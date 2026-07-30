در پی آتشسوزیهای گسترده در چندین کشور اروپایی، هزاران نفر خانههایشان را ترک کردند
آتشسوزیهای گسترده از یونان تا اسپانیا، پرتغال، ترکیه و فرانسه، هزاران نفر را وادار به ترک خانههایشان کرده است. سه آتشنشان در یونان جان باختند و باد و گرمای شدید، عملیات مهار شعلهها را دشوارتر کرده است.
جزیره کرت یونان پنجشنبه هشتم مرداد با یکی از شدیدترین آتشسوزیهای فعال اروپا روبهروست.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، حدود هشت هزار نفر شبانه از مناطق اطراف روستای گردشگری آگیا گالینی در استان رتیمنو تخلیه شدند.
طول جبهه آتش در غرب کرت از ۱۵ کیلومتر فراتر رفته و شعلهها، خانهها، زمینهای کشاورزی، تاسیسات و تعدادی از دامها را از بین بردهاند.
مقامهای محلی گفتند تا زمانی که حریق مهار نشود، نمیتوان برآورد دقیقی از خسارتها ارائه کرد.
ماریا لیونی، معاون استاندار رتیمنو، هفتم مرداد را «روزی تاریک» توصیف کرد.
به گفته او، سرعت تندبادها در برخی نقاط به ۱۲۵ کیلومتر در ساعت رسید و تغییر مداوم جهت باد، به گسترش آتش کمک کرد.
باد شدید پرواز هواپیماهای آتشنشان و آبگیری آنها از دریا را نیز مختل کرده است.
سازمان آتشنشانی یونان اعلام کرد ۲۲۴ آتشنشان، ۵۳ خودرو، ۱۱ واحد تخصصی و دو هواپیما برای مقابله با حریق رتیمنو، اختصاص یافتهاند.
سه آتشنشان در یونان جان باختند دو آتشنشان در یک جاده کوهستانی نزدیک روستای کریا وریسی گرفتار شعلهها شدند و جان باختند. سازمان آتشنشانی یونان آنها را امانوئل استراتیداکیس ۵۸ ساله و پانتلیس دیامانتاکیس ۲۵ ساله، معرفی کرد.
آتشنشان دیگری نیز هنگام مقابله با حریقی جداگانه در نزدیکی شهر بندری گیتیون در شبهجزیره پلوپونز از حال رفت و جان باخت.
مقامهای محلی گفتند آتش در رتیمنو عمدتا جنگلها و زمینهای کشاورزی را میسوزاند و مناطق مسکونی فعلا با خطر فوری روبهرو نیستند. با این حال، برای شماری از ساکنان و گردشگران تخلیهشده، پناهگاههای موقت در نظر گرفته شده است.
ماه ژوئیه از شلوغترین ماههای گردشگری کرت است و هر سال میلیونها مسافر به این جزیره میروند.
بازداشت دو مظنون به آتشافروزی در فرانسه در فرانسه، دو نفر به ظن آتشافروزی عمدی در ارتباط با حریقهای اطراف بوردو بازداشت شدهاند.
مقامهای محلی گفتند آتشسوزی منطقه ژیروند پس از سوزاندن حدود ۴۲ هزار هکتار، برای سومین روز متوالی گسترش نیافته است.
این آتشسوزی بزرگترین حریق ثبتشده در فرانسه از سال ۱۹۴۹ تاکنون توصیف شده است که کاهش دما و احتمال بارندگی، امیدها را به مهار آن، افزایش داده است.
با این حال، در منطقه وار در ساحل مدیترانه، میان مارسی و نیس، حریقی تازه بیش از ۶۰۰ نفر را وادار به ترک محل زندگی خود کرد.
چند منطقه جنوب شرق فرانسه نیز در وضعیت هشدار نارنجی موج گرما قرار گرفتهاند.
بر اساس آمار سامانه اطلاعات آتشسوزی جنگلهای اروپا، از ابتدای سال تاکنون حدود ۹۲ هزار هکتار در فرانسه، بالاترین میزان ثبتشده در دو دهه گذشته، سوخته است.
بازگشت ساکنان مادرید به خانههای سوخته
اسپانیا آخرین دستورهای تخلیه در استان آویلا و دو شهر اطراف مادرید را لغو کرده است.
برخی ساکنان خانههای خود را سالم یافتهاند، اما گروهی دیگر پس از بازگشت تنها با بقایای سوخته روبهرو شدهاند.
آتشسوزی آویلا طی یک هفته بیش از ۴۳ هزار هکتار را سوزانده است و از آن بهعنوان بزرگترین آتشسوزی ثبتشده در تاریخ اسپانیا یاد میشود.
پدرو سانچز، نخستوزیر اسپانیا، ساعتهای پیش رو را برای خاموش کردن کامل شعلههای باقیمانده «تعیینکننده» دانست.
