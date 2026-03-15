بر اساس اطلاعاتی که شاهدان عینی در اختیار ایراناینترنشنال قرار دادهاند، دو پرستار بیمارستان رجایی قلب تهران که ۱۸ دیماه به دلیل تلاش برای مداوای معترضان بازداشت شدند، به شدیدترین شکل ممکن مورد شکنجه و تجاوز جنسی قرار گرفتهاند.
براساس اطلاعاتی که در اختیار ایراناینترنشنال قرار گرفته است، این دو پرستار در دوران بازداشت تحت شکنجه شدید و تجاوزهای مکرر قرار گرفتهاند و در نتیجه آسیبها، بخشهایی از روده آنها برداشته شده و اکنون با کیسه کلستومی زندگی میکنند.
به گفته شاهدان، یکی از پرستاران، زنی ۳۳ ساله است که در مدت بازداشت بارها مورد آزار و تجاوز قرار گرفته است.
به گفته منابع، این پرستار در جریان شکنجههای جنسی به شیوههای مختلف مورد تجاوز قرار گرفته است. ماموران علاوه بر تجاوز با انگشت، به صورت گروهی و دو سه نفره و در طی روزهای متوالی به این پرستار تجاوز میکردند. آنها همچنین با وارد کردن یک جسم خارجی به مقعد این پرستار، به او تجاوز کردند که باعث خونریزی شدید او شد.
بر اساس گزارشها، ماموران در شکنجهای دیگر، او را به همراه دهها زن دیگر به جایی مرتفع میبردند و سپس همگی را به داخل فضایی کوچک شبیه گودال هل میدادند
به گفته یکی از منابع، شدت آسیبهای جسمی این پرستار به حدی بوده که بخشی از روده او برداشته شده و اکنون با کیسه کلستومی زندگی میکند. همچنین رحم او دچار پارگی شدید شده و تاکنون دو بار تحت عمل جراحی قرار گرفته و پزشکان ممکن است مجبور شوند رحم او را به طور کامل خارج کنند.
این منبع میگوید پیش از انتقال این پرستار به اتاق عمل، او بارها از پزشکان خواسته اجازه ندهند زنده بماند و گفته اگر از اتاق عمل زنده خارج شود، دست به خودکشی خواهد زد. به گفته شاهد عینی، وضعیت روحی او به قدری وخیم است که در حال حاضر برای جلوگیری از آسیب رساندن به خود، دستانش به تخت بیمارستان بسته شده و همزمان تحت نظارت نیروهای امنیتی قرار دارد.
شکنجه و تجاوز تا سرحد مرگ
بر اساس این گزارش، پرستار دیگری نیز از میان بازداشتشدگان تحت عمل جراحی قرار گرفته است.
به گفته شاهدان، بخشی از روده این پرستار نیز به شدت آسیب دیده و به او کیسه کلستومی وصل شده است. همچنین به دلیل خونریزی شدید، رحم او به طور کامل خارج شده است.
منابع میگویند خانواده یکی از این پرستاران برای آزادی او مجبور شدهاند مبالغ قابل توجهی به یکی از ماموران اطلاعاتی پرداخت کنند تا برگهای تنظیم شود مبنی بر اینکه این زن به عقد موقت یکی از ماموران درآمده است؛ اقدامی که هدف از آن فراهم کردن زمینه آزادی توصیف شده است. همچنین از این پرستار تعهد گرفته شده که پس از آزادی اعلام کند که مورد آزار و تجاوز از سوی «اغتشاشگران» قرار گرفته است.
بیمارستان رجایی قلب در محدوده ولیعصر است و در ساعات پایانی ۱۸ دی ماه با موجی از مجروحان مواجه شد. حدود ساعت ۹ شب به بعد شمار زیادی از افرادی که در اثر اصابت گلوله جنگی زخمی شده بودند به این بیمارستان منتقل شدند.
مقاومت کادر درمان در برابر دستور ماموران امنیتی
ماموران در پی سرکوب خونین معترضان، به کارکنان بیمارستان رجایی اعلام کردند که از ارائه خدمات درمانی به مجروحان خودداری کنند. با این حال، از میان ۲۷ نفر از پرسنل و پرستاران حاضر در بخش، ۱۴ نفر در برابر این دستور مقاومت و تلاش کردند به مجروحان رسیدگی کنند.
