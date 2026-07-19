ائتلاف گروههای همسو با جمهوری اسلامی در عراق موسوم به «مقاومت اسلامی عراق» اعلام کرد اگر آمریکا حملات خود به ایران را گسترش دهد، منافع و پایگاههای نظامی آمریکا در عراق و سراسر منطقه را «با تمام قدرت» هدف قرار خواهد داد.
این ائتلاف در عین حال انجام هرگونه حمله به پایگاههای آمریکا در روزهای اخیر را رد کرد. این تهدید در حالی مطرح میشود که تنشها میان جمهوری اسلامی و آمریکا افزایش یافته و نگرانیها درباره گسترش درگیری به دیگر کشورهای منطقه بیشتر شده است.
روزنامه هاآرتص در تحلیلی نوشت کشتهشدن دو نظامی آمریکایی در اردن احتمالا دونالد ترامپ را به واکنشی شدید علیه حکومت ایران وادار خواهد کرد و ممکن است رییسجمهوری آمریکا این بار به بنیامین نتانیاهو برای پیوستن به جنگ چراغ سبز نشان دهد.
همزمان، استقرار گسترده هواپیماهای سوخترسان آمریکا و شلیک موشک به نزدیکی مرز اسرائیل، از نزدیکتر شدن تدریجی درگیریها به خاک این کشور حکایت دارد.
به نوشته هاآرتص، حمله موشکی جمهوری اسلامی به یک پایگاه آمریکا در اردن که دو کشته و شماری زخمی بر جا گذاشت، گزینههای ترامپ را محدود کرده است. این روزنامه احتمال داد پاسخ گسترده آمریکا اندکی پس از پایان دیدار نهایی جام جهانی آغاز شود.
جمهوری اسلامی و آمریکا بیش از یک هفته است که حملات متقابلی انجام میدهند. به نوشته هاآرتص، آمریکا پس از آن حملات خود را از سر گرفت که حکومت ایران بار دیگر کشتیهای در حال عبور از مسیر جنوبی تنگه هرمز، در نزدیکی عمان، را هدف قرار داد.
ترامپ بازگشت حکومت ایران به میز مذاکره، ترجیحا با شرایطی بهتر برای واشینگتن، را مطلوبترین نتیجه میداند؛ اما رهبری تندروی شکلگرفته پیرامون مجتبی خامنهای تاکنون تمایلی به مصالحه نشان نداده است. هاآرتص همچنین به نقل از منابع اسرائیلی که با یک رسانه سعودی گفتوگو کردهاند، نوشت خامنهای از ایران خارج شده است؛ ادعایی که مستقلا تایید نشده است.
بر اساس این تحلیل، محدودیتهای اقتصادی و اعتمادبهنفس حکومت ایران پس از عقبنشینی ترامپ از برخی خواستهها و امضای یادداشت تفاهم ماه گذشته میلادی، تهران را به پذیرش خطر بیشتر سوق داده است. جمهوری اسلامی با تردد بدون محدودیت کشتیها در تنگه هرمز مخالف است و میخواهد با دریافت عوارض عبور، درآمد کسب کند. تهران همچنین انتظار دارد واشینگتن تحریمهای تجاری را لغو و حسابهای بانکی مسدودشده ایران در خارج را آزاد کند.
هاآرتص نوشت پذیرش عوارض عبور برای آمریکا مشکل بزرگی خواهد بود، زیرا به معنای امتیاز دادن به حکومت ایران درباره آزادی جهانی کشتیرانی است. چنین توافقی ممکن است کشورهای کنترلکننده مسیرهای دریایی در جنوب شرق آسیا را نیز به طرح خواستههای مشابه ترغیب کند.
ترامپ طی هفتههای گذشته با درخواست نتانیاهو برای ورود اسرائیل به جنگ موافقت نکرده و به نوشته هاآرتص، مدتی است از نخستوزیر اسرائیل فاصله گرفته است. با این حال، ادامه بنبست و کشتهشدن نیروهای آمریکایی ممکن است محاسبات او را تغییر دهد.
این روزنامه انگیزه نتانیاهو برای ورود به جنگ را دستیابی به یک موفقیت نظامی روشن پس از ناکامی ۴۰ روز نخست درگیری امسال با حکومت ایران ارزیابی کرد. هاآرتص همچنین نوشت نتانیاهو کمتر از ۱۰۰ روز مانده به انتخابات سراسری، در حالی که نظرسنجیها شکست بلوک او را نشان میدهند، ممکن است از شکلگیری فضای بحرانی تازه در اسرائیل سود سیاسی ببرد.
با این حال، این روزنامه هشدار داد ورود به جنگ لزوما در خدمت منافع اسرائیل نخواهد بود، بهویژه اگر ترامپ خواهان بازگشت سریع به مذاکرات باشد. اسرائیل ممکن است همانند همسایگان ایران در خلیج فارس هدف حملات موشکی و پهپادی قرار گیرد، بدون آنکه دستاورد مشخصی به دست آورد.
