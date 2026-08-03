گزارش تحقیقی خبرگزاری رویترز نقش گردانندگان سایتهای شرطبندی فارسیزبان را در شبکه پولشویی مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بررسی کرده است. شبکهای که چهرههای مشهور اینستاگرامی، ویترین آن هستند.
در خانه لاکجریاش، مسیر حرکت دوربین تا اتاقخواب را پولپاشی میکند و با خودروهای گرانقیمت و جت خصوصی، به انبوه دنبالکنندگانش در اینستاگرام، رویای ثروتمندشدن میفروشد.
او محمدجواد سبحانی، مشهور به ساشا، فرزند سفیر پیشین جمهوری اسلامی در ونزوئلاست.
ساشا هم در جوار کعبه عکس دارد، هم در کنار محمدجواد ظریف و محمود احمدینژاد و هم با انبوهی از دختران جوان. اما شهرت اصلی او نه از اینها، که از تبلیغ سایتهای فارسی قمار آمده است.
پویان مختاری، خواننده و اینفلوئنسر، ضلع دیگر این ویترین پرزرقوبرق است. مردی که منشا پولهای هنگفت و زندگی اشرافی خود را «فضل خداوند» میداند.
اما پشت این ویترین رنگارنگ، شبکهای پنهان از سایتهای قمار، صرافیهای رمزارز و شرکتهای صوری قرار دارد. شبکهای که رد پولهای آن به بانک مرکزی جمهوری اسلامی و کیف پولهای سپاه پاسداران میرسد.
این گزارش با اتکا به تحقیق ویژه رویترز و اطلاعاتی که ایراناینترنشنال به آن افزوده، تهیه شده است.
مرکز یکی از مهمترین بخشهای این شبکه، نه برجی مجلل، بلکه دفتری در محله دیره دبی است؛ بالای یک هتل ارزانقیمت و پشت تابلوی یک شرکت ساعتفروشی.
داخل دفتر، چند ساعت فرسوده، یک دستگاه پولشمار و یک میز دیده میشود.
کارکنانش میگویند حتی نام مدیر شرکت را نشنیدهاند، اما از همین نشانی، صرافی بدون مجوز «شلبیت» به مدیریت سیاوش کیوانپور، از اردیبهشت ۱۴۰۳ دستکم چهار میلیارد دلار رمزارز جابهجا کرده است.
شلبیت همچنین با صرافی تحریمشده نوبیتکس و کیف پولهایی که اسرائیل آنها را به سپاه پاسداران نسبت داده، تعامل مستقیم داشته است.
یکی از مشتریان اصلی شلبیت، شبکهای شامل بیش از دو هزار وبسایت فارسی قمار است. بیش از ۶۰ اینفلوئنسر، کاربران را به این سایتها میکشانند؛ سایتهایی با نامها و ظاهرهای متفاوت که بررسیهای فنی نشان میدهند اجزای یک شبکه واحدند.
جمهوری اسلامی قمار را جرم میداند، اما همین سایتها به سامانه پرداخت الکترونیکی داخل ایران دسترسی دارند.
پول از شبکه بانکی داخلی وارد چرخه قمار میشود و سپس از مسیر رمزارز، صرافیهای دیجیتال و حسابهای خارجی، از مرزها عبور میکند.
بر پایه روایت منابع آگاه، سپاه پاسداران حدود یک دهه پیش، همزمان با رونق قمار آنلاین، وارد این بازار شد، رقبای اصلی را کنار زد و اینفلوئنسرها را به ویترین جذب مشتری تبدیل کرد.
این شبکه به سپاه پاسداران امکان میدهد پولهای عظیم را خارج از نظام بانکی جهانی جابهجا کند و تحریمها را دور بزند.
ردیابی تراکنشها، انتقال دستکم ۱۲۵ میلیون دلار مرتبط با بانک مرکزی و صدها میلیون دلار به صرافی بایننس را نشان میدهد.
بخش عمده این پول، حتی پس از جریمهشدن شلبیت از سوی نهاد ناظر دبی، به بایننس منتقل شده است.
بایننس میگوید شلبیت حساب مستقیمی در این صرافی نداشته و حسابهای مرتبط، پس از بررسی مسدود و به مقامهای قضایی گزارش شدهاند.