به گفته منابع، در میان این افراد دو پرستار مرد به دلیل اعتراض به وضعیت موجود و ابراز همدردی با مجروحان بازداشت شدند. همچنین گفته میشود از میان ۱۴ نفر کادر درمان، تنها هفت پرستار زن توانستند تا ساعاتی بعد به کار امدادرسانی ادامه دهند.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، این هفت پرستار تا حدود ساعت ۱۱ تا ۱۲ شب همچنان مشغول مداوای مجروحان بودند؛ اما در ادامه نیروهای سرکوبگر وارد بیمارستان شدند. این نیروها به سمت برخی از مجروحان شلیک کردند و زمانی که پرستاران و کارکنان بیمارستان نسبت به این اقدام اعتراض کردند، با ضرب و شتم مواجه شده و به طبقه پایین بیمارستان و بخش انباری منتقل شدند.
به گفته شاهدان، در میان این هفت نفر، دو پرستار در برابر چشمان دیگران هدف گلوله قرار گرفتند و کشته شدند. به کارکنان هشدار داده شد بود که به پیکر آنها دست نزنند و اجساد در همان محل باقی بماند.
بنا بر اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، خانوادههای این دو نفر چند روز بعد پیکر آنها را در کهریزک پیدا کردند. همچنین پنج پرستار زن دیگر بازداشت و به بازداشتگاه منتقل شدند و خانوادههای آنان برای هفتهها از وضعیتشان بیخبر بودند.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، جمهوری اسلامی با تهدید خانوادههای بازیکنان تیم ملی فوتبال زنان ایران که در استرالیا درخواست پناهندگی دادهاند، در تلاش است تا آنها را وادار به بازگشت به ایران کند.
منابع آگاه یکشنبه ۲۴ اسفند به ایراناینترنشنال گفتند نهادهای امنیتی ابتدا خانوادههای این بازیکنان در ایران را تحت فشار قرار میدهند و سپس جزییات بازداشتها و تهدیدها از طریق اعضای تیم ملی که همچنان در کوالالامپور حضور دارند، به بازیکنان پناهجو در استرالیا منتقل میشود.
طبق اطلاعات رسیده، مادر زهرا قنبری، کاپیتان تیم ملی فوتبال زنان ایران و یکی از ورزشکاران پناهجو، به اطلاعات سپاه پاسداران احضار شده و سپس جزییات بازجویی و تهدید او از طریق برخی اعضای کاروان تیم ملی در مالزی به این بازیکن منتقل شده است.
پیشتر نیز نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی با ارسال پیامهایی صوتی از خانواده محدثه زلفی، این بازیکن را تحت فشار قرار داده بودند و در نهایت او را به انصراف از درخواست پناهندگی وادار کردند.
منابع آگاه همچنین گفتند اعلام پناهندگی زهرا سلطهمشکهکار، از اعضای کادر تیم ملی، در استرالیا به درخواست محمدرحمان سالاری، مسئول حراست کاروان تیم ملی، انجام گرفته است. بر پایه اطلاعات رسیده، سالاری تلاش میکند از طریق سلطهمشکهکار، با بازیکنان پناهجو در استرالیا تماس بگیرد.
این اطلاعات نشان میدهد در این تماسها به وثیقههای سنگینی که بازیکنان در ایران گذاشتهاند، اشاره میشود و وضعیت خانوادهها و روابط عاطفی آنان بهعنوان اهرم فشار مورد استفاده قرار میگیرد تا در نهایت بازیکنان از تصمیمشان برای پناهندگی انصراف دهند.
این روند در حالی ادامه دارد که اعضای تیم ملی فوتبال زنان ایران همچنان در مالزی ماندهاند و قرار است در صورتی که بازیکنان پناهجو در استرالیا از تصمیم خود منصرف شوند، همه اعضای کاروان با هم به ایران بازگردند.
شاهزاده رضا پهلوی در پیامی ویدیویی با اشاره به وضعیت اقتصادی ایران گفت ملت ایران کشوری ثروتمند و دارای استعداد است، اما به دلیل «فساد، بیکفایتی و ماجراجوییهای جمهوری اسلامی» مردم فقیر شده و این وضعیت باید پایان یابد.
او در ادامه از ارائه پنج هدف اقتصادی «سامانه گذار» خبر داد و گفت این برنامه بر اساس پروژه «شکوفایی ایران» و با تکیه بر تخصص ایرانیان برای بازگرداندن ثروت کشور به مردم تدوین شده است.
به گفته او، نخستین هدف این برنامه خارج کردن اقتصاد از کنترل نیروهای نظامی و شبهنظامی و بازگرداندن آن به شهروندان و کارآفرینان است. هدف دوم نیز بازپسگیری ثروتهای توقیفشده و ربودهشده ایران و بازگرداندن آن به مردم عنوان شد.
او همچنین گفت که منابع کشور باید صرف مردم ایران شود نه «تروریستها و شبهنظامیان بیگانه»، و سامانه گذار متعهد به بازسازی و نوسازی زیرساختهایی مانند شبکه آب، برق و سوخت در سراسر کشور است.
