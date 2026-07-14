ترامپ در دیدار با الزیدی: جمهوری اسلامی دیگر بار سنگینی بر دوش عراق نخواهد بود
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در نشست خبری با نخستوزیر عراق در کاخ سفید گفت: «نخستوزیر عراق در انتخاباتی پیروز شد که بسیاری تصور میکردند فرد دیگری برنده آن خواهد شد. من هم در این موضوع نقش داشتم و برایم مهم بود کسی روی کار بیاید که بتواند این مسئولیت را بهخوبی انجام دهد. اکنون یک قهرمان جدید و فوقالعاده داریم و حضور او در کنار ما مایه افتخار است.»
ترامپ افزود: «شرکتهای نفتی آمریکا با حجمی بیسابقه وارد عراق میشوند، با این کشور شراکت میکنند و همکاری گستردهای خواهند داشت. روابط ما اکنون به سطحی رسیده که دیگر نیازی به حضور نظامی آمریکا در عراق نیست. ما برای کمک به عراق حضور داریم و اگر لازم باشد از آن حمایت خواهیم کرد، اما فکر نمیکنیم چنین نیازی پیش بیاید.»
او درباره جمهوری اسلامی گفت: «ایران رقیب اصلی عراق بود و بار سنگینی بر دوش این کشور گذاشته بود، زیرا قلدر خاورمیانه محسوب میشد. اما اکنون ایران تا حد زیادی تضعیف شده و توان نظامی آن تنها بخش کوچکی از چیزی است که چهار ماه پیش بود. این وضعیت به عراق آزادی عمل بیشتری داده و یکی از دلایل ورود گسترده شرکتهای نفتی آمریکا به عراق نیز همین موضوع است.»