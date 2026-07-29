خبرگزاری رویترز چهارشنبه هفتم مرداد نوشت اعمال محدودیت‌های سختگیرانه بر ارتباطات تلفن همراه، بُعد تازه‌ای به جنگ در منطقه خواهد افزود و هزاران نیروی آمریکایی مستقر را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

بسیاری از این نیروها همچنان برای ارسال گاه‌به‌گاه پیام به نزدیکان خود و اطمینان دادن درباره سلامتی‌شان به تلفن همراه متکی‌اند.

دریاسالار برد کوپر، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا (سنتکام)، در نامه‌ای که پیش‌تر منتشر نشده بود، نوشت جمهوری اسلامی با جست‌وجوی گزارش‌های خبری یا مطالب آنلاین خبرنگاران که به «واکنش‌ها، عکس‌ها و تصاویر ضبط‌شده با تلفن‌های همراه نیروهای ما» اشاره دارند، می‌تواند تقریبا به‌صورت لحظه‌ای از موفقیت یا شکست حملات خود مطلع شود.

کوپر در نامه ششم مرداد خود که نسخه‌ای از آن به دست رویترز رسیده است، نوشت: «هزینه مستقیم و اجتناب‌ناپذیر این اطلاعات منبع‌باز را می‌توان با جان نیروهای نظامی آمریکا و ساکنان غیرنظامی کشورهای حوزه خلیج فارس که هدف حمله قرار گرفته‌اند، سنجید.»

او از نظامیان آمریکایی خواست «تمرکز خود را بر امنیت عملیاتی دوچندان کنند»، اما در این یادداشت اقدام مشخصی را توصیه نکرد.

۲۳ تیر، روزنامه فایننشال تایمز نوشت که هم‌زمان با حملات آمریکا و اسرائیل به مواضع جمهوری اسلامی، شبکه‌های تلفن همراه در خاورمیانه هدف موجی از حملات سایبری قرار گرفتند که به منظور شناسایی موقعیت نیروها و پیمانکاران آمریکایی انجام شده بود.

100 %

احتمال ضبط تلفن‌های همراه نیروهای آمریکایی

دو منبع آگاه به رویترز گفتند در اردن، که بارها هدف حملات جمهوری اسلامی قرار گرفته است، به برخی نیروها اطلاع داده شده تلفن‌های همراهشان در روزهای آینده ضبط خواهد شد.

منبع سومی گفت چنین اقدامی به دلیل نگرانی‌های مرتبط با امنیت عملیاتی در منطقه در دست بررسی است، اما ضبط تلفن‌ها را قطعی ندانست.

تیموتی هاوکینز، سخنگوی سنتکام، در پاسخ به درخواست رویترز برای اظهار نظر گفت: «این پیام یادآوری کلی به نیروهای ما درباره اهمیت رعایت اصول امنیت عملیاتی بود. دریاسالار کوپر بارها از فرصت‌های مشابه برای انتقال اولویت‌های عملیاتی به نیروها استفاده کرده است.»

دویدن نیروها به سوی پناهگاه در حمله جمهوری اسلامی

در ویدیویی که این ماه در اینترنت منتشر شد، یکی از نیروهای نظامی آمریکا از دویدن سربازان به سوی پناهگاه در جریان حمله مرگبار جمهوری اسلامی به پایگاه هوایی موفق‌السلطی در اردن در ۲۶ تیر فیلم‌برداری کرد.

به نظر می‌رسد کوپر در نامه خود به همین تصاویر اشاره کرده و گفته است ویدیو با عینک هوشمند متا، مجهز به دوربین داخلی، ضبط شده بود.

او نوشت: «ویدیویی که با عینک متای یکی از نیروها ضبط شده بود، در اینستاگرام منتشر شد و نشان می‌داد آن فرد در جریان حمله موشکی و پهپادی ایران چگونه و از چه مسیری خود را به یک پناهگاه رسانده بود.»

کوپر گفت در نبود چنین روایت‌هایی، ایران به دلیل اخلال الکترونیکی ارتش آمریکا و دیگر تاکتیک‌های مورد استفاده در مناطق جنگی، معمولا برای تشخیص موفقیت یا شکست حملات خود با دشواری روبه‌رو می‌شد.