شاهزاده رضا پهلوی افزود که بزرگترین سرمایه ایران مردم آن هستند و این برنامه با هدف سرمایهگذاری بر نیروی انسانی، اتصال اقتصاد ایران به اقتصاد جهانی و بازگرداندن ثبات، رشد و شکوفایی اقتصادی تدوین شده است.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، جمهوری اسلامی با تهدید خانوادههای بازیکنان تیم ملی فوتبال زنان ایران که در استرالیا اعلام پناهندگی کردهاند، میکوشد آنها را به بازگشت به ایران وادار کند.
نهادهای امنیتی خانوادههای آنها را در ایران تحت فشار قرار داده و سپس جزییات تهدیدها را از طریق اعضای تیم ملی که همچنان در کوالالامپور ماندهاند، به بازیکنان پناهجو منتقل میکنند تا با اعمال فشار بر آنها، این بازیکنان را وادار به بازگشت کنند.
اطلاعات رسیده حاکی است که مادر زهرا قنبری، کاپیتان تیم ملی فوتبال زنان ایران، به اطلاعات سپاه احضار شده و جزییات بازجویی و تهدید او از طریق برخی اعضای کاروان تیم ملی در مالزی به این بازیکن منتقل شده تا او را مجبور به بازگشت کنند.
این اطلاعات نشان میدهد که در این تماسها، بازیکنان با اشاره به وثیقههای سنگینی که در ایران گذاشتهاند، وضعیت خانوادههایشان و همچنین روابط عاطفیشان تحت فشار قرار میگیرند تا از تصمیم خود منصرف شوند.
این اقدامات در حالی ادامه دارد که اعضای تیم ملی فوتبال زنان ایران همچنان در مالزی باقی ماندهاند تا در صورت منصرف شدن بازیکنان پناهجو، تمام کاروان به ایران بازگردند.
یک مقام وزارت آموزش و پرورش از دستور امارات متحده عربی برای تعطیلی ۵ مدرسه، بیمارستان و باشگاه ایرانیان، و همچنین الزام دیپلماتهای جمهوری اسلامی به ترک این کشور خبر داد. پیشتر ایراناینترنشنال گزارش داده بود امارات حکم به توقف فعالیت مراکز وابسته به تهران داده است.
محمد سلیمی، رییس مرکز امور بینالملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش، یکشنبه ۲۴ اسفند در مصاحبه با خبرگزاری حکومتی مهر تایید کرد مجوز فعالیت تمامی مراکز آموزشی ایرانی در امارات، شامل چهار مدرسه دولتی و یک مدرسه غیردولتی، لغو شده است.
او از وضعیت نامشخص ۲۵۰۰ دانشآموز این مدارس خبر داد و افزود باید برای انتقال آنها به مدارس دیگر برنامهریزی شود که در مقطع کنونی «عملا امکانپذیر نیست».
سلیمی ادامه داد: «بسیاری از دانشآموزان فارسیزبان هستند و بر اساس برنامه درسی ملی ایران تحصیل میکنند، در حالی که مدارس خارجی در امارات آموزش را به زبان انگلیسی یا عربی ارائه میدهند.»
ایراناینترنشنال ۲۲ اسفند گزارش داد پس از حملات جمهوری اسلامی به خاک کشورهای حوزه خلیج فارس، امارات دستور داده مراکز وابسته به حکومت ایران در این کشور از جمله بیمارستان ایرانیان، مدارس ایرانی، دانشگاه آزاد، مسجد «امام حسین» و همچنین «باشگاه ایرانیان» دبی تعطیل شوند.
«تنها ۲ دیپلمات جمهوری اسلامی در دبی باقی ماندهاند»
سلیمی در ادامه اظهارات خود، تعطیلی باشگاه و بیمارستان ایرانیان را تایید کرد و گفت: «همچنین از دیپلماتهای ایرانی خواسته شده کشور را ترک کنند و در حال حاضر تنها دو دیپلمات برای امور کنسولی در کنسولگری ایران در دبی فعالیت میکنند.»
حکومت ایران از زمان آغاز مناقشه کنونی ۱۲ کشور منطقه را هدف قرار داده است؛ حملاتی که تهران اغلب آنها را با استناد به فعالیت پایگاههای نظامی ایالات متحده در این کشورها توجیه میکند.
این در حالی است که تاسیسات غیرنظامی، از جمله فرودگاهها و هتلها، از اهداف حملات جمهوری اسلامی بودهاند.
عربستان سعودی، امارات، بحرین، کویت، اردن، قطر، عراق، عمان و جمهوری آذربایجان از جمله این کشورها هستند.
