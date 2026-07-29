به‌نوشته این روزنامه اکنون و پس از تازه‌ترین حمله موشکی سپاه، ترامپ باید تصمیم بگیرد که آیا عملیات رزمی گسترده را از سر بگیرد یا نه.

به‌نوشته وال‌استریت ژورنال برد کوپر اغلب زیر سایه دن کین، رییس ستاد مشترک ارتش، و پیت هگست،‌ وزیر جنگ، قرار گرفته است؛ دو مقامی که به‌طور منظم در دفتر بیضی‌شکل به ترامپ گزارش می‌دهند و نقش بسیار پررنگ‌تری در بحث‌های کاخ سفید درباره جنگ داشته‌اند.

این روزنامه به‌نقل از منابع خود نوشت با این حال این کوپر است که گزینه‌ای برای اجرای یک کارزار هوایی سنگین علیه جمهوری اسلامی آماده کرده است.

به‌نوشته وال‌استریت ژورنال اکنون، پس از آنکه ترامپ در پی حمله موشکی غافلگیرانه جمهوری اسلامی در بامداد چهارشنبه وعده واکنش داده است، رییس‌جمهوری باید تصمیم بگیرد تا چه اندازه پیش برود.

او می‌تواند حتی با وجود هشدارهایی مبنی بر اینکه ذخایر مهمات پدافند هوایی آمریکا رو به کاهش است، با گزینه کوپر برای اجرای ۱۰ تا ۱۴ روز حملات هوایی فشرده موافقت کند؛ حملاتی که با هدف فلج کردن توان موشکی جمهوری اسلامی طراحی شده‌اند. یا ممکن است حمله‌ای نظامی با دامنه محدودتر را انتخاب کند، با این امید که همچنان بتوان مسیر دیپلماسی را دنبال کرد.

به‌نوشته وال‌استریت ژورنال منتقدان در کنگره می‌گویند هرگونه کارزار هوایی جدید می‌تواند دولت را عمیق‌تر در جنگ فرو ببرد. ترامپ طی هفته‌ها میان دیپلماسی منقطع و تهدیدهای آکنده از الفاظ رکیک برای بازگشت به عملیات رزمی گسترده‌ای که در آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران دیده شد، در نوسان بوده است.

یک مقام ارشد دولت چهارشنبه گفت ترامپ «در حال‌وهوای تشدید تنش» قرار دارد، اما هنوز درباره «عمق این واکنش» در حال تصمیم‌گیری است.

به‌گفته افرادی که با دیدگاه کوپر آشنا هستند، منطق پشت گزینه حداکثری او این است که آمریکا باید از حملات تلافی‌جویانه محدود و موردی فراتر برود؛ حملاتی که در بازداشتن تهران از تهدید کشتی‌ها در تنگه هرمز و شلیک موشک به سوی نیروهای آمریکایی در منطقه تاثیر چندانی نداشته‌اند. بر اساس این طرح، واشنگتن باید جنگ را به‌شدت تشدید کند.

کوپر گفته است اگر آمریکا می‌خواهد اقدام نظامی موثر باشد، باید حملات هوایی خود را افزایش دهد و با وارد کردن ضربه‌ای جدی به تهدید موشکی جمهوری اسلامی، برای شکستن بن‌بست تلاش کند.

این رویکرد «با تمام توان وارد شو»، که یکی از چندین گزینه طراحی‌شده از سوی اوست، نیاز آمریکا به استفاده از مهمات دفاعی را کاهش خواهد داد، زیرا جمهوری اسلامی توان کمتری برای حمله خواهد داشت.

وال‌استریت ژورنال به‌نقل از این افراد افزود کین که محتاط‌تر توصیف می‌شود، اغلب کاخ سفید را نسبت به «پیامدهای مرتبه دوم و سوم» گزینه‌های نظامی آگاه می‌کند.

او نگرانی‌هایی درباره کاهش ذخیره موشک‌های رهگیر پدافند هوایی آمریکا مطرح کرده است؛ مهماتی که برای دفاع از پایگاه‌ها و متحدان آمریکا در دیگر نقاط جهان و همچنین مقابله با حملات موشکی جمهوری اسلامی ضروری هستند.

به‌گفته این افراد، کین معتقد است پایین بودن سطح ذخایر مانع ازسرگیری عملیات رزمی گسترده علیه جمهوری اسلامی نمی‌شود، اما خطرات آن را افزایش می‌دهد.

سخنگویان کین و کوپر از اظهارنظر درباره رایزنی‌های داخلی خودداری کردند.

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، چهارشنبه یک روز پس از دیدار با ترامپ، با هگست ملاقات کرد.

مقام‌ها گفته‌اند اگر دولت ترامپ تصمیم بگیرد به عملیات رزمی گسترده بازگردد، ممکن است نیروهای اسرائیلی نیز در یک حمله بزرگ احتمالی آمریکا مشارکت داشته باشند.

ترامپ چهارشنبه نشان داد که از هم‌اکنون برای ازسرگیری حملات مصمم است، هرچند جزئیات را مشخص نکرد و راه مذاکره را نیز باز گذاشت.

ترامپ به فاکس‌نیوز گفت: «حسابی پدرشان را درمی‌آوریم.»

او افزود: «ضربات سختی به آنها وارد خواهیم کرد.»