نهاد ناظر دبی نیز دوم مرداد، شلبیت را به نقض مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم متهم و دستور توقف فوری فعالیتهایش را صادر کرد.
سبحانی، مختاری و کیوانپور پیشتر در یک پرونده واحد مربوط به سایتهای قمار محکوم شده بودند؛ سبحانی و مختاری به دو سال و کیوانپور به سه ماه حبس.
مختاری فروردین امسال به ظن تامین مالی گروههای ایرانی متهم به اقدام علیه امارات، در دبی بازداشت شد. او را پس از ۳۵ روز اخراج کردند و داراییهایش، از جمله خانه پنج میلیون دلاریاش، ضبط شد.
مختاری بعدتر فاش کرد با هویت جعلی و گذرنامه وانواتو در امارات زندگی میکرده است؛ سپس در تیرماه به ایران بازگشت و پس از انتشار تصویری از مسیر بازگشت، دیگر خبری از او منتشر نشد.
سبحانی میگوید فقط تبلیغات پولی انجام داده و هرگونه نقش در پولشویی یا همکاری با جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران را رد میکند.
مختاری هم وابستگی به سپاه پاسداران را انکار کرده و هر دو میگویند شلبیت و مدیر آن را نمیشناسند.
در یک سوی این زنجیره، کاربری نشسته که پولش را روی یک صفحه قمار میگذارد. در سوی دیگر، رمزارزی از مرزها عبور میکند و تحریمها دور زده میشود.
میان این دو، اینفلوئنسرهایی ایستادهاند که با نمایش پول، جت خصوصی و خودروهای لوکس، برای یک شبکه چند میلیارد دلاری سپاه پاسداران مشتری جمع میکنند. اینفلوئنسرهایی با پولهایی که به خون آغشتهاند و بوی خون میدهند.
خبرگزاری آسوشیتدپرس با مرور مواضع رییسجمهوری آمریکا در قبال جمهوری اسلامی، لغو حمله برنامهریزیشده اخیر پس از تهدید به حملات گسترده را بخشی از یک «الگوی تکراری» در جنگ با ایران خواند. این رسانه نوشت در موارد پیشین حملات چند ساعت یا چند روز بعد از سر گرفته شدند.
این گزارش تحلیلی که بامداد دوشنبه ۱۲ مرداد به وقت ایران منتشر شد، با اشاره به پست دونالد ترامپ در اواخر شنبه ۱۰ مرداد، مبنی بر توقف حملات گسترده، تصمیم اخیر او را در چارچوب این الگو بررسی کرد. ترامپ در آن پست اعلام کرده بود عملیات برنامهریزیشده علیه ایران را برای فرصت دادن به مذاکرات درباره پایان جنگ و ازسرگیری تردد کشتیهای باری از تنگه هرمز لغو کرده است.
به نوشته آسوشیتدپرس، هرچند این تغییر موضع ناگهانی به یکی از ویژگیهای اصلی این جنگ پنج ماهه بدل شده ، اما در موارد پیشین حملات تازه با وجود اظهارات ترامپ، چند روز یا حتی چند ساعت پس از اعلام او از سر گرفته شدهاند.
این خبرگزاری برای نشان دادن الگوی مورد نظر، تصمیمها و اظهارات ترامپ در ۱۸ فروردین، یکم و ۲۸ اردیبهشت، ۲۱ و ۲۷ خرداد، ۱۶ تیر، پنجم مرداد و ۱۰ مرداد را مرور کرد.
آمریکا و جمهوری اسلامی ۱۹ فروردین بر سر یک آتشبس دو هفتهای توافق کردند تا به درگیریهای شدیدی پایان دهند که ۹ اسفند ۱۴۰۴ با حملات اسرائیل و آمریکا به ایران آغاز شده بود.
ترامپ که تهدید کرده بود پلها، نیروگاهها و زیرساختهای حیاتی را بهطور گسترده بمباران خواهد کرد، کمتر از دو ساعت پیش از پایان مهلتی که برای تسلیم شدن تهران تعیین کرده بود، توافق با جمهوری اسلامی را اعلام کرد. ترامپ درباره پیامد چنین حملاتی گفت: «یک تمدن کامل از میان خواهد رفت.»
