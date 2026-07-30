این خبرگزاری پنج‌شنبه هشتم مرداد به نقل از منابع آگاه نوشت افزایش نارضایتی کشورهای عربی از وضعیت کنونی، زمینه‌ساز درخواست آن‌ها از چین برای ایفای نقشی پررنگ‌تر شده است.

اگرچه جنگ اخیر به حکومت ایران، به‌عنوان رقیب بسیاری از دولت‌های عربی منطقه، آسیب وارد کرده، اما هم‌زمان صادرات حیاتی انرژی این کشورها را نیز با اختلال روبه‌رو ساخته و آن‌ها را بیش از گذشته در معرض تهدیدهای جمهوری اسلامی و گروه‌های هم‌پیمانش قرار داده است.

سه منبع منطقه‌ای به رویترز گفتند تهدیدهای جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی آن علیه کشتیرانی در باب‌المندب و تنگه هرمز ، کشورهای عربی را به این جمع‌بندی رسانده که چین به‌دلیل روابط اقتصادی گسترده‌اش با تهران، می‌تواند در کاهش تنش‌ها نقش موثرتری ایفا کند.

این منابع معتقدند تحولات اخیر محدودیت‌های ایالات متحده در مدیریت بحران‌های منطقه‌ای را آشکار کرده است.

وانگ یی، وزیر امور خارجه چین، در هفته‌های گذشته با انجام ده‌ها تماس تلفنی و دیدار دیپلماتیک با مقام‌های کشورهای مختلف، تلاش‌های پکن برای برقراری آتش‌بس در جنگ ایران را پیگیری کرده است.

ژای جون، فرستاده ویژه پکن در امور خاورمیانه، نیز با مقام‌های جمهوری اسلامی و کشورهای عربی درباره راه‌های کاهش تنش گفت‌وگو کرده است.

وزارت امور خارجه چین در پاسخ به پرسش رویترز اعلام کرد پکن ارتباط نزدیک خود را با همه طرف‌های درگیر حفظ کرده و همواره برای توقف درگیری‌ها و پیشبرد روند صلح کوشیده است.

چین به‌عنوان بزرگ‌ترین شریک تجاری جمهوری اسلامی و یکی از مهم‌ترین خریداران نفت کشورهای خلیج فارس، از موقعیتی برخوردار است که هم ظرفیت میانجی‌گری برای آن ایجاد می‌کند و هم ملاحظات و حساسیت‌هایی به همراه دارد.

یکی از منابع خلیج فارس به رویترز گفت روابط کشورهای عربی با چین بر پایه احترام متقابل و همکاری اقتصادی استوار است و به همین دلیل، گفت‌وگوها معمولا به دور از فضای رسانه‌ای و در سکوت دیپلماتیک انجام می‌شود.

به گفته این منبع، دولت‌های عربی امیدوارند چین بتواند جمهوری اسلامی را به سمت راه‌حلی مبتنی بر مذاکره سوق دهد، هرچند پکن معمولا «محتاطانه و کند» عمل می‌کند.

رویترز افزود کشورهای منطقه آگاهند که ادامه جنگ می‌تواند به سود چین نیز تمام شود، زیرا فشار بیشتری بر ایالات متحده وارد می‌آورد.

سایه تقابل چین و آمریکا بر توان میانجی‌گری پکن

چین از زمان برگزاری نشست مشترک با شورای همکاری خلیج فارس در سال ۲۰۲۲، روابط اقتصادی خود را با شش عضو این شورا شامل بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی، به‌طور چشمگیری گسترش داده است.

به نوشته رویترز، قرار است نشست بعدی دو طرف در سال جاری در ریاض برگزار شود، هرچند هنوز به‌طور رسمی تایید نشده است.

با وجود این روابط نزدیک، پکن تاکنون از محکوم کردن علنی تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه کشتیرانی در منطقه خودداری کرده؛ موضوعی که به گفته ناظران، تردیدهایی را درباره آمادگی چین برای تضمین امنیت خلیج فارس و مسیرهای صادرات انرژی به وجود آورده است.

یکی دیگر از منابع منطقه‌ای به رویترز گفت: «چینی‌ها می‌کوشند نقش پررنگ‌تری داشته باشند و بیش از این کمک کنند، اما میزان نفوذ آن‌ها کمتر از چیزی بوده که تصور می‌کردیم. هنوز مشخص نیست این موضوع ناشی از کمبود اراده سیاسی است یا محدودیت توانایی.»

او افزود هر زمان ایالات متحده به‌طور مستقیم وارد بحران می‌شود، رقابت راهبردی میان واشینگتن و پکن بر سایر ملاحظات سایه می‌اندازد و محاسبات چین را پیچیده‌تر می‌کند.