همزمان، حدود ۶۰۰ نفر بهدلیل وقوع آتشسوزی در زامورا، نزدیک مرز پرتغال، تخلیه شدهاند.
در پرتغال نیز پنج نفر بر اثر حریق شهر والپاسوس در شرق این کشور زخمی شدند.
طبق آمار سامانه اروپایی، از آغاز سال میلادی تا پایان ژوئیه، حدود ۲۰۷ هزار هکتار در اسپانیا سوخته است؛ رقمی که یکی از بالاترین میزانهای ثبتشده برای هفت ماه نخست سال به شمار میرود.
ترکیه بیشتر آتشسوزیها را مهار کرد
در ترکیه، آتشسوزیهای اطراف مناطق گردشگری جنوب کشور به تخلیه صدها نفر منجر شده است.
ابراهیم یوماکلی، وزیر کشاورزی ترکیه، گفت نیروهای امدادی با ۱۱۵ حریق مقابله کردهاند که ۱۱۰ مورد آنها بهطور کامل تحت کنترل درآمده است.
به گفته او، ۶۹ مورد از حریقهای روز گذشته در خارج از مناطق جنگلی آغاز شده بودند.
اروپا دو برابر میانگین جهانی گرم میشود
دانشمندان موجهای پیدرپی گرما و خشکسالی شدید اروپا را با تغییرات اقلیمی ناشی از فعالیت انسان مرتبط میدانند. گرمای شدید، پوشش گیاهی رشدکرده در ماههای پرباران را خشک و آن را به سوختی آماده برای آتش تبدیل کرده است.
سرویس تغییرات اقلیمی کوپرنیک اعلام کرد اروپا سریعتر از هر قاره دیگری گرم میشود و سرعت افزایش دما در آن تقریبا دو برابر میانگین جهانی است.
پیامد این روند، افزایش موجهای گرمای تابستانی، فشار بیشتر بر منابع آب و وقوع آتشسوزیهای گستردهتر و شدیدتر است.
قاچاق انسان یکی از پرسودترین و پنهانترین اشکال استثمار در جهان است. میلیونها نفر، از کودکان و مهاجران تا زنان و کارگران، در چرخهای از فریب، خشونت و اجبار گرفتارند؛ چرخهای که حتی پس از آزادی نیز آثار جسمی، روانی و اجتماعی آن ادامه پیدا میکند.
پیشنهاد کاری جذابی به نظر میرسد: حقوق مناسب، بلیت هواپیما، محل اقامت و شغلی در حوزه بازاریابی، خدمات مشتریان یا فناوری. اما فرد پس از رسیدن به مقصد با واقعیت دیگری روبهرو میشود؛ گذرنامهاش را میگیرند، تلفن همراهش را ضبط میکنند، درها قفل میشود و او باید روزانه دهها غریبه را در شبکههای اجتماعی فریب دهد. نرسیدن به سهمیه تعیین شده، کتک، شوک الکتریکی، گرسنگی، حبس یا فروختهشدن به گروهی دیگر را در پی دارد.
این تصویر، محور کارزار سازمان ملل برای روز جهانی مقابله با قاچاق انسان در ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۶ (هشتم مرداد ۱۴۰۵) است.
شعار امسال، «گرفتار پشت کلاهبرداری»، بر یکی از سریعترین اشکال رو به گسترش قاچاق انسان تمرکز دارد: افرادی که با وعده کار فریب میخورند و سپس در مراکز کلاهبرداری آنلاین مجبور میشوند از دیگران پول بدزدند.
قاچاق انسان دقیقا چیست؟
در تعریف حقوقی سازمان ملل، قاچاق انسان از سه بخش تشکیل میشود: اقدامی مانند جذب، انتقال، جابهجایی، پناه دادن یا تحویل گرفتن یک فرد؛ استفاده از ابزارهایی مانند زور، تهدید، ربایش، فریب، سوءاستفاده از قدرت یا سوءاستفاده از موقعیت آسیبپذیر؛ و سرانجام: استثمار.
استثمار میتواند بهرهکشی جنسی، کار یا خدمات اجباری، بردگی، بیگاری، بندگی خانگی یا برداشتن اعضای بدن باشد.
هنگامی که پای زور، فریب یا سوءاستفاده در میان باشد، رضایت اولیه قربانی اعتبار حقوقی ندارد. درباره کودکان زیر ۱۸ سال، اثبات زور یا فریب هم ضروری نیست؛ جذب یا جابهجایی کودک با هدف استثمار، خود قاچاق محسوب میشود.
