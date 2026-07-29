هم‌زمان، ریاست‌جمهوری عراق، وزارت خارجه جمهوری اسلامی و گروه‌های مسلح عراقی این حملات را محکوم کردند و جنبش النجباء نیز آمریکا و عربستان را به پرداخت «بهایی سنگین» تهدید کرد.

خبرگزاری رویترز چهارشنبه هفتم مرداد گزارش داد علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، دیدار برنامه‌ریزی‌شده پنج‌شنبه با ولیعهد عربستان در جده را لغو کرده است. سه منبع آگاه به این خبرگزاری گفتند این تصمیم پس از حملات گروه‌های عراقی همسو با حکومت ایران به عربستان و حملات تلافی‌جویانه مشترک واشینگتن و ریاض به مواضع این گروه‌ها اتخاذ شد.

خبرنگار شبکه الحدث نیز تعویق سفر نخست‌وزیر عراق به عربستان را تایید کرد. یک منبع دولتی به شفق‌نیوز گفت بغداد تمامی مقدمات سفر هیات دولتی، دیدارها و مذاکرات برنامه‌ریزی‌شده با طرف سعودی را در واکنش مستقیم به حملات بامداد چهارشنبه متوقف کرده است.

ریاست‌جمهوری عراق حملات را نقض حاکمیت خواند

دفتر ریاست‌جمهوری عراق حملات به مقرهای حشد شعبی در چند منطقه از این کشور را به‌شدت محکوم کرد و آن را «تجاوزی مردود» و نقض آشکار حاکمیت این کشور دانست.

بر اساس بیانیه‌ای که شبکه رسمی دولت عراق منتشر کرد، این حملات نهادهای رسمی امنیتی کشور را هدف قرار داده و به کشته و زخمی‌شدن تعدادی از اعضای حشد شعبی منجر شده‌اند.

ریاست‌جمهوری عراق اعلام کرد هدف قراردادن مقرهای حشد شعبی با قواعد حقوق بین‌الملل و منشور سازمان ملل متحد مغایرت دارد.

حشد شعبی پیش‌تر شمار کشته‌های این حملات را دست‌کم ۲۰ نفر و زخمی را ۳۲ نفر اعلام کرده بود. این آمار به‌طور مستقل تایید نشده است.

النجباء خواستار اخراج نیروهای آمریکایی شد

در پی این حملات، جنبش النجباء، یکی از گروه‌های عراقی وابسته به سپاه پاسداران، پنج مطالبه از دولت و نهادهای رسمی عراق مطرح کرد.

این گروه خواستار پایان حضور نیروهای آمریکایی و تعطیلی پایگاه‌ها و مراکز وابسته به آنها در عراق شد و حضور این نیروها را تهدیدی دائمی برای امنیت و ثبات کشور خواند.

النجباء همچنین از دولت عراق خواست تمام همکاری‌ها با عربستان سعودی را قطع کند، در محکومیت حملات از موضع خود عقب‌نشینی نکند و با سکوت یا مماشات از کنار آن نگذرد.

تامین فوری سامانه‌های پیشرفته پدافند هوایی برای حفاظت از آسمان عراق و بازخواست افرادی که به ادعای این گروه با بازگذاشتن حریم هوایی زمینه حملات را فراهم کردند، از دیگر مطالبات النجباء است.

این گروه در پایان بیانیه خود آمریکا و عربستان را تهدید کرد که برای ورود به خاک عراق و انجام حملات، «بهایی سنگین» از منافع و امنیت خود خواهند پرداخت. این تهدید می‌تواند نگرانی‌ها درباره حملات تلافی‌جویانه و گسترش درگیری را افزایش دهد.

سازمان بدر از دولت عراق موضعی قاطع خواست

هادی العامری، دبیرکل سازمان بدر، حملات مشترک آمریکا و عربستان را «جنایت‌کارانه و غیرموجه» خواند و گفت این عملیات حاکمیت عراق و نیروهای مسلح آن را هدف قرار داده است.

او از دولت عراق خواست در برابر آنچه «تعدی به حاکمیت» خواند، موضعی قاطع اتخاذ کند.

عامری همچنین گفت عراق از مشارکت یک کشور همسایه در این حملات، با وجود سال‌ها تلاش بغداد برای گسترش همکاری و روابط دوستانه، متعجب شده است.

تهران آمریکا و عربستان را مسئول پیامدهای حملات دانست

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی نیز حملات آمریکا و عربستان به عراق را محکوم کرد و گفت تاسیسات متعلق به نهادهای رسمی عراق و همچنین موکب‌ها و ایستگاه‌های خدمات‌رسانی به زائران اربعین هدف قرار گرفته‌اند.

در اطلاعات ارائه‌شده، جزییات مستقلی درباره محل این موکب‌ها، خسارت‌های جانی آنها یا ارتباطشان با دیگر اهداف حملات منتشر نشده است.

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی این عملیات را نقض حاکمیت و تمامیت سرزمینی عراق و مغایر بند چهار ماده دوم منشور سازمان ملل دانست.

تهران همچنین آمریکا و هم‌پیمانان منطقه‌ای آن را متهم کرد که در پی گسترش جنگ در «غرب آسیا» هستند و اعلام کرد واشینگتن و شرکایش مسئول پیامدهای این اقدامات خواهند بود.

وزارت خارجه جمهوری اسلامی با خانواده کشته‌شدگان ابراز همدردی و بر حمایت از دولت و مردم عراق تاکید کرد.

تنش نظامی به روابط بغداد و ریاض سرایت کرد

فرماندهی مرکزی آمریکا پیش‌تر تایید کرده بود جنگنده‌های آمریکا و عربستان مراکز لجستیکی و تسلیحاتی گروه‌های همسو با حکومت ایران را در شرق عراق هدف قرار داده‌اند.

سنتکام این عملیات را پاسخ به بیش از ۳۰ حمله پهپادی در ۷۲ ساعت گذشته معرفی کرد که به گفته آن، با هدایت سپاه پاسداران علیه نیروهای آمریکایی و زیرساخت‌های انرژی عربستان انجام شده بودند.

حشد شعبی و مقام‌های عراقی در مقابل، مواضع هدف قرارگرفته را متعلق به نهادهای رسمی امنیتی عراق معرفی کرده‌اند.

لغو سفر نخست‌وزیر عراق نشان می‌دهد پیامدهای حملات از حوزه نظامی فراتر رفته و روابط دیپلماتیک بغداد و ریاض را نیز تحت تاثیر قرار داده است. تهدید النجباء به تلافی، در کنار درخواست مقام‌های عراقی برای دفاع از حاکمیت کشور، خطر ورود عراق به دور تازه‌ای از حملات متقابل را افزایش داده است.