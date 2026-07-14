فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، سه‌شنبه ۲۳ تیر با انتشار بیانیه‌ای بازگشت به درگیری‌های گسترده‌تر میان آمریکا و جمهوری اسلامی در خاورمیانه را «عقب‌گردی بزرگ» برای غیرنظامیان در منطقه و فراتر از آن توصیف کرد.

او گفت این تحولات تلاش‌های صلح را تضعیف می‌کند، بی‌ثباتی را تشدید می‌کند و خطرهای جدی برای حقوق بشر در سراسر منطقه به همراه دارد.

تورک خواستار توقف فوری حملات جمهوری اسلامی به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز، حملات آمریکا به زیرساخت‌های غیرنظامی در ایران و حملات جمهوری اسلامی به اهداف مشابه در دیگر کشورهای منطقه شد.

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل تاکید کرد همه طرف‌ها باید به حقوق بین‌المللی بشردوستانه احترام بگذارند و احترام به آن را تضمین کنند؛ از جمله با اتخاذ همه تدابیر ضروری برای حفاظت از غیرنظامیان و اموال و اهداف غیرنظامی.

او همچنین خواستار رعایت تعهدات طرف‌ها بر اساس حقوق بین‌الملل بشر و انجام تحقیقات مستقل و فوری درباره همه موارد ادعایی نقض این قوانین شد.

تورک گزارش‌ها درباره بسته‌شدن تنگه هرمز را به‌دلیل تاثیر آن بر حقوق بشر در مناطقی بسیار فراتر از خاورمیانه «بسیار نگران‌کننده» خواند و گفت این آبراه شریانی حیاتی است که میلیون‌ها نفر به آن وابسته‌اند.

او افزود اختلال در جریان انتقال غذا، دارو و دیگر کالاهای ضروری پیامدهای شدید اقتصادی، اجتماعی و بشردوستانه در سطح منطقه‌ای و جهانی دارد.

تورک در پایان گفت دیپلماسی، خویشتن‌داری و کاهش تنش باید در اولویت قرار گیرد و خواستار بازگشت فوری آمریکا و جمهوری اسلامی به آتش‌بس و اجرای آن مطابق با حقوق بین‌الملل شد.