قاچاق انسان الزاما با ربودهشدن در خیابان یا عبور مخفیانه از مرز آغاز نمیشود. قربانی ممکن است با پای خودش وارد یک خانه، رستوران، مزرعه، کشتی ماهیگیری، کارگاه، کارخانه یا دفتر شود و بعد امکان خروج را از دست بدهد.
همچنین قاچاق میتواند درون مرزهای یک کشور رخ دهد.
انسانها برای چه چیزهایی قاچاق میشوند؟
بهرهکشی جنسی یکی از شناختهشدهترین اشکال قاچاق است. قربانیان با خشونت، تهدید، بدهی، اعتیاد اجباری، تهدید خانواده یا انتشار تصاویر خصوصی وادار به تنفروشی، تولید محتوای جنسی یا ارائه خدمات جنسی میشوند.
کار اجباری دامنه بسیار گستردهتری هم دارد: کار در ساختمانسازی، کشاورزی، کارخانهها، معادن، رستورانها، خدمات نظافت، ماهیگیری، تولید پوشاک و کار خانگی.
سازمان بینالمللی کار میگوید کارگران مهاجر سه برابر دیگر کارگران در معرض خطر کار اجباری قرار دارند.
بندگی خانگی معمولا پشت درهای بسته باقی میماند. فرد در خانهای برای افراد ساکن آن خانه کار میکند، ساعات کارش نامحدود است، امکان ارتباط با بیرون ندارد و گاه همزمان با خشونت جسمی و جنسی روبهروست.
ازدواج اجباری نیز میتواند با قاچاق ارتباط پیدا کند؛ بهویژه هنگامی که فرد فروخته یا منتقل میشود و در قالب ازدواج، در معرض بندگی خانگی، استثمار جنسی یا کار اجباری قرار میگیرد.
برآورد مشترک سازمان بینالمللی کار، سازمان بینالمللی مهاجرت و بنیاد «واک فری» نشان میدهد در سال ۲۰۲۱ حدود ۲۲ میلیون نفر در جهان در ازدواج اجباری زندگی میکردند. این عدد معادل آمار قاچاق انسان نیست، اما گستردگی یکی از مهمترین حوزههای همپوشان با آن را نشان میدهد.
برداشت اعضای بدن از اشکال کمتر شناساییشده قاچاق انسان است. افراد فقیر، بدهکار، مهاجر یا آواره ممکن است با وعده پول فریب بخورند، به فروش عضو وادار شوند یا بدون رضایت آگاهانه، زیر عمل جراحی قرار بگیرند.
قاچاق برای ارتکاب جرم نیز در روزگار ما بهسرعت گسترش یافته است. قربانیان را به گدایی اجباری، سرقت، جابهجایی مواد مخدر، کلاهبرداری مالی یا جرایم اینترنتی وادار میکنند.
سهم این نوع استثمار در میان قربانیان شناساییشده جهان، از یک درصد در سال ۲۰۱۶ به هشت درصد در سال ۲۰۲۲ رسیده است.
چند نفر قربانیاند؟
پاسخ دقیقی برای این پرسش که شمار قربانیان قاچاق انسان چقدر است، وجود ندارد. قاچاق انسان جرمی پنهان است و آمارهای جهانی معمولا تنها افرادی را ثبت میکنند که پلیس، دستگاه قضایی یا نهادهای حمایتی موفق به شناسایی آنان شدهاند.
تازهترین گزارش جامع جهانی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل، اطلاعات ۱۵۶ کشور را بررسی کرده است.
بر اساس این گزارش، تعداد قربانیان شناساییشده در سال ۲۰۲۲ نسبت به سال ۲۰۱۹ حدود ۲۵ درصد افزایش یافته و شناسایی قربانیان قاچاق برای کار اجباری در همین فاصله ۴۷ درصد بیشتر شده است.
میان سالهای ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۳، مقامهای ملی در سراسر جهان ۲۰۲ هزار و ۴۷۸ قربانی قاچاق را شناسایی کردند که ۳۸ درصدشان کودک بودند.
تعداد کودکان شناساییشده در سال ۲۰۲۲ نسبت به سال ۲۰۱۹ حدود ۳۱ درصد افزایش داشت و افزایش در میان دختران به ۳۸ درصد رسید.
زنان و دختران در سال ۲۰۲۲ حدود ۶۱ درصد قربانیان شناساییشده را تشکیل میدادند. ۶۰ درصد دختران قربانی برای بهرهکشی جنسی قاچاق شده بودند. در میان پسران، ۴۵ درصد برای کار اجباری و ۴۷ درصد برای اهداف دیگری مانند ارتکاب جرم و گدایی اجباری استثمار شده بودند.
این ارقام جغرافیای جنسیتی قاچاق را نیز آشکار میکنند: دختران و زنان بیشتر در معرض بهرهکشی جنسی قرار میگیرند، در حالی که مردان و پسران در آمار کار اجباری، جرایم تحمیلی و برخی مشاغل پرخطر حضور بیشتری دارند.
