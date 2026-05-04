به‌گفته منابع آگاه در تهران، پزشکیان حملات موشکی و پهپادی سپاه به امارات متحده عربی را اقدامی کاملا «غیرمسئولانه» توصیف کرده که بدون اطلاع و هماهنگی با دولت انجام شده است.

مسعود پزشکیان این رویکرد سپاه پاسداران در تشدید تنش با کشورهای منطقه را «جنون» نامیده و نسبت به پیامدهای جبران‌ناپذیر آن هشدار داده است.

در پی وخامت اوضاع و احتمال ورود مجدد کشور به جنگ، مسعود پزشکیان درخواست ملاقاتی فوری و اضطراری با مجتبی خامنه‌ای را ارائه کرده تا از او بخواهد حملات سپاه پاسداران به کشورهای خلیج فارس را متوقف و از تکرار آن جلوگیری کند.

پزشکیان قصد دارد در این نشست تاکید کند که هنوز فرصت کوتاهی برای نجات توافق آتش‌بس از طریق اقدام دیپلماتیک فوری باقی مانده و او باید اجازه داشته باشد میانجی‌های بین‌المللی را از آمادگی تهران برای بازگشت به میز مذاکره مطلع کند.

منابع نزدیک به نهاد ریاست‌جمهوری در تهران به ایران‌اینترنشنال گفته‌اند که پزشکیان به‌شدت نگران واکنش‌های احتمالی بین‌المللی است و بر این باور است که کشور به هیچ عنوان توانایی ورود به یک جنگ تمام‌عیار و جدید را ندارد.

او هشدار داده است که تداوم این حملات خودسرانه، حملات متقابل سنگین آمریکا به تاسیسات حیاتی انرژی و زیرساخت‌های اقتصادی ایران را به دنبال خواهد داشت؛ اتفاقی که به گفته او منجر به ویرانی کامل کشور و فروپاشی غیرقابل بازگشت معیشت مردم خواهد شد.

این بن‌بست سیاسی در حالی شکل گرفته که ناظران معتقدند مدیریت دوگانه در میدان جنگ، جمهوری اسلامی را در آستانه یک انتحار نظامی قرار داده است.

پیش از این نیز ایران‌اینترنشنال در گزارش‌هایی اختصاصی از اختلاف شدید در سطوح بالای رهبری جمهوری اسلامی خبر داده بود.

دو منبع آگاه ۱۰ اردیبهشت به ایران‌اینترنشنال گغتند که مسعود پزشکیان، رییس دولت در جمهوری اسلامی و محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، از نحوه پیشبرد دیپلماسی جمهوری اسلامی، به‌ویژه مذاکرات هسته‌ای، از سوی عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، ناراضی‌اند و خواستار برکناری او هستند.

این منابع که در جریان گفت‌وگوهای جاری میان روسای قوه مجریه و مقننه قرار دارند، به ایران‌اینترنشنال گفتند پزشکیان و قالیباف معتقدند وزیر امور خارجه در هفته‌های گذشته، به جای ایفای نقش خود به‌عنوان یکی از وزیران که باید مجری سیاست‌های دولت باشد، بیشتر در جایگاه دستیار احمد وحیدی، فرمانده سپاه پاسداران، ظاهر شده است.

به گفته این منابع، عراقچی در دو هفته گذشته بدون اطلاع پزشکیان، در هماهنگی کامل با وحیدی و بر اساس دستورالعمل‌های او عمل کرده است.

این روند، نارضایتی شدید پزشکیان را در پی داشته و او به نزدیکان خود گفته است در صورت ادامه این وضعیت، عراقچی را از سمت خود برکنار خواهد کرد.

پیش‌تر نیز خبرهایی از بروز اختلاف میان مقام‌های جمهوری اسلامی منتشر شده بود. هشتم فروردین گزارش‌هایی از بروز اختلاف‌های جدی میان پزشکیان و احمد وحیدی، فرمانده سپاه پاسداران که گفته می‌شود اکنون فرد شماره یک این نهاد است، منتشر شده بود.

منابع آگاه در گفت‌وگو ایران‌اینترنشنال «نحوه مدیریت جنگ و پیامدهای مخرب آن بر معیشت مردم و اقتصاد کشور» را ریشه این اختلاف‌ها خواندند.

سه روز بعد، گزارش‌هایی درباره نارضایتی پزشکیان از قرار گرفتن در یک «بن‌بست کامل سیاسی» و اینکه حتی اختیار انتصاب مقام‌های کشته‌شده دولت در جریان جنگ نیز از او سلب شده است، منتشر شد .

بر اساس این گزارش، گفته می‌شود وحیدی به‌صراحت اعلام کرده است که به دلیل شرایط بحرانی جنگ، تمامی پست‌های کلیدی و حساس مدیریتی باید تا اطلاع ثانوی به‌طور مستقیم از سوی سپاه پاسداران انتخاب و اداره شوند.

در یکی از آخرین تحولات، ۲۶۱ نفر از نمایندگان مجلس در بیانیه‌ای حمایت خود را از هیات مذاکره‌کننده جمهوری اسلامی، به‌ویژه قالیباف اعلام کردند و گفتند که با وجود ترورهای «سنگین» و تهدیدها، تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در سطوح مختلف مدیریتی کشور در حال انجام است.

این نمایندگان مجلس در بیانیه خود نوشتند: «جنگ نظامی در حال ورود به مرحله‌ای پیچیده شامل اقدامات سیاسی، اقتصادی، امنیتی و جنگ روانی و رسانه‌ای است و در دوره جدید جنگ، دشمن به دنبال ایجاد شکاف در جبهه میدان، خیابان و دیپلماسی میان کارگزاران نظام و مردم است.»

سه روز پیش از انتشار این بیانیه، ایران‌اینترنشنال در گزارشی اختصاصی به نقل از منابع آگاه در ایران از استعفای قالیباف از ریاست هیات مذاکره‌کننده جمهوری اسلامی در پی توبیخ به دلیل تلاش برای گنجاندن مساله انرژی هسته‌ای در مذاکرات خبر داد.

در آن گزارش به این اشاره شده بود که عراقچی در آستانه آخرین سفر خود به پاکستان با هدف رساندن پیام جمهوری اسلامی به مقام‌های پاکستانی، تلاش می‌کند با کنار رفتن قالیباف، مسئولیت هدایت مذاکرات را بر عهده بگیرد.