رییسجمهوری آمریکا اول اردیبهشت، یک روز پیش از پایان آتشبس، اعلام کرد توقف حملات برای مدتی نامحدود تمدید خواهد شد. او افزود میانجیگران از آمریکا خواستهاند برای ارائه پیشنهادهای بیشتر به مقامهای جمهوری اسلامی فرصت بدهد.
این آتشبس شکننده تا ۱۸ اردیبهشت دوام آورد؛ زمانی که آمریکا نفتکشهای متعلق یا مرتبط به جمهوری اسلامی را هدف قرار داد.
ترامپ ۲۸ اردیبهشت نیز پس از چند روز تهدید شدید علیه جمهوری اسلامی، اعلام کرد حمله نظامی گستردهای را که برای آن برنامهریزی شده بود، بهدلیل آغاز «مذاکرات جدی» متوقف میکند.
او آن زمان گفت: «به نظر میرسد احتمال بسیار خوبی وجود دارد که به توافق برسند. اگر بتوانیم بدون اینکه جهنم را با بمباران بر سرشان خراب کنیم به نتیجه برسیم، بسیار خوشحال خواهم شد.»
پس از شکست مذاکرات، آمریکا ششم خرداد حملات خود را از سر گرفت.
ترامپ ۲۰ خرداد، پس از دو روز حملات متقابل، جمهوری اسلامی را به تشدید درگیریها تهدید کرد. او گفت آمریکا «امشب ایران را بسیار سخت هدف قرار خواهد داد» و «کنترل کامل» صنایع نفت و گاز این کشور را در دست خواهد گرفت.
چند ساعت بعد، او در شبکههای اجتماعی از پیشرفت در مذاکرات خبر داد و حملات را لغو کرد.
آمریکا و جمهوری اسلامی ۲۷ خرداد یک یادداشت تفاهم امضا کردند که پایان دائمی درگیریها و بازگشایی تنگه هرمز را پیشبینی میکرد. با امضای این توافق، یک مهلت ۶۰ روزه برای دستیابی به توافق نهایی درباره آینده برنامه هستهای جمهوری اسلامی آغاز شد.
ترامپ احتمال کنار گذاشتن این توافق را منتفی ندانست و گفت: «این یک یادداشت تفاهم است و اگر از آن خوشم نیاید، شلیک و بمباران را از سر میگیریم.»
این توافق نیز پایدار نماند. آمریکا ۱۷ تیر، پس از حملات جمهوری اسلامی به کشتیهای تجاری در تنگه هرمز، دور تازهای از حملات علیه مواضع جمهوری اسلامی را آغاز کرد.
ترامپ در آن زمان برای شرکت در اجلاس رهبران ناتو در آنکارا، پایتخت ترکیه، به سر میبرد. او پس از آنکه گفت معتقد است آتشبس پایان یافته، بار دیگر تهران تهدید کرد «کار را یکسره خواهیم کرد».
توقف دوباره پس از ۱۳ روز حمله
ترامپ دوم مرداد، پس از نزدیک به دو هفته حملات شدید و روزانه آمریکا به ایران، از توقف عملیات برای دادن فرصتی دیگر به مذاکرات خبر داد.
ارتش آمریکا طی ۱۳ روز، تاسیسات مهم نظامی و تجاری ایران را هدف قرار داده بود؛ در حالی که درگیریها بر سر مسیرهای کشتیرانی شدت میگرفت. جمهوری اسلامی نیز در پاسخ، به سوی کشورهای خاورمیانه که میزبان نیروهای آمریکاییاند، موشک و پهپاد پرتاب کرده بود.
ترامپ ۱۰ مرداد، پس از آنکه به خبرنگاران گفت آمریکا ایران را «بسیار سخت» هدف قرار خواهد داد، در شبکههای اجتماعی از لغو حملات برنامهریزیشده خبر داد. او گفت متحدان آمریکا در خاورمیانه بر سر چارچوب کلی توافقی برای پایان دادن به جنگ، از جمله بازگشایی تنگه هرمز، به تفاهم رسیدهاند.
ترامپ نوشت: «بر اساس این درخواست، برای منفعت آینده جهان و نیز بقای ایرانی موفق و مرفه پذیرفتهام حمله را لغو کنم؛ مشروط بر اینکه بتوانیم بهسرعت به یک توافق برسیم.»
