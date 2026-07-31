خبرگزاری دولتی ایرنا جمعه نهم مرداد گزارش داد این نیروهای سپاه پاسداران در حمله هوایی هفتم مرداد آمریکا و عربستان سعودی به مواضع گروه‌های شبه‌نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی در استان دیالی عراق کشته شدند.

ایرنا هویت چهار تن از کشته‌شدگان را مرتضی اکبری، علی‌اصغر آستانه، ابوالفضل متقی و امیرعباس درهم‌فروش اعلام کرد و نوشت جنازه آن‌ها پس از ورود به ایران برای برگزاری مراسم تشییع و خاکسپاری به استان‌های محل سکونتشان منتقل خواهد شد.

این خبرگزاری همچنین نوشت این نیروها «مسئولیت تامین امنیت مراسم اربعین و حفاظت از زائران» را بر عهده داشتند و هنگام حمله، در استان دیالی عراق حضور داشتند.

با این حال، ایرنا با وجود اشاره به ورود جنازه پنج عضو سپاه پاسداران به ایران، هویت نفر پنجم را اعلام نکرد.

این در حالی است که خبرگزاری ایثارنیوز هشتم مرداد اسامی پنج کشته این حملات را اعلام کرده بود که نفر پنجم محمدامین رستمی جلیلیان بود.

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هم‌زمان، روابط عمومی سپاه استان کرمانشاه نیز با انتشار اطلاعیه‌ای کشته شدن رستمی جلیلیان، از اهالی استان کرمانشاه، را در حملات هفتم مرداد به عراق تایید کرد.

خبرگزاری مهر، وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی، با استناد به این اطلاعیه، او را پنجمین عضو کشته‌شده سپاه پاسداران در این حملات معرفی کرد.

ساعاتی پس از این حملات، برخی رسانه‌های ایران و کانال‌های تلگرامی وابسته به حکومت از کشته شدن چهار عضو سپاه پاسداران خبر داده بودند .

100 % تصاویر پنج عضو کشته‌شده سپاه پاسداران در حملات آمریکا و عربستان سعودی به عراق که «ایثارنیوز» منتشر کرده است.

با این حال، جعفر صفری، سرپرست کنسولگری جمهوری اسلامی در کربلا، در یک مصاحبه ویدیویی این گزارش‌ها را تکذیب کرد و گفت ساختمانی که هدف حمله قرار گرفته، «متروکه و خالی از سکنه» بوده است.

پیش‌تر حشد شعبی، از گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی، اعلام کرده بود دست‌کم ۲۰ نیروی این گروه در حملات مشترک آمریکا و عربستان سعودی کشته و ۳۲ نفر دیگر زخمی شدند.

فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام، نیز این حملات را تایید کرد و اعلام کرد مواضع لجستیکی و تسلیحاتی گروه‌های همسو با جمهوری اسلامی را در شرق عراق هدف قرار داده است.

کاخ سفید در ماه‌های اخیر فشار را بر دولت عراق برای خلع سلاح گروه‌های نیابتی همسو با جمهوری اسلامی افزایش داده است.

علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، ۲۳ تیر در دیدار با دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، در کاخ سفید گفت سلاح باید منحصرا در اختیار دولت عراق باشد و پس از نهم مهر، به هیچ فرد یا گروهی اجازه حمل سلاح خارج از چارچوب دولت داده نخواهد شد.

ترامپ نیز در همان دیدار گفت که جمهوری اسلامی پیش‌تر «قلدر خاورمیانه» محسوب می‌شد، اما اکنون «تا حد زیادی تضعیف شده» و این وضعیت، آزادی عمل بیشتری به دولت عراق داده است.