قاچاق انسان چقدر پول میسازد؟
هیچ رقم معتبر و واحدی برای درآمد تمام اشکال قاچاق انسان وجود ندارد. تازهترین برآورد استاندارد جهانی به سود حاصل از کار اجباری در اقتصاد خصوصی مربوط است؛ حوزهای که بخش بزرگی از قاچاق برای استثمار کاری و جنسی را دربرمیگیرد، اما همه پروندههای قاچاق انسان را شامل نمیشود.
سازمان بینالمللی کار در سال ۲۰۲۴ برآورد کرد که کار اجباری در اقتصاد خصوصی سالانه ۲۳۶ میلیارد دلار سود غیرقانونی ایجاد میکند. سود متوسط برای استثمارکنندگان به حدود ۱۰ هزار دلار به ازای هر قربانی در سال میرسد.
بهرهکشی جنسی۷۳ درصد این سود را تولید میکند، که این رقم معادل ۲۷ درصد قربانیان کار اجباری خصوصی است. سود سالانه به ازای هر قربانی بهرهکشی جنسی حدود ۲۷ هزار و ۲۵۲ دلار برآورد شده؛ رقمی بیش از هفت برابر سود حاصل از دیگر اشکال کار اجباری خصوصی.
این فاصله توضیح میدهد چرا بدن زنان و دختران همچنان یکی از پرسودترین اهداف شبکههای قاچاق است.
قاچاق و کار اجباری را نمیتوان پدیدهای محدود به کشورهای فقیر دانست. بیش از نیمی از موارد کار اجباری در کشورهای پردرآمد یا با درآمد متوسط رو به بالا رخ میدهد.
کجاها رایجتر است؟
تقریبا همه کشورهای جهان به شکلی با قاچاق انسان درگیرند؛ بهعنوان محل جذب قربانی، مسیر انتقال یا مقصد استثمار.
آسیا و اقیانوس آرام با حدود ۱۵ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر بالاترین رقم را در تعداد مطلق قربانیان کار اجباری دارد. با در نظر گرفتن جمعیت، بالاترین میزان در کشورهای عربی ثبت شده است: ۵.۳ قربانی به ازای هر هزار نفر.
اروپا و آسیای مرکزی با ۴.۴ نفر در هر هزار نفر در جایگاه بعدی قرار دارند.
در آفریقا کودکان ۶۱ درصد قربانیان شناساییشده در سال ۲۰۲۲ را تشکیل میدهند و ۶۵ درصد کل این قربانیان برای کار اجباری قاچاق شدهاند.
جنگ، آوارگی، فقر، بلایای اقلیمی و ضعف نظامهای حمایتی، خطر استثمار کودکان و خانوادههای آواره را افزایش میدهد.
مراکز کلاهبرداری، چهره تازه قاچاق انسان
یکی از تکاندهندهترین تحولات سالهای اخیر در جنوب شرقی آسیا رخ داده است.
دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل در ژوئیه ۲۰۲۶ اعلام کرده بیش از ۳۰۰ هزار نفر در مراکز کلاهبرداری این منطقه گرفتارند. بسیاری از آنان تحصیلکرده، مسلط به زبانهای خارجی و دارای مهارت دیجیتال هستند؛ همان تواناییهایی که شبکههای جنایی برای اجرای کلاهبرداریهای عاشقانه، سرمایهگذاری جعلی، ارز دیجیتال و قمار آنلاین، نیاز دارند.
قربانیان با آگهیهای شغلی ساختگی جذب میشوند. حقوق ماهانه هزار تا هزار و ۵۰۰ دلار، مسکن رایگان و هزینه سفر به ایشان وعده داده میشود اما پس از ورود، مدارکشان ضبط میشود، زیر نظارت دائمی قرار میگیرند و باید برای فریب مردم در سراسر جهان سهمیه روزانه پر کنند.
خانوادهها گاه برای آزادی آنان با درخواست باج سه هزار تا ۳۰ هزار دلاری روبهرو میشوند.
عواقبی که با آزادی پایان نمییابد
قربانیان ممکن است با جراحت، درد مزمن، سوءتغذیه، محرومیت از خواب، بیماریهای عفونی، خشونت جنسی، بارداری ناخواسته و آسیبهای جنسی و باروری روبهرو باشند.
پیامدهای روانی معمولا ماندگارترند. اختلال استرس پس از سانحه، افسردگی، اضطراب، احساس شرم، حملات هراس، اختلال خواب، بیاعتمادی، خودآزاری و افکار خودکشی در میان بازماندگان گزارش شده است.
سازمان بهداشت جهانی، مشکلات سلامت روان را از آثار غالب و پایدار قاچاق انسان میداند.