وزیر دفاع جمهوری اسلامی پس از اعلام ترامپ گفت ایران «نه غافلگیر شده و نه منفعل است» و در برابر تهدیدها در حالت آمادهباش باقی خواهد ماند.
رویترز گزارش داد در پی برخورد دو بالگرد آتشنشان که برای مهار حریق گسترده جنگلی بر فراز آتن اعزام شده بودند، دو شهروند یونانی و دانمارکی کشته شدند. آتشسوزیهای ناشی از موج گرمای بیسابقه در آتن، بیش از ۱۰۰ خانه را ویران و صدها نفر را وادار به ترک خانههایشان کرده است.
سازمان آتشنشانی یونان اعلام کرد در جریان این سانحه که یکشنبه ۱۱ مرداد رخ داد، دو خدمه دیگر بالگرد که یونانی و بریتانیایی هستند، از حادثه جان سالم به در بردند. به گفته این سازمان، تحقیق درباره علت برخورد دو بالگرد آغاز شده است.
اروپا تابستان امسال، پس از دورهای از موجهای گرمای بیسابقه و بارندگی اندک، با آتشسوزیهای گسترده روبهرو شده است. گروهی از دانشمندان محیط زیست بر این باورند که تغییرات اقلیمی این آتشسوزیها را تشدید کرده است.
در روزهای جمعه و شنبه، نهم و دهم مرداد، آتشسوزیهای ویرانگر در فرانسه و اسپانیا رو به کاهش نهاد و تا حد زیادی کنترل شد، اما پس از یک دوره آرامش نسبی در یونان، چندین آتشسوزی جنگلی در این کشور آغاز شد.
تحقیقات نشان میدهد آتشسوزی کنونی که در استان بویوتیای یونان آغاز شد و سپس به منطقه آتیک در شهر آتن گسترش یافت، احتمالا بر اثر جرقههای ناشی از کابلهای یک شبکه خصوصی انتقال برق ایجاد شده است. این شبکه، برق تولیدشده با توربینهای بادی را به شبکه اصلی برق انتقال میدهد.
به نوشته رویترز دو شهروند یونانی به ظن سهلانگاری بازداشت شدند و یک مظنون دیگر همچنان متواری است.
ویدیوهایی که از صحنه برخورد دو بالگرد در آتن منتشر شده است نشان میدهد دو بالگرد در ارتفاع پایین در حال نزدیک شدن به مسیر یکدیگرند که ناگهان ملخ اصلی بالگرد پایینی به بخش زیرین بالگرد دیگر برخورد میکند و بالگرد پایینی پس از آتش گرفتن، سقوط میکند. بر اساس این تصاویر، بالگرد دوم پس از تخلیه محموله آب خود از محل دور شد. رویترز نوشت نتوانسته است اصالت این ویدیوها را تایید کند.
در حال حاضر برای چند منطقه مسکونی در غرب منطقه آتیک و همینطور یک شهرک صنعتی در نزدیکی شهر ساحلی و تاریخی مِگارا که در ۴۰ کیلومتری غرب آتن قرار دارد، هشدار تخلیه صادر شده است. نیروهای امدادی یونان تلاش میکنند مانع پیشروی آتش از غرب آتن بهسوی مگارا شوند. این شهر حدود ۳۰ هزار نفر جمعیت دارد.
تغییر مسیر آتشسوزی در فرانسه، مهار آتش در اسپانیا
شبکه تلویزیونی بافام گزارش داد آتشسوزی در منطقه وار در جنوبغرب فرانسه، پس از تغییر جهت باد مسیر خود را عوض کرد و به منطقهای جنگلی و صعبالعبور گسترش یافت.
این شبکه خبری سراسری در فرانسه افزود آتشسوزی تازهای نیز در حاشیه بزرگراهی نزدیک شهر تاریخی کارکاسون در جنوب فرانسه آغاز شد که ظاهرا عامل آن یک خودروی در حال سوختن بود.
ویدیوی پخششده از این شبکه ستونهای عظیم دود خاکستری و شعلههای آتش را در نزدیکی جاده نشان داد. مقامها اعلام کردند بزرگراه را بسته و یک پارک حیوانات در نزدیکی محل را تخلیه کردهاند.
در مرکز اسپانیا، آتشسوزیهایی که طی هفته گذشته دهها هزار هکتار را سوزاندند، عمدتا مهار شدند، هرچند آتشنشانان در برخی مناطق با شعلهور شدن دوباره آتش مقابله میکردند.
