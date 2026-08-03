بر اساس این گزارش که دوشنبه ۱۲ مرداد منتشر شد، تهران به‌جای تلاش برای دستیابی به یک پیروزی قاطع نظامی، راهبردی مبتنی بر «تشدید کنترل‌شده تنش» را دنبال می‌کند؛ رویکردی که هدف آن گسترش دامنه درگیری بدون کشاندن منطقه به جنگی تمام‌عیار است.

به گفته منابع آگاه، حکومت ایران می‌کوشد ایالات متحده و متحدانش را به این جمع‌بندی برساند که مهار بحران هزینه‌ای بیشتر از پذیرش خواسته‌های تهران درباره تنگه هرمز دارد.

پیام تهران این است که اگر واشینگتن با نقش پررنگ‌تر جمهوری اسلامی در تنگه هرمز موافقت نکند، درگیری می‌تواند به مناطقی فراتر از خلیج فارس گسترش یابد.

رویترز نوشت جمهوری اسلامی معتقد است که با به خطر انداختن هم‌زمان چندین گلوگاه دریایی و تاسیسات انرژی می‌تواند در هرگونه مذاکره احتمالی، موقعیت خود را تقویت کند.

مایکل نایتس، پژوهشگر موسسه واشینگتن، در همین رابطه گفت: «ایران از همان ابتدا کوشیده است با گسترش تدریجی گزینه‌های خود برای تشدید تنش، همواره برگ تازه‌ای برای رو کردن داشته باشد؛ هر هفته یک جغرافیای جدید، یک نوع سلاح جدید یا یک هدف جدید.»

او افزود: «بزرگ‌ترین مزیت جمهوری اسلامی این نیست که بتواند به آمریکا یا اسرائیل آسیب وارد کند. مزیت اصلی آن این است که می‌تواند به کشورهای منطقه و اقتصاد جهانی ضربه بزند.»

طی هفته‌های اخیر، حملات سپاه پاسداران به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز به تشدید تنش‌ها در منطقه انجامید.

همچنین با گسترش دامنه تنش‌ها و ورود حوثی‌های یمن به درگیری‌های منطقه‌ای، دریای سرخ و تنگه باب‌المندب نیز به کانون نگرانی‌های امنیتی تبدیل شده‌اند.

سپاه پاسداران به‌دنبال امتیازگیری از طریق تشدید تنش

رویترز در ادامه نوشت جمهوری اسلامی پس از ایجاد اختلال در تنگه هرمز، این پیام را مخابره کرده است که هیچ گلوگاه دریایی در منطقه از دایره تهدیدهایش مصون نیست.

بر اساس این گزارش، تهدید دریای سرخ و زیرساخت‌های انرژی عربستان سعودی بخشی از راهبرد تهران برای افزایش هزینه حفاظت از تجارت جهانی و سنجش میزان آمادگی واشینگتن برای تحمل پیامدهای چنین تنش‌هایی است.

رویکرد جمهوری اسلامی، به گفته یکی از منابع کشورهای خلیج فارس، بازتاب این باور در میان فرماندهان سپاه پاسداران است که «آن‌ها می‌توانند امتیازهای بیشتری بگیرند».

به گفته این منبع، فرماندهان سپاه بر این باورند که دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای نوامبر، تمایل چندانی به ورود به یک جنگ گسترده دیگر در خاورمیانه ندارد.

او ادامه داد: «مقام‌های ایران معتقدند هرچه دامنه جنگ گسترده‌تر و فشار بیشتر شود، ترامپ در نهایت عقب‌نشینی خواهد کرد. ترامپ تصور می‌کند با وارد کردن ضربه‌های سنگین می‌تواند ایران را به میز مذاکره بکشاند، اما آن‌ها کوتاه نخواهند آمد.»

۱۱ مرداد، ترامپ اعلام کرد به درخواست تهران و کشورهای منطقه و مشروط به دستیابی سریع به توافقی که به بازگشایی فوری تنگه هرمز و رفع تهدید هسته‌ای جمهوری اسلامی منجر شود، از انجام حمله‌ای گسترده علیه حکومت ایران صرف‌نظر کرده است.

او افزود مذاکرات تهران و واشینگتن ۱۲ مرداد آغاز خواهد شد .

