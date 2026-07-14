علی الزیدی، نخستوزیر عراق، سهشنبه در نشست خبری با دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در کاخ سفید گفت: «این نخستین سفر من به ایالات متحده است. این سفر صرفا یک دیدار معمولی نیست، بلکه آغاز یک شراکت اقتصادی است. تا هشت مهر، نیروهای آمریکایی از عراق خارج خواهند شد و در مقابل، شرکتهای آمریکایی وارد عراق میشوند. از این پس، پایه روابط دو کشور شراکت اقتصادی خواهد بود، نه روابط نظامی.»
او افزود: «بر اساس برنامه دولت، انحصار سلاح باید در اختیار دولت باشد. این یک اصل اساسی و تصمیمی قطعی است، نه یک گزینه. تاکنون سلاحهای زیادی از برخی گروهها و جناحهای مسلح تحویل گرفته شده است.»
نخستوزیر عراق همچنین گفت: «پس از هشت مهر، دیگر نیازی به وجود هیچ گروه مسلحی نخواهد بود، زیرا این گروهها پاسخی به یک نیاز بودند، نه یک ساختار دائمی. پس از این تاریخ، به هیچ فرد یا گروهی اجازه نخواهیم داد خارج از چارچوب و کنترل دولت سلاح حمل کند. تصمیمگیری درباره عراق تنها در اختیار مردم عراق است و نیروهای امنیتی ما توانایی حفاظت از سرزمین و مرزهای کشور را دارند.»