایتخت مواد آتشبازی چین» شناخته میشود، زیرا حدود ۶۰ درصد تولید داخلی و نزدیک به ۷۰ درصد صادرات این محصولات در آن و از آن انجام میشود.
پایان عملیات جستوجو و آغاز تحقیقات
شینهوا گزارش داد عملیات جستوجو و امدادرسانی در محل حادثه به پایان رسیده و ۵۱ نفر همچنان در بیمارستان تحت درمان هستند.
رسانههای دولتی چین همچنین اعلام کردند تحقیقات درباره علت انفجار آغاز شده و پلیس هشت نفر را به ظن نقش داشتن در این حادثه مرگبار برای بازجویی احضار کرده است.
بر اساس این گزارشها، روند تحقیق تحت نظارت عالیترین نهاد دادستانی چین انجام میشود.
توقف فعالیت کارخانههای مواد آتشبازی
مقامهای استان هونان دستور دادهاند تمامی کارخانههای تولید مواد آتشبازی در شهر لیویانگ تا زمان انجام بازرسیهای ایمنی، فعالیت خود را متوقف کنند.
این حادثه تنها چند ماه پس از انفجار دیگری در یک کارخانه مواد آتشبازی در هونان رخ داد.
آن انفجار در خرداد ماه ۱۴۰۴ جان ۹ نفر را گرفت.
مرگبارترین انفجار از سال ۲۰۱۹
وقوع آخرین حادثه با چنین ابعادی در چین به سال ۲۰۱۹ بازمیگردد. زمانی که انفجار در یک کارخانه مواد شیمیایی در استان جیانگسو در شرق چین، ۷۸ کشته بر جا گذاشت.
حوادث صنعتی مرگبار در چین طی سالهای اخیر بارها نگرانیهایی درباره استانداردهای ایمنی در کارخانهها و نظارت دولتی بر صنایع پرخطر ایجاد کرده است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، پس از تماس تلفنی با اورزولا فون در لاین، رییس کمیسیون اروپا، اعلام کرد که به اتحادیه اروپا تا ۴ ژوئیه (۱۳ تیر) فرصت خواهد داد تا سهم خود را از توافق تجاری اجرا کند، در غیر این صورت تعرفههای آمریکا را به سطوح بسیار بالاتری افزایش خواهد داد.
ترامپ پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت در شبکه اجتماعی تروث سوشال گفتوگوی خود با فون در لاین را «بسیار خوب» توصیف کرد و افزود: «من با صبر منتظر بودهام تا اتحادیه اروپا بخش مربوط به خود در "توافق تجاری تاریخی" که در ترنبری، اسکاتلند به آن دست یافتیم را اجرا کند؛ بزرگترین توافق تجاری در تاریخ!»
او ادامه داد: «وعدهای داده شده بود که اتحادیه اروپا سهم خود از این توافق را اجرا خواهد کرد و طبق این توافق، تعرفههای خود را به صفر کاهش خواهد داد!»
ترامپ افزود: «من موافقت کردم که تا سالگرد ۲۵۰ سالگی کشورمان به او فرصت بدهم، در غیر این صورت تعرفههای آنها فورا به سطوح بسیار بالاتری افزایش خواهد یافت.»
رییسجمهوری آمریکا همچنین گفت دو طرف همچنین درباره جمهوری اسلامی گفتوگو کردهاند و توافق داشتهاند که تهران هرگز نباید به سلاح هستهای دست پیدا کند.
ترامپ ۱۱ اردیبهشت تهدید کرده بود که تعرفههای خودروها و کامیونهای اروپایی را این هفته از ۱۵ درصد فعلی به ۲۵ درصد افزایش خواهد داد، زیرا به گفته او اتحادیه اروپا به مفاد توافقی که در ژوئیه گذشته در اسکاتلند امضا شده بود پایبند نبوده است.
دولت ترامپ سال گذشته تحت یک قانون تجارت مرتبط با امنیت ملی، تعرفه ۲۵ درصدی بر واردات جهانی خودرو وضع کرد، اما در ماه اوت با اتحادیه اروپا به توافقی رسید که این عوارض را به نرخ خالص ۱۵ درصد کاهش میداد که شامل عوارض قبل از دوران ترامپ نیز بود.
در مقابل، اتحادیه اروپا موافقت کرد که تعرفهها بر کالاهای صنعتی آمریکا، از جمله خودروها را حذف کند و استانداردهای ایمنی و آلایندگی آمریکا را برای خودروها بپذیرد.
اگرچه قانونگذاران اتحادیه اروپا در ماه مارس برای اجرای کاهش تعرفهها پیشرفتهایی داشتند، انتظار نمیرود این روند پیش از ماه ژوئن تکمیل شود، زیرا دولتهای اروپایی و پارلمان اروپا در حال مذاکره برای متن نهایی هستند.