کودکان آسیب بیشتری میپذیرند. بر اساس دادههای سازمان ملل، کودکان قربانی قاچاق تقریبا دو برابر بزرگسالان با خشونت شدید روبهرو میشوند. محرومیت از آموزش، قطع ارتباط با خانواده، خشونت مکرر و زندگی در ترس میتواند رشد جسمی و روانی ایشان را برای سالها مختل کند.
بسیاری از بازماندگان پس از بازگشت، خانه، درآمد، مدارک هویتی یا شبکه حمایتی ندارند. بدهی، انگ اجتماعی، تهدید قاچاقچیان و نبود فرصت شغلی میتواند آنان را دوباره در معرض قاچاق قرار دهد. رسیدگی واقعی به پرونده با خروج قربانی از محل استثمار تمام نمیشود؛ امنیت، اقامت قانونی، درمان، حمایت مالی، آموزش و امکان بازگشت به زندگی مستقل، بخشهایی از همان عدالتند.
قاچاق انسان در شکاف میان فقر، تبعیض، جنگ، مهاجرت ناامن، فساد، تقاضا برای نیروی کار ارزان و مصونیت مجرمان رشد میکند. قاچاقچی همیشه فردی مسلح نیست؛ ممکن است کارفرما، صاحبخانه، شریک عاطفی، آژانس کاریابی، واسطه مهاجرت یا حسابی خوشظاهر در شبکههای اجتماعی باشد.
منطق این بازار ساده و هولناک است: کار، بدن و اعتماد یک انسان میتواند بارها فروخته و استثمار شود.
مقابله با قاچاق انسان به عملیات پلیسی محدود نیست. مسیرهای امن مهاجرت، نظارت بر بازار کار، استخدام منصفانه، حمایت اجتماعی، مبارزه با فساد، مسئولیتپذیری شرکتهای فناوری و برخورد با پولی که از استثمار به دست میآید، اجزای یک پاسخ موثرند.
تا زمانی که قربانی از مجرم قابل تشخیص نباشد و سود قاچاق از هزینه آن بیشتر بماند، شبکهها شکل خود را عوض میکنند و انسانهای تازهای را به دام میاندازند.
زمینلرزهای به بزرگی ۷.۱ که جنوب ژاپن را لرزاند دستکم ۱۷ کشته بر جای گذاشت و آب و برق هزاران خانه را قطع کرد. اکنون با نزدیک شدن دما به ۴۰ درجه، گرمازدگی به تهدیدی تازه برای بازماندگان تبدیل شده است.
بر اساس گزارش پنجشنبه هشتم مرداد خبرگزاری رویترز، دو روز پس از زمینلرزه استان کوماموتو، بسیاری از حدود ۵۸ هزار خانوار شهر بندری یاتسوشیرو همچنان به آب لولهکشی یا برق دسترسی ندارند. خانههایی در این شهر فروریختهاند، خیابانها شکاف برداشتهاند و شبکه اصلی انتقال آب بهشدت آسیب دیده است.
آکیو ماتسوشیتا، یکی از مسئولان عملیات امدادی، به رویترز گفت هنوز مشخص نیست تعمیر شبکه آب چند روز، چند هفته یا حتی چند ماه طول خواهد کشید.
به گفته او، کمبود آب در گرمای تابستان به یکی از دشوارترین مشکلات شهر تبدیل شده است.
شمار قربانیان افزایش یافت
دولت استانی کوماموتو شمار رسمی کشتهشدگان را ۱۷ نفر اعلام کرده است.
بیشتر قربانیان در کارخانه کاغذسازی «نیپون پیپر اینداستریز» که دچار آسیب سازهای شده و یک مرکز خرید متعلق به شرکت «آئون» جان باختند.
مقامها احتمال میدهند انفجار گاز در مرکز خرید رخ داده باشد.
شش نفر دیگر نیز در وضعیت ایست قلبی-ریوی قرار دارند؛ اصطلاحی که مقامهای ژاپنی معمولا پیش از تایید رسمی مرگ به کار میبرند.
با احتساب مواردی که ارتباط آنها با زلزله در دست بررسی است، شمار احتمالی قربانیان به ۳۰ نفر میرسد.
وبسایت خبری ویتنامی «کنه۱۴» گزارش داد یک کارگر کارخانه ویتنامی نیز در میان قربانیان است.
به نوشته این رسانه، او تازه ازدواج کرده بوده و همسر و فرزند هفتماههاش در ویتنام زندگی میکنند.
دولت مصر تایید کرد آتشسوزی یک شناور ذخیره و تبدیل گاز طبیعی مایع و یک کشتی حامل این سوخت در بندر دمیاط بر اثر حمله پهپادی رخ داده است. هنوز هیچ طرفی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته و تحقیقات برای روشن شدن جزییات آن ادامه دارد.