در استان کاسِرِس در غرب اسپانیا، حریقی که شنبه ۱۰ مرداد آغاز شد، مقامها را وادار کرد حدود ۸۰۰ نفر را تخلیه کنند. این افراد یکشنبه اجازه یافتند به خانههای خود بازگردند، اما از آنجا که آتش همچنان فعال بود، از آنان خواسته شد در خانه بمانند.
تعطیلی اجبار نیروگاه هستهای مجارستان به دلیل خشکسالی
دیگر کشورهای اروپایی نیز با خشکسالی و کاهش سطح آب رودخانههای بزرگ، از جمله راین و دانوب، دستوپنجه نرم میکنند. سطح آب دانوب در مجارستان، صربستان و رومانی به پایینترین میزان ثبتشده رسید.
پیتر ماگیار، نخستوزیر مجارستان، یکشنبه گفت این کشور با پنج روز بحرانی روبهرو است. خشک شدن دانوب، در آستانه آغاز یک موج گرمای جدید، تنها نیروگاه هستهای مجارستان را برای نخستین بار در بیش از چهار دهه گذشته به تعطیلی کشاند.
کاهش سطح آب در پی کمبود بارندگی، کشتیرانی و گردشگری در مجارستان را نیز مختل کرده و به اعمال محدودیت در مصرف آب در بیش از ۱۰۰ شهر و روستا منجر شده است.
وزیر انرژی صربستان یکشنبه گفت سطح آب دانوب در این کشور به پایینترین میزان از سال ۱۹۸۵ رسید و تولید روزانه بزرگترین نیروگاه برقآبی صربستان را به تنها ۲۰ درصد ظرفیت آن کاهش داد.
رییسجمهوری آمریکا، گفت مذاکرات تهران و واشینگتن بعدازظهر دوشنبه با هدف دستیابی به توافق درباره تنگه هرمز و سپس پرونده هستهای ایران آغاز میشود. او افزود برای فراهم شدن فرصت توافق، حملهای را لغو کرد که به گفته او «با اختلاف بسیار، بزرگترین حمله از زمان جنگ جهانی دوم» بود.
ترامپ عصر یکشنبه ۱۱ مرداد، هنگام بازگشت به واشینگتن دیسی در هواپیمای ویژه ریاستجمهوری، به خبرنگاران گفت: «اکنون در قالب مذاکره با طرف ایرانی گفتوگو میکنیم. مذاکرات فردا بعدازظهر آغاز میشود. به آن فرصت خواهیم داد.»
او درباره محل مذاکرات، ترکیب هیاتهای مذاکرهکننده و مستقیم یا غیرمستقیم بودن گفتوگوها توضیحی نداد، اما ابراز امیدواری کرد این روند به توافق برسد و مانع کشته شدن شمار زیادی از مردم و اجرای یک حمله گسترده شود.
این سخنان یک روز پس از آن بیان شد که ترامپ شامگاه شنبه ۱۰ مرداد در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت جمهوری اسلامی و شماری از کشورهای خاورمیانه خواستار فرصت شدهاند تا توافقی را نهایی کنند که به بازگشایی «فوری، کامل و همهجانبه» تنگه هرمز و «پایان تهدید هستهای ایران» منجر شود.
این پست پس از گفتوگوی تلفنی ترامپ با محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، منتشر شد. او در پستی که در تروثسوشال نوشت، نام کشورهای درخواستکننده را نبرد: «بر اساس این درخواست، برای منافع آینده جهان و همچنین بقای ایرانی موفق و شکوفا، موافقت کردم حمله را لغو کنم؛ مشروط بر اینکه بتوانیم بهسرعت به توافق برسیم.» ترامپ افزود اسرائیل نیز به این تعهد پیوسته است.
رییسجمهوری آمریکا یکشنبه در پاسخ به پرسشهای خبرنگاران، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر و جمهوری اسلامی را کشورهایی معرفی کرد که خواستار لغو حمله شده بودند. به گفته او، نیروهای آمریکایی کاملا آماده اجرای عملیاتی بودند که قرار بود تقریبا در همان ساعت گفتوگوی او با خبرنگاران آغاز شود.