به گفته نیروی هوایی اسرائیل، نزدیک به ۱۰۰ هواپیمای سوخترسان آمریکایی در فرودگاه بنگوریون و پایگاههای نظامی جنوب اسرائیل مستقر شدهاند. آمریکا نیز یکشنبه هشدار مسافرتی مشخصی برای شهر عقبه در جنوب اردن، در نزدیکی ایلات، صادر کرد. به نوشته هاآرتص، هواپیماهای حامل تسلیحات آمریکایی در عقبه فرود آمدهاند و این موضوع ممکن است شهر را به هدفی برای حکومت ایران تبدیل کرده باشد.
دو ساعت پس از صدور هشدار، موشکهایی به سوی عقبه شلیک شدند که ظاهرا پدافند هوایی اردن آنها را رهگیری کرد. صدای انفجارها در ایلات نیز شنیده شد. هاآرتص این تحولات را نشانه نزدیکتر شدن تدریجی کارزار نظامی به خاک اسرائیل دانست.
این روزنامه احتمال داد حمله قریبالوقوع آمریکا آخرین هشدار به [حکومت] ایران باشد و درگیری را پایینتر از سطح جنگ تمامعیار نگه دارد. با این حال، خودداری تهران از بازگشت به مذاکرات میتواند ترامپ را برخلاف خواسته اعلامشدهاش به دور دیگری از جنگ گسترده در خلیج فارس بکشاند و زمینه ورود اسرائیل را فراهم کند.
توافق آمریکا و عربستان بدون امتیاز برای اسرائیل
هاآرتص در بخش دیگری از تحلیل خود نوشت دولت آمریکا در آستانه امضای توافق هستهای غیرنظامی با عربستان سعودی است؛ اقدامی که میتواند نشانه کاهش نفوذ نتانیاهو بر ترامپ باشد.
قرار بود توافق مشابهی در پاییز ۲۰۲۳ امضا شود، اما دولت جو بایدن آن را به عادیسازی روابط عربستان سعودی و اسرائیل مشروط کرده بود. حملات هفتم اکتبر و جنگ پس از آن، این طرح را متوقف کرد و دولت ترامپ نیز نتوانست آن را با همان شرایط احیا کند.
به نوشته هاآرتص، ترامپ اکنون قصد دارد خواسته محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان، را بدون توجه به موضع اسرائیل و بدون کسب امتیازی برای این کشور برآورده کند. این روزنامه این تحول را یکی از عوامل مهم در ارزیابی موازنه راهبردی جنگ دانست.
تنش در کرانه باختری به آستانه انتخابات نزدیک میشود
هاآرتص در ادامه هشدار داد در حالی که نگاهها به خلیج فارس دوخته شده، خطر درگیری در کرانه باختری نیز افزایش یافته است. این روزنامه نوشت «فعالان راست افراطی» و نمایندگان آنها در ائتلاف حاکم، در آستانه انتخابات ۲۷ اکتبر از ملتهب شدن این منطقه سود میبرند.
با شکست آرژانتین در فینال جام جهانی ۲۰۲۶، اتفاق تاریخی برای لیونل مسی رخ نداد؛ قهرمانی دوباره لیونل مسی میتوانست داستانی رویایی باشد، اما چنین نشد تا لئو بار دیگر پس از یک فینال مهم با چشمانی اشکبار زمین را ترک کرد؛ صحنهای که پس از فینالهای ۲۰۱۴ و ۲۰۱۶ نیز دیده شده بود.
البته این بار، پیش از آن دو قهرمانی در کوپا آمریکا و قهرمانی جام جهانی ۲۰۲۲ را بهعنوان کاپیتان آرژانتین در کارنامه داشت.
آرژانتین که در این جام جهانی به تیم بازگشتهای بزرگ تبدیل شده بود، این بار نتوانست آخرین فرار خود از شکست را رقم بزند.
این تیم برابر مصر و انگلستان موفق به بازگشت شده بود، اما این بار از پس این چالش برنیامد.
تیم لیونل اسکالونی دلیل چندانی برای گلایه نمیتواند داشته باشد؛ آرژانتین در بیشتر دقایق فینال کاملا تحت فشار بود و تا دقایق پایانی وقت اضافه، تهدید جدی در حمله ایجاد نکرد.
این مسابقه شباهت زیادی به جام جهانی ۱۹۹۰ برای آرژانتین داشت؛ مدافع عنوان قهرمانی که با سختی خود را به فینال رساند، اما در نهایت بیش از حد به یک بازیکن، هرچند نابغهای مانند دیهگو مارادونا، متکی بود.