کابینه مصر پنجشنبه هشتم مرداد در بیانیهای اعلام کرد پس از مهار آتشسوزی، بررسیهای اولیه نهادهای مسئول نشان داد این حادثه ناشی از یک پهپاد بوده است.
در این بیانیه آمده است نهادهای مسئول تحقیقات را برای روشن شدن ابعاد حادثه ادامه میدهند و اقدامات لازم را برای حفظ منافع و امنیت ملی مصر در دستور کار قرار دادهاند.
شرکت امنیت دریایی امبری چهارشنبه هفتم مرداد در ارزیابی اولیه خود اعلام کرده بود یک پهپاد به شناور ذخیره و تبدیل گاز طبیعی مایع «انرگوس وینتر» اصابت کرده است.
سه منبع تجاری آگاه نیز به رویترز گفتند پهپاد به «انرگوس وینتر» اصابت کرد و آتشسوزی ناشی از آن به کشتی «گسلوگ سالم» سرایت کرد.
گروه مدیریت ریسک دریایی ونگارد اعلام کرد یک «پرتابه ناشناس» به سمت راست شناور «انرگوس وینتر» اصابت کرد و باعث آتشسوزی شد؛ حریقی که پس از مدتی مهار شد.
به گزارش رویترز، هنوز مشخص نیست چه طرفی مسئول این حمله است.
همزمان، نیویورکتایمز به نقل از دو مقام ایرانی که خواستهاند نامشان فاش نشود، نوشت این انفجار یک حمله پهپادی بوده که با هدف نشان دادن این موضوع انجام شده است که اگر جمهوری اسلامی تصمیم به تشدید تنش بگیرد، میتواند اختلال گستردهتری در کشتیرانی جهانی و عرضه انرژی ایجاد کند.
این دو مقام مشخص نکردند که آیا جمهوری اسلامی یا یکی از گروههای شبهنظامی همپیمانش در منطقه عامل این حمله بوده است یا نه.
آنها همچنین درباره محل پرتاب پهپاد توضیحی ندادند.
این حادثه اندکی پس از حمله موشکی جمهوری اسلامی به نیروهای آمریکایی در اردن و حملات آمریکا و عربستان سعودی به گروههای شبهنظامی مورد حمایت حکومت ایران در عراق رخ داد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، تهدید کرد علیه جمهوری اسلامی اقدام تلافیجویانه انجام دهد و حوثیهای یمن نیز از برقراری محاصره دریایی علیه عربستان سعودی خبر دادند.
رویترز نوشت به نظر میرسد این تحولات دامنه درگیری را به گستردهترین سطح از زمان آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی در اسفند ۱۴۰۴ رسانده باشد.
رویترز با بررسی زیرساختهای بندر، مخازن ذخیره و دادههای رهگیری کشتیها و تطبیق آنها با تصاویر آرشیوی و ماهوارهای، محل ضبط ویدیوی منتشرشده در شبکههای اجتماعی را راستیآزمایی کرد.
حملات هوایی روسیه به چند شهر اوکراین، از کییف تا نزدیکی مرز لهستان، دستکم ۱۳ کشته بر جای گذاشت. همزمان، لهستان برای حفاظت از حریم هوایی خود، جنگندهها و یک هواپیمای هشدار زودهنگام را به پرواز درآورد.
حملات موشکی و پهپادی روسیه پنجشنبه هشتم مرداد بخشهای گستردهای از اوکراین را هدف قرار داد و آژیر خطر در بیشتر مناطق این کشور به صدا درآمد.
بنا بر گزارش خبرگزاری رویترز و اعلام مقامهای اوکراینی، کودکان نیز در میان قربانیان این حملات بودند.
این موج حملات همزمان با بازگشت ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، از آمریکا صورت گرفت.
زلنسکی گفته است دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، با صدور مجوز تحویل موشکهای پدافندی پاتریوت به اوکراین موافقت کرده است.
یک شاهد عینی رویترز از شنیده شدن صدای چند انفجار در کییف خبر داد.
ویتالی کلیچکو، شهردار پایتخت اوکراین، نیز در تلگرام نوشت که چند محل غیرمسکونی پس از حملات آتش گرفتهاند.
سازمان خدمات اضطراری اوکراین اعلام کرد یک نفر در کییف کشته و دو نفر دیگر زخمی شدهاند.
بر اساس اعلام این سازمان، حملات به مناطق دنیپروپتروفسک و پولتاوا نیز دستکم شش کشته، از جمله دو کودک، بر جای گذاشت.
موشک به خانه یک خانواده پرجمعیت اصابت کرد
یکی از مرگبارترین حملات در کریفیی ریه، زادگاه زلنسکی در مرکز اوکراین، رخ داد.
