انتقاد از تناقض در ادعاهای جمهوری اسلامی

فیصل بن فرحان، وزیر خارجه عربستان در سخنان خود گفت کشورهایی که از «همبستگی اسلامی» سخن می‌گویند، نمی‌توانند همزمان به کشورهای اسلامی آسیب بزنند و غیرنظامیان آن‌ها را هدف قرار دهند. او تاکید کرد که رفتار [حکومت] ایران نشان‌دهنده نگاهی «خصمانه» به همسایگان است، نه رویکردی مبتنی بر همکاری و همزیستی.

او افزود: «اگر [حکومت] ایران تصور می‌کند کشورهای خلیج [فارس] قادر به ایستادگی نیستند، این یک محاسبه کاملاً اشتباه است.»

هشدار درباره گزینه‌های نظامی

این مقام سعودی با اشاره به ادامه حملات، اعلام کرد که عربستان گزینه‌های مختلفی -از جمله گزینه‌های غیرسیاسی- را در اختیار دارد و در صورت لزوم، اقدام نظامی را منتفی نمی‌داند.

او گفت: «پادشاهی عربستان در برابر فشار تسلیم نخواهد شد و در صورت لزوم از حق دفاع از خود استفاده خواهد کرد.»

حمله به ریاض؛ پیامی مستقیم به دیپلماسی

در پاسخ به پرسش خبرنگار سی‌ان‌ان درباره احتمال ورود عربستان به جنگ، وزیر خارجه این کشور گفت حمله به ریاض همزمان با برگزاری نشست دیپلماتیک، «به‌سختی می‌تواند تصادفی باشد» و آن را نشانه‌ای از رویکرد [حکومت] ایران نسبت به دیپلماسی دانست.

او تاکید کرد: «[حکومت] ایران به گفت‌وگو باور ندارد و تلاش می‌کند با فشار به اهداف خود برسد - اما این رویکرد موفق نخواهد شد.»

هدف قرار دادن زیرساخت‌های اقتصادی

وزیر خارجه عربستان با اشاره به حمله به پالایشگاه‌ها در ریاض، این اقدام را فاقد هرگونه توجیه نظامی دانست و گفت: «هدف قرار دادن تاسیسات غیرنظامی و معیشت مردم، نشان‌دهنده ماهیت این حملات است.»

رد ادعای هدف قرار دادن پایگاه‌های نظامی

در پاسخ به پرسش شبکه العربیه، این مقام سعودی ادعای [حکومت] ایران مبنی بر هدف قرار دادن پایگاه‌های نظامی را رد کرد و گفت این تناقض «سابقه‌دار» است.

او افزود که [حکومت] ایران در گذشته نیز حمایت از گروه‌های نیابتی و اقدامات بی‌ثبات‌کننده را انکار کرده، اما اکنون «واقعیت برای جهان روشن شده است.»

او در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد که این حملات از پیش طراحی شده‌اند و نمی‌توان آن‌ها را اتفاقی یا واکنشی تلقی کرد. به گفته بن‌فرحان، آنچه امروز در منطقه رخ می‌دهد، ادامه یک الگوی رفتاری دیرینه از سوی [حکومت] ایران است که بر «فشار، باج‌گیری، حمایت از گروه‌های شبه‌نظامی و استفاده از آن‌ها برای هدف قرار دادن کشورهای همسایه و بی‌ثبات‌سازی منطقه» استوار است.

گسترش حملات در منطقه

به گفته وزیر خارجه عربستان، حملات به اهداف غیرنظامی تنها به این کشور محدود نبوده و کشورهای دیگری از جمله قطر، امارات، بحرین و کویت نیز هدف قرار گرفته‌اند.

او تاکید کرد که این کشورها پیش‌تر به [حکومت] ایران اعلام کرده بودند که خاکشان برای حمله به ایران استفاده نخواهد شد و حضور نیروهای خارجی صرفاً ماهیتی دفاعی دارد.

پیگیری دیپلماتیک و بین‌المللی

این مقام سعودی از پیگیری موضوع در شورای امنیت سازمان ملل خبر داد و گفت: «[حکومت] ایران باید به تعهدات خود پایبند باشد و در غیر این صورت، از جامعه بین‌المللی خواهیم خواست اقدامات لازم را انجام دهد.»

تاثیرات اقتصادی و منطقه‌ای

وزیر خارجه عربستان همچنین به پیامدهای اقتصادی حملات اشاره کرد و گفت اختلال در کشتیرانی و انرژی باعث افزایش قیمت‌ها، از جمله افزایش حدود ۵۰ درصدی قیمت کودهای شیمیایی شده که تاثیر مستقیمی بر کشورهای فقیر- به‌ویژه در جهان اسلام - خواهد داشت.

او در پایان تاکید کرد عربستان با استفاده از موقعیت خود در دریای سرخ تلاش می‌کند مسیرهای تجاری را باز نگه دارد و به ثبات منطقه کمک کند.