در سوی دیگر، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، ۱۲ مرداد هرگونه مذاکره با ایالات متحده را تکذیب کرد و گفت: «در حال حاضر هیچ مذاکره‌ای با آمریکا نداریم و مذاکرات جاری تنها با عمان و با محوریت دستیابی به تفاهم درباره تردد ایمن کشتی‌ها از تنگه هرمز انجام می‌شود.»

تلاش تهران برای تغییر موازنه پیش از مذاکره

رویترز به نقل از یک منبع ارشد در حکومت ایران نوشت مقام‌های بلندپایه جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده‌اند که تلاش‌های پیشین برای نشان دادن انعطاف، تنها به تشدید فشارهای آمریکا انجامیده و از این رو، تهران معتقد است پیش از ورود به هر مذاکره جدی، باید اهرم‌های فشار خود را تقویت کند.

این منبع افزود حکومت ایران بر این باور است که ترامپ هرگونه عقب‌نشینی را نشانه ضعف تلقی می‌کند و تنها در برابر فشار، حاضر به تغییر موضع می‌شود.

مایکل سینگ، پژوهشگر ارشد موسسه واشینگتن، در همین رابطه گفت تهران معتقد است همچنان ابتکار عمل را در دست دارد، زیرا کاخ سفید هنوز درباره میزان آمادگی خود برای تشدید کارزار نظامی، به جمع‌بندی نرسیده است.

آلن ایر، دیپلمات پیشین آمریکا و کارشناس مسائل ایران، نیز تاکید کرد تهران می‌کوشد واشینگتن را به لغو محاصره دریایی و توقف حملات وادار کند.

آینده تنگه هرمز به محور اصلی اختلاف میان تهران و واشینگتن تبدیل شده است. منابع منطقه‌ای گفتند عمان طرحی را با حمایت کشورهای حاشیه خلیج فارس برای مدیریت این آبراه ارائه کرده که شامل پرداخت «داوطلبانه» عوارض از سوی کشتی‌های عبوری است.

با این حال، جمهوری اسلامی خواهان در اختیار گرفتن اختیارات اجرایی در تنگه هرمز و دریافت هزینه خدمات از کشتی‌های عبوری است؛ خواسته‌ای که واشینگتن آن را رد کرده و بر حفظ جایگاه هرمز به‌عنوان یک آبراه بین‌المللی، خارج از کنترل حکومت ایران، تاکید دارد.

راهبرد فرسایشی تهران در برابر واشینگتن

رویترز نوشت راهبرد جمهوری اسلامی نتیجه‌ای مطابق انتظار تهران داشته است. با گسترش تهدیدها فراتر از تنگه هرمز، قدرت‌های منطقه‌ای و غربی به‌جای افزایش فشار بر تهران، حفاظت از مسیرهای تجاری و زیرساخت‌های انرژی را در اولویت قرار داده‌اند.

به نوشته این خبرگزاری، تشکیل ائتلاف دریایی جدید به رهبری عربستان سعودی نمونه‌ای از این تغییر رویکرد است.

منابع کشورهای خلیج فارس گفتند این ائتلاف بر اسکورت کشتی‌های تجاری، تبادل اطلاعات و حفاظت از خطوط کشتیرانی متمرکز است، نه رویارویی مستقیم با جمهوری اسلامی.

نایتس این وضعیت را موفقیتی برای تهران دانست و افزود هرچند جمهوری اسلامی توان مقابله مستقیم با قدرت نظامی آمریکا را ندارد، اما می‌تواند با وادار کردن دولت‌ها و نیروهای دریایی به اتخاذ موضعی تدافعی، هزینه‌های سنگینی بر آن‌ها تحمیل کند.

هر تهدید تازه در تنگه هرمز، تنگه باب‌المندب و سایر نقاط، منابع و هزینه بیشتری برای حفظ جریان تجارت جهانی می‌طلبد.

به گزارش رویترز، رهبران جمهوری اسلامی بر این باورند که می‌توانند فشارهای اقتصادی را بیش از ائتلاف تحت رهبری آمریکا تحمل کنند و با گسترش بحران، شرایط هرگونه مذاکره احتمالی را به نفع خود تغییر دهند.

رویترز در پایان هشدار داد هیچ یک از دو طرف نشانه‌ای از عقب‌نشینی بروز نداده‌اند و ادامه این راهبرد می‌تواند به مناقشه‌ای بینجامد که مهار آن از توان هر دو طرف خارج باشد.