اولکساندر ویلکول، رییس شورای دفاع این شهر، اعلام کرد اصابت مستقیم یک موشک بالستیک اسکندر-ام روسیه شش نفر را کشت و هشت نفر را زخمی کرد.
به گفته ویلکول، دو دختر پنج و ۱۲ ساله در میان کشتهشدگان بودند.
او در تلگرام این حمله را «شبی تاریک» توصیف کرد و گفت موشک از منطقه ورونژ روسیه شلیک شده و به خانه یک خانواده پرجمعیت اصابت کرده است.
ویلکول هشدار داد عملیات جستوجو و آواربرداری همچنان ادامه دارد و ممکن است شمار قربانیان افزایش یابد.
در لویو، شهری در غرب اوکراین و نزدیک مرز لهستان، موشکهای روسیه به دو ساختمان مسکونی آسیب زدند.
مقامهای محلی گفتند دستکم ۱۵ نفر زخمی شدهاند و امدادگران برای دسترسی به افراد احتمالی گرفتار زیر آوار تلاش میکنند.
زلنسکی از متحدان پدافند هوایی خواست
زلنسکی پیش از این حملات درباره احتمال اجرای یک عملیات هوایی گسترده از سوی روسیه هشدار داده بود. او پس از حملات بار دیگر از متحدان اوکراین خواست سامانههای پدافند هوایی بیشتری در اختیار کییف قرار دهند.
رییسجمهوری اوکراین در تلگرام نوشت حفاظت از جان مردم این کشور به میزان آمادگی متحدان برای کمک وابسته است.
او تاکید کرد شرکای اوکراین باید ابعاد حملات روسیه و نیاز فوری این کشور را به تجهیزات دفاع ضدموشکی درک کنند.
این درخواست پس از آن مطرح شد که زلنسکی از موافقت ترامپ با تحویل موشکهای پاتریوت خبر داد.
جزییات این توافق و زمان احتمالی تحویل موشکها در گزارش رویترز مشخص نشده است.
لهستان جنگندههایش را به پرواز درآورد
گسترش حملات روسیه به غرب اوکراین، لهستان را که عضو اتحادیه اروپا و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی، ناتو، است، واداشت تدابیر دفاعی خود را افزایش دهد.
نیروهای مسلح لهستان در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کردند جنگندههای این کشور و یک هواپیمای آواکس عملیات خود را آغاز کردهاند. سامانههای پدافند هوایی-زمینی و رادارهای شناسایی لهستان نیز به حالت آمادهباش درآمدند.
ارتش لهستان تاکید کرد این اقدامها پیشگیرانه است و با هدف حفاظت از حریم هوایی و مناطق هممرز با اوکراین انجام شده است.
پهپادهای اوکراینی یک انبار بزرگ را در روسیه آتش زدند
همزمان با حملات روسیه، اوکراین نیز حملات پهپادی خود را به عمق خاک این کشور ادامه داد.
اولگ ملنیچنکو، فرماندار منطقه پنزا، گفت یک انبار متعلق به شرکت وایلدبریس، بزرگترین خردهفروش آنلاین روسیه، پس از حمله پهپادی دچار آتشسوزی شده است.
فرمانده ارشد نیروهای آمریکا در خاورمیانه هشدار داد انتشار ویدیوهای تلفن همراه در اینترنت میتواند به ایران در هدف قرار دادن پایگاههای آمریکایی کمک کند. منابع آگاه نیز به رویترز گفتند ممکن است بهزودی برخی نیروهای مستقر در منطقه ملزم به تحویل تلفنهای همراه خود شوند.
خبرگزاری رویترز چهارشنبه هفتم مرداد نوشت اعمال محدودیتهای سختگیرانه بر ارتباطات تلفن همراه، بُعد تازهای به جنگ در منطقه خواهد افزود و هزاران نیروی آمریکایی مستقر را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
بسیاری از این نیروها همچنان برای ارسال گاهبهگاه پیام به نزدیکان خود و اطمینان دادن درباره سلامتیشان به تلفن همراه متکیاند.
دریاسالار برد کوپر، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا (سنتکام)، در نامهای که پیشتر منتشر نشده بود، نوشت جمهوری اسلامی با جستوجوی گزارشهای خبری یا مطالب آنلاین خبرنگاران که به «واکنشها، عکسها و تصاویر ضبطشده با تلفنهای همراه نیروهای ما» اشاره دارند، میتواند تقریبا بهصورت لحظهای از موفقیت یا شکست حملات خود مطلع شود.
کوپر در نامه ششم مرداد خود که نسخهای از آن به دست رویترز رسیده است، نوشت: «هزینه مستقیم و اجتنابناپذیر این اطلاعات منبعباز را میتوان با جان نیروهای نظامی آمریکا و ساکنان غیرنظامی کشورهای حوزه خلیج فارس که هدف حمله قرار گرفتهاند، سنجید.»
