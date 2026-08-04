او سه‌شنبه ۱۳ مرداد از اختصاص بسته‌ای از کمک‌های اتحادیه اروپا، از جمله کمک مالی اضطراری، به اسپانیا خبر داد و گفت این حمایت‌ها با هدف تقویت حفاظت از مرزهای این کشور در سئوتا ارائه شده است.

به گفته برونر، آژانس مرزبانی و گارد ساحلی اتحادیه اروپا (فرانتکس) هم‌اکنون با ۳۰ نیرو در سئوتا مستقر است و در صورت نیاز، آمادگی دارد حمایت بیشتری از اسپانیا به عمل آورد.

وزیران کشور اعضای اتحادیه اروپا و کشورهای حوزه شنگن ۱۳ مرداد در نشستی اضطراری، آخرین تحولات بحران سئوتا را به‌صورت ویدیوکنفرانس بررسی کردند.

در جریان رویدادهای هفته گذشته، حدود ۷۰ هزار نفر از مرز مراکش وارد منطقه خودمختار سئوتا شدند. بر اساس اعلام دولت اسپانیا، آمار جان‌باختگان این بحران مهاجرتی به ۷۵ نفر رسیده است.

گزارش‌های حاکی از آن است که شماری از مهاجران غرق شدند و برخی دیگر هنگام تلاش برای بالا رفتن از موج‌شکن در نزدیکی حصار مرزی، زیر دست‌وپا جان خود را از دست دادند.

وزارت کشور ایتالیا ۹ مرداد در واکنش به بحران سئوتا، اجرای مقررات شنگن در مرزهای خود با اسپانیا را برای یک ماه به حالت تعلیق درآورد .

اسپانیا: ۷۰ هزار مهاجر سئوتا را ترک کرده‌اند

فرناندو گرانده-مارلاسکا، وزیر کشور اسپانیا، ۱۳ مرداد فضای نشست اضطراری اتحادیه اروپا را «سازنده» خواند و گفت کشورهای عضو واکنش «فوری و کارآمد» مادرید به بحران سئوتا را مورد تقدیر قرار دادند.

او افزود از میان حدود ۷۲ هزار مهاجری که وارد سئوتا شده بودند، نزدیک به ۷۰ هزار نفر این منطقه را ترک کرده‌اند.

گرانده-مارلاسکا تاکید کرد در روزهای اخیر، منطقه شنگن هرگز با تهدید مواجه نشده است، زیرا سئوتا بخشی از قلمرو شنگن محسوب نمی‌شود.

وزیر کشور اسپانیا همچنین در واکنش به گزارش‌ها درباره بازگرداندن کودکان و نوجوانان مهاجر بدون همراه گفت حقوق بنیادین افراد زیر سن قانونی در این کشور رعایت می‌شود.

سئوتا شهری خودمختار و بخشی از خاک اسپانیا در ساحل شمالی آفریقاست که با مراکش مرز زمینی دارد.

ورود گسترده مهاجران به این منطقه از هشتم مرداد، موجی از نگرانی را در میان دولت‌های اروپایی برانگیخته است.

آنتونیو تایانی، وزیر امور خارجه ایتالیا، شامگاه ۱۲ مرداد از تصمیم رم برای تعلیق پیمان شنگن با اسپانیا دفاع کرد و گفت این اقدام با معاهدات اتحادیه اروپا همخوانی دارد.

تایانی افزود بیش از پنج هزار نفر از مهاجران واردشده به سئوتا اهل کشورهای جنوب صحرای آفریقا هستند و نه امکان بازگرداندن آن‌ها به کشورهای مبدا وجود دارد و نه می‌توان آن‌ها را راهی مراکش کرد؛ موضوعی که به گفته او، پرسش‌های جدی درباره سرنوشت این افراد ایجاد کرده است.

100 %

فرانسه: بحران سئوتا مساله‌ای اروپایی است

لوران نونز، وزیر کشور فرانسه، ۱۳ مرداد در پایان نشست اضطراری اتحادیه اروپا تاکید کرد بحران سئوتا صرفا به اسپانیا مربوط نیست و باید با پاسخی مشترک در سطح اتحادیه اروپا مدیریت شود.

او ضمن اعلام همبستگی با اسپانیا، بر ضرورت تقویت حفاظت از مرزهای خارجی اتحادیه اروپا تاکید کرد و گفت فرانسه در روزهای اخیر کنترل‌های مرزی خود با اسپانیا را افزایش داده است.

نونز در عین حال مخالفت پاریس با تعلیق عضویت اسپانیا در منطقه شنگن را اعلام کرد و افزود چنین گزینه‌ای «روی میز نیست».

ایرلند نیز اعلام کرد اعضای اتحادیه اروپا بر حمایت از اسپانیا برای حفاظت از مرزهای خارجی اتحادیه و مقابله با مهاجرت غیرقانونی اتفاق‌نظر دارند و آمادگی خود را برای کمک به مادرید اعلام کرده‌اند.

ایرلند ریاست دوره‌ای شورای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شوند که به نظر می‌رسد بحران سئوتا بار دیگر اختلاف دیدگاه کشورهای عضو اتحادیه اروپا درباره سیاست‌های مهاجرتی را آشکار کرده است.