ترامپ ابعاد حمله برنامهریزیشده را «عظیم» توصیف کرد و گفت: «این حمله با اختلاف بسیار، بزرگترین حمله از زمان جنگ جهانی دوم میشد و برای ایران فاجعهبار بود.»
او در پاسخ به پرسشی درباره ضربالاجل مذاکرات، زمان مشخصی تعیین نکرد و گفت آمریکا هر زمان بخواهد برای اقدام نظامی آماده است، اما توافق را ترجیح میدهد. ترامپ افزود از ولیعهد عربستان سعودی پرسیده است ریاض حمله را ترجیح میدهد یا توافق را و مقامهای سعودی پاسخ دادهاند که دستیابی به توافق را بسیار بیشتر ترجیح میدهند.
او هشدار داد گسترش درگیری میتواند پیامدهای پیشبینیناپذیری، از جمله موج جابهجایی جمعیت و وقوع «فاجعه»، برای کشورهای منطقه داشته باشد.
خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ایرنا، یکشنبه به نقل از عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، گزارش داد مذاکرات تهران و عمان درباره تنگه هرمز به مراحل نهایی رسیده است.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، گفت این مذاکرات بر دستیابی به توافق درباره مسیری جدید برای عبور از تنگه هرمز متمرکز است. او افزود: «این مذاکرات ارتباطی با باز یا بسته بودن تنگه هرمز ندارد. این بحث جداگانهای است.»
جمهوری اسلامی ششم مرداد تازهترین پیشنهاد عمان درباره تقسیم مدیریت مسیرهای کشتیرانی در تنگه هرمز را رد کرده بود. عمان با حمایت کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس طرحی ارایه کرده بود که بر اساس آن، مسیرهای تردد دریایی میان جمهوری اسلامی و عمان تقسیم میشد و شرکتهای کشتیرانی میتوانستند مبالغی را داوطلبانه به تهران بپردازند.
کاظم غریبآبادی، معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، سهشنبه ششم مرداد گفت در طرح عمان، ۵۰ درصد مسیرهای تردد دریایی در اختیار جمهوری اسلامی و ۵۰ درصد دیگر در اختیار عمان قرار میگرفت. به گفته او، این طرح به وضعیتی پایان میداد که در آن همه مسیرهای عبور از آبهای سرزمینی عمان میگذشت.
غریبآبادی تاکید کرد پیشنهاد عمان نگرانیهای امنیت ملی جمهوری اسلامی را برطرف نمیکند و تهران حتی در صورت برقراری صلح نیز حاضر نیست ساز و کار پیش از جنگ، شامل تفکیک ترافیک دریایی و کریدور میانی، را دوباره بپذیرد.
ترامپ در صحبت یکشنبه خود با خبرنگاران گفت پس از دستیابی به توافق درباره تنگه هرمز، گفتوگوها بر پرونده هستهای یا آنچه او «هستهایزدایی ایران» خواند متمرکز خواهد شد. هنوز روشن نیست مذاکراتی که به گفته او دوشنبه آغاز میشود چه ارتباطی با گفتوگوهای تهران و عمان دارد و چه طرفهایی در آن حضور خواهند داشت.
روزنامه دیلی اکسپرس به نقل از یک کارشناس امنیتی گزارش داد جمهوری اسلامی از مسیرهای قانونی مهاجرت، از جمله ویزاهای کاری و تحصیلی، برای انتقال ماموران اطلاعاتی، تیمهای رصد و حتی عوامل ترور به بریتانیا استفاده میکند.
راجر مکمیلان، رییس پیشین بخش امنیت ایراناینترنشنال، یکشنبه ۱۱ مرداد در مصاحبه با ساندی اکسپرس هشدار داد برخی عوامل موثر جمهوری اسلامی سالهاست بهطور قانونی در بریتانیا زندگی میکنند و شماری از آنها در قالب «تاجران مورد احترام» در جامعه حضور دارند.
او افزود شماری از این افراد حتی امکان جذب و انتقال نیروی کار ماهر از خارج را دارند؛ ظرفیتی که به گفته او میتواند برای سوءاستفاده از نظام مهاجرتی بریتانیا و هدف قرار دادن مخالفان جمهوری اسلامی، یهودیان و دیگر افراد مورد نظر حکومت ایران به کار گرفته شود.