ترامپ ادامه داد: «اجازه می‌دهیم همچنان به گفت‌وگو ادامه دهند.»

ماموریت کوپر، به‌عنوان فرمانده ارشد نیروهای آمریکایی در خاورمیانه، هدایت جنگ با جمهوری اسلامی و حفاظت از منافع امنیتی آمریکا در منطقه بوده است.

وظیفه کین این است که تصویر جهانی را نیز در نظر بگیرد؛ از جمله تهدیدهای چین، کره شمالی و روسیه که آنها هم بر منابع نظامی آمریکا فشار وارد می‌کنند.

به‌نوشته وال‌استریت ژورنال کوپر مدت‌ها با یک نقطه‌ضعف بوروکراتیک روبه‌رو بوده است: برخلاف کین، دسترسی آسانی به دفتر بیضی‌شکل ندارد. بخش عمده گزارش‌هایی که ترامپ درباره جنگ دریافت کرده، از سوی کین و هگست ارائه شده است. کوپر از زمان آغاز جنگ تنها چند بار حضوری به رییس‌جمهوری گزارش داده و ترامپ و این فرمانده نیز فقط گاه‌به‌گاه تلفنی گفت‌وگو کرده‌اند. آخرین دیدار حضوری کوپر با ترامپ، نشست هفته گذشته در ایرفورس وان بود.

شان پارنل، سخنگوی ارشد پنتاگون، در بیانیه‌ای گفت: «وزیر هگست، دریاسالار کوپر فرمانده سنتکام و ژنرال کین رییس ستاد مشترک، کاملا همسو هستند و در ماموریت، راهبرد و عزم خود درباره عملیات برون‌مرزی مرتبط با ایران وحدت دارند.»

او افزود: «وزارت جنگ کاملا آماده و مهیای اقدام است و می‌تواند دستورات رییس‌جمهوری را در هر لحظه اجرا کند.»

کوپر مدت‌ها بر این باور بوده است که اگر زمان کافی در اختیار داشته باشد، نیروی نظامی می‌تواند ضربه‌ای سنگین به جمهوری اسلامی وارد کند؛ حتی در شرایطی که برخی کارشناسان نظامی استدلال می‌کنند قدرت هوایی به‌تنهایی هرگز جنگی را نبرده است.

زمانی که ترامپ در اوایل اسفند در حال بررسی آغاز جنگ بود، کوپر برآورد کرده بود برای تکمیل عملیات ممکن است به شش هفته یا بیشتر زمان نیاز داشته باشد. اما زمان کمتری در اختیارش قرار گرفت.

کارزار هوایی مشترک آمریکا و اسرائیل روز ۹ اسفند آغاز شد، با این حال، تا فروردین ماه، رییس‌جمهوری دیگر بی‌تاب شده بود.

جمهوری اسلامی تنگه هرمز را بسته و مین‌گذاری دریایی در این آبراه راهبردی را آغاز کرده بود. افزایش شدید قیمت نفت اقتصاد جهانی را متلاطم کرد و آمریکا را واداشت برای کاهش قیمت‌ها از ذخایر نفتی خود استفاده کند.

وال‌استریت ژورنال به‌نقل از فردی که با دیدگاه کوپر آشناست، او در ۱۱ فروردین محاسبه کرد که برای تکمیل ماموریت هنوز به حدود ۲۰ روز دیگر نیاز دارد.

اما در ۱۴ فروردین، یک جنگنده اف-۱۵ئی آمریکا بر فراز جنوب غربی ایران سرنگون شد و ماموریتی پرخطر برای نجات دو خدمه آن آغاز شد.

به‌نوشته وال‌استریت ژورنال، هرچند هر دو خلبان نجات یافتند، این حادثه در تصمیم ترامپ برای نهایی کردن توافق آتش‌بس تنها چند روز بعد نقش داشت.

هگست اندکی پس از اعلام آتش‌بس در یک نشست خبری مدعی شد برنامه موشکی جمهوری اسلامی «از نظر عملیاتی نابود شده» و پرتابگرها و موشک‌های آن «به‌شدت کاهش یافته و متلاشی شده‌اند».

اما بر اساس ارزیابی اطلاعاتی آمریکا، نیروی موشکی جمهوری اسلامی به‌طور کامل نابود نشده بود.

ترامپ در مصاحبه‌ای در اوایل ژوئن با شبکه ان‌بی‌سی گفت ایران ممکن است حدود ۲۱ تا ۲۲ درصد از موشک‌های خود را در اختیار داشته باشد.

به‌نوشته وال‌استریت ژورنال برخی تحلیلگران برآورد می‌کردند این میزان بیشتر باشد.

در حالی که کین کاخ سفید را از محدود بودن شمار موشک‌های رهگیر پدافند هوایی در ذخایر آمریکا مطلع کرده بود، استدلال کوپر این بود که حملات هوایی قدرتمند می‌تواند توان موشکی جمهوری اسلامی و قابلیت آن برای تلافی را به‌شدت کاهش دهد.

بر اساس رویکرد کین، سامانه‌های پدافند هوایی آمریکا می‌توانند در منطقه بازآرایی شوند تا دفاع از نقاط کلیدی تقویت شود.

وال‌استریت ژورنال به‌نقل از افراد آگاه نوشت که کوپر در تدوین گزینه‌های مربوط به یک کارزار هوایی فشرده از حمایت هگست برخوردار بوده است.