کلی آن شاو، مشاور ارشد تجاری ترامپ در دوره اول ریاستجمهوری او که اکنون شریک موسسه حقوقی «آکین گامپ استراوس هاور و فلداست»، گفت که با توجه به کندی اجرای توافق تجاری امضا شده در تابستان گذشته در اسکاتلند، او ماهها انتظار چنین تنشی با اتحادیه اروپا را داشته است.
تنشها میان آمریکا و اتحادیه اروپا این هفته پس از آن افزایش یافت که ترامپ تهدید کرد تعداد نیروهای آمریکایی در آلمان، ایتالیا و اسپانیا را کاهش خواهد داد.
رییسجمهوری آمریکا پس از آنکه فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، گفت آمریکا در مذاکرات برای پایان دادن به درگیری در خاورمیانه از سوی جمهوری اسلامی «تحقیر» شده است، بهشدت واکنش نشان داد.
پاپ لئو، رهبر کاتولیکهای جهان و مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، در جریان دیدار خود در واتیکان بر ضرورت تقویت روابط دوجانبه تاکید کردند. این دیدار پس از انتقادهای متعدد دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، از پاپ انجام شده است.
واتیکان پنجشنبه ۱۷اردیبهشت در بیانیهای پس از نخستین دیدار میان پاپ لئو و یکی از اعضای کابینه ترامپ در نزدیک به یک سال گذشته، اعلام کرد که لئو و روبیو «تعهد مشترک خود را برای تقویت روابط دوجانبه خوب» تجدید کردند.
لئو، نخستین پاپ آمریکایی، پس از آنکه به منتقدی جدی در زمینه جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی و نیز سیاستهای سختگیرانه ضدمهاجرتی دولت ترامپ تبدیل شد، انتقادهای ترامپ را برانگیخت و این انتقادها واکنش منفی رهبران مسیحی از طیفهای مختلف سیاسی را در پی داشت.
تامی پیگوت، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، نیز گفت دیدار روبیو با لئو نشانهای از رابطهای «قوی» میان واتیکان و ایالات متحده است.
بر اساس گزارش رویترز، روبیو به مدت دو ساعت و نیم در واتیکان بود و سپس تحت تدابیر امنیتی شدید، با کاروانی از خودروها محل را ترک کرد.
او همچنین با مقامهای ارشد واتیکان، از جمله پیترو پارولین، کاردینال ایتالیایی و دیپلمات ارشد واتیکان، دیدار کرد.
سفارت آمریکا در واتیکان در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که لئو و روبیو درباره «موضوعات مورد علاقه مشترک در نیمکره غربی» گفتوگو کردهاند.
در بیانیه واتیکان همچنین آمده است که دو طرف درباره وضعیت جهان «تبادل نظر» کرده و درباره «لزوم تلاش خستگیناپذیر در راه صلح» صحبت کردهاند.
رویترز نوشت که به نظر میرسد این دیدار بیش از زمان برنامهریزیشده طول کشید و پاپ با ۴۰ دقیقه تأخیر در دیدار بعدی خود با کارکنان واتیکان حاضر شد و از آنها بابت صبوریشان تشکر کرد.
ویدئو واتیکان از آغاز این دیدار پشت درهای بسته نشان میداد که لئو با مهمان خود دست میدهد و او را به طور رسمی «آقای وزیر» خطاب میکند؛ روبیو، که کاتولیک است، در پاسخ گفت: «خیلی خوشحالم که شما را میبینم.»
همچنین دیده شد که روبیو یک توپ کوچک کریستالی فوتبال به پاپ هدیه میدهد. او با شوخی گفت که میداند لئو، که اصالتا اهل شیکاگو است و به عنوان هوادار تیم وایت ساکس شناخته میشود، بیشتر «اهل بیسبال» است.
لئو نیز قلم کوچکی ساختهشده از چوب درخت زیتون به روبیو هدیه داد و آن را «گیاه صلح» نامید.
روبیو سهشنبه در نشست خبری کاخ سفید گفته بود انتظار دارد با لئو درباره کوبا و نگرانیها پیرامون آزادی مذهبی در سراسر جهان گفتوگو کند.
برایان برچ، سفیر آمریکا در واتیکان نیز سهشنبه گفته بود که گفتوگوی میان پاپ و روبیو احتمالا «صریح» خواهد بود.
ترامپ در انتقادهای علنی خود از پاپ، دوشنبه گفت که پاپ لئو معتقد است جمهوری اسلامی میتواند به سلاح هستهای دست یابد و اینکه او با مخالفت با جنگ «جان بسیاری از کاتولیکها را به خطر میاندازد.»
پاپ لئو پس از این انتقاد به خبرنگاران گفت که او در حال گسترش پیام مسیحی صلح است. پاپ همچنین قاطعانه این تصور را رد کرد که از سلاحهای هستهای حمایت میکند؛ سلاحهایی که کلیسای کاتولیک آنها را غیراخلاقی میداند.