مکمیلان ادامه داد: «افکار عمومی هنوز بهدرستی از ابعاد این تهدید آگاه نیست. نخستین گروه از این افراد دستکم ۲۵ سال پیش وارد بریتانیا شدهاند و اکنون کاملا در جامعه این کشور ادغام شدهاند و برخی نیز تابعیت بریتانیا را دریافت کردهاند.»
به گزارش ساندی اکسپرس، برخی از عوامل عملیاتی جمهوری اسلامی از کشورهای اروپای شرقی وارد بریتانیا شده، ماموریت خود را به انجام رسانده و تنها چند ساعت بعد این کشور را ترک کردهاند.
در سالهای اخیر، افزایش تهدیدهای جمهوری اسلامی در اروپا، بهویژه در بریتانیا، نگرانیها درباره گسترش شبکههای نفوذ حکومت ایران را تشدید کرده است.
این تهدیدها عمدتا علیه خبرنگاران و رسانههای مستقل مانند ایراناینترنشنال، مخالفان جمهوری اسلامی و اهداف یهودی و اسرائیلی بوده و بارها واکنش مقامهای امنیتی و سیاسی بریتانیا را در پی داشتهاند.
دولت بریتانیا ۲۶ تیر سپاه پاسداران را بهعنوان تهدیدی علیه امنیت ملی این کشور معرفی کرد و نام آن را در فهرست گروههای غیرقانونی قرار داد.
سوءاستفاده از مسیرهای مهاجرتی
ساندی اکسپرس در ادامه گزارش داد سپاه پاسداران علاوه بر استفاده از مسیرهای قانونی، برخی نیروهای خود را از طریق قایقهای کوچک و بهصورت غیرقانونی وارد بریتانیا کرده است.
با این حال، مکمیلان گفت سپاه پاسداران برای انتقال عوامل خود نیازی به چنین روشی ندارد، زیرا میتواند آنها را از مسیرهای قانونی وارد بریتانیا کند.
به گفته مکمیلان، اکنون این امکان فراهم آمده است که منابع مالی بازرگانان مرتبط با جمهوری اسلامی بررسی شود و در صورت اثبات ارتباط آنان با سپاه پاسداران، پلیس بر اساس قوانین جدید مقابله با تهدیدهای دولتی، آنها را بازداشت و تحت پیگرد قرار دهد.
او همچنین هشدار داد ویزای نیروی کار ماهر، ورود دانشجویان و فعالیت موسسههای خیریه، «دسترسی گستردهای با نظارت محدود» فراهم میکنند و میتوانند مورد سوءاستفاده قرار گیرند.
چهارم مرداد، برخی منتقدان خواستار بازبینی فوری مجوز مرکز اسلامی انگلیس برای معرفی متقاضیان ویزای نیروی متخصص و مبلغان دینی شدند.
این در حالی است که تحقیقات درباره ارتباط احتمالی این مرکز با حکومت ایران همچنان ادامه دارد.
درخواست برای بازنگری در نظام ویزا
شبکه جیبینیوز ۹ مرداد گزارش داد گروهی از شهروندان ایرانی-بریتانیایی از دولت بریتانیا خواستهاند با توجه به نگرانیها درباره استفاده جمهوری اسلامی از مسیرهای مهاجرتی، نظام صدور ویزا را بازنگری و اصلاح کند.
به گفته آنان، برخی از ایرانیانی که با ویزاهای تحصیلی و کاری وارد بریتانیا شدهاند، فضایی از خودسانسوری و هراس را در میان بخشی از جامعه ایرانیان این کشور ایجاد کردهاند.
به گزارش جیبینیوز، تهران در ماههای اخیر از هر دو مسیر قانونی و غیرقانونی مهاجرت برای انتقال احتمالی عوامل خود به بریتانیا استفاده کرده است؛ از صدور ویزای نیروی کار ماهر از طریق نهادهای خیریه و رسانههای وابسته تا احتمال انتقال مخفیانه عوامل از مسیر قایقهای کوچک در کانال مانش.
پیشتر در سوم مرداد، روزنامه تلگراف گزارش داد جمهوری اسلامی عوامل مرتبط با نهادهای اطلاعاتی خود را مخفیانه راهی بریتانیا میکند.