او نوشت: «ایران می‌داند تسلیحات شلیک شده‌اند، اما نیروهایش نمی‌دانند آیا ۵۰ متر خطا کرده‌اند، به یک محوطه آسفالت خالی برخورد کرده‌اند یا یک تاسیسات شلوغ را با موفقیت هدف قرار داده‌اند.»

به گفته فرمانده سنتکام، «فهرست‌ها، توضیحات و تحلیل‌های دقیق درباره آنچه هدف قرار گرفته و به‌طور علنی از سوی رسانه‌ها منتشر می‌شود، عملا ارزیابی خسارات نبرد را برای ایران، رایگان انجام می‌دهد».

۱۸ نیروی آمریکایی از آغاز جنگ کشته شده‌اند

از زمان آغاز جنگ اخیر با جمهوری اسلامی در ۹ اسفند، ۱۸ نیروی آمریکایی کشته و بیش از ۶۰۰ نفر زخمی شده‌اند.

رویترز نوشت این تلفات نگرانی آمریکایی‌ها را درباره جنگی افزایش داده است که تنها یک‌سوم آنان از آن حمایت می‌کنند.

قانون‌گذاران دموکرات خواستار انتشار اطلاعات بیشتری درباره جنگ شده‌اند؛ از جمله جزییات خسارات واردشده به زیرساخت‌های آمریکا در پایگاه‌ها، از برج‌های رادار و اقامتگاه‌های نظامی گرفته تا آشیانه‌های هواپیما.

آن‌ها همچنین خواستار انتشار نتایج تحقیقات ارتش آمریکا درباره حمله به یک مدرسه («شجره طیبه» میناب) در ایران شده‌اند که احتمالا از سوی ایالات متحده انجام شده است.

مقررات متفاوت استفاده از تلفن همراه

به گفته مقام‌ها، مقررات مربوط به استفاده نیروهای اعزام‌شده از تلفن همراه در بخش‌های مختلف ارتش آمریکا بسیار متفاوت است.

بسیاری از نیروها باید تلفن‌های خود را در محل‌های قفل‌شده نگهداری کنند و در ماموریت‌های به‌ویژه حساس نیروهای عملیات ویژه، استفاده از تلفن همراه می‌تواند ممنوع باشد.

با این حال، دو منبع گفتند احتمال ضبط تلفن‌های همراه موجب نگرانی برخی اعضای خانواده نیروها شده است؛ خانواده‌هایی که در ماه‌های اخیر با خواندن ادعاهای جمهوری اسلامی درباره حملات مرگبار به پایگاه‌های آمریکا در سراسر خاورمیانه، از پیش نگران بوده‌اند.

مقام‌های آمریکایی سال‌هاست هشدار می‌دهند برخی برنامه‌های نصب‌شده روی تلفن‌های همراه، از جمله برنامه‌های ورزشی و تناسب اندام، به دلیل ثبت اطلاعات مکانی می‌توانند از سوی دشمنان برای کمک به هدف‌گیری نیروها مورد سوءاستفاده قرار گیرند.

رویترز پیش از این گزارش داد اطلاعات مکانی تجاری جمع‌آوری‌شده از تلفن‌های هوشمند و دیگر دستگاه‌ها، برای هدف قرار دادن یا زیر نظر گرفتن نیروهای آمریکایی مورد استفاده قرار گرفته است.

پنتاگون نیز کوشیده است با استناد به نگرانی‌های امنیت عملیاتی، انتشار اطلاعات را به‌دقت کنترل کند. این نهاد اغلب از اظهار نظر درباره ادعاهای جمهوری اسلامی در مورد حملات خودداری کرده یا جزییات حوادثی را که به زخمی شدن نیروهای آمریکایی منجر شده‌اند، منتشر نکرده است.

کوپر گفت که انتشار جزییات حملات می‌تواند به حکومت ایران برای اجرای حملات بعدی کمک کند.

او نوشت: «افشای عمومی جزییات می‌تواند به چراغ سبزی فوری برای نیروهای ایرانی تبدیل شود تا موج دوم و بسیار ویرانگرتری از حملات را آغاز کنند.»