هنری توگندهات، پژوهشگر مسائل چین در موسسه واشینگتن، نیز به رویترز گفت اولویت اصلی پکن حفظ روابط با همه بازیگران منطقه است و رهبران چین تمایلی ندارند با جانبداری آشکار از هیچ طرفی، هزینه دیپلماتیک بپردازند.

به گفته او، پس از ورود مستقیم آمریکا به جنگ، محاسبات چین دیگر تنها به خاورمیانه محدود نماند و رقابت گسترده‌تر این کشور با واشینگتن نیز به بخشی از معادله تبدیل شد.

انتظار می‌رود شی جین‌پینگ، رییس‌جمهوری چین، مهرماه برای دیدار با دونالد ترامپ، همتای آمریکایی خود، به ایالات متحده سفر کند.

وزارت امور خارجه چین اعلام کرد شی طرحی چهار ماده‌ای برای حفظ صلح و ثبات در خاورمیانه ارائه کرده که بر توسعه، امنیت و همکاری میان کشورهای منطقه تاکید دارد.

تلاش برای حفظ توازن میان همه طرف‌ها

رویترز نوشت چین طی سال‌های اخیر با اتکا به روابط اقتصادی، حضور دیپلماتیک خود را در خاورمیانه گسترش داده است.

یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این رویکرد، میانجی‌گری برای ازسرگیری روابط دیپلماتیک میان جمهوری اسلامی و عربستان سعودی در سال ۲۰۲۳ بود؛ توافقی که اکنون با تشدید تنش‌های منطقه‌ای با آزمونی دشوار روبه‌رو شده است.

سه منبع پاکستانی هفته گذشته به رویترز گفتند پکن در تلاش است اسلام‌آباد را به میانجی‌گری میان واشینگتن و تهران برای ازسرگیری مذاکرات صلح ترغیب کند.

شش منبع آگاه نیز این هفته خبر دادند مقام‌های چینی به‌طور مستقیم با حوثی‌های یمن گفت‌وگو کرده‌اند تا نفتکش‌های چینی بتوانند از جنوب دریای سرخ عبور کنند؛ آن هم پس از آنکه این گروه نیابتی جمهوری اسلامی اعلام کرد مانع دسترسی کشتی‌ها به بنادر عربستان سعودی خواهد شد.

آنا بورشفسکایا، پژوهشگر ارشد موسسه واشینگتن، معتقد است تنها نتیجه ملموس تلاش‌های دیپلماتیک چین تاکنون توافق‌های دوجانبه‌ای بوده که امنیت کشتی‌های مرتبط با این کشور را تامین کرده است.

او ادامه داد: «فراتر از این، دشوار است بتوان دید چین چه دستاورد دیگری داشته یا اساسا تا چه اندازه مایل بوده به نتایجی فراتر دست یابد.»

به گفته این پژوهشگر، جنگ اخیر این فرصت را برای پکن فراهم کرده است که ضمن حفاظت از منافع خود، از افزایش قیمت انرژی برای تشدید فشار افکار عمومی بر آمریکا و اروپا نیز بهره ببرد.

این در حالی است که چین از تخفیف‌های قابل‌توجه در خرید نفت ایران که تحت تحریم‌های بین‌المللی قرار دارد، سود برده است.

رویترز نوشت پکن در سال‌های گذشته حمایت خود از جمهوری اسلامی را از طریق تامین قطعات دومنظوره، تجهیزات مرتبط با تراشه‌های الکترونیکی و سامانه‌های ناوبری ماهواره‌ای افزایش داده، اما از زمان آغاز جنگ، به‌طور آشکار کمک نظامی در اختیار تهران قرار نداده است.

چین همواره گزارش‌ها درباره ارسال تجهیزات مرتبط با تراشه‌ها، ارائه اطلاعات امنیتی یا تحویل سامانه‌های دفاعی به جمهوری اسلامی را رد کرده و گفته موضع پکن «شفاف و صریح» بوده و «هرگز بر آتش بحران ندمیده است».

به باور تحلیلگران، رویکرد چین در قبال بحران کنونی ادامه همان راهبرد دیرینه این کشور است؛ رویکردی که بر پرهیز از پذیرش تعهدات امنیتی گسترده در مناطق دور از حوزه منافع اصلی پکن استوار است.

آن‌ها می‌گویند برخلاف ایالات متحده که شبکه ائتلاف‌هایش بر پایه تعهدات دفاعی متقابل شکل گرفته، چین ترجیح می‌دهد نفوذ خود را از مسیر تجارت، سرمایه‌گذاری و فروش تسلیحات گسترش دهد و حضور نظامی مستقیم را تا حد امکان به مناطق پیرامونی خود محدود نگه دارد.