یک منبع وابسته به گروههای شبهنظامی مورد حمایت اسرائیل در غزه به روزنامه اورشلیمپست گفته است توافق خلع سلاح حماس اجرا نخواهد شد، زیرا کنار گذاشتن سلاح میتواند موجودیت و بقای سیاسی این گروه را به خطر بیندازد.
در مقابل، یکی از ساکنان غزه میگوید حماس ممکن است دستکم در مرحله نخست، سلاحهایش را به نهاد انتقالی اداره غزه بسپارد.
براساس گزارش اورشلیمپست، طرحی که «شورای صلح» اعلام کرده و حماس نیز پذیرفته است، جمعآوری و نگهداری سلاحهای این گروه را بر عهده «کمیته ملی اداره غزه» میگذارد؛ نهادی تکنوکرات که قرار است در دوره پس از جنگ، اداره غزه را بر عهده بگیرد.
غازی حمد، عضو دفتر سیاسی و هیات مذاکرهکننده حماس، گفته است این گروه پذیرفته سلاحها را به کمیته فلسطینی بسپارد. او تاکید کرده است اجرای تعهدات حماس به پایبندی اسرائیل به تعهدات خود، از جمله عقبنشینی از غزه، بستگی دارد.
حمد گفت جمعآوری سلاحها «موضوعی فلسطینی» است و اسرائیل در آن نقشی نخواهد داشت. به گفته او، هدف از این توافق نجات مردم غزه از «ویرانی، جنگ و آوارگی بیشتر» است.
مطابق طرح، سلاحهای سنگین، مراکز تولید تسلیحات، تونلها و انبارها باید زیر نظر کمیته ملی اداره غزه جمعآوری و نگهداری شوند. حمل سلاحهای انفرادی نیز قرار است براساس «قوانین فلسطینی» ساماندهی شود.
با این حال، منبع مرتبط با شبهنظامیان مورد حمایت اسرائیل، موافقت حماس را «حرفی توخالی» خواند و تاکید کرد این گروه تنها در پی خریدن زمان و حفظ بقای خود است. او گفت: «اگر سلاحی وجود نداشته باشد، حماسی هم وجود نخواهد داشت.»
این منبع گفت شماری از خانوادهها، طایفهها و ساکنانی که از حماس آسیب دیدهاند، منتظر فرصتی برای تسویهحساب هستند. به گفته او، حماس برای محافظت از اعضای خود و جلوگیری از انتقامگیری مخالفان، نمیتواند سلاحهایش را کنار بگذارد.
یکی از ساکنان شهر غزه دیدگاه متفاوتی ارائه کرده و گفته است حماس دریافته که دیگر نمیتواند در قدرت باقی بماند. او احتمال داد این گروه در مرحله نخست درباره سپردن سلاحها جدی باشد، اما هشدار داد ممکن است بعدها برای بازپسگیری قدرت تلاش کند.
بخش دیگری از توافق به انحلال گروههای مسلح مورد حمایت اسرائیل اختصاص دارد که برای مقابله با حماس در غزه تشکیل شدهاند. براساس ماده ۱۰ طرح، سلاحهای این گروهها باید طبق جدول زمانی مشخص جمعآوری شود و اعضای آنها نیز اجازه پیوستن به نیروهای امنیتی یا پلیس را نخواهند داشت.
منبع شبهنظامی گفت نیروهایش تا زمانی که حماس، حتی با سلاحهای سبک، در غزه حضور داشته باشد به مبارزه ادامه خواهند داد. او در عین حال احتمال داد در صورت خلع سلاح واقعی حماس و کناررفتن آن از قدرت، این گروهها بتوانند بخشی از ترتیبات جدید باشند.
یکی از ساکنان غزه به اورشلیمپست گفت انحلال شبهنظامیان میتواند همکاری آینده فلسطینیان با نهادهای امنیتی اسرائیل را دشوار کند، زیرا همکاران محلی ممکن است از اقدام تلافیجویانه حماس و رهاشدن از سوی اسرائیل بترسند.
منبع شبهنظامی این نگرانی را رد کرد و گفت اسرائیل همچنان از نیروهای همسو با خود حمایت خواهد کرد. او با اشاره به سابقه حمایت اسرائیل از اعضای ارتش جنوب لبنان گفت: «معتقدیم اسرائیل از ما محافظت خواهد کرد.»