او از نظامیان آمریکایی خواست «تمرکز خود را بر امنیت عملیاتی دوچندان کنند»، اما در این یادداشت اقدام مشخصی را توصیه نکرد.
۲۳ تیر، روزنامه فایننشال تایمز نوشت که همزمان با حملات آمریکا و اسرائیل به مواضع جمهوری اسلامی، شبکههای تلفن همراه در خاورمیانه هدف موجی از حملات سایبری قرار گرفتند که به منظور شناسایی موقعیت نیروها و پیمانکاران آمریکایی انجام شده بود.
احتمال ضبط تلفنهای همراه نیروهای آمریکایی
دو منبع آگاه به رویترز گفتند در اردن، که بارها هدف حملات جمهوری اسلامی قرار گرفته است، به برخی نیروها اطلاع داده شده تلفنهای همراهشان در روزهای آینده ضبط خواهد شد.
منبع سومی گفت چنین اقدامی به دلیل نگرانیهای مرتبط با امنیت عملیاتی در منطقه در دست بررسی است، اما ضبط تلفنها را قطعی ندانست.
تیموتی هاوکینز، سخنگوی سنتکام، در پاسخ به درخواست رویترز برای اظهار نظر گفت: «این پیام یادآوری کلی به نیروهای ما درباره اهمیت رعایت اصول امنیت عملیاتی بود. دریاسالار کوپر بارها از فرصتهای مشابه برای انتقال اولویتهای عملیاتی به نیروها استفاده کرده است.»
از زمان آغاز جنگ اخیر با جمهوری اسلامی در ۹ اسفند، ۱۸ نیروی آمریکایی کشته و بیش از ۶۰۰ نفر زخمی شدهاند.
رویترز نوشت این تلفات نگرانی آمریکاییها را درباره جنگی افزایش داده است که تنها یکسوم آنان از آن حمایت میکنند.
قانونگذاران دموکرات خواستار انتشار اطلاعات بیشتری درباره جنگ شدهاند؛ از جمله جزییات خسارات واردشده به زیرساختهای آمریکا در پایگاهها، از برجهای رادار و اقامتگاههای نظامی گرفته تا آشیانههای هواپیما.
آنها همچنین خواستار انتشار نتایج تحقیقات ارتش آمریکا درباره حمله به یک مدرسه («شجره طیبه» میناب) در ایران شدهاند که احتمالا از سوی ایالات متحده انجام شده است.
به گفته مقامها، مقررات مربوط به استفاده نیروهای اعزامشده از تلفن همراه در بخشهای مختلف ارتش آمریکا بسیار متفاوت است.
بسیاری از نیروها باید تلفنهای خود را در محلهای قفلشده نگهداری کنند و در ماموریتهای بهویژه حساس نیروهای عملیات ویژه، استفاده از تلفن همراه میتواند ممنوع باشد.
با این حال، دو منبع گفتند احتمال ضبط تلفنهای همراه موجب نگرانی برخی اعضای خانواده نیروها شده است؛ خانوادههایی که در ماههای اخیر با خواندن ادعاهای جمهوری اسلامی درباره حملات مرگبار به پایگاههای آمریکا در سراسر خاورمیانه، از پیش نگران بودهاند.
مقامهای آمریکایی سالهاست هشدار میدهند برخی برنامههای نصبشده روی تلفنهای همراه، از جمله برنامههای ورزشی و تناسب اندام، به دلیل ثبت اطلاعات مکانی میتوانند از سوی دشمنان برای کمک به هدفگیری نیروها مورد سوءاستفاده قرار گیرند.
رویترز پیش از این گزارش داد اطلاعات مکانی تجاری جمعآوریشده از تلفنهای هوشمند و دیگر دستگاهها، برای هدف قرار دادن یا زیر نظر گرفتن نیروهای آمریکایی مورد استفاده قرار گرفته است.
پنتاگون نیز کوشیده است با استناد به نگرانیهای امنیت عملیاتی، انتشار اطلاعات را بهدقت کنترل کند. این نهاد اغلب از اظهار نظر درباره ادعاهای جمهوری اسلامی در مورد حملات خودداری کرده یا جزییات حوادثی را که به زخمی شدن نیروهای آمریکایی منجر شدهاند، منتشر نکرده است.
کوپر گفت که انتشار جزییات حملات میتواند به حکومت ایران برای اجرای حملات بعدی کمک کند.
او نوشت: «افشای عمومی جزییات میتواند به چراغ سبزی فوری برای نیروهای ایرانی تبدیل شود تا موج دوم و بسیار ویرانگرتری از حملات را آغاز کنند.»