در روزهای اخیر، کشورهای منطقه مواضع تندتری علیه تهران اتخاذ کردهاند.
محمد بن زاید آل نهیان، رییس امارات متحده عربی، ۱۶ اسفند در اظهاراتی کمسابقه جمهوری اسلامی را «دشمن» خواند و هشدار داد امارات «طعمه آسانی» نیست.
۱۶ اسفند، ایراناینترنشنال به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد وزارت امور خارجه قطر یک هفته به اعضای سفارت جمهوری اسلامی فرصت داده تا این کشور را ترک کنند.
بازداشت ۲۵ نفر در امارات بهدلیل تمجید از حملات جمهوری اسلامی
حمد سیف الشامسی، دادستان کل امارات متحده عربی، حکم بازداشت ۲۵ نفر را بهدلیل پشتیبانی از حملات جمهوری اسلامی به این کشور و انتشار محتوای گمراهکننده در فضای مجازی صادر کرد.
خبرگزاری رسمی امارات ۲۴ اسفند گزارش داد متهمان پس از انتشار محتوای گمراهکننده در پلتفرمهای دیجیتال که شامل «آسیب زدن به دفاع ملی» و «تمجید از تجاوز نظامی» علیه کشور بوده است، برای رسیدگی فوری قضایی به دادگاه معرفی شدهاند.
بر اساس این گزارش، این ۲۵ نفر که از ملیتهای گوناگون هستند، به «تحریک بینظمی و تضعیف ثبات عمومی» متهم شدهاند.
اتهامات مطرحشده علیه این افراد در سه محور دستهبندی میشود: انتشار ویدیوهای واقعی از رویدادهای جاری؛ تولید و انتشار ویدیوهای ساختگی با استفاده از هوش مصنوعی؛ و تبلیغ کشوری که دست به اقدامات تجاوزکارانه نظامی زده و تمجید از رهبری و عملیات نظامی آن.
مجتبی خامنهای، رهبر جدید جمهوری اسلامی، ۲۱ اسفند در پیام مکتوبی منتسب به او اعلام کرد «پایگاههای نظامی و مالی دشمن» در برخی کشورهای منطقه قرار دارد و حملات حکومت ایران به این کشورها «بهناچار» ادامه خواهد یافت.
ریاض ۱۸ اسفند ضمن انتقاد از حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه هشدار داد در صورت تشدید تنشها، حکومت ایران «بزرگترین بازنده» خواهد بود.
شهروند ۶ کشور در میان بازداشتشدگان
خبرگزاری رسمی امارات در ادامه نوشت شماری از بازداشتشدگان متهم هستند که ویدیوهای واقعی از عبور یا رهگیری موشکها در حریم هوایی کشور را منتشر کرده و با افزودن توضیح و جلوههای صوتی، به اضطراب عمومی دامن زدهاند.
بر پایه این گزارش، برخی دیگر با انتشار ویدیوهای ساختگی تولیدشده با هوش مصنوعی یا بازنشر تصاویر حوادث رخداده در خارج از کشور، بهنادرست ادعا کردهاند این رویدادها در داخل کشور اتفاق افتاده است.
گروهی نیز متهم هستند با انتشار و بازنشر محتوای تبلیغاتی، از «یک کشور متخاصم و رهبران سیاسی و نظامی آن» تمجید کرده و اقدامات نظامی آن در منطقه را «دستاورد» جلوه دادهاند.
در میان متهمان، ۱۷ شهروند هندی، دو پاکستانی، دو فیلیپینی، دو تبعه نپال، یک شهروند مصری و یک بنگلادشی دیده میشوند.
بر اساس اطلاعاتی که به ایران اینترنشنال رسیده است، مادر زهرا قنبری، کاپیتان تیم ملی فوتبال زنان ایران که پیشتر به دولت استرالیا درخواست پناهندگی داده بود، با تهدید نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی از جمله اطلاعات سپاه روبهرو شده است.
به گفته این منابع، برخی از اعضای تیم ملی فوتبال زنان ایران که در کوالالامپور حضور دارند، با ارسال این اطلاعات درباره وضعیت مادر زهرا قنبری، تهدیدهای جمهوری اسلامی را به او منتقل کردهاند. قنبری رکورددار گلهای ملی فوتبال زنان ایران است.
پیشتر نیز گزارش شده بود که زهرا سلطان مشکهکار، یکی از اعضای کادر تیم، با انتقال پیامهای تهدیدآمیز از سوی مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی، و فریده شجاعی، نایبرییس فدراسیون، دو بازیکن دیگر را که پیشتر پناهنده شده بودند از تصمیم خود منصرف کرده و آنها را به بازگشت به کاروان تیم در مالزی وادار کرده است.