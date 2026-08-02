او شامگاه شنبه ۱۰ مرداد در شبکه اجتماعی تروث‌سوشیال نوشت: «ایالات متحده آمریکا در بالاترین سطح آمادگی نظامی، قدرت و توان رزمی قرار دارد؛ سطحی که از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون سابقه نداشته است و کاملا آماده اقدام علیه جمهوری اسلامی ایران است.»

ترامپ افزود: «با وجود این، ایران و همچنین دیگر کشورهای خاورمیانه از ما خواسته‌اند که فعلا از هرگونه حمله خودداری کنیم، زیرا بر سر چارچوب یک توافق به تفاهم رسیده‌اند.»

رییس‌جمهوری آمریکا تاکید کرد: «این توافق شامل بازگشایی فوری، کامل و بدون هیچ قید و شرطی تنگه هرمز و همچنین پایان دادن به تهدید هسته‌ای ایران خواهد بود.»

ترامپ افزود: «بر اساس این درخواست، به خاطر منافع آینده جهان و نیز برای بقای ایرانی موفق و شکوفا، با لغو این حمله موافقت کرده‌ام؛ مشروط بر اینکه بتوانیم به‌سرعت به یک توافق دست یابیم.»

او در پایان نوشت: «دولت اسرائیل نیز در این تعهد با من همراه است. همه دست به کار شوید و این توافق را نهایی کنید.»

نگرانی عربستان از تشدید درگیری

پیام دونالد ترامپ ساعاتی پس از انتشار گزارشی مبنی بر نگرانی عربستان سعودی از تشدید درگیری‌ها و درخواست این کشور از آمریکا برای خودداری از حمله گسترده به جمهوری اسلامی منتشر شد.

ساعاتی پیش از انتشار این پیام، اکسیوس به نقل از مقام آمریکایی گفت که محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، روز شنبه ۱۰ مرداد در تماس تلفنی با ترامپ نسبت به احتمال تشدید درگیری میان آمریکا و ایران ابراز نگرانی کرد و خواستار شفاف شدن برنامه عملیاتی آمریکا شد.

آسوشیتدپرس نیز به‌نقل از فردی آگاه از این گفت‌وگو نوشت عربستان نگران است که اگر آمریکا زیرساخت‌های انرژی یا دیگر تاسیسات حیاتی ایران را هدف قرار دهد، تهران همان‌طور که اعلام کرده دست به حمله به زیرساخت‌های انرژی عربستان و دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس بزند.

تلاش ریاض برای بازگرداندن دیپلماسی

عربستان سعودی، اگرچه در هفته گذشته همراه با آمریکا مواضع گروه‌های مورد حمایت ایران در عراق را هدف حمله قرار داد، اما هم‌زمان از واشینگتن و تهران خواسته است بار دیگر به میز مذاکره بازگردند تا راهی برای پایان دادن به جنگ پنج‌ماهه پیدا شود.

در همین راستا، محمد بن سلمان برادر خود، شاهزاده خالد بن سلمان، وزیر دفاع عربستان، را نیز این هفته به واشینگتن فرستاد تا در دیدارهای جداگانه با ترامپ و معاون او، جی‌دی ونس، درباره راهبرد آمریکا در قبال جمهوری اسلامی گفت‌وگو کند.

فشارهای سیاسی بر ترامپ

آسوشیتدپرس می‌نویسد ادامه عملیات نظامی آمریکا می‌تواند برای ترامپ و حزب جمهوری‌خواه هزینه سیاسی قابل توجهی داشته باشد؛ زیرا این جنگ در میان بخش قابل توجهی از افکار عمومی آمریکا محبوب نیست و هم‌زمان اقتصاد جهانی را نیز تنها چند ماه مانده به انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره در ماه نوامبر تحت تاثیر قرار داده است.

ترامپ پیش‌تر وعده داده بود پس از حمله غافلگیرانه جمهوری اسلامی به یک پایگاه نظامی آمریکا در اردن، واکنش نشان خواهد داد.

او جمعه ۹ مرداد نیز به تاکید بر اینکه اعتماد خود به رهبران جمهوری اسلامی برای مذاکره را از دست داده، به خبرنگاران گفته بود: «ما فقط می‌خواهیم پیروز شویم.»