لیاندرو پاردس، هافبک تیم ملی آرژانتین، پس از پایان دیدار فینال جام جهانی ۲۰۲۶ به سمت گاوی، هافبک اسپانیا، رفت و تلاش کرد با مشت به صورت او ضربه بزند. با دخالت بازیکنان دو تیم، این درگیری مهار شد، اما داور پاردس را با کارت قرمز مستقیم اخراج کرد.
همین اتفاق باعث تنش میان بازیکنان دو تیم پس از سوت پایان شد. پس از سوت پایان، تنشها بهطور جدی بالا گرفت و چندین بازیکن با یکدیگر مشاجره کردند و در چند مورد نیز درگیری فیزیکی رخ داد.
در یکی از این صحنهها، تیاگو آلمادا و لیاندرو پاردس، اریک گارسیا را به زمین انداختند و سپس بورخا ایگلسیاس و کریستین رومرو نیز با یکدیگر درگیر شدند.
اسپانیا در این دیدار با تکگل فران تورس، برای دومین بار عنوان قهرمانی جام جهانی را به دست آورد.
واشینگتنپست نوشت با ادامه حملات متقابل و افزایش تلفات نیروهای آمریکایی، واشینگتن و تهران بیش از پیش به جنگی تمامعیار نزدیک شدهاند. یک مقام آمریکایی میگوید پنتاگون در حال افزایش شمار هواپیماهای نظامی در منطقه است، اما کمبود مهمات و خسارات میتواند گسترش عملیات را محدود کند.
بر اساس این گزارش، از زمان ازسرگیری درگیریها در یک هفته گذشته دستکم سه و احتمالا چهار نظامی آمریکایی کشته شدهاند. دو نظامی روز جمعه در حمله حکومت ایران به یک پایگاه نظامی در اردن جان باختند و سنتکام یکشنبه اعلام کرد بقایای انسانی ناشناس دیگری نیز در محل این حمله پیدا شده است.
سنتکام در بیانیهای جداگانه گفت یک نظامی آمریکایی شنبه در شمال عراق کشته شد. به گفته این فرماندهی، مرگ او هنگام «انفجار کنترلشده مهمات منفجرنشده» متعلق به یک پهپاد سرنگونشده ایرانی رخ داد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، کشتهشدن دو نظامی در اردن را که در پنجمین ماه جنگ رخ داد، «رویدادی بسیار غمانگیز» توصیف کرد. او در گفتوگوی تلفنی کوتاهی با شبکه نیوزنیشن گفت اعلام [حکومت] ایران مبنی بر پایان پایبندی به یادداشت تفاهم دوجانبه امضاشده در ماه گذشته، برای او «ذرهای اهمیت ندارد».
یک مقام مطلع از گفتوگوهای داخلی دولت آمریکا به واشینگتنپست گفت: «آمریکا در حال برنامهریزی برای جنگی گستردهتر است.» به گفته این مقام که به دلیل نداشتن مجوز گفتوگو با رسانهها نخواست نامش فاش شود، پنتاگون شمار هواپیماهای نظامی مستقر در منطقه را افزایش میدهد.
با این حال، او هشدار داد کاهش ذخایر تجهیزات پدافند هوایی و مهمات دوربرد میتواند دامنه عملیات آمریکا را محدود کند. خسارات ناشی از نبرد نیز توانایی واشینگتن برای اعزام سریع نیروها و هواپیماهای بیشتر به منطقه را کاهش داده است. این مقام گفت: «تجهیزات کافی برای ادامه ایمن عملیات در اختیار نداریم و فکر نمیکنم کاخ سفید از این موضوع آگاه باشد.»
کارشناسان نظامی نیز میگویند آمریکا علاوه بر کاهش ذخایر مهمات و خسارتهای واردشده به تجهیزاتش، برای عملیات زمینی احتمالی در داخل ایران آمادگی ندارد. ترامپ هفته گذشته حاضر نشد احتمال اعزام نیروی زمینی به ایران را رد کند.
ست جونز، رییس بخش دفاع و امنیت مرکز مطالعات راهبردی و بینالمللی در واشینگتن، استقرار نیروهای زمینی آمریکا در جزایر تنگه هرمز یا سواحل ایران را اشتباه دانست. او گفت نیروهای آمریکایی برای مقابله با حملات دورایستای ایران آمادگی کافی ندارند.
به نوشته واشینگتنپست، یکشنبه هشتمین روز پیاپی بمبارانها پس از فروپاشی آتشبس مورد مذاکره بود. این آتشبس پس از موج حملات تلافیجویانهای از میان رفت که در پی هدف قرار گرفتن کشتیهای تجاری در تنگه هرمز از سوی جمهوری اسلامی آغاز شد. تهران عبور این کشتیها را نقض یادداشت تفاهم میان دو کشور دانسته بود.
