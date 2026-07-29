گزارش‌های منتشرشده در رسانه‌های اجتماعی حاکی از آن است که طاهره جنگجو، مادر دادخواه جاویدنام رها بهلولی‌پور، به افسردگی شدید دچار شده و حال روحی‌اش به‌شدت نامساعد است.

مریم شکرانی، روزنامه‌نگار ساکن ایران، گزارش داد این مادر دادخواه به‌دلیل فشار روانی و آسیب سنگین ناشی از قتل فرزندش، دست‌کم یک‌بار اقدام به پایان دادن به زندگی خود کرده و نجات یافته است.

رها دانشجوی ۲۳ ساله رشته زبان ایتالیایی در دانشگاه تهران بود که شامگاه ۱۸ دی با شلیک نیروهای حکومتی زخمی شد و یک روز بعد، بر اثر شدت جراحات درگذشت.

فرحنار (عاطفه) روزفرح، مادر جاویدنام سامان ابراهیم‌پور، که در شش ماه گذشته با سوگ فقدان فرزندش و شرایط دشوار روحی دست‌وپنجه نرم می‌کرد، ۲۵ تیر به زندگی خود پایان داد.

پیکر این زن ۳۸ ساله در شهر شفت استان گیلان به خاک سپرده شد.

فرزند او شامگاه ۱۹ دی در ۲۳ سالگی به دست ماموران حکومت در منطقه «دانای علی» شفت کشته شد.

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گزارش‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال حاکی از آن است که بسیاری دیگر از خانواده‌های دادخواه نیز در وضعیت روانی شکننده‌ای به سر می‌برند.

بر اساس این گزارش‌ها، مادر بهبود حسن‌زاده از روز کشته شدن پسرش دیگر روی پای خود نایستاده، از درمان دست کشیده و در بستر بیماری افتاده است.

بهبود، کارشناس ارشد حقوق و پدر دو دختر ۸ و ۱۳ ساله، شامگاه ۱۸ دی در قائمیه کوهچنار، وقتی برای کمک به یک مجروح رفته بود، هدف گلوله نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی قرار گرفت و دو روز بعد جان باخت.

مادر علی‌اصغر حسینی، جوان ۱۸ ساله کشته‌شده در کرمان، بینایی یک چشم خود را تا حد زیادی از دست داده است.

علی‌اصغر ۱۸ دی در میدان آزادی کرمان با اصابت گلوله جنگی به قلب کشته شد.

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فشار امنیتی و شکستن سنگ مزار

سوگ از دست دادن عزیزان تنها دردی نیست که خانواده‌های دادخواه با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

جمهوری اسلامی همواره خانواده‌های کشته‌شدگان را از زمان تحویل پیکر تا دفن، مراسم خاکسپاری و عزاداری و سالگرد تحت فشار امنیتی قرار داده است.

بسیاری از خانواده‌ها گفتند نیروهای امنیتی آن‌ها را با ارعاب و تهدید ناچار کرده‌اند پیکر جاویدنامان را بدون حضور تعداد زیادی از اقوام و دوستان، در سکوت خبری و با پرداخت «حق تیر» دفن کنند.

برخی خانواده‌ها حتی اجازه دفن عزیز خود در آرامستان خانوادگی یا شهر محل زندگی‌شان را نداشتند.

در یک نمونه، جزییات تازه درباره جاویدنام محسن نمازی نشان می‌دهد خانواده او پس از تهدید نهادهای امنیتی ناچار شدند پیکر این جوان ۱۹ ساله را به‌جای تهران، در جلفای آذربایجان شرقی به خاک بسپارند.

مادر محسن پس از انتقال فرزندش به درمانگاه، ساعت‌ها کنار پیکرش ماند، اما ماموران او را از محل بیرون کردند.

محسن شامگاه ۱۸ دی در منطقه ۱۷ تهران با اصابت سه گلوله جنگی کشته شد.

علاوه بر این موارد، بارها سنگ مزار جاویدنامان به دست نیروهای وابسته به حکومت شکسته یا مخدوش شده است.

یکی از آخرین نمونه‌ها مربوط به سنگ مزار طاها نادری است که در آرامستان شهرضای اصفهان تخریب شد.

طاهای ۱۸ ساله شامگاه ۱۸ دی بر اثر اصابت گلوله ماموران جمهوری اسلامی جان خود را از دست داد.

بر اساس گزارش‌ها، سرور سروری، مادر طاها، شاعر و فعال سیاسی، نیز تحت فشار امنیتی از فعالیت منع شده است.

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بی‌تابی مادران و پدران

در کنار این موارد، ده‌ها ویدیو از بی‌تابی و زاری مادران و پدران جاویدنامان در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده که نشان می‌دهد حتی با گذشت چند ماه از کشتار دی، داغ فرزندانشان تازه است.

در یکی از این ویدیوها، مادر امیرحسین شیخ‌بو دیده می‌شود که در ششمین ماهگرد کشته شدن فرزندش، در محل جان باختن او در مشهد حضور یافته است.

او زمین را گلباران و به یاد امیرحسین شمع روشن کرده است.

در این ویدیو مادر امیرحسین در سوگ فرزند جوانش مویه می‌کند.

امیرحسین جوانی ۲۴ ساله بود که شامگاه ۱۸ دی در میدان مادر مشهد در جریان اعتراضات هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد.

در ویدیویی دیگر، مادر امیرحسین نوبخت دیده می‌شود که لباس‌های او را در آغوش گرفته و گریه می‌کند.

امیرحسین جوانی ۲۲ ساله و ساکن باقرشهر بود که شامگاه ۱۸ دی با شلیک گلوله نیروهای حکومتی مجروح شد. خانواده او پیکرش را با آثاری از شکنجه پیدا کردند.

ویدیویی که به‌تازگی منتشر شده، نشان می‌دهد پدر و مادر سالخورده مجید پوررستمی با شنیدن اسم پسرشان از شبکه ایران‌اینترنشنال اشک می‌ریزند و بی‌تابی می‌کنند.

مجید ۴۵ ساله شامگاه ۱۸ دی در قرچک با شلیک نیروهای حکومتی کشته شد.

همچنین بر اساس تصویری که اخیرا در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده، مادر پویا قشقایی در مزار خالی او و پیش از دفنش خوابیده است.

پویا قشقایی ۳۰ ساله شامگاه ۱۹ دی در شهرضا با شلیک گلوله جنگی سرکوبگران کشته شد.