ادامه حملات به تاسیسات نظامی و غیرنظامی، افزایش شمار کشتهشدگان آمریکایی و تقویت حضور هوایی پنتاگون، دو کشور را به مرحله تازهای از رویارویی نزدیک کرده است. با این حال، گزارش واشینگتنپست نشان میدهد توانایی آمریکا برای ادامه ایمن و گسترده عملیات، با محدودیتهایی در زمینه مهمات، تجهیزات دفاعی و اعزام نیرو روبهرو است.
تیم ملی فوتبال اسپانیا در فینال جام جهانی ۲۰۲۶ آرژانتین را با نتیجه یک بر صفر شکست داد و برای دومین بار قهرمان جهان شد. تک گل اسپانیا را فران تورس در دقیقه ۱۰۶ وقتهای اضافه به ثمر رساند.
حضور دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در ورزشگاه مت لایف نیویورک، برگزاری نخستین شوی رسمی بین دو نیمه فینال جام جهانی با حضور ستارههای موسیقی و تدابیر امنیتی گسترده، این مسابقه را به یکی از متفاوتترین فینالهای تاریخ جام جهانی تبدیل کرد.
دو تیم در ۹۰ دقیقه و وقتهای قانونی بازی به تساوی بدون گل رسیدند، اسپانیا در ۹۰ دقیقه حملات زیادی روی دروازه آرژانتین انجام داد اما مارتینز گلر آلبیسلسته عملکرد درخشانی داشت و بارها حملات ماتادورها را خنثی کرد.
در دقیقه ۹۰ بازی انزو فرناندز، وینگر آرژانتین با گرفتن کارت زرد دوم از داور، از زمین بازی اخراج شد.
نیمه اول وقتهای اضافه هم با حملات اسپانیا و بدون باز شدن دروازهها سپری شد تا بالاخره فران تورس در دقیقه ۱۰۶ بازی موفق شد دروازه مارتینز را باز کند.
در دقیقه ۱۱۳ فران تورس با مارتینز دروازهبان آرژانتین تک به تک شد و توانست دروازه این تیم را باز کند اما کمک داور آفساید مهاجم اسپانیا را اعلام کرد.
در ادامه آرژانتینیها حملاتی را روی دروازه اسپانیا انجام دادند اما نتوانستند گل خورده را جبران کنند و بازی با همان تک گل فران تورس به پایان رسید.
عملکرد ضعیف آرژانتین
مدافع عنوان قهرمانی تا دقیقه ۱۱۶ حتی یک شوت هم به سمت دروازه نزد و نتوانست به سومین کشوری تبدیل شود که از عنوان قهرمانی جام جهانی خود دفاع میکند.
آرژانتین تا چند ضربه ایستگاهی در دقایق پایانی، هرگز تهدید جدی برای حریف ایجاد نکرد.
در عوض، دوران درخشان لیونل مسی در جام جهانی در ۳۹ سالگی با شکست به پایان رسید.
اسپانیا بهترین تیم جام بود
از بسیاری جهات، این جام جهانی، جام ستارهها بود؛ لیونل مسی، کیلیان امباپه، هری کین و ارلینگ هالند.
اما در نهایت، این بهترین تیم بود، نه بهترین بازیکن، که جام را بالای سر برد.
اسپانیا منسجمترین تیم این مسابقات بود و قهرمانیاش در فینال، کاملا شایسته به نظر میرسد.
هرچند قهرمانی دوباره لیونل مسی میتوانست داستانی رویایی باشد، اما این نتیجه، پیروزی فوتبال بود.
اسپانیا تنها تیمی بود که برای بردن این مسابقه، با تکیه بر فوتبال بازی کرد و در نهایت نیز به هدفش رسید.
این تیم در مسیر رسیدن به فینال، در مرحله حذفی به ترتیب با نتایج ۳ بر صفر، یک بر صفر، ۲ بر یک و ۲ بر صفر پیروز شد. در واقع، اسپانیا باید این مسابقه را در همان ۹۰ دقیقه به سود خود تمام میکرد.
قهرمانی با فقط یک گل خورده
این قهرمانی بیش از هر چیز بر پایه استحکام دفاعی بنا شد؛ تنها یک گل خورده در هشت مسابقه، بهترین عملکرد دفاعی تاریخ یک تیم قهرمان، همراه با رکورد ۳۸ مسابقه بدون شکست در تمامی رقابتها که طولانیترین روند تاریخ برای یک تیم اروپایی یا آمریکای جنوبی است.
نکته جالب اینکه اسپانیا دومین قهرمان دو دوره اخیر جام جهانی است که نتوانست مسابقه نخست خود را ببرد.
اسپانیا در دیدار نخست برابر کیپ ورد به تساوی بدون گل رسید؛ همانطور که آرژانتین در جام جهانی ۲۰۲۲ مقابل عربستان سعودی شکست خورده بود.